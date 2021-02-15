В России решили возобновить музейные программы для школьников

Российские музеи смогут вскоре возобновить приостановленные из-за пандемии программы для организованных групп школьников, говорится в совместном заявлении пресс-служб Министерства культуры и Роспотребнадзора.

«Минкультуры совместно с Роспотребнадзором проработает вопрос посещения организованными группами школьников музеев в рамках просветительско-образовательных программ», – передает ТАСС текст заявления.

Как сообщили в пресс-службе Минкультуры, «дату возобновления музейных программ пока не объявляют». В свою очередь руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что «текущая эпидемиологическая ситуация позволяет допустить в музеи организованные группы детей».

«Практика музейной деятельности свидетельствует, что даже в рамках действующих ограничений, в том числе в части соблюдения необходимой социальной дистанции, музеи способны обеспечить безопасное проведение мероприятий с участием организованных групп детей и молодежи, в частности для классов в составе 25-30 человек», – приводятся в заявлении слова министра культуры России Ольги Любимовой.

В свою очередь Попова считает, что «сегодня можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер: нужно носить маски, сохранять социальную дистанцию, держать чистыми руки и поверхности». Попова убеждена, что, соблюдая все правила, можно рассчитывать «на дальнейшее снижение заболеваемости, на дальнейшее сохранение стабилизации и на продолжение работы всех сфер».

Предполагается, что музеи смогут принимать в специально подготовленных помещениях организованные группы детей, которые учатся в одном классе. «При этом будут учтены особенности санитарно-эпидемиологической ситуации в конкретных регионах и соответствующих нормативных актов глав субъектов Российской Федерации», – говорится в заявлении.

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