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В Кремле оценили темпы массовой вакцинации от коронавируса в России
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Массовая вакцинация от коронавируса в России наращивает темпы, но эту работу невозможно развернуть в одночасье, поэтому страна находится только на начальном этапе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Массовая вакцинация идет, но мы все-таки только на начальном этапе сейчас, разворачивается работа. Ее невозможно развернуть полноформатно в одночасье», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, темпы не статичные, они имеют тенденцию к постоянному и последовательному повышению. «Увеличиваются объемы производства, увеличиваются объемы, которые каждый месяц выходят в оборот, и, соответственно, развозятся по регионам», – отметил он.
Также представитель Кремля уточнил, что президент Владимир Путин самостоятельно расскажет, когда сделает прививку от коронавируса.
Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Масштабную вакцинацию нгачали проводить в декабре, возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя.
Напомним, в конце 2020 года Песков отмечал, что президент принял решение вакцинироваться от коронавируса. Представитель Кремля говорил, что Путин сам решит, в какой форме и когда сообщить о том, что он привился.
Путин рассказал об отказе Макрона от помощи в расследовании по Навальному
Президент России Владимир Путин заявил, что предлагал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь российских специалистов в изучении изъятых после инцидента с блогером Алексеем Навальным образцов.
В ходе первой телефонной беседы с Макроном после «отравления» Навального российский лидер предложил, чтобы российские специалисты отправились в Европу и совместно в лабораториях определили яд во взятых образцах. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с главредами российских СМИ, передает РИА «Новости».
Также Путин заверил французского коллегу, что если в результате исследований найдут хоть что-то, то будет возбуждено уголовное дело.
Кроме того, Путин предлагал и другой вариант сотрудничества – принять западных специалистов в России и провести исследования проб здесь, но Макрон отказался.
Россия, выражавшая готовность в сотрудничестве, не получила ответы на запросы ни от Франции, ни от Германии, отметил президент.
18 января Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Министр также заявил, что Германия прибегает к методам дипломатического хамства при общении с Россией по ситуации вокруг Алексея Навального, Москва в таком тоне разговаривать не будет.
Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса.
Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».
Трамп назвал Путина единственным, кто может «разрушить США»
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В документальном фильме Trump Takes on the World на втором канале Би-би-си рассказали, как Дональд Трамп, занимая пост президента США, разозлился из-за того, что ему якобы не сообщили о звонке российского лидера Владимира Путина.
В фильме приводится рассказ и.о. главы Госдепа (до февраля 2017 года) Томаса Шеннона. Как утверждается в фильме, в 2017 году, когда Трамп встретился с Терезой Мэй, возглавлявшей британский кабмин, она спросила, «говорил ли Трамп с Путиным». Президент США ответил отрицательно, но «в этот момент глава аппарата сказал: «Путин вам звонил, но у вас был плотный график и у вас не было времени ему перезвонить». Трамп пожал плечами и сказал, что не верит этому: «Путин – единственный человек в мире, кто может разрушить США, и я не ответил на его звонок».
Глава аппарата Мэй Фиона МакЛеод Хилл в свою очередь отметила, что Трамп выразил недовольство тем, что информацию о звонке от него скрыли. По ее словам, «Трамп стал даже не оранжевым, а красным и спросил: «Вы говорите, что мне звонил президент Путин, только сейчас?». Позднее он спрашивал у советника по нацбезопасности Майкла Флинна: «Владимир Путин звонил мне, и вы не сказали?», – передает РИА «Новости».
Напомним, журналист Питер Берген в книге «Трамп и его генералы: цена хаоса» рассказывал, что советники Трампа не дали тому провести телефонный разговор с Путиным. Бывший глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко с иронией заявил, что ситуация с пропущенным звонком могла произойти, если только «у них там бардак» и они «не смогли разобраться, кто звонит». В Кремле также опровергли информацию о якобы пропущенном звонке Путина Трампу: это технически невозможно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На Украине запретили регистрировать российские вакцины от COVID-19
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Правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте украинского кабмина.
