Умер изобретатель дефибриллятора Бернард Лаун

Врач-кардиолог, изобретатель первого эффективного дефибриллятора Бернард Лаун умер в США в возрасте 99 лет.

«Эту информацию подтвердила [его] внучка Ариэль Лаун Левитон. По ее словам, у Лауна были диагностированы пневмония и застойная сердечная недостаточность», – передает ТАСС со ссылкой на The New York Times. Сообщается, что он ушел из жизни в своем доме в деревне Честнат Хилл (штат Массачусетс).

Лаун родился 7 июня 1921 года в Литве. В 1935 году его семья эмигрировала в США. Четыре десятилетия назад он активно занимался и научной, и общественной деятельностью. В 1962 году врач разработал новый метод коррекции аномального сердечного ритма, названного фибрилляцией. Благодаря ему начали делать операции на открытом сердце.

В 1985 году он вместе с советским коллегой Евгением Чазовым получил Нобелевскую премию мира, которой была удостоена возглавляемая ими организация «Врачи мира за предотвращение ядерной войны».

Тогда же они встречались с генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым.

Дочь Лауна сообщила о намерении вести онлайн-трансляцию церемонии прощания, которая назначена на 18 февраля.

Напомним, в мае 2017 года Лаун рассказал, что президент США Дональд Трамп еще в середине 80-х годов хотел посетить Советский Союз, чтобы провести переговоры с Михаилом Горбачевым об окончании холодной войны.