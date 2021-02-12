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В Москве 11-месячный мальчик получил ожоги от кальяна в кафе
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Басманная межрайонная прокуратура в Москве начала проверку после госпитализации 11-месячного ребенка с ожогами от кальяна в одном из столичных кафе, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Инцидент произошел в ночь на четверг, 11 февраля. Мальчик вместе с матерью 1994 года рождения был в одном из кафе в Москве, там он получил ожоги лица и шеи углем из кальяна, передает РИА «Новости».
Ребенка доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Изучаются все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее в Вологде женщину отдали под суд после того, как в июне 2019 года ее ребенок получил солнечные ожоги головы, шеи, груди на площади 15 % тела, после чего скончался.
Москве пообещали «снежный Армагеддон»
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Ближе к концу недели в Москве ожидаются сильные снегопады и ветер до 20 метров в секунду, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В среду и четверг в столице не будет снегопадов, но ожидаются морозы в ночь на 11 февраля до минус 17-22 градусов, в четверг днем минус 10-15, сообщил Тишковец РИА «Новости».
«С нулей часов пятницы до 12 часов субботы в связи с выходом Балканского циклона «Волькер», который атакует Центральную Россию, и будут валить снегопады очень высокой интенсивности без перерыва в течение 36 часов. Это настоящая снежная буря, снежный Армагеддон, снежный апокалипсис, это не учебная тревога, а боевая», – добавил синоптик.
Скорость ветра будет достигать 15-20 метров в секунду, на юго-западе, в Центральной России – до 17-22 метров в секунду. В таких условиях видимость снизится до 500 метров и меньше.
«Порой даже на расстоянии вытянутой руки ничего не будет видно. Это что-то очень близкое к черной метели. Рекомендую людям не испытывать судьбу, это коллапс наземного и авиатранспорта. И автомобилистам лучше оставить железных коней дома, лучше передвигаться на метро или остаться дома», – сказал ученый.
Температура при наступлении снежного циклона сильно не снизится, но будет ощущаться «как будто морозы на 10 градусов холоднее. «Как будто на улице минус 20-25. Снег в лицо, ветер, высокая влажность до 88-90%», – подвел итог Тишковец.
Ранее синоптики предупредили москвичей, что столицу в среду ожидает облачная погода с прояснениями, небольшой снег, местами гололедица.
Надвигающаяся на Москву снежная буря закончится только на следующей неделе
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В Москве в ближайшие часы ожидается снегопад, который продлится до следующего понедельника. Кроме того, в столице прогнозируется метель, снежные заносы и усиление ветра до 15-20 метров в секунду, предупредили в Комплексе городского хозяйства.
Температура воздуха в Москве опустится до -15 градусов, с понижением в понедельник до -23 градусов. Количество осадков может составить 20-30 мм, прирост снега – 25-35 см, передает РИА «Новости».
Городские службы переведены в режим повышенной готовности, для координации их работы создан оперативный штаб.
«После начала снегопада коммунальная техника приступит к регулярному проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров, которое будет сопровождаться противогололедной обработкой. Оно будет проводиться раз в несколько часов в зависимости от количества выпавшего снега», – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
На опасных участках, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей.
«Для уборки снега будет задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки. Снег будет оперативно вывозиться на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации», – добавил Бирюков.
Работа систем жизнеобеспечения города находится под особым контролем в связи с понижением температуры воздуха в столице. «На всех предприятиях Комплекса городского хозяйства организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, приняты меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства», – заключил заммэра Москвы.
На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад, которые укомплектованы необходимыми материалами и техникой. Подготовлены 2,5 тыс. аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива.
Водителей призывают быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, при возможности не использовать личный транспорт, пешеходов – быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что снежный покров в европейской части России будет сохраняться до второй половины марта.
Коммунальщикам не хватит недели на уборку после предстоящего снегопада
Коммунальщикам понадобится более недели, чтобы убрать Москву после предстоящего снегопада, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«Если 10 сантиметров снега выпало, то его убирать в течение пяти дней, и каждые дополнительные пять сантиметров – в течение суток. По сути, восемь суток понадобится на то, чтобы очистить город», – цитирует РИА «Новости» Бирюкова.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ближе к концу недели в Москве ожидаются сильные снегопады и ветер до 20 метров в секунду.
Синоптики предупредили москвичей, что столицу в среду ожидает облачная погода с прояснениями, небольшой снег, местами гололедица.
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Выдумавшей беременность дагестанке пришлось хоронить кукол вместо детей
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Жительница Дагестана Лаура Т., выдумавшая легенду о гибели новорожденных детей, дала показания, объяснив ситуацию с якобы подменой тел младенцев в перинатальном центре Ставрополя.
Лаура сообщила в своих показаниях, что в середине июня 2020 года сделала тест на беременность, который показал положительный результат, но анализ крови, который она сделала после, опроверг это, передает Telegram-канал LifeShot.
Однако женщина решила сказать мужу, что все же беременна, и затем до февраля симулировала беременность: «Я видела, как обрадовался мой супруг, узнав, что я беременна, поэтому я не хотела его огорчать, сообщив, что не беременна».
Она также рассказала, что ходила выбирать товары своим детям, например, кроватки. При этом ей сложно объяснить свое поведение: «С одной стороны, я осознавала, что не беременна, с другой стороны, не могла себя остановить и перестать притворяться беременной».
2 февраля она сообщила родственникам, что едет на роды в перинатальный центр, заверив, что из-за угрозы распространения COVID посторонних туда не пустят. Женщина арендовала квартиру, а затем придумала план.
5 или 6 февраля она купила «пупсов», очень похожих на настоящих младенцев.
«Находясь в квартире, я надевала на «пупсов» рубашки-распашонки и сидела с ними, как со своими детьми, а также пеленала их», – вспоминает женщина.
Она находилась в квартире до 9 февраля, затем решила вернуться домой. Женщина засыпала в кукол песок, завернула их в пеленки. Она собиралась сообщить близким, что дети умерли во время родов, но в итоге сказала, что это произошло позднее.
Семья решила похоронить детей в Дагестане, на родовом кладбище мужа Лауры. Во время траурной церемонии супруг женщины обнаружил подмену.
Лаура выразила сожаление в том, что ввела в заблуждение родственников и супруга.
Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в Instagram, что информация о том, что в перинатальном центре Ставрополя отцу вместо тел младенцев якобы выдали кукол, не подтвердилась.
До этого в соцсетях появилось видео, на котором мужчина сообщает, что он привез в Дагестан тела своих детей, которые родились в перинатальном центре в Ставрополе. По словам мужчины, открыв саван, он обнаружил кукол.
Человек упал на рельсы в московском метро
На участке Краснопресненской линии метро Москвы перекрывали движение поездов из-за человека, упавшего на пути, сообщил столичный департамент транспорта.
«На Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения поездов от станции «Спартак» до станции «Беговая» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», – сообщается в Telegram-канале департамента.
Представитель экстренных служб столицы сообщил РИА «Новости», что под прибывающий на станцию «Октябрьское поле» поезд упал человек. «Находится под поездом, извлекают», – указал собеседник.
Чуть позже департамент сообщил, что движение поездов уже восстановлено.
Глава Ставрополья опроверг информацию о выдаче кукол вместо тел младенцев
Информация о том, что в перинатальном центре Ставрополя отцу вместо тел младенцев якобы выдали кукол, не подтвердилась, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Владимиров сообщил в Instagram, что «краевые роддома проверили полиция и Следственный комитет». Выяснилось, что «женщина с такими именем, отчеством и фамилией не только в них не поступала, но и не наблюдалась у нас в крае», потому «подтверждений той шокирующей информации, о которой говорится в ролике, не найдено».
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«Позже и сама женщина письменно подтвердила, что вся эта история – выдумка», – добавил губернатор, отметив, что у него «слов нет».
В своих показаниях женщина указала, что в середине июня 2020 года сделала тест на беременность, который показал положительный результат, но анализ крови, который она сделала после, опроверг это. Однако женщина решила сказать мужу, что все же беременна, и затем до февраля симулировала беременность.
В начале февраля она сообщила родственникам, что едет на роды в перинатальный центр, заверив, что из-за угрозы распространения COVID посторонних туда не пустят. Женщина арендовала квартиру, а затем придумала план: она сообщила мужу, что родила детей, однако через несколько дней они умерли. Она купила две куклы, завернула их в саван и вернулась с ними домой, сообщив, что это и есть выданные ей в перинатальном центре тела младенцев.
«Теперь это дело семьи. И правоохранительных органов. Надеюсь, что те, кто неправомерно обвинил наших врачей, извинятся – хотя бы в комментариях», – отметил глава края.
По его мнению, это урок на будущее, как стоит относиться к шокирующей, но непроверенной информации. Другие детали не раскрываются.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина сообщает, что он привез в Дагестан тела своих детей, которые родились в перинатальном центре в Ставрополе. По словам мужчины, открыв саван, он обнаружил кукол.
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Затем видео с подробностями историей опубликовало МВД по Дагестану в своем Instagram.
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Мужчина сообщил, что близнецы якобы появились на свет здоровыми в ночь на 3 февраля, после их мать попала в реанимацию, выписали ее 7 февраля. В ночь на 9 февраля, по его словам, медики констатировали смерть новорожденных от кровоизлияния в мозг.
Умерших детей родителям выдали завернутых в погребальное одеяло, родственников попросили не открывать саван, но в семье настояли на обратном.
«Я приехал домой в панике, они там лежали, были у меня на виду постоянно. Потом взяли детей, приехали хоронить в село, яму выкопали возле дедушки, уже укладывали туда (...) Я начал лицо открывать у первого ребенка – глаз нет. Начал второго открывать – то же самое», – рассказал мужчина в видео.
В ставропольском Минздраве опровергли информацию о подмене, указав, что ни в этом, и в минувшем году такая пациентка не поступала ни в один из перинатальных центров города. Также она не числится и в других подобных медучреждениях. Кроме того, перинатальный центр №1 оснащен 190 видеокамерами. Они работают на всех этажах.
Напомним, в 2013 году в Татарстане медики перепутали новорожденных. Сотрудники роддома, которые допустили данную ошибку, были уволены, а матерям вернули родных детей.
В 2018 году выяснилось, что в 1978 году в Пермском крае в роддоме перепутали детей – дочерей Риммы Швецовой и Юлии Савельевой.
Москвичей предупредили о снеге, метели и сильном ветре
В Москве ожидается снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду с полуночи 12 февраля и ночью 13 февраля. На дорогах снежные заносы, накаты. Такое предупреждение распространил московский главк МЧС.
МЧС рекомендует водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов, перестроений и опережений. Кроме того, рекомендуется парковать автомобили вдали от деревьев, а находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра, передает РИА «Новости».
«В метель при движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде», – добавили в ведомстве.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ближе к концу недели в Москве ожидаются сильные снегопады и ветер до 20 метров в секунду.
Синоптики предупредили москвичей, что столицу в среду ожидает облачная погода с прояснениями, небольшой снег, местами гололедица.
Дептранс анонсировал проект «транспорт по требованию» в новой Москве
Пилотный проект «транспорт по требованию» в новой Москве продлится 12 месяцев, в нем задействуют до 50 транспортных средств, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
По данным пресс-службы, для пилотного проекта предоставят до 50 транспортных средств, в которых оборудовано от 8 до 16 посадочных мест. Они будут осуществлять перевозки в Новомосковском и Троицком административных округах, точные районы будут определены позже, рассказали в дептрансе, передает РИА «Новости».
«Мы планируем, что проект запустится в тестовом режиме в первом полугодии 2021 года и продлится 12 месяцев», – добавили в столичном ведомстве.
