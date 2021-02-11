Пользователям портала госуслуг облегчили заполнение популярных форм Эксперт: Нельзя допустить, чтобы интернет-гиганты начали диктовать нам свои правила 11 февраля 2021, 19:25 Текст: Ирина Яровая,

Александр Рыбин

По всему миру началось активное создание законов, регулирующих деятельность глобальных интернет-платформ. России также стоит усилить законодательство в этой сфере, используя и опыт западной Европы. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Александр Журавлев, комментируя выступление одного из австрийских министров, назвавшего сетевые платформы «пятой властью». «Проблема недостаточного правового регулирования IT-платформ приобрела всемирный масштаб. Соцсети и цифровые сервисы диктуют пользователям свои правила, навязывают свои условия блокировки контента, которые для окружающих до сих пор остаются непонятными. Полное отсутствие четких критериев модерации ведет к двойным стандартам, к появлению цензуры постов или аккаунтов в соответствии с личной прихотью администраторов этих платформ», – считает председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Журавлев. «Сегодня почти каждый из нас пользуется соцсетью, получает оттуда информацию, покупает там товары и услуги. При этом у платформ, публикующих новости о событиях в мире, нет ни лицензии СМИ, ни связанных с этим обязанностей, зато прибылей, а также влияния на общественное мнение, у них гораздо больше, чем у традиционной прессы», – констатировал Журавлев. По мнению собеседника, подобная ситуация действительно позволяет назвать современные IT-гиганты «пятой властью». «Возникает также много вопросов об использовании персональных данных пользователей. До сих пор нам неясно, как работают те или иные алгоритмы, навязывающие нам определенную модель поведения в сети. Например, нам незаметно навязывают покупку какого-то товара или подводят к мысли, что надо голосовать за определенного кандидата», – продолжил эксперт. Все эти проблемы осознаются властями уже большинства развитых стран, отмечает Журавлев, в том числе в Австрии. «В целом, России нужно обращать внимание на все страны, преуспевшие в регулировании цифровых сервисов – на Турцию, которая добилась создания представительства Фейсбука на своей территории; на Германию, которая ввела серьезные штрафы за нарушение своего законодательства в этой сфере; в целом на Европейский союз, в котором созданы «Акт о цифровых сервисах» и Общий регламент по защите данных (GDPR). Все лучшее из этих инициатив нужно перенять и адаптировать под российские реалии», – уверен Журавлев. «Если мы говорим об уравнивании перед законом всех медиа, аудиовизуальных сервисов и социальных сетей, то принять соответствующее законодательство и обновить меры контроля просто необходимо. Иначе получится так, что не пользователи и государство будут определять нормы поведения для IT-компаний на территории России, а сами компании начнут диктовать нам свои правила и делать то, что они считают нужным», – предупредил Журавлев. Напомним, власти Австрии обеспокоились негативным влиянием цифровых гигантов на общественное мнение в стране. Причиной стала волна слухов в блогосфере по поводу коронавируса. Австрия не стала дожидаться общего решения Евросоюза и в одностороннем порядке занялась регулированием социальных сетей – правовая база для этого нового вида медиа-сферы была принята Законом о коммуникационных платформах, который вступил в силу с 1 января. Согласно указанным нормам, контент деструктивного содержания должен удаляться немедленно, в противном случае нарушителям грозят санкции. Австрийский министр по вопросам ЕС и Конституции Каролине Эдтштадлер призвала другие страны ЕС действовать в области регулирования цифровых медиа как можно быстрее. В колонке для венской газеты Der Standard она призвала Евросоюз выработать единое решение. По ее мнению, даже если Twitter, Facebook или Instagram называют себя нейтральными поставщиками услуг в Сети, о реальном нейтралитете речи не идет, поскольку это не соответствует их бизнес-моделям, – более того, сами платформы во многих странах уже играют роль «пятой власти». «Мы должны обязать цифровые платформы соблюдать правила, эта тема больше не может быть табуированной – это единственный способ обеспечить защиту свободы слова. ... Пусть даже для онлайн-платформ соблюдение таких стандартов означает дополнительные финансовые затраты, которые воспринимаются как помехи их предпринимательской деятельности», – приводит цитату Эдтштадлер «Газета.ру». Проблема распространения заведомо ложного и другого деструктивного контента через интернет в России стоит не менее остро, чем в Евросоюзе. В нашей стране, напоминает «Российская газета», уже принят закон о саморегулировании соцсетей, однако для его эффективной работы потребуется взаимодействие властей и самих онлайн-площадок. Поэтому, как уточняет ТАСС, разрабатываются дополнительные требования к иностранным IT-компаниям, включающие, в том числе, требование об открытии их филиалов на нашей территории.

В России запустили приложение для жалоб на запрещенный контент 9 февраля 2021, 17:36 Текст: Ксения Панькова

Роскомнадзор запустил бета-тестирование мобильного приложения для ускоренной подачи жалоб граждан на запрещенную информацию. Оно создано для повышения эффективности защиты интернет-пользователей от социально опасного контента, сообщила пресс-служба ведомства. «Цель приложения «РКН» – повысить оперативность удаления из Сети запрещенной информации. Помимо подачи жалобы на зловредный контент сервис позволяет отследить этапы ее рассмотрения, проверить, ограничен ли доступ к интернет-ресурсам, в том числе сокращает риски блокировки за неудаление материалов», – говорится в сообщении. Отмечается, что к противоправному контенту относятся материалы, имеющие отношение к детской порнографии, пропаганде суицидов, наркотических средств и т.д., которые включаются в реестр запрещенных сайтов. Приложение дополняет канал обратной связи, по которому с ноября 2012 года получено более 2,7 млн сообщений об информации в интернете, нарушающей российское законодательство, подчеркнул Роскомнадзор. «Бета-версию приложения уже можно скачать в App Store и Google Play. Доступ к сервису осуществляется через Единую систему идентификации и аутентификации (портал Госуслуг) и не требует дополнительной регистрации», – добавили в ведомстве. Напомним, 1 февраля вступил в силу закон, согласно которому социальные сети сами обязаны выявлять и блокировать противоправную информацию. Блокировке подлежат, в том числе, публикации с нецензурной лексикой. Ранее эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, что с нецензурной лексикой в социальных сетях, комментариях и в Интернете в целом невозможно бороться без помощи блогеров, модераторов и авторов контента и интернет-площадок, поэтому для решения этой проблемы нужна коллективная работа. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Дуров раскрыл секрет успеха мессенджера Telegram 8 февраля 2021, 22:47

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Секрет успеха Telegram заключается в многолетней последовательной защите конфиденциальности пользователей и регулярном улучшении качества и набора функций мессенджера, заявил основатель Telegram Павел Дуров. «Telegram стал самым скачиваемым мобильным приложением в мире в январе 2021 года. За последние 7,5 лет Telegram неуклонно поднимался в рейтинге популярных приложений. С момента своего запуска в 2013 году пользовательская база Telegram ежегодно росла более чем на 40%. В чем наш секрет? Последовательность. В течение последних 7,5 лет мы последовательно защищали конфиденциальность наших пользователей и регулярно улучшали качество и набор функций нашего приложения. Любой, кто остается верен своим ценностям и прилагает целенаправленные усилия в течение длительного периода времени, обязательно добьется успеха в своей области. Это справедливо для любой человеческой профессии – спорта, блоггинга, искусства, программирования, бизнеса или учебы», – написал Дуров в своем блоге. В прошлую субботу Telegram заблокировал каналы с персональными данными граждан России из числа участников протестных акций и сотрудников силовых структур, так как подобное использование мессенджера прямо противоречит правилам компании, которые запрещают публичные призывы к насилию. Напомним также, в конце января в Telegram появилась функция переноса переписки из других приложений, включая WhatsApp. Симоньян призвала закрыть иностранные соцсети в России 10 февраля 2021, 15:16 Текст: Алина Назарова

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что Instagram удалил ее пост о санкциях, и выразила мнение, что иностранные соцсети в России должны быть закрыты. «Ха, Instagram удалил и вот этот мой невиннейший пост! Карфаген должен быть разрушен. Иностранные соцсети в России должны быть закрыты», – написала Симоньян в Telegram. Она также опубликовала ссылку на пост, который был удален, передает RT. «Единственные санкции, которые могут сделать мне больно, – это если мне запретят приезжать на ридненькую Кубань, где в апреле станицы накрывает пахучая пена зацветающих вишен, где бродят суровые индюки и торгуют семечками их хозяйки, с которыми можно обсудить на балачке, шо цэ такэ за погода кацапская – чи дожжик, чи не дожжик, а жара-то уже када. Я также буду страшно переживать, если меня лишат возможности иметь недвижимость в станице в виде дедовской дачи у пыльной речки, с колорадским жуком и беленой грушей, по дороге к которой машут головками яростные подсолнухи под бирюзовым небом и расплывается маревом обрамлённая нескошенным пшеничным золотом трасса... Все остальное мне, честно сказать, до гульфика», – говорится в посте. В прошлом году Симоньян заявила, что отечественные IT-гиганты могут создать превосходящие западные аналоги платформы, чтобы помочь российским СМИ отстоять свои права и сохранить информационный суверенитет. Финалистам конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» пообещали работу в Госдуме 9 февраля 2021, 18:55

Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

Текст: Михаил Мошкин

У победителей стартовавшего недавно конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» появится возможность занять топовые позиции в бизнесе, госкомпаниях, властных структурах и даже напрямую повлиять на выработку «цифрового» законодательства в стенах Госдумы. Об этом во вторник рассказал первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко и другие организаторы нового всероссийского проекта. «Заявки на конкурс принимаются уже две недели. Поступило более пяти тысяч заявлений из 82 регионов», – рассказал во вторник член экспертного совета нового конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций», первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. И хотя конкурс, добавил он, в первую очередь для молодежи, попробовать свои силы решили люди самых разных возрастов: самому молодому 18 лет, самому возрастному – 75 лет, средний возраст – от 30 до 40 лет. Во вторник – во Всемирный день безопасного интернета – проект презентовали в рамках Форума цифровой безопасности Cyber Security Day 2021. Как пояснили организаторы, цель конкурса – создать кадровый резерв высококлассных специалистов, которые смогут в кратчайшие сроки занять посты в сфере IT-коммуникаций государственных органов, крупных корпораций, в масс-медиа и так далее. Победители конкурса могут стать медиапродюсерами и менеджерами цифровых проектов, занять вакантные посты в пресс-службах. Всероссийский проект начат по инициативе автономной некоммерческой организации (АНО) «Диалог» и центров управления регионами при поддержке платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс стартовал 22 января, регистрация на портале лидерыинтернета.рф продлится до 26 февраля включительно. В понедельник был объявлен состав экспертного совета конкурса. Помимо Кириенко, в него вошли вице-премьер, куратор цифрового нацпроекта Дмитрий Чернышенко, гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина, гендиректор «МегаФона» Геворк Вермишян – в общей сложности 13 человек. «На этапе регистрации конкурсант должен заявить о себе, подготовить видеовизитку, представить свой проект», – рассказал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. Соискателям предстоит тщательный отбор – в задания включат упражнения, рассчитанные на максимально возможный объем знаний и квалификации специалистов по IT-коммуникациям, сказал генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский. Далее последует очный полуфинал, и наконец, в мае пройдут финальные состязания. «Победители конкурса получат возможность участвовать в уникальной программе обучения интернет-коммуникациям», – в свою очередь рассказал Кириенко, добавив, что такие программы в дальнейшем предполагается тиражировать во всех регионах страны. «Кроме того, победители конкурса получают наставников, настоящих гуру цифровых коммуникаций, у которых точно есть чему поучиться», – сказал первый замглавы администрации президента. Хотя конкурс проводится не с целью трудоустройства, победители с большой вероятностью получат предложения о работе как в госслужбе, так и в крупных государственных и частных компаниях. Президент поставил задачу: создать условия для самореализации и творческого развития граждан, в первую очередь молодежи, напомнил Кириенко. «Это в первую очередь реализуется на платформе «Россия – страна возможностей», – напомнил он. – Для тех, кто хочет проявить себя в сфере управления, науки, образования, медицины, создаются открытые конкурсные отборы». Любому человеку, где бы он ни жил и какими бы стартовыми возможностями ни располагал, предоставляется возможность реализовать свой талант при государственной поддержке, уточнил он. Решение президента послужило главной причиной для организации конкурса, а второй причиной стал «колоссальный запрос» в стране на специалистов по коммуникациям в интернете, указал Кириенко. Запрос есть и у государства, и у крупных IT-компаний, и у некоммерческих структур. В частности, только у АНО «Диалог» уже сейчас есть около ста вакансий с возможностью высокого заработка, сообщил Кириенко. Также открыто около сотни мест для специалистов в центрах взаимодействия и коммуникации в интернете, созданных в каждом из 85 регионов. За прошедший год с помощью этих каналов коммуникации удалось разрешить более 2 млн вопросов, поступивших от граждан, отметил Кириенко. «Цифровизация в России идет огромными темпами, в ближайшем будущем не будет неравенства в возможностях подключиться к интернету, поэтому роль специалистов по сетевым коммуникациям невероятно высока», – констатировал Дмитрий Чернышенко. По мнению вице-премьера, ценность экспертов по IT-коммуникациям стала особенно ясна в пандемию, когда необходимо налаживать бесперебойную связь рядовых россиян с больницами и поликлиниками, электронную запись на вакцинацию. «На портале госуслуг доступно более 400 сервисов, а в этом году будет введено около 170 новых, – напомнил куратор цифрового нацпроекта. – Обо всех новшествах нужно будет рассказывать людям, давать обратную связь, как это делает АНО «Диалог». Мы всех ждем, будем давать интересные возможности себя реализовать». «Сейчас необходимо делать ставку на молодых, амбициозных, прогрессивных и знающих людей. Конкурс как раз поможет найти таких специалистов», – сказал газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его словам, коллеги по комитету уже предложили включить в число номинаций конкурса возможность стать помощником депутата в профильном IT-комитете. «Для нас это очень важно. При помощи таких людей – лидеров интернет-коммуникаций, мы, законодатели, получаем обратную связь. Для «самых-самых» мы рассмотрим возможность трудоустройства в аппарат комитета, чтобы у специалистов была возможность напрямую влиять на формирование самой актуальной и быстро меняющейся отрасли законодательства – законов о цифровой среде», – рассказал Хинштейн журналистам. Важно также учесть потребность средств массовой информации в специалистах с навыками в IT-сфере, отметил Гореславский. «Процесс развития прессы идет по пути коллаборации, взаимного проникновения и видоизменения. Сейчас на заседании экспертного совета конкурса мы отмечали: коммуникации в интернете и офлайн настолько смешались, что мы сейчас можем говорить просто о коммуникациях, и скоро мы не отличим сетевые медиа от традиционных», – сказал гендиректор АНО «Диалог» газете ВЗГЛЯД. «Грань между интернет-средой и физической реальностью, онлайн и офлайн, исчезает на глазах, – резюмировал Кириенко. – Практически все сферы нашей жизни становятся параллельными. Способность людей коммуницировать является обязательным условием любой человеческой деятельности. Конкурс – не для программистов, а для специалистов по коммуникациям в интернет-среде и не только. Запрос на таких специалистов очень большой». Хинштейн: Новый закон просто легализует написанное в правилах соцсетей 8 февраля 2021, 22:32 Текст: Андрей Самохин

Законодатели наделили Роскомнадзор правом наложения на соцсети штрафов за противозаконный контент. Но в целом новый закон лишь легализует те правила, которые установили для себя сами социальные сети, – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя особенности применения закона о саморегулировании соцсетей. Закон вступил в силу 1 февраля. «Соцсети не делали серьезных самостоятельных попыток навести порядок до принятия закона о саморегуляции», – констатирует депутат Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. В понедельник в Общественной палате России с участием главы профильного комитета прошел круглый стол по теме «Генеральная уборка в Сети, или российская таблетка от противоправного контента». Эксперты обсудили особенности применения закона о саморегулировании социальных сетей. Напомним, закон, согласно которому социальные сети сами обязаны выявлять и блокировать противоправную информацию, вступил в силу 1 февраля. Закон, во-первых, побуждает администрацию сетей по своей инициативе отслеживать контент, добровольно устраняя нарушения, пояснил Хинштейн. Во-вторых, устанавливаются наказания за пренебрежение упомянутой добровольной саморегуляцией. «Разница между ними следующая. Есть, условно говоря, дежурный по классу, который следит, чтобы в классе было чисто, и есть учитель – в данном случае, сотрудник Роскомнадзора. Да, нужно самостоятельно следить, чтобы в классе соблюдалась чистота, и если не соблюдается, то никто не накажет. Но когда придет проверяющий и увидит грязь в кабинете, то администрация школы вынесет наказание. Так же и здесь: Роскомнадзор вправе вынести требование, а если оно не исполняется, то накладывается административная санкция», – пояснил Хинштейн. Как подчеркнул депутат, у социальных сетей есть вся полнота власти, чтобы вычищать у себя незаконный контент. «Отсутствие какого-либо правового регулирования делает социальные сети абсолютными монополистами в плане действий по отношению к своим пользователям, – отметил глава профильного комитета. – Мы видим массу примеров, когда соцети даже злоупотребляют своими возможностями регулирования. Но эти меры предпринимаются, к сожалению, очень избирательно. Наш закон легализует то, что уже написано в собственных правилах социальных сетей – удаление запрещенного контента». «Помимо того, наш закон наделяет Роскомнадзор полномочиями назначать штрафы за неисполнение соцсетями законных требований. Таким образом, требования стали нормой прямого действия», – указал парламентарий. Крайне важно, что закон четко устанавливает само понятие «социальная сеть», что дает возможность для дальнейшего развития норм в этой сфере – в том числе правил, регулирующих поведение зарубежного IT-бизнеса, подчеркнул глава профильного комитета. В Госдуме исходят из того, что западные корпорации, работая в России, должны соблюдать российское законодательство, указал Хинштейн. Он сообщил, что следующим шагом в этом направлении станет закон, который обяжет интернет-компании создавать в России свои представительства, наделенные необходимыми юридическими полномочиями. По словам депутата, этот законопроект находится сейчас в стадии доработки и будет представлен для обсуждения в ближайшее время. Хинштейн высказал надежду на то, что принятый закон о саморегуляции соцсетей существенно сократит количество деструктивного контента, опасного для общества в целом и, в особенности – для детей. «Мы рассчитываем все же на добрую волю владельцев сетей. Подчеркну – именно владельцев и модераторов, а не блогеров, которые владеют только умами своих читателей и зрителей, но никак не аккаунтом. Посмотрим как будет работать закон: если он не будет исполняться, не исключаю, что мы к нему еще вернемся для доработки в более жесткой форме», – сообщил Хинштейн, добавив, что такая практика апробирования обычно длится не менее года. Ранее в социальных сетях Роскомнадзором были выявлены порядка 2,5 тыс. призывов подростков на незаконные акции 23 и 31 января, подобные сообщения удалены, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев. Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Игорь Ашманов прокомментировал игнорирование соцсетями требования удалить контент с призывами к несовершеннолетним выходить на улицы, отметив, что западные IT-платформы устроили информационную атаку на российских детей. Эксперт: Роскомнадзор получит эффективный рычаг воздействия на зарубежные IT-платформы 9 февраля 2021, 21:01 Текст: Ирина Яровая

До сих пор закон никак не наказывал за нарушение требований по обеспечению устойчивого функционирования Рунета. Теперь этот правовой пробел закрыт. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич, комментируя закон об устойчивом интернете, принятый во вторник Госдумой во втором чтении. Как считает глава рабочей группы Общественной палаты (ОП) по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета Александр Малькевич, соответствующее законодательство необходимо развивать и дальше. «Одной их важнейших сфер для законотворческого процесса остается противоборство онлайн-цензуре. Мы видим, что действия некоторых зарубежных интернет-площадок политизированы, и такие действия не должны оставаться безнаказанными. Нужно перестать «жевать сопли» и наконец ответить на их выпады в адрес нашей страны, но ответить строго в правовом поле. Принятые сегодня законодателями решения логичны, в будущем они позволят регулятору, то есть Роскомнадзору, получить действенный рычаг давления на нарушителей», – уверен Малькевич. В качестве другой сферы, которая нуждается в правовом регулировании, собеседник назвал оборот персональных данных российских граждан в Сети. «Формируются правовые рамки этой отрасли – она новая, но уже очень значима для всех пользователей. Причем эта область требует предельно тонких и точных действий. Считаю абсолютно обоснованным увеличение в два раза штрафов за нарушение обработки персональных данных. Они должны находиться под надежной защитой закона», – подчеркнул член ОП. «В целом законодатели ведут абсолютно плановую, рутинную работу, которая, однако, политизируется по вине наших «не очень больших друзей». Задача этих «друзей» на Западе заключается в максимальном насыщении своей информационной повесткой пространства Рунета в канун выборов в Госдуму, намеченных в сентябре. Они просто нагоняют какой-то жути в российские издания и в блогосферу. Так что нам еще предстоит залатать много дыр в законодательстве. Жаль, что не все инициативы реализуются так быстро, как хотелось бы», – заключил Малькевич. Как сообщил «Интерфакс», Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект о штрафах до 6 млн рублей за неисполнение операторами связи требований закона об устойчивом интернете. Отсутствие наказания за их нарушения «формирует у субъектов регулирования возможность невыполнения установленных в отношении них обязанностей», указали в пояснительной записке к законопроекту его авторы – депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский. За нарушение правил установки и использования оборудования, необходимого для противодействия угрозам устойчивости Рунета, предусмотрены штрафы: 15–30 тыс. рублей для должностных лиц, 30–50 тыс. для индивидуальных предпринимателей и 300–500 тыс. рублей для юридических лиц. Повторное нарушение повлечет двукратное увеличение взысканий, то есть для юрлиц штрафы составят до 1 млн рублей. Также вводятся штрафы за неисполнение требований к технологическим сетям связи, имеющим номер автономной системы (ASN), если нарушение касается норм, обеспечивающих проведение оперативно-разыскной работы правоохранительных органов или «обеспечения безопасности РФ». На ваш взгляд Сталкивались ли вы с блокировкой или удалением ваших постов в соцсетях? Да

Нет

Не пользуюсь соцсетями

Если владельцы сайтов ограничивают свободу информации в России и отказываются выполнить требование о снятии ограничений доступа к документу, то такие действия также караются штрафами, причем для юрлиц – до 1 млн рублей. За повторное неисполнение предписания – до 3 млн рублей для юридических лиц. Соответствующий закон был принят в мае 2019 года ради обеспечения стабильной работы Рунета при отказе в доступе к зарубежным корневым серверам и маршрутной информации. Ранее первый-вице спикер Госдумы Александр Жуков анонсировал обсуждение в Госдуме проектов поправок в УК и КоАП, предлагающих, в частности, ужесточить наказание за реабилитацию нацизма в Сети, за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, а также за распространение ложных сведений о роли СССР во Второй мировой войне. Автором инициатив является другой вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Игорь Ашманов сообщил о том, что в совете будет создана рабочая группа по защите прав граждан в цифровом пространстве, в том числе для защиты их персональных данных на иностранных интернет-платформах. Накануне в Общественной палате состоялся круглый стол по теме «Генеральная уборка в Сети, или российская таблетка от противоправного контента», в рамках которого эксперты обсудили практики применения закона о саморегулировании соцсетей. В Facebook собрались модерировать информацию о вакцинации 9 февраля 2021, 03:59

Фото: Patricio Murphy/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Социальная сеть Facebook вводит новые правила, согласно которым модераторы будут удалять информацию о вакцинации от коронавируса, которую сочтут ложной или противоречащей официальным данным органов здравоохранения, сообщили в компании. «По итогам консультаций с ведущими медицинскими организациями, включая Всемирную организацию здравоохранения, мы расширяем список ложных утверждений, относящихся к коронавирусу и вакцинам. В него войдут утверждения, что коронавирус был создан человеком или появился благодаря человеку, что вакцины неэффективны, что безопаснее переболеть, чем прививаться, а также что вакцины опасны, ядовиты или могут вызвать аутизм», – приводит заявление компании ТАСС. Усиленная модерация станет частью новой кампании Facebook по борьбе с пандемией. Соцсеть начнет предоставлять ссылки на ресурсы органов здравоохранения с информацией об инфекции, а также о том, как и где можно записаться на прививку. Сначала подобный сервис будет запущен в США, затем компания планирует распространить на другие страны. Напомним, в начале декабря 2020 года Facebook и Instagram объявили о намерении удалять посты с «дезинформацией» о вакцинах против коронавирусной инфекции. Под предлогом «борьбы с фейками» западные соцсети фактически вводят цензуру на своих площадках. В частности, они ограничивают для российских интернет-пользователей доступ к ряду средств массовой информации. Для противодействия этой цензуре Роскомнадзор предлагал изменить законодательство. 19 ноября в Госдуму поступил законопроект о санкциях за цензуру против российских СМИ, которым предлагается блокировать, тормозить трафик и штрафовать иностранные порталы, которые «нарушают основные права и свободы россиян». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В работе Telegram произошел сбой 8 февраля 2021, 23:58 Текст: Антон Никитин

Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в России, Белоруссии и на Украине, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. По данным на 22.22 мск, было зафиксировано 338 отчетов о сбое в работе мессенджера. Большая часть пользователей (81%) жаловалась на невозможность подключения к сервису, еще 19% – на невозможность отправлять сообщения. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге. О неполадках в работе Telegram сообщали также в Белоруссии и на Украине, передает ТАСС. Напомним, сбой в работе Telegram произошел также в начале января. Кроме того, 26 января на территории США произошел сбой в работе сервиса видеоконференций Zoom. В тот же день сбой зафиксирован в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Напомним также, в апреле 2019 года Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Роскомнадзор призвал законодательно закрепить создание представительств IT-компаний в России 10 февраля 2021, 21:20 Текст: Ксения Панькова

Роскомнадзор выступает за полноценное присутствие представительств иностранных IT-компаний в России, а также предлагает закрепить это законодательно, сообщил замруководителя ведомства Милош Вагнер. Вагнер в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России рассказал, что Роскомнадзор предложил законодательно закрепить полноценное присутствие представительств иностранных IT-компаний и социальных сетей в стране, передает ТАСС. Он отметил, что в России фактически нет никаких представительств иностранных площадок, которые бы отвечали на все запросы Роскомнадзора. «Все наши требования, уведомления, письма и прочую корреспонденцию мы отправляем в зарубежные юрисдикции. Как правило, в США, Великобританию, – сказал Вагнер. По его словам, штаб-квартиры IT-компаний рассматривают уведомления ведомства и официальные бумаги, руководствуясь своим правом, а иногда, «даже просто руководствуясь своими внутренними убеждениями, правилами работы на площадке». «Первое предложение – подумать над созданием регулирования, которое позволило бы создать полноценное представительство (IT-компаний), а не от случая к случаю отвечающее на наши вопросы», – добавил замглавы Роскомнадзора. Ранее комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи начал разработку законопроекта, регулирующего открытие иностранными интернет-компаниями в России своих филиалов, наделенных необходимыми полномочиями. Президент Владимир Путин поручил представить предложения о дополнительных требованиях к иностранным технологическим компаниям, работающим в сфере интернета, в том числе о требованиях по открытию представительств таких компаний в России. Эксперт: Рекомендательные системы соцсетей стали инструментом манипуляции общественным мнением 10 февраля 2021, 18:22 Текст: Олег Исайченко

«В ленте на Facebook вы видите не только посты своих друзей, но и публикации, которые вам показывает сама соцсеть. И эта «вторая лента» отражает политические взгляды администрации Facebook», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин. О путях решения этой проблемы, по словам депутата, шла речь на состоявшемся в Москве форуме Cyber Security Day 2021. «Как известно, перед выборами в США публикации сторонников Трампа вдруг исчезли из американских социальных лент. Исчезали они настолько прочно, что было просто невозможно найти страницу автора, если он агитировал в поддержку тогдашнего президента. При этом формально никакого бана не объявлялось, официально никто не говорил, что посты удаляются. Просто так проявляла себя хорошо настроенная «рекомендательная система». Аналогично фильтровался и поиск», – напоминает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. «Такая же ситуация в Instagram и WhatsАpp. Администраторы этих сетей прикрываются борьбой с экстремизмом, сексизмом, поддержкой ЛГБТ и тому подобным, когда хотят оправдать деятельность подобных «рекомендательных алгоритмов», которые чем дальше, тем больше превращаются в инструмент манипуляции общественным мнением, – возмущается Горелкин. – Напомню, что Facebook включил так называемую рекомендательную систему контента для всех пользователей еще сколько лет назад». О том, чем грозит подобная активная «работа» соцсетей с личной информацией пользователей, шла речь на сессии «Опасные данные. Как оцифрованные данные угрожают приватности, государственной и коммерческой тайне и что с этим делать?» в рамках прошедшего во вторник в Москве Форума цифровой безопасности Cyber Security Day 2021. В своем выступлении на форуме депутат Горелкин отметил возросшую роль интернет-платформ в принятии людьми тех или иных решений. По его мнению, поступки большинства людей в развитых странах сегодня опираются на полученную ими информацию в соцсетях. Как известно, рекомендательные системы онлайн-площадок используют персональные данные для того, чтобы навязать определенный тип поведения или услугу, потребность в которых определяется не внутренним желанием покупателя, а алгоритмом, который рассчитывает и пытается предугадать его желания. «Есть расхожая фраза, что данные – это новая нефть. Но есть противоречия: нефть – это готовая субстанция, данные же меняются каждую секунду. Поэтому главное – не наличие данных, а их сбор, хранение, анализ и использование, – пояснил депутат. – На данных сегодня строятся рекомендательные модели социальных сетей». Как рассказал Горелкин, изначально такие модели применялись (и применяются) в электронных магазинах – на основе анализа предпочтений группы предсказываются интересы других потенциальных покупателей. «Проблемы начинаются, когда рекомендательные системы начинают действовать в общественно-политической сфере. Здесь и возникает опасность манипуляции, – отметил собеседник. – Когда Facebook сам решает, какие посты вы будете смотреть, то алгоритм его действий непрозрачен. Но очевидно и так, что туда вносятся коррективы, связанные с политическими взглядами владельцев». На ваш взгляд Сталкивались ли вы с блокировкой или удалением ваших постов в соцсетях? Да

Нет

Не пользуюсь соцсетями

Социальные сети начинают формировать «интересные» новостные ленты под предпочтения конкретного человека. «В результате постепенно людям начинает казаться, будто всех окружающих интересует то же самое. Но это впечатление ложное, сформированное указанным выше алгоритмом», – объяснил Горелкин. Если в российском «ВКонтакте» пользователь сам решает – включить рекомендательную систему или нет, то на американских площадках, таких как Facebook и Instagram, рекомендательная система работает в принудительном порядке для всех без исключения, констатировал депутат. Именно поэтому, признался Горелкин, лично он предпочел скрыть все ранее написанные посты на Facebook и больше не использует эту сеть для работы. Действующие в Рунете иностранные соцсети должны раскрыть механизм своих «рекомендательных сервисов», считает Горелкин. «Необходимо создать прозрачные правила функционирования рекомендательных сервисов с обязательным публичным отчетом соцсетей по работе их внутренней фильтрации контента. Выполнение этих правил позволит предотвратить манипуляции политической сферой. Также следует создать эффективный механизм общественного и государственного контроля за соблюдением этих правил», – подчеркнул законодатель. Депутат уверен, что к разработке законопроектов, которые установят в России упомянутые выше правила, «мы выйдем в ближайшие несколько лет». Во вторник Госдума приняла во втором чтении законопроект о штрафах до 6 млн рублей за неисполнение операторами связи требований закона об устойчивом интернете. В конце декабря президент Владимир Путин подписал закон, который дает гражданам право обратиться к любому оператору персональных данных с требованием удалить его персональные данные из общего доступа без доказывания факта неправомерной обработки этих данных. Выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), Путин призвал правозащитников заняться защитой персональных данных, поскольку эта тема очень беспокоит россиян. На прошлой неделе член СПЧ Игорь Ашманов сообщил о том, что в совете будет создана рабочая группа по защите прав граждан в цифровом пространстве, в том числе для защиты их персональных данных на иностранных интернет-платформах. Facebook решил урезать политический контент в ленте 10 февраля 2021, 18:02 Текст: Алексей Дегтярев

Facebook решил уменьшить количество политической информации в новостной ленте пользователей, об этом заявили в американской компании. «Один из распространенных отзывов, которые мы получаем, заключается в том, что люди не хотят, чтобы политический контент заполонил их ленту новостей. В течение следующих нескольких месяцев мы будем работать, чтобы лучше понять различные предпочтения людей в отношении информации политического содержания, и протестируем ряд подходов», – цитирует заявление РИА «Новости». В компании решили на время сократить распространение политического контента «для небольшого процента» жителей Канады, Бразилии, Индонезии и в США. В Facebook отметили, что это не затронет данные по COVID-19 от официальных организаций и региональных органов здравоохранения. Ранее Facebook заявил о введении новых правил, согласно которым модераторы будут удалять информацию о вакцинации от коронавируса, которую сочтут ложной или противоречащей официальным данным органов здравоохранения. Госдума ввела штрафы за цензуру СМИ в Сети и нарушение закона об устойчивом Рунете 10 февраля 2021, 14:21 Текст: Наталья Ануфриева

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий крупные штрафы за несоблюдение закона об устойчивом интернете, нарушение прав граждан России в Сети, включая цензуру российских СМИ, а также ужесточающий санкции за неправомерное обращение с персональными данными. Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Закон предусматривает, что нарушение порядка установки, эксплуатации и модернизации в сети связи оператора «технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории России информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования влечет за собой административный штраф для должностных лиц в размере от 15 до 30 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 300 до 500 тыс. рублей», передает ТАСС. Повторное нарушение в течение года грозит повышенными штрафами для должностных лиц в размере от 30 до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 60до 100 тыс. рублей, для юридических лиц – от 600 тыс. до 1 млн рублей. Отказ оператора связи установить или применять положенные по закону технические средства контроля за соблюдением требований законодательства об ограничении доступа к информации повлечет за собой наложение штрафа на граждан в размере от 2 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 10 до 20 тыс., на ИП – от 30 до 50 тыс., на юридических лиц – от 300 до 500 тыс. рублей. Закон предусматривает повышенные штрафы – до 1 млн рублей – за повторное неисполнение требований в течение года. Предусмотрены санкции за неисполнение собственником или иным владельцем технологической сети связи требований, которые позволяют уполномоченным органам вести оперативно-розыскную деятельность или обеспечивать безопасность России, а также за непринятие мер, которые блокируют «раскрытие организационных и тактических приемов» таких органов. Штраф для граждан составит от 3 до 5 тыс., для должностных лиц – от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 300 до 500 тыс. рублей. При повторном нарушении штрафы будут значительно увеличены: для граждан – до 30 тыс., для должностных лиц – до 500 тыс., для юридических лиц – до 6 млн рублей. Игнорирование владельцами сайтов и других ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 до 100 тыс. рублей, на должностных лиц – от 200 до 400 тыс. рублей, на юридических лиц – от 600 тыс. до 1 млн рублей. Повторный отказ выполнить требования властей повлечет более высокие штрафы: для граждан – в размере от 200 до 300 тыс. рублей, для должностных лиц – от 500 до 700 тыс. рублей, для юридических лиц – от 1,5 до 3 млн рублей. Таким образом Госдума подкрепила нормами об административной ответственности ранее принятый закон, дающий Роскомнадзору право блокировать или замедлять трафик интернет-ресурсов, допускающих дискриминацию в отношении российских СМИ. Документ ввел статус «владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России». Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД смогут присваивать такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ. После присвоения такого статуса нарушителю выносится соответствующее предупреждение. Под действие документа подпадают крупнейшие интернет-ресурсы – YouTube, Facebook и Twitter. Также изменения вносятся в ст.13.11 КоАП. Согласно поправкам, обработка персональных данных, если это не предусмотрено законодательством, повлечет штрафы для граждан в размере от 2 до 6 тыс. рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц – от 60 до 100 тыс. рублей. Сейчас штрафы за это правонарушение в два раза меньше. Повторное нарушение повлечет штраф для граждан в размере от 4 до 12 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 50 до 100 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тыс. рублей. Член Общественной палаты Александр Малькевич заявил, комментируя газете ВЗГЛЯД закон об устойчивом интернете, что Роскомнадзор получит эффективный рычаг воздействия на зарубежные IT-платформы. В Общественной палате поддержали законопроект о квотах на социальную рекламу в интернете 10 февраля 2021, 17:45 Текст: Игорь Кравченко

«Если появится норма, по которой интернет-платформы должны будут 5% своих ресурсов отдавать на размещение социальной рекламы, причем бесплатно, то для НКО это было бы очень привлекательным», – сказала газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Елена Тополева-Солдунова, комментируя внесенный в Думу законопроект о квотах на социальную рекламу в Сети. «У некоммерческих организаций зачастую возникает проблема с бесплатным размещением социальной рекламы в традиционных масс-медиа, на телевидении – особенно на федеральных каналах. Поэтому в течение нескольких последних лет НКО стали использовать интернет для размещения социального контента, так как это проще. Но в Сети нет четких правил для такого размещения», – отметила директор АНО «Агентство социальной информации», член Общественной палаты России Елена Тополева-Солдунова. В среду группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном внесла законопроект, который предлагает ввести обязательную квоту в 5% на размещение социальной рекламы в интернете. Требование отводить до 5 процентов площадей или эфирного времени уже прописано в действующем законе «О рекламе» – и формально такая норма действует и для интернет-компаний, отметили в комитете. Но механизм корректного определения квоты на данный момент отсутствует. Как сообщила «Российская газета», документ предполагает создание системы мониторинга и единого оператора размещения, который будет получать прогнозные значения объемов рекламы от площадок, распространяющих рекламу, и в рамках пятипроцентной доли размещать социальный контент. Право назначать НКО – оператора размещения социальной рекламы может получить Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры). Документ уже получил концептуальную поддержку Федеральной антимонопольной службы, Роскомнадзора, Совета Федерации и Общественной палаты, добавили в пресс-службе профильного комитета. «Если появится норма, по которой интернет-платформы должны будут 5% своих ресурсов отдавать на размещение социальной рекламы, причем бесплатно, то для НКО это было бы очень привлекательным. Сейчас в законодательстве не сказано, платно это или бесплатно, каждое СМИ само это решает», – констатировала Тополева-Солдунова. Кроме того, крайне важно, что законопроект предполагает появление инстанции, которая будет отслеживать исполнение квоты на социальную интернет-рекламу, подчеркнула собеседница. «Это было бы хорошо сделать не только в интернете, но и вообще в СМИ, потому что сегодня никто не отслеживает, реально выполняется эта квота или нет, – добавила директор «Агентства социальной информации». – Мы знаем, что как правило на ТВ вообще не выполняется, столько соцрекламы там не размещается. Потому что каналы, как правило, просят за это деньги, которых у социально ориентированных НКО просто может не быть». При этом в некоммерческом секторе хотели бы, чтобы механизм, по которому Минцифры будет выбирать организацию-оператора, и критерии выбора самой рекламы были бы четко и понятно прописаны, добавила собеседница. Тополева-Солдунова также полагает, что у некоммерческих структур должно остаться право заключать договоры о продвижении рекламы в Сети не только через единого оператора, но и самостоятельно. «У многих уже есть налаженные контакты и наверняка появятся. Надо сказать, что сейчас законопроект предусматривает такую возможность самостоятельных контактов. Важно чтобы этот принцип соблюдался и в дальнейшем», – подчеркнула собеседница. «В Общественной палате мы обязательно будет организовывать общественные слушания, куда пригласим представителей крупнейших фондов и НКО, которые уже размещают соцрекламу, а также экспертов, координационный совет по рекламе и все внимательно обсудим, дадим рекомендации по тексту законопроекта», – сообщила Тополева-Солдунова. Напомним, что осенью 2020 года крупнейшие российские интернет-компании, в том числе «Яндекс», Mail.Ru Group и Rambler Group, подписали Меморандум о размещении социальной рекламы в интернете. Согласно этому документу, стороны передают некоммерческой организации «Институт развития интернета» (ИРИ) полномочия по продвижению социального контента на своих ресурсах. Как полагают в экспертной среде, если внесенный в среду законопроект будет принят, то это создаст общие правила для всех участников интернет-рынка. Условия станут равными как для тех, кто подписал Меморандум и соблюдает нормы закона «О рекламе» – так и для тех, кто до сих пор игнорировал установленные законодательством 5-процентную квоту. Ранее исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков рассказал, что новый закон позволит навести порядок в области социальной рекламы и приведет к росту количества и качества подобной рекламы в сети. Пользователям портала госуслуг облегчили заполнение популярных форм 11 февраля 2021, 08:37 Текст: Наталья Ануфриева

Пользователи нового портала госуслуг смогут заполнять заявления с помощью ответов на вопросы, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Чернышенко сообщил, что «мы начали менять форму предоставления самых популярных услуг», однако «все это будет происходить постепенно», передает ТАСС. «В частности, изменится формат их предоставления – пользователи будут заполнять заявление в виде ответов на вопросы», – сказал он. По словам вице-премьера, правительство уже до конца марта 2021 года переведет на новую версию портала госуслуг 20 востребованных сервисов, а до конца года их число составит не менее 100. Отмечается, что «переход на новый портал будет бесшовным и незаметным для пользователей, услуги будут доступны с помощью уже имеющейся учетной записи». Также голосовой помощник, который будет работать с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ), появится на новом портале госуслуг в апреле, а к лету изменятся личный кабинет пользователя и основная страница портала. Кроме того, в данный момент проходят тестирование мобильные приложения для предоставления госуслуг по отдельным тематикам, они планируются к запуску. «Речь идет о таких мобильных приложениях, как «Здоровье», «Дом» и «Авто», – уточнил он. Ранее стало известно, что россиянам разрешат блокировать выдачу кредитов на свое имя через госуслуги. Роскомнадзор привлечет соцсети к ответу за призывы к протестам 11 февраля 2021, 08:14 Текст: Алина Назарова

Роскомнадзор начал составлять административные протоколы в отношении ряда социальных сетей за призывы к участию в несанкционированных акциях. «Составление протоколов состоится в период с 11 февраля по 1 марта 2021 года. Вызовы для составления протоколов об административных правонарушениях направлены представителям соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинга YouTube и мессенджера Telegram», - сказали в пресс-службе, передает ТАСС. Нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании. Ранее сообщалось, что в социальных сетях Роскомнадзором были выявлены порядка 2,5 тыс. призывов подростков на незаконные акции 23 и 31 января, подобные сообщения удалены. Кроме того, Роскомнадзор заявил, что социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января.