Крыша котельной упала из-за снега в Свердловской области, погиб человек Родителей в Подмосковье обвинили в съемках порно с дочерьми 15 февраля 2021, 13:53 Текст: Алексей Дегтярев

В Подмосковье родители снимали порнографию со своими малолетними детьми, сообщают СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Порнографические ролики с участием двух девочек четырех и восьми лет снимали их родители, 23-летняя девушка и 30-летний мужчина, передает ФАН со ссылкой на собеседника. Видеозаписи они публиковали в Сети, правоохранители вычислили авторов роликов и возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов». «У людей, если их можно назвать таковыми, не было денег на жизнь. Чтобы поправить свое материальное положение, они стали снимать эротическое видео со своими дочерями. По имеющейся оперативной информации, они злоупотребляли спиртными напитками и наркотическими веществами», – пояснил источник. Родителей задержали и отправили под арест в СИЗО. В случае, если их вину докажут, им грозит до 15 лет лишения свободы. В феврале 2020 года на Колыме возбудили уголовное дело в отношении жителя поселка Ола, его обвиняют в развращении ребенка в мессенджере WhatsApp.

У Лазаревой и Собчак на акции с фонариками на Патриарших получилась «ж...» 14 февраля 2021, 21:32

Фото: кадр из видео

Текст: Абдулла Шакиров

Телеведущая Татьяна Лазарева приняла участие в протестной акции с фонариками, собрав несколько своих единомышленников на Патриарших прудах в Москве. По задумке участники акции должны были выстроиться в форме сердца, однако Лазаревой заявила, что получилась «жопа». Видео с акции опубликовала Ксения Собчак в своем Telegram-канале. «Получилась жопа, только никому не говори», – сказал Лазарева в ответ на вопрос Собчак, насколько успешно удалось выполнить задумку. Сторонники блогера Алексея Навального ранее анонсировали акцию протеста, которая планировалась в воскресенье, 14 февраля – ее участникам предложено в День всех влюбленных выйти в свои дворы, включить фонарики в телефонах и постоять так примерно четверть часа. Эти обращения были адресованы жителям крупных городов. В Сети посмеялись над этими планами. Политолог объяснил, почему на акцию с фонариками позвали только жителей мегаполисов. Эксперт: Кураторы протестных акций не отличают Россию от Украины 14 февраля 2021, 19:10 Текст: Олег Исайченко

«Во время нынешних акций не звучали имена ни Юлии Навальной, ни самого Алексея Навального. Просто – «выходите и делайте что-нибудь». Так в свое время, на киевском Майдане скакали – не думая, зачем это делают», – сказала газете ВЗГЛЯД политтехнолог Алена Август, комментируя прошедшие в воскресенье несогласованные выступления. «Можно констатировать, что несогласованные уличные акции оказались не такими уж многочисленными. Не очень понятно, на что рассчитывали организаторы. Похоже, что они просто проводили психологическую проверку – сколько людей можно вывести под любым соусом», – отметила политтехнолог Алена Август. Напомним, в воскресенье в Москве и Петербурге прошли немногочисленные несогласованные акции, которые были заявлены как феминистские. В сообщении РИА Новости эти выступления были названы акциями в поддержку уехавшей в Германию жены блогера Алексея Навального – Юлии. «Но во время нынешних акций не звучали имена ни Юлии Навальной, ни самого Алексея Навального, – отметила Август. – Просто – «выходите и делайте что-нибудь». Как, в свое время, на киевском Майдане скакали – не думая, зачем это делают». По мнению собеседницы, все, что происходит в последнее время вокруг так называемых протестных выступлений, «абсолютно калькированные варианты того, что уже где-то было». «На мой взгляд, кураторы этих акций просто не отдают себе отчет в том, что Россия, Белоруссия и Украина – разные страны. И, несмотря на длительную общую историю, сейчас это страны с разным общественным менталитетом. Но тут видна попытка подойти со стандартным лекалом». Эксперт напомнила о призыве главы «штабов Навального» Леонида Волкова выходить с включенными фонариками в знак поддержки отбывающего наказание блогера. «До этого в Минске и Киеве точно также светили фонариками – а ранее в Тбилиси, и на каирской площади Тахрир во время тамошней цветной революции, – заметила Август. – Кроме того, я видела отчеты в том, как за рубежом поддерживают протестные акции. На одной из фотографий люди выложили сердечко из свечек – и мне это напомнило совсем другую акцию, которые у нас проходят ежегодно 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны. Кураторы протестов не учли, что для России зажженная свеча – это вполне определенный символ». «Налицо довольно неизобретательный подход», – констатировала собеседница. По ее мнению, «люди будут все больше разочаровываться в этих протестах, даже те, кому это пока «по приколу». «Они, скорее всего поймут: один раз вас будут вслепую использовать, второй раз – а потом вы сами будете ненавидеть тех, кто так с вами поступает», – добавила Август. Ранее сообщалось, что объявленного в международный розыск Волкова заочно арестовали, соответствующее решение принял Басманный суд Москвы. Подчиненному Навального инкриминируют вовлечение подростков в незаконные митинги, по обвинению ему грозит до трех лет лишения свободы. Советник главы офиса Зеленского раскритиковал работу МВФ на Украине 15 февраля 2021, 08:46