«Транспорт-по-требованию» представляет собой компромисс между поездкой в автобусе и такси. Пользователь приложения обозначает начальную и конечную точку маршрута, а система уже сама показывает, где и в какое время будут необходимы пересадки. Ожидание должно составить не более получаса, стоимость поездки будет в 1,5-2 раза выше обычных тарифов общественного транспорта, но дешевле поездки в такси. Подобный сервис работает в нескольких городах Европы.
Ранее пресс-служба столичного Дептранса сообщила, что сервис «транспорт по требованию» планируется запустить в тестовом режиме в ТиНАО уже в первом полугодии 2021 года совместно с ПАО «КАМАЗ». Эта система позволяет строить гибкие маршруты, исходя из спонтанной потребности жителей. После тестирования будет рассмотрена возможность запуска таких перевозок для школьников.
Ранее сообщалось, что правительство Петербурга намерено создать стандарт этичного поведения для таксистов.
Роспотребнадзор рассказал о запрете на использование смартфонов в образовании
Личные мобильные телефоны, согласно новым санитарным правилам, нельзя использовать в образовательных целях, этот запрет не распространяется на планшеты и ноутбуки, заявила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.
Ранее директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НЦЗД» Минздрава Владислав Кучма обращал внимание на то, что 70-80% детей пользуются для обучения смартфонами, а это самое неблагоприятное средство для учебы и поиска информации. Эксперт отметил маленький размер экрана смартфона. По его словам, минимальный удовлетворительный размер экрана – у планшета с экраном 12 дюймов.
«Введены требования к электронным средствам обучения. Введен запрет на использование мобильных средств связи в целях образовательных. Нельзя использовать личные мобильные телефоны для проведения образовательной программы», – передает РИА «Новости» слова Шевкун в ходе общественных слушаний на тему «Новые санитарные правила, принятые Роспотребнадзором, в сфере воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
Уточняется, что к этому не относятся планшеты и ноутбуки.
Ранее Минпросвещения рекомендовало министерствам в регионах рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. По словам министра просвещения Ольги Васильевой, рекомендации связаны с заботой о здоровье учеников.
Организаторов и участников «Свидетелей Иеговы» задержали в Москве
Организаторы и участники запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы*» были задержаны в Москве, сообщил представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
Иванова сообщила, что «задержан ряд организаторов и участников движения, которые будут доставлены в подразделение СК для проведения необходимых следственных действий», передает ТАСС.
Кроме того, следователи совместно с МВД, УФСБ Москвы и Московской области при поддержке Росгвардии проводят обыски по 16 адресам проживания участников организации в Москве.
Напомним, решением Верховного суда от 20 апреля 2017 года религиозная организация «Управленческий центр свидетелей Иеговы* в России» и все входящие в ее структуру местные религиозные организации признаны экстремистскими и запрещены на территории России. Минюст включил организацию в перечень ликвидированных за экстремизм структур.
В ноябре 2020 года суд вынес приговор вербовщикам «Свидетелей Иеговы» в Омской области.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли считать «Свидетелей Иеговы» настоящими экстремистами.
Главу секты «Ученики Христа» отправили на лечение после убийства ребенка
Свердловский областной суд отправил на принудительное лечение руководителя секты «Ученики Христа» Земфиру Гайнуллину, которую обвиняют в пособничестве убийства ребенка, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
В сообщении на сайте СК указывается, что «фигурантке назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением».
Гайнуллина обвинялась по восьми статьям УК РФ, в числе которых создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, подстрекательство к истязанию несовершеннолетних и пособничество в убийстве малолетнего с особой жестокостью.
Следствие считает, что женщина создала секту, деятельность которой была сопряжена с насилием и иным причинением вреда здоровью людей. В соответствии с учением она требовала от родителей подвергать детей телесным наказаниям за нарушение установленного ею порядка.
Один из участников ее секты Иван Казанцев, следуя учению, систематически наносил своим несовершеннолетним сыновьям побои, совершал иные насильственные действия, после чего убил младшего мальчика. На минувшей неделе суд также освободил его от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение.
