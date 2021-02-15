Психолог дал советы Тинькову, как вернуть мотивацию в бизнесе

Для того, чтобы сохранить свой бизнес без потери мотивации, человеку следует найти в нем новый стимул и поменять свое должностное место в компании, рассказал газете ВЗГЛЯД доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Александр Тхостов, комментируя потерю мотивации заниматься бизнесом миллиардера Олега Тинькова.

Крупный российский бизнесмен и основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков сообщил, что потерял мотивацию заниматься бизнесом. По его словам, после того как он дважды едва не умер, понял, что больше не хочет и не будет «делать никакой бизнес».

«Это нормально, когда у людей меняется мотивация. В случае Олега Тинькова мы видим, что он хочет заниматься еще какими-то другими делами – и это нормально, когда с возрастом человек меняется», – говорит Тхостов.

Причиной потери мотивации в успешном бизнесе может стать профессиональное выгорание, когда человек попросту устает от выполнения одного и того же процесса и ему хочется разнообразия, продолжает собеседник. Особенно часто подобное случается в тех случаях, когда человек достиг всего, чего хотел на своей должности: у него становится меньше мотивов, а также имеются деньги, слава, почет, уважение.

«Оставаться на одной и той же позиции и заниматься всю жизнь одним и тем же довольно сложно. Поэтому если человек больше не хочет заниматься прежним делом, но хорошо знает его, то ему следует найти в работе новые стимулы. Например, он может с легкостью стать в этой области педагогом, помощником, организатором, наставником. То есть не уходить полностью из бизнеса, а немного поменять в нем свое место», – рекомендует психолог.

Осенью 2018 года бизнесмен, основатель и совладелец платежного сервиса Qiwi Сергей Солонин оставил свой бизнес и уехал на девять месяцев в кругосветное путешествие. После возвращения летом 2019 года он резко активизировался как венчурный инвестор.