Фото: Yuri Gripas/Reuters

Текст: Алина Назарова

Внештатный советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов написал в Facebook, что Международный валютный фонд (МВФ) «обкакался» при пересмотре программы взаимодействия с Киевом. Милованов, находящийся в составе украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в ОАЭ, написал в своем посте о встрече с руководством страны и планах увеличить торговый оборот между двумя государствами, передает РИА «Новости». В комментариях один из пользователей выразил мнение, что руководство Украины, «обкакавшись с МВФ», пытается «хоть как-то компенсировать» неудачу. «Там МВФ обкакался, а не Украина. Если честно смотреть», – написал Милованов в ответ в Facebook. Другие комментаторы выразили возмущение из-за того, что советник главы офиса президента допускает подобные выражения. В субботу постпред МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил, что миссия фонда завершила работу на Украине без результата. В фонде отметили, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс. Миссия МВФ начала свою работу по пересмотру программы stand-by по Украине в декабре 2020 года. Милованов является бывшим министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. На свою нынешнюю должность он был назначен в ноябре 2020 года. Сам Милованов заявлял, что его опыт поможет справиться со множеством вызовов, которые стоят сегодня перед Украиной. Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 млрд долларов. Первый транш в 2,1 млрд страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением этих 2,1 млрд после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема примерно по 700 млн долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся – по итогам двух обзоров в 2021 году. При этом Украина в 2021 году должна вернуть МВФ почти 1,7 млрд долларов долгов, в то время как Киев может рассчитывать только на два транша в размере 1,4 млрд долларов. В декабре депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МВФ за отношение к жителям страны. «Международному валютному фонду мы нужны как дойная корова: забрать землю, убить промышленность, ... (ему нужны) дешевые развитые рабы», – сказал парламентарий. Организатора терактов в центре Москвы Хугуева зарезали в колонии 15 февраля 2021, 10:07

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства в колонии Приморья осужденного, который был заколот другим заключенным, сообщает региональный СК. Ранее в ГУФСИН сообщили, что осужденный найден мертвым в колонии в Приморье. По данным источника, близкого к расследованию, это Халид Хугуев, получивший более 20 лет за взрывы в Москве в 1999 году. «Следственными органами Следственного комитета по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины в исправительном учреждении по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, 13 февраля в медицинской части исправительного учреждения между двумя осужденными произошла ссора, в ходе которой 41-летний подозреваемый нанес ранение шеи 65-летнему потерпевшему лезвием от канцелярского ножа. От полученного ранения потерпевший скончался», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. По данным СК, причиной ссоры стали оскорбления со стороны потерпевшего в адрес подозреваемого. Как сообщает Telegram-канал Life Shot, у Хугуева произошел конфликт с сокамерником – 41-летним Русланом Оглы, который сидит за похищение человека и вымогательство. Он ударил Хугуева в медсанчасти ИК-27 в поселке Волченец обломком канцелярского ножа в шею и повредил трахею. Руслан Оглы уже дал признательные показания. В апреле 1999 года в московской гостинице «Интурист» прогремел взрыв, был серьезно поврежден 20-й этаж отеля. Пострадали 11 человек, в том числе десятимесячный ребенок, являющийся гражданином Испании. В торговом комплексе «Охотный ряд» на Манежной площади взрыв произошел 31 августа 1999 года. В результате взрыва бомбы, заложенной в салоне игровых автоматов, пострадали 40 человек, одна из раненых позже скончалась. Ущерб, причиненный торговому комплексу, превысил 4 миллиона рублей. За организацию взрывов был осужден Халид Хугуев, за исполнение – Магумадзаир Гаджиакаев. Первому назначили 25 лет колонии, второму – 15. В 2010 году Верховный суд пересмотрел меру наказания обвиняемым: Хугуеву снизили до 22 лет колонии, а Гаджиакаеву – до 13 лет. Эксперты ВОЗ озвучили наиболее вероятную причину возникновения COVID-19 14 февраля 2021, 18:48

Фото: Alex Plavevski/EPA/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 могла получить распространение в Китае и Юго-Восточной Азии от летучих мышей, сообщил член международной научной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), доктор Питер Дасзак. Эксперт считает, что передача коронавируса от летучих мышей – это путь, на который «следует обратить наибольшее внимание», пишет РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times. По словам Дасзака, рукокрылые занесли COVID-19 на ферму с дикими животными, где коронавирусом заболели сотрудники или обитавшие там хорьки, барсуки, енотовидные собаки и циветы. Уже после этого вирус попал на рынок в Ухане и начал дальнейшее распространение. Как отмечается в сообщении, ученые ВОЗ не смогли получить личные данные некоторых пациентов из-за политики конфиденциальности в Китае. Другие же переболевшие коронавирусом отказались встречаться с представителями организации. Ранее научная группа ВОЗ, исследующая происхождение COVID-19, обнаружила во время обследования рынка морепродуктов и мяса в Ухане «важные улики», касающиеся возникновения нового коронавируса. На этой неделе власти Китая отказались предоставить экспертам ВОЗ необработанные данные о первых случаях заболевания коронавирусом, которые могли бы помочь определить, когда и как началось распространение вируса. Раскрыты уникальные особенности Системы предупреждения о ракетном нападении 14 февраля 2021, 16:00 Текст: Ксения Панькова

Российская Система предупреждения о ракетных нападениях (СПРН) способна фиксировать и отслеживать пуски гиперзвуковых ракет, а также определять, какие цели несут угрозу, заявил гендиректор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев. По его словам, СПРН всегда разрабатывали на пределе научно-технических возможностей. Он напомнил, что гиперзвуковые аппараты и ракеты летают со скоростью пять-шесть Махов, а головные части ракет развивают еще большую скорость. «Тем не менее наши средства способны обнаруживать эти цели, проводить их селекцию, то есть определять, какие цели действительно несут угрозу, какие просто находятся в околоземном космическом пространстве и сообщать всю эту информацию, обрабатывать, отображать эту информацию на командном пункте системы», – сказал Боев телеканалу «Звезда». Российская Система предупреждения о ракетном нападении включает наземные связные средства, наземный и космический эшелоны информационных средств. Наземный сегмент состоит из сети надгоризонтных радиолокационных станций «Воронеж», которые несут дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях. Ранее Боев сообщил, что в России завершились испытания российской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Тиньков заявил об отсутствии мотивации заниматься бизнесом 15 февраля 2021, 01:58

