Первую партию российской вакцины «Спутник V» доставили в сектор Газа Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Узбекистане Переболевших ковидом бессимптомно предупредили об опасности более тяжелого заражения 17 февраля 2021, 14:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Люди, бессимптомно перенесшие коронавирусную инфекцию, могут заболеть повторно спустя полгода-год в более тяжелой форме, заявил главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков. «Люди, которые переболели в легкой бессимптомной форме полгода-год назад, начинают болеть повторно, и, соответственно, это уже не бессимптомная форма, а более тяжелая», – передает ТАСС слова Тимакова в эфире телеканала «Москва-24». Тимаков также отметил, что новые штаммы коронавируса могут появиться в России примерно через два месяца. По мнению инфекциониста, учитывая эти факторы, опасно отменять масочный режим в общественных местах. «Осталась большая группа людей, которые очень восприимчивы к коронавирусу. <...> Пока у нас нет нормальных солнечных дней, постоянно открытых окон в помещении, то есть пока не началось лето и жара, <...> отменять масочный режим в общественных местах считаю крайне опасным», – добавил он. В среду в сообщении штаба в Telegram указывалось, что «за последние сутки в России выявлено 12 828 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 10,1% не имели клинических проявлений болезни». Всего в стране выявлено 4 112 151 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 642 582 человек, из них 17 919 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 467 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 81 446 человек. Накануне, 16 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 14 207. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 1379.

Израиль обвинили в блокировке поставок «Спутника V» 16 февраля 2021, 20:05

Фото: Maryam Kamyab/WANA/Reuters

Текст: Ксения Панькова

Палестинские власти осуждают действия Израиля, который накануне помешал поставкам первых 2 тыс. доз российской вакцины «Спутник V» от коронавируса в сектор Газа, заявил официальный представитель правительства Палестины Ибрагим Мельхем. «Премьер-министр и правительство [Палестины] осуждают оккупационные власти за то, что те не позволили вчера грузовикам с партией вакцины въехать в сектор Газа, и считают такие действия нарушением международного гуманитарного права. Мы призываем Всемирную организацию здравоохранения и другие международные структуры осудить Израиль и возложить на него всю полноту ответственности за связанные с такими действиями риски», – сказал Мельхем. Он также обратился к международному сообществу с призывом способствовать «незамедлительной доставке» препарата на территорию сектора, передает ТАСС со ссылкой на палестинское агентство ВАФА. Накануне министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле сообщила, что в Газу были направлены 2 тыс. доз российской вакцины, однако власти Израиля не позволили ввезти груз на территорию сектора. По ее словам, первой партией вакцин, закупленной у Москвы, будут привиты «работники передовой» – врачи и военные медики. В феврале Управление по контролю за лекарственными средствами Пакистана одобрило применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Применение вакцины «Спутник V» также было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах. ООН призвала избавиться от «вакцинного национализма» 16 февраля 2021, 22:15 Текст: Абдулла Шакиров

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны проявить «вакцинную солидарность» и покончить с «вакцинным национализмом», поддержав вакцинацию не только у себя, но и в бедных странах, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. «Одна большая просьба – по-настоящему обеспечить «вакцинную солидарность», по-настоящему покончить с «вакцинным национализмом». Понятно, что, если мы будем идти нынешним путем, мы не сможем вакцинировать всех с необходимой скоростью», – передает слова Дюжаррика РИА «Новости». Представитель ООН отметил, что каждое правительство заботится прежде всего о своем населении, что логично, однако благодаря международному сотрудничеству государства могли бы «продемонстрировать реальную солидарность посредством финансирования развивающегося мира». «Мы наблюдаем рост числа всех этих штаммов вируса, потому что, в некотором смысле, вакцины не работают достаточно быстро. Это в интересах каждого, из развитой ли вы страны, развивающейся или страны со средним уровнем дохода, чтобы все были вакцинированы», – заключил Дюжаррик. Ранее Гутерреш заявил, что на деньги десяти миллиардеров планеты можно обеспечить вакцинами весь мир. В январе ООН призвала Израиль провести вакцинацию от коронавируса среди палестинцев. Хорватия решила получить «Спутник V» в обход ЕС 17 февраля 2021, 02:46 Текст: Антон Антонов