Тело мальчика нашли утром 28 ноября 2019 года в Чкаловском районе Екатеринбурга. По данным СМИ, убийство ребенка совершил отец, который хотел изгнать из него бесов, а глава секты Гайнуллина якобы пыталась воскресить ребенка и помогла скрыть его тело.
Следственный комитет позднее опроверг данные СМИ об убийстве ребенка в ходе ритуала экзорцизма: по данным СК, мотив был более прозаическим – «личная неприязнь», передает РИА «Новости».
Подозреваемого задержали в Уфе при попытке скрыться в другом регионе. Отец мальчика заявлял, что «у него нет дома на земле», и что он «верит только Иисусу Христу».
Число выделенных под COVID больничных коек решили сократить в Москве
Два стационара на 2 тыс. коек возвращаются к плановой работе в Москве, также из работы с пациентами с коронавирусом будут выведены порядка 2,7 тыс. коек в резервных госпиталях, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова сообщила, что «положительная динамика в эпидемиологической обстановке, которую мы наблюдаем в последнее время, позволяет нам вывести из работы с коронавирусом еще около 4,7 тыс. коек», передает ТАСС.
«К стандартной работе возвращаются два крупнейших стационара на 2 тыс. коек, перепрофилированные для лечения пациентов с COVID-19. Это корпуса городских больниц №52 и № 5 имени Филатова. Сокращают прием пациентов с коронавирусом и резервные госпитали: из работы выводятся порядка 2,7 тыс. коек», – добавила она.
Ранее в Подмосковье отменили практически все коронавирусные ограничения.
Московские аэропорты рассказали о работе в условиях снегопада
Московские аэропорты Домодедово и Внуково сообщили о бесперебойной работе в сложных погодных условиях, связанных с обильным снегопадом.
Пресс-секретарь аэропорта Внуково Оксана Соколова сообщила в эфире телеканала «Москва 24», что работа идет «в в штатном режиме, все производственные службы (...) работают с учетом текущих прогнозируемых погодных условий», передает ТАСС.
Обеспечены условия для безопасного выполнения полетов, заготовлено достаточное количество противогололедных реагентов для содержания летного поля.
«При ухудшении погодных условий дежурные смены оперативно могут быть усилены дополнительными средствами и персоналом», – добавила она.
Директор по связям с общественностью аэропорта Домодедово Дарья Коршунова сообщила в эфире телеканала «Москва 24», что аэропорт обладает необходимыми ресурсами для бесперебойной работы в сложных погодных условиях.
Видимость в районе аэродрома составляет 8 тыс. метров, в пятницу Домодедово планирует обслужить порядка 300 рейсов: «Мы сформировали резерв химических реагентов, достаточных даже для десятидневного непрерывного снегопада на территории аэропорта. С учетом метеопрогноза для очистки территории аэродрома подготовлено более 50 единиц спецтехники».
По данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, мощный снегопад в Москве продлится до 13-14 февраля, он будет сопровождаться метелью, снежными заносами и накатами. За три дня выпадет 25-30 мм осадков, сугробы будут достигать 50 см.
Московский главк МЧС предупреждал также, что с полуночи 12 февраля и ночью 13 февраля в столице ожидается снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду.
Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявлял, что коммунальщикам понадобится более недели, чтобы убрать Москву после снегопада. Синоптики назвали эту ситуацию «снежным Армагеддоном».
Москвичей призвали отложить поездки на личных авто
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Москвичам на фоне обильного снегопада в пятницу стоит отложить поездки на личных автомобилях на позднее время, после 21.00 часа, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Указывается, что на дорогах большое количество снега, это сильно затрудняет движение транспорта и влияет на трафик. Низкие скорости и большое количество ДТП также осложняют движение, передает РИА «Новости».
«Настоятельно просим водителей сегодня отказаться от поездок на личном транспорте и использовать городской. Если утром вы уже выехали на автомобиле, отложите поездки на более позднее время – после 21.00 будет полегче. Так коммунальная техника сможет быстрее справиться с последствиями снегопада», – говорится в сообщении Центра.