В постановлении говорится, что «регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19», произведенных в России, запрещается.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.
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РФПИ опубликовал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опубликовал свою заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕС, которая была подана в конце января.
«В ответ на заявление Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) о том, что они не могут найти заявку «Спутник V» для ответа, мы прикрепляем выписку от этой заявки 1379253 от 29 января 2021 года ниже», – говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте «Спутник V» в Twitter.
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Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) на своем сайте сообщило, что не получило заявку на регистрацию российской вакцины «Cпутник V».
В настоящее время на рынке Евросоюза авторизованы вакцины компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 млн доз), Moderna (160 млн доз) и AstraZeneca (до 400 млн доз). Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента эти разработчики еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС, но в ближайшее время ожидается подача заявки от J&J.
В США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР. Перед этим научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.
Тем временем в РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта.
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Попова рассказала о перспективе отмены масочного режима
Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, однако это не означает, что обязательное ношение масок отменяется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».
«Сегодня можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер. Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено – вот в сегодняшнем периоде это так», – передает ее слова РИА «Новости».
Ранее бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предложил везде ввести рекомендательный режим ношения масок и раскачать «болото» с затянувшимися ограничительными мерами, потому что это поможет стимулировать вакцинацию.
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал газете ВЗГЛЯД, что эпидемиологическая ситуация в России еще не позволяет разгуливать без масок без последствий, поэтому отменять их обязательное ношение, по крайней мере в общественном транспорте, пока не стоит.
Академик РАН оценил предложение Онищенко отменить обязательное ношение масок
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Эпидемиологическая ситуация в России еще не позволяет разгуливать без масок без последствий, поэтому отменять их обязательное ношение, по крайней мере в общественном транспорте, пока не стоит, сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что следует везде в стране ввести рекомендательный режим ношения масок и раскачать «болото» с затянувшимися ограничительными мерами. Именно это, на его взгляд, поможет стимулировать вакцинацию.
«Я думаю, что пока еще рано. Все-таки эпидемиологическая ситуация в стране еще не позволяет разгуливать без масок без последствий, ежедневно регистрируются новые случаи. Единственное, их надо заставлять обязательно носить не везде, а только в общественных местах, транспорте», – говорит Зверев.
На данный момент маска все-таки является единственным надежным средством защиты в тех местах, где люди не могут соблюдать соответствующую социальную дистанцию, подчеркивает вирусолог. Он также объясняет, что, судя по опыту других стран, такие ослабления мер приведут к резкому всплеску заболеваемости в стране, что не хотелось бы допускать в России в ближайшее время.
«Когда процентов 70-80 населения столкнется с этим вирусом, то, в принципе, можно будет говорить о коллективном иммунитете и обсуждать полную отмену обязательного ношения масок. Но, опять же, мы до сих пор точно не знаем, какой продолжительности этот иммунитет у человека, перенесшего заболевание. Поэтому торопиться сейчас с масками точно не стоит», – рекомендует академик.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что, по всем прогнозам, все риски, связанные с коронавирусом, к лету существенно снизятся или исчезнут совсем.
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Меркель заявила о «третьей волне» коронавируса в Германии
Обозначилась «третья волна» коронавируса, но темпы снижения заболеваемости в Германии радуют, заявила канцлер Ангела Меркель.
«Мы можем быть очень довольны», – сказала она, но отметила необходимость «бороться» с «третьей волной». Меркель сказала, что «в прошлом году не могли предусмотреть развитие мутаций вируса». Составлен «доклад об этих мутациях», их «становится все больше», заявила канцлер. «Вопрос в том, как быстро их количество увеличится», – приводит ее слова РИА «Новости».
Напомним, врачи предупредили о новой волне пандемии COVID-19. Завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов заявил, что тенденция снижения новых случаев заболевания продолжится, однако не исключено возникновение третьей волны, которая может иметь свои особенности из-за мутаций патогена.