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Российские бизнесмен и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков заявил, что больше не хочет и не будет «делать никакой бизнес», поскольку потерял мотивацию. По словам миллиардера, он пересмотрел подход к жизни после того, как дважды едва не умер. «У меня, если честно, мотивации заниматься бизнесом уже нет. Я на пенсии», – приводит Forbes заявление Тинькова в социальной сети Clubhouse. Миллиардер объяснил, что пересмотрел свой подход к жизни после того, как дважды едва не умер (но «откачали»), и понял, что больше не хочет и не будет «делать никакой бизнес». «Я вчера посмотрел Forbes.com, у меня там состояние 4,5 млрд долларов. Будь у меня 10 млрд долларов или 6 млрд долларов – мне вообще пофиг», – сказал Тиньков. По словам миллиардера, ему важнее то, что останется после него. Тиньков рассказал, что на днях зарегистрировал свой фонд борьбы с лейкемией. Он также сообщил, что возрождает программу «Бизнес-секреты», которую он выпускал на YouTube. По словам миллиардера, к возрождению программы его подтолкнули молодые предприниматели, с которыми он общался и которые рассказывали ему, что смотрели и учились по его интервью. Эту деятельность он назвал «миссией». С учетом пандемии, рассказал Тиньков, программа будет выходить в новом формате. Первый выпуск с «супер эксклюзивным гостем» Тиньков пообещал выпустить в ближайшую неделю, но кто станет его героем, он не раскрыл. Миллиардер добавил, что остается акционером Тинькофф Банка, но операционным управлением в компании не занимается: только иногда подключается к совещаниям в Zoom и «присматривает за маркетингом». По словам основателя банка, он верит в то, что компания будет стоить 25 млрд долларов (по данным на закрытие торгов 12 февраля, капитализация TCS Group, материнской компании Тинькофф Банка, составляла 9,6 млрд долларов), а ее доля на российском банковском рынке может вырасти с текущих 3% до 20%. «Хотим быть вторыми после «Сбера», потому что первыми быть невозможно», – сказал Тиньков. Напомним, в декабре минувшего года суд Лондона перенес рассмотрение дела об экстрадиции Тинькова в США на 15 марта. В феврале 2020 года налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении российского банкира. Сам Тиньков внес залог и решил остаться в Лондоне на время слушаний по налоговым претензиям США. В марте 2020 года миллиардер заявил, что у него нашли острую форму лейкемии. В июле бизнесмен перенес трансплантацию костного мозга, продемонстрировав процесс пересадки. В октябре Тиньков рассказал о самочувствии через 100 дней после перенесенной операции. Глава ДНР ответил на обещание Путина не бросать Донбасс 14 февраля 2021, 22:15

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал обещание президента России Владимира Путина не бросать Донбасс «несмотря ни на что». Глава ДНР подчеркнул, что в республике постоянно ощущают поддержку со стороны России, и выразил готовность отстаивать общие ценности. «У нас никогда не было оснований допустить мысль, что Россия оставит нас наедине с трудностями и проблемами», – заявил Пушилин радиостанции «Говорит Москва». «Позицию наших граждан мы сформулировали в идеологической доктрине, которая неслучайно носит название «Русский Донбасс», – добавил глава провозглашенной Донецкой народной республики, отметив, что регион всегда был русским исторически и ментально. Как подчеркнул Пушилин, события 2014-го и последующих годов однозначно определили вектор развития республики. «Мы должны быть вместе с Россией», – заявил глава ДНР. Он выступил за усиление сотрудничества с Москвой и назвал Донбасс частью «Большой России». Ранее президент Владимир Путин заверил, что Россия не бросит Донбасс. Накануне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной. В тот же день глава Офиса президента Украины призвал США присоединиться к урегулированию конфликта в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений. В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Медведев опубликовал фото в поддержку настоящей русской зимы и Греты Тунберг 15 февраля 2021, 09:49

