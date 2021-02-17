Суд Гааги вернул в город комендантский час Мясников развеял миф о новом штамме коронавируса 17 февраля 2021, 08:29 Текст: Евгения Шестак

Новый штамм коронавируса B1525, обнаруженный в Великобритании в феврале, не является более смертоносным, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников. «Мутации будут появляться одна за другой. Вы просто не успеете за ними следить. Что этот новый штамм более смертоносный, это не совсем так. Об этом говорит одна работа. Если бы так было, все бы уже вымерли. Но все исследователи говорят, что если больше заболевших, то и абсолютное количество смертей растет. Пока мы официально считаем, что процент смертности у новой мутации не выше», – сказал Мясников в беседе с НСН. Мясников также напомнил, что новые мутации выявляются там, где ведутся активные исследования и работают вирусологи, при этом появиться новый штамм мог совсем в другом месте. Так, он напомнил, что первая британская мутация коронавируса попала на острова из Южной Африки. Врач не исключает, что и новая разновидность так же происходит оттуда. Ранее британские ученые обнаружили еще одну разновидность коронавируса. Новый штамм, получивший название B1525, уже выявлен на территории 10 стран – Дании, Нигерии, США, Франции, Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании. Мясников заявлял, что вакцинация и создание новых препаратов для профилактики COVID-19 способны прервать цепочку распространения новых мутаций возбудителя этой болезни.

В Минздраве прокомментировали условия ЕС для централизованного заказа «Спутника V» 16 февраля 2021, 12:32

Фото: ZSOLT SZIGETVARY/ЕРА/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Российская сторона уже направила все необходимые документы по вакцине от коронавируса «Спутник V», и препарат находится на рассмотрении, сказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов, комментируя советы Еврокомиссии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что для того, чтобы сделать централизованный заказ вакцины от коронавируса «Спутник V» для Евросоюза, российской стороне необходимо «предоставить полный доступ на производственные площадки», а после сделать запрос в ЕМА (Европейское агентство лекарственных средств), как и все другие лаборатории. «Насколько мне известно, все документы по российской вакцине «Спутник V» уже направлены в ЕМА, которое занимается выдачей разрешений, и они рассматривают препарат», – говорит Козлов. Врач также уверен, что после того, как европейская сторона убедится в полной безопасности и эффективности российской вакцины, она все-таки осуществит крупный заказ несмотря на то, что имеет препараты от коронавируса собственного производства. «С моей точки зрения, централизованный заказ совершенно реален. Более того, у нас есть совершенно четкая информация о том, что отдельные страны Европейского союза уже заинтересованы и подписывают договоры с российской стороной о поставке вакцины. Примером является Венгрия, которая прямо сейчас рассматривает вопрос о поставке вакцины», – заключил собеседник. На данный момент «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Монголии. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему в Евросоюзе испытывают острый дефицит вакцины от COVID-19 собственной разработки. Тем не менее российская сторона выразила готовность выйти со своей вакциной на европейский рынок и спасти Запад. Израиль обвинили в блокировке поставок «Спутника V» 16 февраля 2021, 20:05

Фото: Maryam Kamyab/WANA/Reuters

Текст: Ксения Панькова

Палестинские власти осуждают действия Израиля, который накануне помешал поставкам первых 2 тыс. доз российской вакцины «Спутник V» от коронавируса в сектор Газа, заявил официальный представитель правительства Палестины Ибрагим Мельхем. «Премьер-министр и правительство [Палестины] осуждают оккупационные власти за то, что те не позволили вчера грузовикам с партией вакцины въехать в сектор Газа, и считают такие действия нарушением международного гуманитарного права. Мы призываем Всемирную организацию здравоохранения и другие международные структуры осудить Израиль и возложить на него всю полноту ответственности за связанные с такими действиями риски», – сказал Мельхем. Он также обратился к международному сообществу с призывом способствовать «незамедлительной доставке» препарата на территорию сектора, передает ТАСС со ссылкой на палестинское агентство ВАФА. Накануне министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле сообщила, что в Газу были направлены 2 тыс. доз российской вакцины, однако власти Израиля не позволили ввезти груз на территорию сектора. По ее словам, первой партией вакцин, закупленной у Москвы, будут привиты «работники передовой» – врачи и военные медики. В феврале Управление по контролю за лекарственными средствами Пакистана одобрило применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Применение вакцины «Спутник V» также было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах. Лавров упрекнул США за подозрительность к «Спутнику V» 16 февраля 2021, 14:43