Хорватия планирует получить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до ее регистрации Европейским агентством лекарственных средств, страна не хочет зависеть от распределения вакцины внутри ЕС, сообщили источники из правящей партии «Хорватское демократическое содружество». Значительная партия вакцины может прибыть в Хорватию в течение следующих недель. Власти страны хотят дождаться регистрации вакцины Европейским агентством и сразу после этого начать вакцинацию. Как пояснил источник, такая схема позволит Хорватии «не зависеть от распределения внутри ЕС», не нарушая при этом правил Евросоюза, передает ТАСС со ссылкой на Jutarnji list. Напомним, Российский фонд прямых инвестиций опубликовал заявку на регистрацию вакцины в ЕС. В РФПИ допустили возможность одобрения вакцины Европейским агентством по лекарственным препаратам в феврале – начале марта. При этом отдельные страны ЕС уже выразили интерес к российской вакцине или даже получили партии «Спутника V». Глава ЛНР объяснил отказ Украины от «Спутника V» 16 февраля 2021, 21:00 Текст: Абдулла Шакиров

Украина отказалась от вакцины против коронавируса «Спутник V» только для того, чтобы продемонстрировать свою антироссийскую позицию, игнорируя тем самым угрозу COVID-19 для населения республики, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. «Наши оппоненты – политическое руководство Украины – преследуя цель показать свою антироссийскую настроенность, отказались приобретать вакцину «Спутник V». И это решение принято в тот момент, когда на территории Украины существует пандемия, больницы переполнены, люди нуждаются в вакцинации», – цитирует Пасечника «Луганский информационный центр». Глава ЛНР подчеркнул, что Киев подверг опасности жизни украинцев в угоду своим «политическим амбициям». Запад же, отметил Пасечник, отказался предоставлять вакцину Украине, которая так стремится стать членом Евросоюза. «На сегодняшний день территория Украины осталась, практически, у разбитого корыта», – заключил он. На прошлой неделе правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада. Начало общедоступной вакцинации в США пришлось сдвинуть на конец весны 17 февраля 2021, 00:30

Фото: Sascha Steinach/imago-images.de/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В США вакцинация от коронавируса станет общедоступной не раньше середины мая, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Говоря о том, когда «вакцина станет широко доступной для основной части населения», Фаучи отметил, что раньше ожидания были связаны с концом апреля. Однако Johnson & Johnson не смогла «предложить» нужного количества доз вакцины, поэтому «рамки массовой вакцинации сдвигаются» на «середину – конец мая или начало июня», передает ТАСС со ссылкой на CNN. Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщают, что сейчас в стране двумя дозами вакцины привиты около 15 млн человек, еще около 39,7 млн прошли первую стадию вакцинации, запас вакцины израсходован на 72%. Сейчас вакцинация доступна для определенных групп населения. Организация вакцинации уже подверглась критике со стороны американских СМИ и расовых меньшинств. «Окна» на вакцинацию быстро закрываются, запись ведется через интернет, из-за чего и у пожилых возникают трудности, рекомендации ЦКПЗ не учитывают повышенную уязвимость некоторых групп к коронавирусу из-за отсутствия у них доступа к дорогостоящей медицинской помощи. Напомним, новый глава государства Джо Байден заявил, что Дональд Трамп на посту президента США не справился с подготовкой страны к вакцинации от коронавируса. Черногория сообщила о скором получении от Сербии «Спутника V» 16 февраля 2021, 23:43 Текст: Антон Антонов