Фото: Андрей Америков/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил, почему опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографии с фонарями. Медведев вечером в воскресенье опубликовал в Instagram несколько фотографий с заснеженными деревьями, некоторые из них – с горящими фонарями. В комментариях у зампредседателя Совбеза уточнили, не связана ли публикация с акцией в поддержку Алексея Навального, в ходе которой людям предлагали выйти вечером 14 февраля к себе во двор и зажечь фонарики. «Это в поддержку настоящей русской зимы, борьбы с изменением климата и Греты», – ответил Медведев. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Медведев (@damedvedev) Сторонники блогера Алексея Навального ранее анонсировали акцию протеста, которая планировалась в воскресенье, 14 февраля – ее участникам предложено в День всех влюбленных выйти в свои дворы, включить фонарики в телефонах и постоять так примерно четверть часа. Эти обращения были адресованы жителям крупных городов. В Сети посмеялись над такими планами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение о возобновлении незаконных акций протеста Волковым было принято после встречи с постоянными представителями стран НАТО. На командира батальона милиции ДНР «Длинного» совершено покушение 15 февраля 2021, 09:54

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

На одного из командиров народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) совершено покушение в Горловке, сообщил информированный источник. «В результате взрыва автомобиля на проспекте Победы в Горловке пострадал командир батальона с позывным «Длинный». Он в больнице», – сообщил источник «Интерфакс». Он уточнил, что взрывчатка была заложена под водительское сидение. Тем временем Киев сообщил о гибели трех украинских военнослужащих в Донбассе. «За прошедшие сутки, 14 февраля, в районе проведения операции объединенных сил (ООС) было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих», – сообщили в штабе ООС. Напомним, ранее заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос заявил, что ССО Украины могут при необходимости взять в плен глав провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Сборная России по хоккею досрочно выиграла Евротур 14 февраля 2021, 17:08

Фото: Ludvig Thunman/Reuters

Текст: Абдулла Шакиров

Сборная России по хоккею в третьем туре Шведских хоккейных игр обыграла сборную Чехии, досрочно оформив победу в Евротуре. Матч с чехами завершился со счетом 7:4. В составе россиян отличились Захар Бардаков (8-я минута), Павел Красковский (38), Николай Коваленко (49), Даниил Мисюль (53), Василий Подколзин (55), Владимир Бутузов (58) и Никита Чибриков (58). У чехов шайбы забросили Михал Шпачек (17-я минута), Якуб Флек (30), Лукаш Клок (31) и Давид Томашек (60, буллит), передает ТАСС. На турнире в Швеции сборная России выиграла все три матча, набрав восемь очков. В общем же зачете Евротура команда Валерия Брагина имеет 24 очка и уже недосягаема для преследователей. Для россиян эта победа в Евротуре стала девятой. В конце декабря сборная России стала победителем домашнего этапа Евротура – Кубка Первого канала. Подопечные Брагина выиграли все состоявшиеся этапы турнира. Следующий этап пройдет в Чехии с 13 по 16 мая. На Украине сообщили о гибели трех военнослужащих после подрыва в Донбассе 14 февраля 2021, 16:02 Текст: Абдулла Шакиров

Военнослужащие оперативно–тактической группировки «Север» подорвались в воскресенье на неизвестном взрывном устройстве в Донецкой области, в результате взрыва погибли три человека. «Сегодня, 14 февраля, недалеко от населенного пункта Новолуганское в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» при перемещении на позиции в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил (ООС), – говорится в сообщении в Facebook оперативно-тактической группировки «Север». В настоящее время на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и военная служба правопорядка. В четверг в ЛНР сообщили о гибели украинского военного в результате подрыва у линии соприкосновения в Донбассе. Стали известны обстоятельства гибели десятилетней девочки в Петербурге 15 февраля 2021, 09:10 Текст: Алина Назарова