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Глава МИД Сергей Лавров, комментируя призывы представителей новой администрации США с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V», заявил, что Россия никогда не «дружила» с другими странами против кого-то. «Кстати, недавно представители уже новой администрации США призывали с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V», поскольку, дескать, опять же это геополитический замысел Кремля, и надо быть осторожнее, не попасть в зависимость от РФ. Ну что сказать… Если нечего противопоставить нормальному дружескому общению между странами, и если единственное, что можно произнести на этот счет, это вот подобного рода заявления – ну печально», – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с тоголезским министром иностранных дел, передает РИА «Новости». Он также подчеркнул, что Россия никогда ни с кем не дружила «против кого бы то ни было». «Мы всегда исходим из того, что если есть взаимная тяга у России и ее зарубежных партнеров, то мы имеем полное право развивать наши отношения так, как мы договоримся», – добавил глава МИД. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Соединенные Штаты считают, что Россия и Китай используют успех в разработке вакцин от нового коронавируса для достижения целей на дипломатической арене. На прошлой неделе Казахстан одобрил применение российской вакцины, став 27-й страной, в которой разрешен препарат. По данным РФПИ, «Спутник V» вошел в мировой топ-3 вакцин против COVID-19 по числу полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее «Спутник V» одобрили в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах. В начале февраля научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V», подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев. В США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Первый американец привился вакциной «Спутник V» в Крыму 16 февраля 2021, 13:30 Текст: Евгения Шестак

Первый гражданин США Брюс Уотс Бевен привился в Крыму российским препаратом против коронавируса «Спутник V», сообщили в минздраве и министерстве информации республики. «В Евпатории во вторник в поликлинике детской больницы прошла вакцинация против коронавирусной инфекции гражданина Соединенных Штатов Америки Брюса Уотса Бевена», – приводит РИА «Новости» сообщение минздрава. Отмечается, что была использована вакцина «Спутник V». Согласно данным ведомств, это событие стало первой вакцинацией американца на полуострове. Уточняется, что его женой является гражданка России, археолог Татьяна Смекалова, которая также прошла процедуру вакцинации. Брюс Бевен, которому 78 лет, живет в Евпатории с женой больше года, он приехал в Крым из пригорода Вашингтона. «Она (вакцина «Спутник V») хорошая, и я рад, что смог получить ее. Почему нет? Это было бы небезопасно для меня – ехать в США, чтобы получить вакцину. Поездка занимает 24 часа. Гораздо лучше получить ее здесь и сейчас», – сказал он. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель ранее заявил, что получает неоднократные обращения от жителей стран Евросоюза. В этих обращениях они выражают желание приехать в республику и привиться российским «Спутником V». По данным РФПИ, «Спутник V» вошел в мировой топ-3 вакцин против COVID-19 по числу полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее «Спутник V» одобрили в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах. В начале февраля научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V», подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев. В США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР. Власти ЮАР собрались вернуть 1 млн доз вакцины от AstraZeneca 16 февраля 2021, 09:51 Текст: Наталья Ануфриева

Власти ЮАР обратились к Институту сыворотки Индии с просьбой забрать 1 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной AstraZeneca и Оксфордским институтом, сообщают СМИ. Газета The Economic Times сообщает со ссылкой на чиновников, что партия препарата была отправлена в ЮАР в начале февраля. К такому решению власти ЮАР пришли после того, как ученые заявили о невысокой эффективности препарата AstraZeneca в борьбе с местным штаммом, передает РИА «Новости». Институт сыворотки является партнером AstraZeneca по поставкам вакцин в страны с низким и средним уровнем доходов. Ранее в ЮАР решили остановить реализацию плана вакцинации населения вакциной от AstraZeneca. Вместо нее будут использовать препарат от Johnson&Johnson. Глава Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации (СКГЭ) Алехандро Кравиото сообщал, что вакцина AstraZeneca рекомендуется для использования в странах, где распространены новые штаммы коронавирусной инфекции. Группа экспертов изучила возможности препарата против британской мутации вируса и против разновидности инфекции, циркулирующей в Южной Африке. Предварительный анализ, проведенный в отношении штамма из ЮАР, показал, что существует снижение эффективности препарата против легких и средних случаев заболевания, а также «сокращение выработки антител». Штамм 501.V2 коронавируса SARS-CoV-2 был впервые выявлен в Южной Африке в октябре. Данная разновидность инфекции сейчас доминирует в ЮАР. Согласно предварительным данным, он более заразный. Отметим, что ранее эффективность вакцины AstraZeneca собрались проверить на детях в Британии. Юрия Соломина госпитализировали с коронавирусом 16 февраля 2021, 10:45

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин находится в больнице, врачи поставили ему диагноз коронавирус, сообщила директор театра Тамара Михайлова. «Да, к сожалению, Юрий Мефодьевич заболел и находится в больнице, но, слава Богу, болезнь проходит не в тяжелой форме», – передает РИА «Новости» слова Михайловой. Напомним, в конце января сообщалось, что народная артистка России, актриса театра «Ромэн» Екатерина Жемчужная заболела коронавирусом, проходит лечение в больнице. ООН призвала избавиться от «вакцинного национализма» 16 февраля 2021, 22:15 Текст: Абдулла Шакиров

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны проявить «вакцинную солидарность» и покончить с «вакцинным национализмом», поддержав вакцинацию не только у себя, но и в бедных странах, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. «Одна большая просьба – по-настоящему обеспечить «вакцинную солидарность», по-настоящему покончить с «вакцинным национализмом». Понятно, что, если мы будем идти нынешним путем, мы не сможем вакцинировать всех с необходимой скоростью», – передает слова Дюжаррика РИА «Новости». Представитель ООН отметил, что каждое правительство заботится прежде всего о своем населении, что логично, однако благодаря международному сотрудничеству государства могли бы «продемонстрировать реальную солидарность посредством финансирования развивающегося мира». «Мы наблюдаем рост числа всех этих штаммов вируса, потому что, в некотором смысле, вакцины не работают достаточно быстро. Это в интересах каждого, из развитой ли вы страны, развивающейся или страны со средним уровнем дохода, чтобы все были вакцинированы», – заключил Дюжаррик. Ранее Гутерреш заявил, что на деньги десяти миллиардеров планеты можно обеспечить вакцинами весь мир. В январе ООН призвала Израиль провести вакцинацию от коронавируса среди палестинцев. В России выявили 13,2 тыс. новых случаев коронавируса 16 февраля 2021, 11:20

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявлено 13 233 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 13 233 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 9,9% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1409, Санкт-Петербурге – 1082, Московской области – 643. Всего в стране выявлено 4 099 323 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 624 663 человек, из них 17 627 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 459 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 80 979 человек. Накануне, 15 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 14 207. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 974. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Власти Сан-Марино решили использовать вакцину «Спутник V» 16 февраля 2021, 12:02 Текст: Евгения Шестак

Власти Республики Сан-Марино планируют использовать российскую вакцину «Спутник V» для борьбы с коронавирусом, сообщили парламентские источники государства. В ближайшее время большой генеральный совет (парламент) республики должен принять решение о применении «Спутник V» для вакцинации населения Сан-Марино, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что правительство Южно-Африканской Республики рассматривает возможность приобретения российской вакцины «Спутник V» для массовой вакцинации населения от коронавируса. Вакцина «Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Монголии. Некоторым странам Евросоюза не хватает вакцин от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки. Хорватия решила получить «Спутник V» в обход ЕС 17 февраля 2021, 02:46 Текст: Антон Антонов

Хорватия планирует получить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до ее регистрации Европейским агентством лекарственных средств, страна не хочет зависеть от распределения вакцины внутри ЕС, сообщили источники из правящей партии «Хорватское демократическое содружество». Значительная партия вакцины может прибыть в Хорватию в течение следующих недель. Власти страны хотят дождаться регистрации вакцины Европейским агентством и сразу после этого начать вакцинацию. Как пояснил источник, такая схема позволит Хорватии «не зависеть от распределения внутри ЕС», не нарушая при этом правил Евросоюза, передает ТАСС со ссылкой на Jutarnji list. Напомним, Российский фонд прямых инвестиций опубликовал заявку на регистрацию вакцины в ЕС. В РФПИ допустили возможность одобрения вакцины Европейским агентством по лекарственным препаратам в феврале – начале марта. При этом отдельные страны ЕС уже выразили интерес к российской вакцине или даже получили партии «Спутника V». Глава ЛНР объяснил отказ Украины от «Спутника V» 16 февраля 2021, 21:00 Текст: Абдулла Шакиров

