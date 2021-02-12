Навальный получил более десяти замечаний во время суда по делу о клевете Представитель Борреля заявил о работе над возможными санкциями ЕС против России Лавров пояснил желание ЕС ввести санкции против России из-за Навального 12 февраля 2021, 12:47 Текст: Елизавета Булкина

Евросоюз, если решится ввести санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, сделает это ради своего удовлетворения, поскольку предыдущие рестрикции Запада были безрезультатны, заявил глава МИД Сергей Лавров. Министр напомнил о выступлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса в бундестаге. По словам Лаврова, тот заявил, что «все-таки мы санкции за Навального должны рассмотреть, и ничего страшного, что раньше санкции против России не достигли цели, главное, что мы пошлем сигнал, что действия России не остаются незамеченными», передает РИА «Новости». «То есть вводятся санкции ради того, чтобы чувствовать удовлетворение тем, что они «наказывают». Но санкции ни к чему не приводят и не могут привести к изменению нашей линии на отстаивание своих национальных интересов», – отметил Лавров. Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал глупостью введение санкций против сотрудников администрации президента, и рассказал, что многие сотрудники шутят на эту тему. При этом он подчеркнул, что санкции – это всегда плохо для обеих сторон. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях.

Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с ЕС 12 февраля 2021, 10:41

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Россия готова к разрыву отношений с Брюсселем, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Исходим из того, что мы готовы. В случае, если еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне», – сказал Лавров, передает РИА «Новости» со ссылкой на эфир YouTube-канала Соловьев Live. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях. Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Боррель провалил свою миссию в Москве. ЕС оценил закрытие Киевом оппозиционных телеканалов 12 февраля 2021, 02:58

Фото: Artur Widak/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

ЕС прокомментировал санкции, которые власти Украины ввели против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. В совместном пресс-релизе по итогам заседания Совета ассоциации Украина–ЕС говорится, что усилия Украины по защите от дезинформации являются законными. В пресс-релизе сказано, что «ЕС напомнил о значимости свободы слова, независимости и плюрализма СМИ, в том числе о роли независимых вещателей». При этом «стороны признают законными усилия Украины по защите от манипуляции информацией, особенно учитывая масштабы кампаний по дезинформации из-за рубежа». Указывается, что предпринимаемые Киевом шаги должны быть пропорциональны цели и не должны ущемлять свободу СМИ. Результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, свидетельствуют, что 40,8% жителей Украины считают ошибкой закрытие телеканалов «112.Украина», ZIK и NewsOne, 34,6% сочли «запрет необходимым». Остальные опрошенные затруднились с ответом, либо отказались отвечать, передает РИА «Новости». Участники опроса должны были выбрать, с каким из двух высказываний они согласны: первое – «запрет телеканалов «112.Украина», ZIK и NewsOne на Украине является необходимым шагом для защиты государства», второе – запрет этих каналов «является ошибкой и приводит лишь к ограничению прав граждан». В опросе, который проводили 5–7 февраля, приняли участие 2005 тыс. человек. На каждый вопрос отвечала примерно 1 тыс. респондентов. В опросе не участвовали жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрос проводился методом телефонного интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский указом остановил эфирное вещание трех телеканалов, считающихся в стране оппозиционными: «112 Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения распространились также на региональные каналы телерадиокомпании «112 Украина» – «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», на компанию «Новости 24 часа», принадлежащую телеканалу NewsOne. Украина объявила о начале пересмотра соглашения об ассоциации с ЕС 11 февраля 2021, 23:55

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Соглашение об ассоциации с ЕС планируют пересмотреть в кратчайшие сроки, заявил глава правительства Украины Денис Шмыгаль. Шмыгаль заявил, что «пересмотр соглашения начался в эти дни». Дальнейшая «работа заключается в кропотливой технической работе над конкретными статьями соглашения, над пересмотром некоторых стандартов, которые за эти годы неоднократно менялись», сказал премьер. Шмыгаль выразил надежду, что удастся «в кратчайшие сроки пересмотреть соглашение» и «подписать все изменения». Украина и ЕС договорились об обновлении параметров соглашения об ассоциации, а также о начале переговоров по обновлению параметров зоны свободной торговли, передает РИА «Новости». Отметим, что еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза и добрососедства Оливер Вархели заявил: «Соглашение предполагает, что после пяти лет его действия проводится его оценка. Это означает не только рассмотрение новых сфер (взаимодействия), но и его имплементации. Мы начнем с оценки имплементации». Вархели сказал, что ЕС не видит необходимости «вносить поправки в соглашение, оно очень динамично по природе», но в Европе «готовы рассмотреть дальнейшие сферы взаимодействия, если Украина готова в этом участвовать и взять на себя обязательства, с применением которых такое расширение может состояться». В Брюсселе 11 февраля состоялось заседание Совета ассоциации Украина – ЕС. Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году. Оно предусматривает создание зоны свободной торговли. Соглашение заработало с 2016 года. Оппозиция на Украине выступала за пересмотр соглашения о ЗСТ, так как оно пагубно сказалось на экономике страны. В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение об ассоциации с ЕС нуждается в обновлении. Ветеран Артеменко отказался участвовать в заседании суда из-за оскорблений Навального 12 февраля 2021, 11:55