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После гибели пациентов в подмосковной больнице возбуждено дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пациентов ковидного отделения в больнице Одинцовского района Подмосковья после отключения подачи кислорода.
«По факту смерти пациентов следственными органами ГСУ СК по Московской области возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета РФ поручил руководству Главного следственного управления СК России по Московской области доложить о проведенных следственных действиях, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и причины гибели людей», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.
Ход расследования уголовного дела поставлен председателем СК Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее сообщалось, что в среду утром в реанимации ковидного отделения Никольской больницы в Одинцовском районе Московской области в результате прекращения подачи кислорода скончались три пациента. Однако в самой больнице опровергли эти сообщения. Так пояснили, что сбой в подаче кислорода действительно произошел, но в момент инцидента никто из пациентов не погиб, двое скончались позже из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода.
Названо число не имеющих доступа к вакцинам против COVID-19 стран
Около 130 стран мира не получили препараты для первичных инъекций от COVID-19 и не начали вакцинацию граждан от коронавируса, говорится в заявлении главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса и исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Фор.
Как отмечается в заявлении, 128 млн использованных на данный момент доз вакцины более трех четвертей прививок проводится всего в десяти странах, на которые приходится 60% мирового ВВП. Указывается, что на данный момент почти 130 государств с населением 2,5 млрд человек еще не получили вакцины для первичных инъекций, передает ТАСС.
При этом подчеркивается, что эффективная стратегия вакцинации поможет справиться с пандемией, а также замедлить появление новых штаммов коронавируса.
Кроме того, для обеспечения стран препаратами от COVID-19 в течение 100 дней с начала 2021 года, необходимо, чтобы «государства, которые провели вакцинацию медицинских работников, а также наиболее уязвимых групп населения, делились имеющимся запасом вакцин с другими странами через международный механизм COVAX», говорится в заявлении.
Вместе с тем, как подчеркивается в заявлении, нужно, чтобы международное партнерство, получившее название «Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19» (ACT-Accelerator), и программа COVAX полностью финансировались, благодаря чему странам с низким и средним уровнем дохода будет доступна финансовая и техническая поддержка для вакцинации населения. Помимо этого, производителям препаратов следует распределять ограниченное количество вакцин на справедливой основе, делиться данными об их безопасности и эффективности, а также увеличивать производство препаратов и передавать технологии другим производителям, которые могут помочь нарастить глобальные поставки.
В январе глава ВОЗ заявил, что вакцин от коронавируса хватит на всех, однако необходимо добиться равного распределения существующих препаратов для вакцинации групп риска во всех странах мира, иначе пандемия может затянуться. Также Гебрейесус заявил об угрозе «катастрофического морального провала» из-за того, что вакцины от COVID-19 распределяются неравномерно и беднейшие страны практически не получают к ним доступа.
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Путин поручил объяснить формирование зарплат бюджетников
Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил объяснить формирование зарплат бюджетников, чтобы у людей не складывалось впечатление, что власть их надувает.
«Вот смотрите: средняя заработная плата у нас по региону. Средний доход по региону. А высчитываем мы для научной сферы 200% от среднего дохода от трудовой деятельности по региону. Ну надо объяснить, что это такое. Чтобы это было понятно и прозрачно. И не только руководителям соответствующих министерств и ведомств, а гражданам», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Президент вспомнил слова, которые когда-то произнес Александр III. «Он как-то сказал: «Когда докладывает Дурново, министр внутренних дел, мне все понятно. Но похоже, ему не понятно. Когда докладывает Витте, теперь уже ему все понятно, мне не понятно. Когда Кривошеин – был такой министр путей сообщений – тут уже непонятно ни мне, ни ему», – сказал он.
Путин подчеркнул, что надо объяснять так, чтобы было понятно всем. «Здесь нет ничего сложного, люди разберутся. Но тогда не будет складываться впечатление, что власть их надувает», – подчеркнул он.
Также Путин поручил подготовить решения, которые помогут устранить проблемы с зарплатами работников бюджетной сферы.
Напомним, в понедельник на заседании Совета по науке и образованию старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Анастасия Проскурина сообщила Путину, что ее зарплата за работу на полную ставку составляет всего 25 тыс. рублей, тогда как, согласно майским указам президента, должна составлять 200% от средней по региону, то есть в районе 80 тыс. рублей. Президент поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат научным сотрудникам, и представить доклад о текущей ситуации.
После этого Следственный комитет России по Новосибирской области начал проверку по факту невыплаты заработной платы в полном объеме сотрудникам Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН.
ВС России решил рассмотреть 1 апреля иск об отмене масочного режима
Верховный суд России принял к производству иск об отмене обязательного масочного режима, рассматривать который планируется 1 апреля, сообщили в пресс-службе суда.
«Суд принял к производству административное исковое заявление о признании недействующим п.4.4 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Отмечается, что иск подан в отношении пункта, который предусматривает обязательное использование всеми физлицами «правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток), соблюдение социальной дистанции от полутора до двух метров».
Иск был подан группой в составе из 27 человек, в числе которых три доктора медицинских наук и активисты. По их мнению, масочный режим повлек за собой массовое нарушение прав и вред здоровью для населения.
Ранее бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предложил везде ввести рекомендательный режим ношения масок и раскачать «болото» с затянувшимися ограничительными мерами, потому что это поможет стимулировать вакцинацию.
Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, однако это не означает, что обязательное ношение масок отменяется.
10 февраля руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что в регионе отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но остается рекомендация их носить.
Иммунолог дал совет не переболевшим COVID-19 людям
Тем, кто еще не переболел коронавирусом и не хочет вакцинироваться, не следует рассчитывать на коллективный иммунитет, заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
По его словам, коллективный иммунитет постепенно формируется – растет число людей, которые так или иначе уже встретились с коронавирусом: переболели или сделали прививку. Но тем, кто избежал заражения и по каким-то причинам не хочет проходит вакцинацию, не стоит думать, что коллективный иммунитет их защитит – на отдельного человека он никак не действует, передает радио Sputnik.
«Если у человека иммунитета нет и он попадает в контакт, соответственно, он рискует заболеть. И в зависимости от его исходного состояния может заболеть либо в легкой форме, либо в достаточно тяжелой форме коронавирусной инфекцией. Ждать, пока выработается коллективный иммунитет, имеет значение для планирования противоэпидемических мероприятий – сохранять или отменять ограничения», – сказал Болибок.
Он отметил, что уровень заболеваемости по-прежнему довольно высок и каналы передачи инфекции не исчезли, так что если человек до сих пор не заразился, то ему нужно и дальше соблюдать меры безопасности. При этом, по мнению врача, для тех, кто не переболел и не привился, вряд ли введут какие-то особые ограничения.
«Не могу сказать, что изменится общественно-социальный статус людей, не переболевших коронавирусом. Могут быть решения на уровне регулирования. Например, прием на работу в определенные учреждения, только если человек привит. Сейчас в детские дошкольные учреждения принимают людей, у которых есть прививка от дифтерии, от кори, проверяют, есть ли у них носительство бактериальных инфекций. Вполне возможно, что Роспотребнадзор совместно с Минздравом по согласованию с правительством введет какие-то требования для людей, не переболевших коронавирусом, но претендующих на те или иные должности», – предположил Болибок.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, однако это не означает, что обязательное ношение масок отменяется.
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал газете ВЗГЛЯД, что эпидемиологическая ситуация в России еще не позволяет разгуливать без масок без последствий, поэтому отменять их обязательное ношение, по крайней мере в общественном транспорте, пока не стоит.
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Британцам выдвинули условие для поездок за границу
Британцы не смогут отправиться в отпуск за границу, пока все взрослое население не будет привито от коронавируса нового типа, заявил министр транспорта Великобритании Грант Шэппс.
«В первую очередь у всех должны быть вакцины», – сказал Шэппс в эфире телерадиовещательной корпорации Би-би-си, отвечая на вопрос, когда запрет на выезд за рубеж будет отменен. На дополнительный вопрос, означает ли это, что действующие строгие правила будут сохранены до завершения программы национальной вакцинации населения, министр ответил утвердительно, передает ТАСС.
«Это зависит от уровня вакцинации здесь и, что критически важно, повсеместно. Нам нужно будет подождать, чтобы другие страны также наверстали [в вопросе вакцинации], чтобы более широкое международное послабление могло произойти», – добавил министр.
При этом Шэппс сказал, что жителям Британии еще «очень рано» бронировать поездки на лето как за пределами королевства, так и внутри страны. «Я не хочу давать людям надежду без повода. Правда заключается в том, что мы просто не знаем, как поведет себя вирус, и, соответственно, когда именно мы сможем снять запреты», - признался глава британского Минтранса.
Он не уточнил, каким будет подход в отношении людей, не намеренных вакцинироваться вообще, учитывая, что прививаться или нет - решение добровольное. Шэппс добавил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 22 февраля обозначит программу снятия ограничений, введенных в начале января.
Ранее Британия ужесточила правила для прибывающих из-за границы. С понедельника кроме теста на коронавирус перед прилетом в страну, они будут обязаны проходить во время самоизоляции два теста методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР). С этого же дня все прибывающие в королевство из 33 государств, входящих в группу «повышенного риска», должны будут провести десять дней на карантине в гостиницах за свой счет. В список вошли ОАЭ, Португалия, ЮАР и ряд других стран Южной и Центральной Африки, Аргентина, Бразилия, Перу, Чили, а также другие государства Латинской Америки.
Глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявила, что все, кто попытается скрыть посещение стран из черного списка по коронавирусу, могут получить тюремный срок до 10 лет.
С 4 января в Британии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Как и тогда, дома разрешается покидать только для покупки продуктов и лекарств, посещения врача и поездок на работу, если работать из дома нет возможности. С конца декабря на большей части территории страны закрыты магазины, которые продают не предметы первой необходимости. Также закрыты рестораны, пабы и кафе. Карантин продлится как минимум до середины февраля.
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Кадыров отменил обязательное ношение масок в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в республике отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но остается рекомендация их носить.
«Мы снимаем в Чеченской Республике обязательное ношение масок в общественных местах. При этом настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что еще высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел. Также маску рекомендуется носить несколько дней после вакцины привитым от коронавируса», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что власти Чечни продолжат держать на контроле ситуацию с COVID-19. По его словам, медучреждения оснащены всем необходимым на случай роста заболеваемости.
Глава Чечни подчеркнул, что эпидемиологическая обстановка в регионе складывается благоприятным образом.
«Мы также снимаем ограничения по передвижению через границы республики. Это также важное решение в условиях растущего интереса туристов к нашему региону», – добавил он.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный характер, а с 10 февраля снимут ограничения по режиму работы общепита.
В свою очередь бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что необходимо везде ввести рекомендательный режим ношения масок и раскачать «болото» с затянувшимися ограничительными мерами. Он пояснил, что в Удмуртии ввести рекомендательный режим ношения масок позволяет вакцинация и большое число переболевших.
Мурашко назвал количество отправленных в регионы доз вакцины
Российские регионы получили около 4 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании с президентом Владимиром Путиным.
«По всей стране, согласно вашему поручению, идет массовая вакцинация, все регионы задействованы. В регионы доставлено уже более 4 млн доз двухкомпонентной вакцины, 2 млн доз отгружено и находится в пути», – обратился Мурашко к Путину на совещании, передает ТАСС.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что к лету связанные с коронавирусом риски или существенно снизятся.
До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил мнение, что доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу летом 2021 года достигнет 60%. Представитель Кремля уверен, что это позволит в августе вернуться к жизни «с открытым забралом».