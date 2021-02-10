В МИД ответили на требование Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт

Украинская журналистка отреагировала на проверку СБУ после вопроса о присоединении Украины к России

Проживающая на Украине журналистка Алена Березовская рассказал об отсутствии вины за заданный главе политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку вопрос о присоединении Украины к России.

В ходе беседы для телеканала RT Березовская спросила Медведчука: «Не считаете ли вы, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России и это было бы проще и легче?» СБУ начала в связи с этим проверку, сообщила Березовская, которая не исключила, что «может быть, даже будет возбуждено уголовное дело», передает РИА «Новости».

«Вины за собой я не чувствую. Каждый человек имеет право на собственное мировоззрение. Власть должна слышать всех. Если чье-то мнение идет вразрез с позицией власти, это не значит, что человек должен быть подвергнут гонениям, независимо от того, это журналист, шахтер или представитель бизнеса. А что касается сути заданного вопроса, то с момента объявления Украиной о суверенитете в 1991 году тема об отношениях с Россией всегда обсуждалась в обществе», – сказала она.

Березовская отметила, что она не чувствует себя в безопасности из-за складывающейся ситуации. При этом она назвала решение СБУ начать проверку из-за заданного ею вопроса правом этого ведомства, но, по ее мнению, «нельзя переходить тонкую грань между уголовным преступлением и заданным вопросом в интервью, который был направлен всего лишь на выяснение мнения».

Украинская журналистка также связала решение СБУ с решением президента Украины Владимира Зеленского закрыть ряд оппозиционных телеканалов. «Началась полная зачистка информационного поля. Зеленский это произнес публично. Последствия вы видите», – заключила она.

Ранее Березовская работала в украинском издании Obozrevatel, а после 2013 года переехала в Россию, где с 2014 по 2016 год работала главным редактором сайта «Украина.ру», сейчас она проживает на Украине.

В начале февраля каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине.

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президента.