Власти Сербии передадут Черногории 2 тыс. доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил черногорский минздрав. Вакцина в качестве «дотации (дара) Сербии прибывает завтра в Подгорицу», сообщили в ведомстве. Черногория ведет переговоры с российской стороной о поставках «Спутника V». В Черногории еще не началась вакцинация из-за отсутствия средства для иммунизации, передает РИА «Новости». Напомним, применение вакцины «Спутник V» было одобрено не только в России, но и во многих других странах, включая Венгрию, Сербию, Республику Сербскую (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногорию. «Спутник V» будет одной из немногих вакцин, которые Всемирная организация здравоохранения рекомендует к массовому использованию на всей планете. Молдавия получила документы для регистрации «Спутник V» 16 февраля 2021, 22:11 Текст: Абдулла Шакиров

В Молдавию поступили документы для регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщило национальное агентство лекарств и медицинских изделий республики (AMDM). «Поступили документы от двух экономических агентов с предлагаемыми торговыми названиями: раствор для инъекций R-COVI и комбинированная вакцины Gam-COVID-Vac для предотвращения заражения коронавирусом (Sputnik V)», – передает сообщение агентства ТАСС. Как уточнили в AMDM, вакцина будет авторизована в Молдавии после подтверждения ее качества и эффективности. Кроме того, в процессе авторизации находятся вакцины от COVID-19 компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna, которые должны поступить в страну с помощью механизма закупок и распределения вакцин COVAX – посредством этой платформы Молдавия сможет получить объем вакцин, достаточный для вакцинации 20% населения. В январе Кишинев получил от России документы для ускоренной регистрации вакцины «Спутник V». Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщал, что Молдавия получит несколько сотен тысяч доз «Спутника V». Он выражал надежду, что в Молдавии никто не будет препятствовать в вопросе получения вакцины. ВОЗ констатировала снижение смертности от коронавируса в мире 17 февраля 2021, 01:56 Текст: Антон Антонов

За неделю смертность от коронавируса в мире снизилась на 10%, сообщила Всемирная организация здравоохранения. В еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ говорится, что «число сообщений о новых случаях заражения продолжает снижаться». С 8 по 15 февраля в мире число случаев коронавирусом снизилось на 16% – выявлено 2726974 заболевших. Сообщается о 81340 летальных исходах. По данным на 15 февраля, всего в мире было зафиксировано 108246992 случая COVID-19, 2386717 пациентов скончались. Наибольший спад заболеваемости наблюдается в Африке (20%), Западно-Тихоокеанском регионе (20%), Европе (18%), а также в Северной и Южной Америках (16%). Смертность там упала соответственно на 21%, 13%, 19% и 2%. В Юго-Восточной Азии и в Восточном Средиземноморье уровень смертности от коронавируса упал на 9%, передает ТАСС. В феврале эксперт ВОЗ Мария ван Керкховен сообщила, что темпы распространения коронавируса в мире снижаются благодаря применению ограничительных мер и вакцинации от COVID-19. Антитела к коронавирусу обнаружили у каждого пятого британца 16 февраля 2021, 17:44 Текст: Елизавета Булкина

В Великобритании у каждого пятого жителя есть антитела к коронавирсу, следует из данных Национальной статистической службы Соединенного Королевства (ONS). В исследование включены данные как о переболевших COVID-19 людях, так и о получивших прививку от него. Наиболее защищенными от инфекции оказались жители Англии, к 1 февраля антитела были обнаружены у 18,5% человек старше 16 лет. Среди людей старше 80 антитела выявлены у 40,9%. Это объясняется тем, что общенациональная кампания по вакцинации, стартовавшая 8 декабря 2020 года, в первую очередь была направлена на пожилых британцев, передает РИА «Новости». В Лондоне антитела имеет каждый четвертый (24,8%), на юго-западе Англии этот показатель составляет 11,6%. В Уэльсе защита от коронавируса есть у 14,4% населения, в Северной Ирландии – у 13,6%, в Шотландии – у 11,7%.



Накануне в Великобритании начался второй этап вакцинации жителей, во время которого получить прививку должны все жители королевства старше 50 лет. Ожидается, что число вакцинированных превысит 30 млн человек. Во вторник Россия продлила срок приостановки авиасообщения с Великобританией до 16 марта включительно. Напомним, в декабре консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В Твери 96-летний участник Ржевской битвы привился от COVID 16 февраля 2021, 17:19 Текст: Ксения Панькова

Участник Ржевской битвы, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Тверской области 96-летний Иван Кладкевич сделал прививку от коронавируса, сообщила пресс-служба правительства региона. Отмечается, что вакцинацию ветеран прошел в прививочном кабинете областной клинической больницы. Фронтовик считает, что от каждого жителя Тверской области зависит – насколько быстро справится страна с COVID-19. «Я пришел на вакцинацию без всякого страха. От этой «чумы» надо спасаться», – приводит слова Кладчевича пресс-служба. По данным правительства, всего в Тверской области прививку от коронавируса сделали 33 тыс. 734 человека – это 70,7% от общего количества вакцины, поступившей в регион. Ранее Минздрав сообщал, что пожилых включили в приоритетную категорию для вакцинации от COVID-19. Напомним, масштабная вакцинация проводится в России с декабря, когда возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. Массовая вакцинация населения стартовала в России в январе. В первом полугодии 2021 года в России планируется привить от коронавирусной инфекции 60% взрослого населения. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Байден назвал сроки нормализации ситуации с коронавирусом в США 17 февраля 2021, 07:40 Текст: Дмитрий Зубарев

Относительная нормализация ситуации с коронавирусом может наступить в США к Рождеству или началу 2022 года, сообщил президент страны Джо Байден на встрече с общественностью в Милуоки. В ходе ответа на соответствующий вопрос президент США отметил, что для улучшения ситуации в стране необходимо достичь такого положения дел, когда большинство людей либо пройдут вакцинацию, либо выработают антитела к коронавирусу. «Если это сработает, <...> то к Рождеству мы уже будем находиться совсем в других условиях, нежели чем сегодня. Я думаю, что через год будет значительно меньше людей, которым нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию», – передает ТАСС слова Байдена. Он добавил, что каждый желающий гражданин США сможет вакцинироваться от нового коронавируса только к концу июля. «К концу июля у нас будет более 600 млн доз. Этого достаточно, чтобы вакцинировать каждого», – сказал он. Байден отметил, что за первые недели в офисе его администрации удалось добиться значительного увеличения производства вакцины. «К концу мая у нас будет 400 млн доз вакцины, а к концу июля – 600 млн», – уточнил он. Президент США указал также на успехи в развитии инфраструктуры вакцинирования. «Другой проблемой, когда я только занял пост, были люди, которые могли бы эти прививки делать. Мы достигли значительных успехов в увеличении их количества, – продолжил он. – Я издал указ, позволяющий привлекать к этой работе медиков и медсестер на пенсии, мы привлекли около 1 тыс. военных, задействовали Национальную гвардию и тем самым значительно увеличили это количество. К тому же, мы значительно расширили количество мест, где можно сделать прививку». По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США в целом зарегистрировано более 27,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 486332 человека. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям. Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что в США вакцинация от коронавируса станет общедоступной не раньше середины мая. Иран назвал сроки начала производства вакцины «Спутник V» 17 февраля 2021, 09:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Иран рассчитывает начать совместное с Россией производство вакцины против коронавируса «Спутник V» менее, чем через два месяца, сообщила официальный представитель иранского минздрава Сима Садат Лари. «Совместное производство в соответствии с проведенными консультациями министерства здравоохранения и Организации по контролю над лекарственными препаратами и пищевыми продуктами Ирана с Россией стоит на повестке дня. В скором времени будут озвучены детали совместного производства вакцины «Спутник V» в Иране. Однако мы надеемся, что это будет реализовано менее чем через два месяца», – передает РИА «Новости» слова представителя минздрава. Ранее стало известно, что Тегеран рассматривает возможность совместного с Россией производства вакцины против COVID-19 для поставок в другие страны Персидского залива. Напомним, Москва договорилась с Тегераном о производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Иране. Глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф сообщал, что российская вакцина «Спутник V» успешно прошла регистрацию в Иране. 9 февраля в Иране стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Суд Гааги вернул в город комендантский час 17 февраля 2021, 07:56 Текст: Дмитрий Зубарев

