В Новосибирске охарактеризовали подозреваемого в убийстве одногруппника студента

Убийство студента его одногруппником в Новосибирском государственном техническом университете шокировало педагогов и других учащихся учреждения, сообщил один из преподавателей вуза.

«Оба студента нормально учились, не имели долгов, у них не было проблем с законом, не были замечены в нарушении правил внутреннего распорядка, в каких-то драках, конфликтах. Словом, они были самыми обычными студентами. Поэтому случившееся, конечно, стало полным шоком для преподавателей и студентов нашего университета», – цитирует собеседника из вуза РИА «Новости».

Он отметил, что другие студенты не обращались за психологической помощью после инцидента, но руководство учреждения готово ее им обеспечить.

«Вчера в группе, где учились участники инцидента, началась и продолжается в настоящее время психологическая групповая работа с возможными последствиями острого стресса», – пояснил источник.

Следственный комитет сообщал, что инцидент произошел 16 февраля в послеобеденное время в сквере на территории вуза в ходе ссоры из-за девушки. 22-летний студент в присутствии очевидцев кухонным ножом нанес 26-летнему одногруппнику множественные ранения в спину и другие части тела, потерпевший умер на месте.

Нападавший после происшествия опубликовал в соцсетях заявление. Он сообщил, что убитый им молодой человек «увел у него бабу», отметив, что измена девушки не была первопричиной преступления. «Я был таким, как ты, и за это себя ненавижу. У меня есть честь», – добавил подозреваемый.

Следователи установили очевидцев преступления, произвели осмотр места происшествия, нашли и изъяли орудие убийства, назначили все необходимые экспертизы.