Соседка десятилетней девочки, тело которой нашли на детской площадке в Санкт-Петербурге, рассказала об обстоятельствах трагедии. «Мне сказали, это (произошло) утром, около 5.00. Говорят, у мамы был в телефоне маячок, чтобы отслеживать детей. Она посмотрела – он что-то погас. Пошла, а ее (девочки) нет уже», – рассказала соседка семьи «Пятому каналу». В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной сообщили, что семья погибшей школьницы была благополучной и имела положительную характеристику. Родители не злоупотребляли алкоголем и активно занимались воспитанием девочки. «По информации, которая поступила в аппарат от правоохранительных органов, семья характеризуется положительно. Девочка отличница, на учете не состояла. Следственные органы проводят проверку по статье 110 части 2 УК РФ «Доведение до самоубийства», – заявила омбудсмен, передает РИА «Новости». О пропаже школьницы стало известно утром в воскресенье. Как сообщила ее мать, ребенок вышел из дома без верхней одежды около 4.30. Женщина искала дочь во дворах, а спустя два часа тело обнаружил житель одного из домов на улице, где жила семья. На подконтрольной Киеву территории Донбасса начали разворовывать принадлежащий РЖД путь 15 февраля 2021, 11:52

Фото: Baz Ratner/Reuters

Текст: Алина Назарова

Украинские пограничники скрывают разбор и хищение железнодорожного полотна РЖД на подконтрольной Киеву территории Донбасса вблизи российской границы, заявили в Центре по связям с общественностью (ЦОС) МВД самопровозглашенной Луганской народной республики. «Железнодорожное покрытие закрытой ветки РЖД, проходящей по территории Украины от населенного пункта Зориновка до населенного пункта Благодатное, демонтируется с негласного разрешения руководства луганского пограничного отряда государственной погранслужбы Украины», – заявил представитель ЦОС МВД, передает РИА «Новости». Информация поступила на горячую линию МВД ЛНР от жителя Зориновки. В частности, местный житель сообщил, что к демонтажу допускаются лица, состоящие в дружеских отношениях с руководством погранотряда за 10 тыс. гривен (около 350 долларов). «Железнодорожное полотно разбирается исключительно в ночное время под прикрытием дежурной смены погранотдела «Меловое», – заявил представитель ЦОС. Ранее в ЛНР обвинили СБУ в наращивании военной техники в жилых районах Донбасса. Так, в начале февраля Украина разместила в жилых районах Донбасса, подконтрольных Киеву, 14 единиц военной техники. Врач предупредил о неизлечимой болезни Алибасова 15 февраля 2021, 07:11

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Текст: Дмитрий Зубарев

Симптомы Бари Алибасова свидетельствуют о серьезных проблемах со здоровьем, заявил ведущий научный сотрудник НИИ имени Бехтерева, врач-психиатр Станислав Полторак. «Нарушение памяти, внимания, потеря ориентации – чаще всего это сенильная или старческая деменция», – отметил эксперт в интервью «5 каналу». По его словам, такое состояние чревато тем, что Алибасов не сможет самостоятельно о себе заботиться. С учетом возраста – 73 года – и анамнеза Полторак полагает, что у Алибасова практически отсутствуют шансы на возращение к прежней жизни. «Сомнительно, что (помутнения – прим. ВЗГЛЯД) временные», – подытожил специалист. Деменция – приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. Наиболее часто деменция наблюдается в старости (сенильная деменция). В народе сенильная деменция носит название «старческий маразм». В конце декабря сообщалось, что Алибасов госпитализирован в одну из московских клиник после падения с лестницы. За день до этого Горжанкин заявил, что накануне Алибасов вызвал скорую помощь в связи с проблемами, возникшими в результате ожога чистящим средством «Крот», который Алибасов получил в июне прошлого года. СМИ сообщали, что приехавшие к Алибасову по вызову его родственников сотрудники полиции вскрыли дверь и якобы обнаружили продюсера в алкогольном опьянении.