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Ветеран Игнат Артеменко, в клевете на которого обвиняется Алексей Навальный, направил в Бабушкинский суд Москвы ходатайство с жалобой на оскорбления со стороны подсудимого и отказался от участия в процессе. «Артеменко в ходатайстве указывает, что после оскорбительных высказываний Навального на предыдущем заседании ему стало плохо, была вызвана скорая, и он отказывается от личного участия в процессе», – заявила судья. Ветеран также попросил дать правовую оценку действиям Навального в суде, передает ТАСС. В пятницу утром Навальный был доставлен в Бабушкинский суд Москвы, где продолжится рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. 5 ферваля состоялось первое заседание суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении блогером Алексеем Навальным Артеменко. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую. Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Дипломаты из Прибалтики первыми из иностранцев прибыли на рассмотрение дела Навального 12 февраля 2021, 10:19 Текст: Наталья Ануфриева

Иностранные дипломаты съезжаются в Бабушкинский суд Москвы на заседание по делу блогера Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, первыми на место прибыли представители посольств прибалтийских республик. К суду приехала машина посольства Литвы с номером два (обычно это автомобиль замглавы дипмиссии), его представитель отказался отвечать на вопросы журналистов, передает РИА «Новости». Также в суде сообщили, что на заседание прибыли дипломаты Эстонии и Латвии. Напомним, в пятницу Навального доставили на заседание суда по делу о клевете. На прошлой неделе дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили в России персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку Навального. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высылка дипломатов связана с действиями, принятыми загранпредставительствами на фоне незаконных акций, Москва не станет терпеть такие действия. В ответ Германия, Швеция и Польша объявили сотрудников российских дипмиссий персонами нон грата. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что высылку российских дипломатов Москва считает необоснованным и недружеским шагом. На Украине назвали Навального своим союзником 11 февраля 2021, 16:53

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда РФ/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Российский блогер Алексей Навальный является союзником Украины, потому что борется с режимом президента Владимира Путина, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов. По его словам, Навального нельзя назвать «большим другом» Украины. «Но он наш союзник, потому что он, как и мы, борется с режимом Путина», – добавил политик, передает «Московский комсомолец». Турчинов отметил, что ослабление или даже «свержение» режима в России – в интересах Украины. Он заявил, что придерживается принципа «враг моего врага – наш союзник». «Россия – это колосс на глиняных ногах», – добавил Турчинов. Также экс-глава СНБО похвалил президента Украины Владимира Зеленского за закрытие оппозиционных каналов, и назвал данный шаг единственным его достижением. При этом другие каналы не удастся запретить, поскольку, к примеру, «5 канал» принадлежит Петру Порошенко, а «Прямой» проводит дружественную властям информационную политику. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал другом российского блогера Алексея Навального, поскольку тот «является врагом» президента России Владимира Путина. При этом Кулеба призвал украинцев «не очаровываться» Навальным. Эксперт оценила итоги пятилетнего соглашения Украины об ассоциации с ЕС 12 февраля 2021, 11:38