Отмечается, что во время снегопада аварии происходят чаще обычного, потому водителям необходимо быть крайне внимательными – соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты.
Начальник Ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин написал в Facebook: «На улице идет снег и обещают, что это будет очень сильный снегопад – выпадет почти месячная норма осадков! Судя по карте осадков, это действительно надолго. От западных границ России снежные облака двигаются через Москву. Синоптики сообщают, что снегопады будут несколько дней подряд».
«Пожалуйста, корректируйте свои планы, учитывая снегопад. Городские службы постоянно убирают снег, делают это максимально оперативно, но это не может сравниться со скоростью аннигиляции. Поэтому в каждый конкретный момент на улице был, есть и будет снег во время снегопада», – добавил он.
Евсин также подчеркнул, что «если вы не видите снегоуборочную технику рядом с собой, это означает только одно – она работает в другом месте города, чтобы потом приехать к вам».
«Таков мир. Когда идет снег, он накрывает землю, а люди этот снег потом убирают. Это не может происходить мгновенно. Поэтому люди учитывают погоду и делают соотвествующие поправки к своим планам», – подытожил он.
Между тем пробки в российской столице достигли девяти баллов из-за снегопада, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».
Семибалльные пробки держатся в городе с 9.00, к 14.00 было уже восемь баллов, вечером прогнозируется уже 10 баллов.
Наибольшие трудности с движением в настоящий момент наблюдаются в центре города, стоят центральные набережные, в частности Кремлевская, Софийская, Москворецкая, Устьинская и другие.
Также в пробках стоят Большой Каменный мост, Боровицкая площадь, Моховая улица, Театральный проезд, Лубянская площадь, Лубянский проезд, Большая Лубянка, Неглинная, а также Новый Арбат в обоих направлениях, Пятницкая улица, Большая Никитская, а также улица Солянка.
Кроме того, серьезные заторы наблюдаются и на Бульварном кольце: дороги стоят от Яузского до Страстного бульвара, есть затруднения на Тверском и Никитском бульварах.
Также движение местами затруднено на Садовом кольце: на внешней стороне наибольшие трудности наблюдаются на севере, северо-востоке и северо-западе, на внутренней стороне кольца наибольшие сложности на юге, юго-востоке и юго-западе, а также на востоке и на западе.
Отдельные трудности наблюдаются и на ТТК, в частности, на севере в обоих направлениях, на юге на внутренней стороне ТТК, а также на востоке на внешней стороне ТТК, и на западе на внутренней стороне.
Движение местами затруднено и на МКАД, наибольшие заторы наблюдаются на юго-востоке, юге в обоих направлениях.
Напомним, московский главк МЧС предупреждал также, что с полуночи 12 февраля и ночью 13 февраля в столице ожидается снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду.
Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявлял, что коммунальщикам понадобится более недели, чтобы убрать Москву после снегопада. Синоптики назвали эту ситуацию «снежным Армагеддоном».
Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рассказал, какие меры предосторожности стоит соблюдать автомобилистам в связи со снегопадом.
В аэропортах Москвы задержали и отменили 25 рейсов из-за снегопадов
Из-за обильного снегопада 25 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах – Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».
Во Внуково пять рейсов задержано, в Домодедово – десять рейсов задержано, один – отменен, в Шереметьево – семь рейсов задержано, два отменены, указывается на сайте сервиса.
При этом утром в пятницу московские аэропорты Домодедово и Внуково сообщали о бесперебойной работе в сложных погодных условиях.
Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявлял, что коммунальщикам понадобится более недели, чтобы убрать Москву после снегопада. Синоптики назвали эту ситуацию «снежным Армагеддоном».
По данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, мощный снегопад в Москве продлится до 13-14 февраля, он будет сопровождаться метелью, снежными заносами и накатами. За три дня выпадет 25-30 мм осадков, сугробы будут достигать 50 см.
Московский главк МЧС предупреждал также, что с полуночи 12 февраля и ночью 13 февраля в столице ожидается снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду.