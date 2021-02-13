МЧС опровергло обрушение в торговом центре в подмосковном Щелково

Информация об обрушении в ТЦ в подмосковном Щелково, распространенная СМИ, не соответствует действительности, там прогнулась крыша надувной конструкции теннисного корта, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.

В пресс-службе сообщили, что «никаких обрушений в торговых центрах не было», передает ТАСС.

«Под тяжестью снега прогнулась крыша надувной конструкции теннисного корта. Пострадавших нет. Все эвакуированы», – пояснили в МЧС.

При этом ранее СМИ со ссылкой на канал МЧС в Telegram сообщили, что в ТЦ в Щелково произошло некое обрушение.

На данный момент в Telegram МЧС по инциденту в Щелково опубликовано одно сообщение: «г.о. Щелково, ул. Центральная, д.71. Воздушно-опорное сооружение теннисного корта. Из-за утечки воздуха, идет сдувание надувной конструкции, людей внутри нет».

Накануне в супермаркете во Владикавказе произошел мощный взрыв, в результате которого одноэтажное здание магазина оказалось полностью разрушено. К вечеру к ликвидации последствий взрыва во Владикавказе присоединились Добровольцы из Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев сообщил, что пострадавших после взрыва в супермаркете во Владикавказе нет.

Охранника супермаркета достали живым из-под завалов. Предварительной причиной инцидента в супермаркете во Владикавказе назван взрыв газа.