Украина отказалась от вакцины против коронавируса «Спутник V» только для того, чтобы продемонстрировать свою антироссийскую позицию, игнорируя тем самым угрозу COVID-19 для населения республики, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. «Наши оппоненты – политическое руководство Украины – преследуя цель показать свою антироссийскую настроенность, отказались приобретать вакцину «Спутник V». И это решение принято в тот момент, когда на территории Украины существует пандемия, больницы переполнены, люди нуждаются в вакцинации», – цитирует Пасечника «Луганский информационный центр». Глава ЛНР подчеркнул, что Киев подверг опасности жизни украинцев в угоду своим «политическим амбициям». Запад же, отметил Пасечник, отказался предоставлять вакцину Украине, которая так стремится стать членом Евросоюза. «На сегодняшний день территория Украины осталась, практически, у разбитого корыта», – заключил он. На прошлой неделе правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада. AstraZeneca начала регистрацию вакцины на Украине 16 февраля 2021, 14:31 Текст: Евгения Шестак

Компания AstraZeneca подала документы в государственный экспертный центр Минздрава Украины на регистрацию вакцины от коронавируса, сообщила пресс-служба украинского центра общественного здоровья. «В государственный экспертный центр Минздрава была подана заявка о государственной регистрации на Украине вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения», – говорится в сообщении. Заявку подали сразу после того, как Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного применения, разрешив ее использование в рамках инициативы COVAX. Ранее правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада. Начало общедоступной вакцинации в США пришлось сдвинуть на конец весны 17 февраля 2021, 00:30

Фото: Sascha Steinach/imago-images.de/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В США вакцинация от коронавируса станет общедоступной не раньше середины мая, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Говоря о том, когда «вакцина станет широко доступной для основной части населения», Фаучи отметил, что раньше ожидания были связаны с концом апреля. Однако Johnson & Johnson не смогла «предложить» нужного количества доз вакцины, поэтому «рамки массовой вакцинации сдвигаются» на «середину – конец мая или начало июня», передает ТАСС со ссылкой на CNN. Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщают, что сейчас в стране двумя дозами вакцины привиты около 15 млн человек, еще около 39,7 млн прошли первую стадию вакцинации, запас вакцины израсходован на 72%. Сейчас вакцинация доступна для определенных групп населения. Организация вакцинации уже подверглась критике со стороны американских СМИ и расовых меньшинств. «Окна» на вакцинацию быстро закрываются, запись ведется через интернет, из-за чего и у пожилых возникают трудности, рекомендации ЦКПЗ не учитывают повышенную уязвимость некоторых групп к коронавирусу из-за отсутствия у них доступа к дорогостоящей медицинской помощи. Напомним, новый глава государства Джо Байден заявил, что Дональд Трамп на посту президента США не справился с подготовкой страны к вакцинации от коронавируса. Черногория сообщила о скором получении от Сербии «Спутника V» 16 февраля 2021, 23:43 Текст: Антон Антонов

Власти Сербии передадут Черногории 2 тыс. доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил черногорский минздрав. Вакцина в качестве «дотации (дара) Сербии прибывает завтра в Подгорицу», сообщили в ведомстве. Черногория ведет переговоры с российской стороной о поставках «Спутника V». В Черногории еще не началась вакцинация из-за отсутствия средства для иммунизации, передает РИА «Новости». Напомним, применение вакцины «Спутник V» было одобрено не только в России, но и во многих других странах, включая Венгрию, Сербию, Республику Сербскую (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногорию. «Спутник V» будет одной из немногих вакцин, которые Всемирная организация здравоохранения рекомендует к массовому использованию на всей планете. Молдавия получила документы для регистрации «Спутник V» 16 февраля 2021, 22:11 Текст: Абдулла Шакиров

В Молдавию поступили документы для регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщило национальное агентство лекарств и медицинских изделий республики (AMDM). «Поступили документы от двух экономических агентов с предлагаемыми торговыми названиями: раствор для инъекций R-COVI и комбинированная вакцины Gam-COVID-Vac для предотвращения заражения коронавирусом (Sputnik V)», – передает сообщение агентства ТАСС. Как уточнили в AMDM, вакцина будет авторизована в Молдавии после подтверждения ее качества и эффективности. Кроме того, в процессе авторизации находятся вакцины от COVID-19 компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna, которые должны поступить в страну с помощью механизма закупок и распределения вакцин COVAX – посредством этой платформы Молдавия сможет получить объем вакцин, достаточный для вакцинации 20% населения. В январе Кишинев получил от России документы для ускоренной регистрации вакцины «Спутник V». Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщал, что Молдавия получит несколько сотен тысяч доз «Спутника V». Он выражал надежду, что в Молдавии никто не будет препятствовать в вопросе получения вакцины.