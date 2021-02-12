Эксперт оценила необходимость министра по борьбе с одиночеством

В Японии ввели должность министра по борьбе с одиночеством для того, чтобы сфокусироваться на данной проблеме, но, например, в России в этом нет никакой необходимости, сказала газете ВЗГЛЯД заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова.

Японский премьер-министр Есихидэ Суга решил ввести должность министра по борьбе с одиночеством и изоляцией на фоне роста числа самоубийств во время пандемии. На пост назначили министра, который также курирует вопрос борьбы со снижением рождаемости. В правительстве отметили, что совмещение двух должностей поможет решить ряд общественных проблем, которые проявляются в том числе из-за старения общества с низкой рождаемостью.

«Основной смысл этой должности в работе с людьми, это социальная сфера. Речь идет просто о фокусе внимания на конкретную проблему. То есть для того, чтобы появлялись дети, важно качественно и комплексно, в том числе индивидуализировано, поддерживать семью. И чтобы люди не чувствовали себя незащищенными, и для того, чтобы помогать, если человек одинокий, тоже важна индивидуальная качественная комплексная поддержка», – говорит Зимова.

Она подчеркивает, что, введя новую должность, в Японии сделали акцент на помощи людям после пандемии. Тоже самое делают во многих крупных компаниях: проводятся тренинги по тонус-менеджменту, чтобы указать своим сотрудникам каким образом и где черпать силы. Причем данная тема, по мнению члена ОП, актуальна не только для одиноких, но и для переболевших коронавирусом, поскольку у некоторых из них после болезни сохраняется усталость и депрессия.

«Что касается введения чего-то подобного в России, то у нас пока в этом нет необходимости. У нас есть движение «Мы Вместе», где волонтеры доставляют гражданам продукты, лекарства и так далее, и интересно, что те люди, которые перестают отправлять заявки на доставку, все равно продолжают звонить волонтерам и просить о какой-то поддержке. То есть у нас пока это носит характер народной добрососедской взаимовыручки и взаимоподдержки», – рассказывает собеседник.

Проблема одиночества есть всегда, но в России сейчас существует большое множество поддерживающих программ, курсов, которые справляются со своей задачей, полагает Зимова. «Создавать для этого какую-то отдельную структуру, учитывая, что у нас большое число волонтеров и «добрососедская история» развита, не вижу необходимости. Поэтому, на текущий момент, как мне кажется, нам нужно преодолеть саму пандемию в стране, а дальше уже говорить о последствиях, потому что они могут быть не самыми критичными в сфере одиночества», – заключила член ОП.

В Великобритании пост министра по борьбе с одиночеством существует еще с 2018 года.