Апелляционный суд Гааги оставил в силе вызвавший массовые беспорядки комендантский час, решение об отмене которого во вторник принял окружной суд города, сообщила судья Марианна Тан-де Сонавиль. По ее словам, решение оставить комендантский час в силе принято с учетом «интересов государства, которые в данном случае перевешивают важность немедленного удовлетворения иска», поданного фондом «Правда о вирусе», передает ТАСС. Во вторник днем окружной суд Гааги постановил немедленно отменить комендантский час в стране в соответствии с требованием фонда, который считает, что коронавирус не представляет такой серьезной опасности, как это преподносится властями и ведущими средствами массовой информации. Государство подало апелляцию на это решение, а также в срочном порядке запросило приостановить его исполнение по крайне мере до того, как апелляционный суд вынесет свой вердикт. Решением апелляционного суда ходатайство властей было удовлетворено. Это означает, что комендантский час остается в силе. Слушания по существу дела в апелляционном суде Гааги запланированы на пятницу, после чего инстанция должна будет вынести свое решение в течение нескольких дней. Решение окружного суда Гааги об отмене комендантского часа основывается на том факте, что правительство неправильно применило специальный закон, позволяющий вводить меры для борьбы с коронавирусом без формального одобрения со стороны парламента, если в этом есть срочная необходимость. По мнению судей, в данном вопросе не было срочности, поэтому решение должно было быть официально одобрено главным законодательным органом страны. Комендантский час в Нидерландах был введен 23 января на фоне распространения коронавирусной инфекции и продлен до 3 марта. Ограничения действуют с 21.00 до 4.30. В это время запрещено находиться на улице без уважительной причины, в случае нарушения гражданам грозит штраф в размере 95 евро.



На этом фоне в ряде городов прошли акции протеста. Для разгона протестующих против жесткого карантина полиция Нидерландов применяла дубинки, слезоточивый газ и водометы, также власти привлекли спецназ, было задержано несколько десятков человек. Мясников развеял миф о новом штамме коронавируса 17 февраля 2021, 08:29 Текст: Евгения Шестак

Новый штамм коронавируса B1525, обнаруженный в Великобритании в феврале, не является более смертоносным, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников. «Мутации будут появляться одна за другой. Вы просто не успеете за ними следить. Что этот новый штамм более смертоносный, это не совсем так. Об этом говорит одна работа. Если бы так было, все бы уже вымерли. Но все исследователи говорят, что если больше заболевших, то и абсолютное количество смертей растет. Пока мы официально считаем, что процент смертности у новой мутации не выше», – сказал Мясников в беседе с НСН. Мясников также напомнил, что новые мутации выявляются там, где ведутся активные исследования и работают вирусологи, при этом появиться новый штамм мог совсем в другом месте. Так, он напомнил, что первая британская мутация коронавируса попала на острова из Южной Африки. Врач не исключает, что и новая разновидность так же происходит оттуда. Ранее британские ученые обнаружили еще одну разновидность коронавируса. Новый штамм, получивший название B1525, уже выявлен на территории 10 стран – Дании, Нигерии, США, Франции, Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании. Мясников заявлял, что вакцинация и создание новых препаратов для профилактики COVID-19 способны прервать цепочку распространения новых мутаций возбудителя этой болезни. В России выявили 12,8 тыс. новых случаев коронавируса 17 февраля 2021, 11:10

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявлено 12 828 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 12 828 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 10,1% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1282, Санкт-Петербурге – 1103, Московской области – 470. Всего в стране выявлено 4 112 151 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 642 582 человек, из них 17 919 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 467 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 81 446 человек. Накануне, 16 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 14 207. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 1379. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.