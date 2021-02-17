Верховный суд в Минске оставил под стражей экс-главу «Белгазпромбанка» Бабарико

Верховный суд Белоруссии не удовлетворил ходатайство защиты экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико об изменении ему меры пресечения с ареста на более мягкую.

Соответствующее решение принято в среду судебной коллегией по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка, передает ТАСС.

«Оснований для изменения меры пресечения не имеется», – заявил председательствующий на процессе судья Игорь Любовицкий.

В свою очередь генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что рассматриваемое в суде уголовное дело против топ-менеджеров «Белгазпромбанка», включая экс-претендента на пост президента республики Виктора Бабарико, является абсолютно коррупционным, следствие по нему было проведено объективно и беспристрастно, передает РИА «Новости».

«Прокуратура осуществляла надзор (за предварительным следствием по делу) за объективностью, беспристрастностью следствия. Мы свою оценку и свое слово сказали, направив уголовное дело в суд для рассмотрения. Следствие проведено абсолютно объективно (...) собран огромный массив доказательств убедительных», – сказал он после церемонии принесения присяги молодыми прокурорскими работниками, комментируя дело в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка».

Генпрокурор подчеркнул, что собранные доказательства свидетельствуют о том, что «это – абсолютно коррупционное дело, это чистой воды уголовщина, ни больше, ни меньше».

Напомним, 18 июня претендовавший на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард были доставлены в департамент финансовых расследований Комитета госконтроля республики для проведения следственных действий по делу «Белгазпромбанка».

В конце ноября Комитет государственной безопасности Белоруссии завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка. Бабарико вину не признал.

После стало известно, что президента Белоруссии Александра Лукашенко предлагал Бабарико «вернуть украденное» в обмен на освобождение.