Фото: Петр Задорожный/РИА Новости

Текст: Ирина Яровая

«От ассоциации с Евросоюзом Украина абсолютно ничего не приобрела, а только ухудшила свое социальное и экономическое положение», – заявила газете ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, комментируя планы украинских властей пересмотреть пятилетнее соглашение об ассоциации с ЕС в кратчайшие сроки. «Главным приобретением от ассоциации с Евросоюзом украинские элиты считают получение безвизового режима для своих граждан. Но безвиз обернулся колоссальной депопуляцией и миграцией населения в соседние страны – Польшу или Германию. Фактически Украину обезлюдили, а это никак нельзя назвать позитивным последствием соглашения», – считает Шеслер. Украина также взяла на себя дополнительные обязательства в гуманитарной сфере, которые, впрочем, не собирается выполнять. «Например, в стране был принят совершенно недемократичный, неевропейский закон, который запрещает общаться на работе и получать образование на каком-либо другом языке, кроме украинского. Это решение прямо дискриминирует все остальные языковые группы Украины и является прямым нарушением прав человека. На это Европарламент даже указал Киеву в своей последней резолюции, поставив под вопрос ее планы на вступление в ЕС в ближайшем будущем», – рассказала собеседница. В экономической сфере после заключения соглашения об ассоциации с Евросоюзом также произошли значительные ухудшения. «Украина рассчитывала на то, что ей сразу откроются европейские рынки сбыта продовольственной продукции. Но ЕС защитился от поставок украинских товаров очень небольшими квотами, которые полностью исчерпываются в течение пары первых месяцев в году. После этого Украина вынуждена поставлять в Европу свои продукты абсолютно без всяких преференций, на которые она рассчитывала», – констатировала Шеслер. «При этом Украина потеряла огромный рынок стран СНГ. С этим связано неумолимое ухудшение внешнеторгового баланса страны начиная с 2015 года. Ее экономическое положение плачевно, только в прошлом году ВВП по паритетной покупательной способности (ППС) на душу населения снизился на 30%. Это еще одно из последствий того, что Украина отвернулась от восточного рынка, резко ухудшила свои отношения с Россией и в то же время ничего не приобрела на Западе», – заключила Шеслер. Ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил о планах Украины в кратчайшие сроки пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС. Дальнейшая «работа заключается в кропотливой технической работе над конкретными статьями соглашения, над пересмотром некоторых стандартов, которые за эти годы неоднократно менялись», сказал премьер. Отметим, что еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза и добрососедства Оливер Вархели заявил: «Соглашение предполагает, что после пяти лет его действия проводится его оценка. Это означает не только рассмотрение новых сфер (взаимодействия), но и его имплементации. Мы начнем с оценки имплементации». Вархели сказал, что ЕС не видит необходимости «вносить поправки в соглашение, оно очень динамично по природе», но в Европе «готовы рассмотреть дальнейшие сферы взаимодействия, если Украина готова в этом участвовать и взять на себя обязательства, с применением которых такое расширение может состояться». В Брюсселе 11 февраля состоялось заседание Совета ассоциации Украина – ЕС. Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году. Оно предусматривает создание зоны свободной торговли. Соглашение заработало с 2016 года. Оппозиция на Украине выступала за пересмотр соглашения о ЗСТ, так как оно пагубно сказалось на экономике страны. В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение об ассоциации с ЕС нуждается в обновлении. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова заявила об отходе Евросоюза от принципов демократии 12 февраля 2021, 11:36

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Текст: Ирина Яровая

В российском МИД подвергли критике поддержку Евросоюзом решения властей Украины ввести санкции против оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Об этом газете ВЗГЛЯД заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Решение Евросоюза поддержать власти Украины – это отход от демократии. Во-первых, потому что они зажимают свободу слова. Во-вторых, потому что они пытаются выдать это за законные действия», – пояснила Мария Захарова. Накануне Европейский Союз назвал «законными усилия Украины по защите от манипуляции информацией, особенно учитывая масштабы кампаний по дезинформации из-за рубежа». Об этом говорится в совместном пресс-релизе по итогам заседания Совета ассоциации Украина – ЕС. При этом результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, свидетельствуют, что 40,8% жителей Украины считают ошибкой закрытие телеканалов «112.Украина», ZIK и NewsOne, 34,6% сочли «запрет необходимым». Остальные опрошенные затруднились с ответом, либо отказались отвечать, передает РИА «Новости». Участники опроса должны были выбрать, с каким из двух высказываний они согласны: первое – «запрет телеканалов «112.Украина», ZIK и NewsOne на Украине является необходимым шагом для защиты государства», второе – запрет этих каналов «является ошибкой и приводит лишь к ограничению прав граждан». В опросе, который проводили 5–7 февраля, приняли участие 2005 тыс. человек. На каждый вопрос отвечала примерно 1 тыс. респондентов. В опросе не участвовали жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрос проводился методом телефонного интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский указом остановил эфирное вещание трех телеканалов, считающихся в стране оппозиционными: «112 Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения распространились также на региональные каналы телерадиокомпании «112 Украина» – «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», на компанию «Новости 24 часа», принадлежащую телеканалу NewsOne. Главу администрации президента Чехии обвинили в нанесении ущерба ЕС 12 февраля 2021, 05:54 Текст: Антон Антонов

Полиция Чехии обвинила Вратислава Минаржа, который возглавляет администрацию президента страны, в нанесении ущерба финансовым интересам ЕС, сообщают СМИ. По версии полиции, в 2011 году он противозаконно получил дотации на свою компанию Clever Management. Речь идет о 240 тыс. евро из фондов ЕС для постройки гостевого дома в местечке Осветиманы. Минарж подтвердил, что его обвиняют в уголовном преступлении, но опротестовал действия полиции, заявив об «искусственно сконструированном деле с политическим подтекстом». Минарж заявил, что «не позволит себя запугать». Официальный представитель Пражского града Иржи Овчачек сообщил, что президент Чехии Милош Земан, руководствуясь принципом презумпции невиновности, не собирается освобождать Минаржа от должности, передает ТАСС со ссылкой на Чешское радио. В СК напомнили об уголовной ответственности за призывы к массовым беспорядкам 11 февраля 2021, 15:47 Текст: Наталья Ануфриева

Следственный комитет России напомнил об уголовной ответственности за призывы к массовым беспорядкам. В сообщении на сайте СК указывается, что «призывы к массовым беспорядкам квалифицируются в соответствии с положениями Уголовного кодекса, предусматривающими наказание вплоть до лишения свободы». Кроме того, «не стоит забывать, что уголовно наказуемым деянием является и вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни», данные факты «расцениваются как преступление». В СК также обратили внимание на то, что участие подростков в подобных мероприятиях может угрожать их безопасности и здоровью. «Все факты подобных правонарушений, как и прежде, будут оцениваться с точки зрения действующего законодательства, а лица, совершившие противоправные действия, будут отвечать в рамках закона», – подчеркнули в ведомстве. Напомним, сторонники блогера Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в январе в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный. В связи с несогласованными акциями в России в начале 2021 года возбуждено 90 уголовных дел. Навальный получил более десяти замечаний во время суда по делу о клевете 12 февраля 2021, 12:20 Текст: Алина Назарова

Блогер Алексей Навальный во время процесса в Бабушкинском суде Москвы по его уголовному делу о клевете на ветерана Игната Артеменко получил десять замечаний от судьи из-за своего поведения. Как передает ТАСС, судья неоднократно прерывала оскорбительные высказывания Навального замечаниями и угрозами удалить из зала. Общее число замечаний за два заседания составляет уже более десяти. Навальный неоднократно допускал оскорбления в адрес ветерана, его внука и судьи. Из-за такого поведения от участия в процессе отказался Артеменко. В пятницу утром Навальный был доставлен в Бабушкинский суд Москвы, где продолжится рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. 5 ферваля состоялось первое заседание суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении блогером Алексеем Навальным Артеменко. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую. Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Навального доставили на заседание суда по делу о клевете 12 февраля 2021, 09:43 Текст: Алина Назарова

Блогер Алексей Навальный доставлен в Бабушкинский суд Москвы, где продолжится рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Навального привезли на автозаке из СИЗО «Матросская Тишина». Начало суда он будет дожидаться в конвойном помещении. Заседание начнется в 10.00. В здание запустили журналистов. В суд не разрешают проносить бутылки с любой жидкостью. Приставы на входе в здание просят выбрасывать имеющиеся бутылки, передает РИА «Новости». Возле суда усилены меры безопасности на случай возможных несанкционированных акций. Но сторонников Навального пока не наблюдается, передает ТАСС. Тем временем адвокат блогера Ольга Михайлова сообщила, что сторона защиты Навального в пятницу подаст жалобу на решение Симоновского суда Москвы заменить ему условный срок на реальный по уголовному делу «Ив Роше». 5 ферваля состоялось заседание Бабушкинского районного суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении блогером Алексеем Навальным Артеменко. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую. Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Судья объявила перерыв из-за неуважительного поведения Навального 12 февраля 2021, 13:07 Текст: Алина Назарова

В Бабушкинском суде Москвы объявлен перерыв в заседании по делу против Алексея Навального о клевете на ветерана, причиной решения судьи стало неуважительное поведение подсудимого. «Подсудимый ведет себя неуважительно по отношению к участникам процесса, судом объявляется перерыв в судебном заседании», – сказала судья Вера Акимова, передает РИА «Новости». В перерыве адвокаты вышли покурить во двор, там им передали чистые тетради, которые проверил пристав. До этого Навальному многократно делали замечания из-за оскорбительных высказываний. Из-за такого поведения от участия в процессе отказался ветеран Игнат Артеменко. В пятницу утром Навальный был доставлен в Бабушкинский суд Москвы, где продолжится рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. 5 ферваля состоялось первое заседание суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении блогером Алексеем Навальным Артеменко. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую. Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Эксперт: Поведение Навального на заседании суда вызывает омерзение 12 февраля 2021, 13:20 Текст: Олег Исайченко

«Вызывающее поведение Навального и его сторонников не может вызывать ничего, кроме омерзения», – заявила газете ВЗГЛЯД председатель попечительского совета Российской академии образования Ольга Васильева, комментируя заседание суда по делу против Алексея Навального о клевете на ветерана. «Для каждого жителя России тема Великой Отечественной войны, ее истории и жертв важна и священна. Покусившись на нее, высмеяв и оскорбив, Навальный дискредитировал себя в глазах всех, кого только можно», – уверена Ольга Васильева. «К ветеранам в столь почтенном возрасте, которых так мало осталось на свете, нужно всей страной проявлять максимальную заботу и уважение», – считает собеседница. «Это те люди, благодаря которым стало возможным наше с вами существование. Они тоже были молоды, мечтали, но отдав свои жизни, совершили подвиг ради нас. Об этом мы должны всегда помнить и беречь этих людей», – сказала Васильева. «Кроме того, существуют понятия совести и нравственности. Но если в человеке нет никаких моральных устоев, понимания добра и зла, плохого и хорошего, то он и будет вести себя отвратительно и уподобляться непонятно кому. Это омерзительно, не по-человечески, это вызывает только пренебрежение и отвращение. Человек, не имеющий внутри себя никаких нравственных основ, не может претендовать на какое-либо снисхождение», – заключила собеседница. Ранее в пятницу началось второе заседание Бабушкинского суд Москвы, где продолжилось рассмотрение уголовного дела о клевете блогера Алексея Навального на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Во время процесса блогер получил десять замечаний от судьи из-за своего поведения. 5 ферваля состоялось первое заседание суда, на котором рассматривалось это дело. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую. Сторонники Навального в след за ним продолжили издеваться над ветераном Артеменко в соцсетях. Так блогер Божена Рынска написала о том, что 94-летний Артеменко «судя по документам, обычная «штафирка», интендант», а «пошел воевать» только весной 45-го.«Воевал он не так, как настоящие герои. Он в основном на теплом месте отсиделся», – пишет Рынска в своем Telegram-канале. Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет Ранее газета ВЗГЛЯД изучила архивные документы. В них говорится, что Артеменко был принят в 810-й партизанский полк, где сразу стал бойцом. Более того, чтобы его взяли, ему пришлось прибавить себе два года, хотя на тот момент ему было еще только 15, то есть вместо 1928-го он указал годом рождения 1926-й. Помогать подполью в захваченной родной деревне Артеменко начал еще в 1942-м. К моменту, когда Игнат Артеменко стал бойцом 810-го партизанского полка, освобождение его родной Могилевской области уже шло полным ходом. При этом партизанские отряды действовали совместно с регулярными соединениями РККА, а затем вливались в ее состав. По присланной в конце 1944 года повестке Артеменко явился в военкомат и был зачислен в действующую армию в январе 1945 года. В апреле 1945 года Артеменко участвовал в форсировании Одера. Во время этой операции он вместе с группой разведчиков попал под вражеский обстрел и был ранен в позвоночник и ногу. Осенью 1945 года он был выписан из госпиталя и служил в санитарно-эпидемиологическом отряде. В отставку ветеран вышел только в 1982-м в звании инженера-полковника. За свои подвиги Артеменко награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и орденом Отечественной войны II степени. Машины дипломатов Литвы и Эстонии заметили у здания суда, где рассматривают дело Навального 12 февраля 2021, 11:54 Текст: Алина Назарова

Блогер Илиас Меркури сообщил, что около Бабушкинского суда Москвы, где рассматривает дело в отношении Алексея Навального, замечены автомобили дипломатов Литвы и Эстонии. «Возле суда над Навальным. Дипмашины Литвы и Эстонии», – написал в Telegram Меркури. В пятницу утром Навальный был доставлен в Бабушкинский суд Москвы, где продолжится рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. 5 ферваля состоялось первое заседание суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении блогером Алексеем Навальным Артеменко. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую. Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет.