Экс-министр обороны впервые назвал стоимость разработки новейших систем оружия России

Создание новейших систем оружия России, представленных в 2018 году, не стоило непосильных денег, в год тратилось «по 10-20 млрд рублей», рассказал спецпредставитель президента по природоохранной деятельности, экс-министр обороны (2001-2007 годы) Сергей Иванов.

«Не буду скрывать, я причастен к началу разработки тех видов оружия, которые сейчас появились на вооружении российской армии, о которых недавно в послании говорил президент: и «Авангард», и «Пересвет», и «Посейдон», и многое другое. Ушло 10 лет, чтобы [сделать это] без надрыва, без шума и пыли, без огромных финансовых усилий, то есть постепенно, в год по 10-20 млрд рублей», – передает РИА «Новости» слова Иванова.

«Для Вооруженных сил [эта сумма] при триллионном сейчас бюджете – почти незаметные расходы... Но мы это сделали без напряга. Без лишнего пропагандистского шума. Когда сделали – тогда объявили. Особо не шумели», – добавил Иванов, выступая на мероприятии Российского военно-исторического общества в Москве.

Напомним, Соединенные Штаты настаивают, чтобы Россия свернула проекты «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», систему «Посейдон» и крылатую ракету с ядерным двигателем «Буревестник».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о гиперзвуковом блоке «Авангард» в контексте отношений с США и о том, какое еще российское гиперзвуковое оружие может угрожать США.