В «Бессмертном полку» и ОНФ поделились воспоминаниями о Лановом

Советский и российский актер Василий Лановой отличался искрометным юмором, несколько забавных ситуаций с артистом описал сопредседатель центрального штаба «Бессмертный полк России» Геннадий Иванов.

«Я благодарен судьбе за то, что начиная с 2015 года она предоставила мне возможность неоднократно встречаться с великим артистом и патриотом России. Этому помогло совместное участие в общероссийском движении «Бессмертный полк России», – цитирует Иванова паблик «Бессмертный полк России» во «ВКонтакте».

Сопредседатель штаба привел несколько эпизодов, которые свидетельствуют об искрометном юморе актера. Один из случаев произошел на торжественном приеме у президента по случаю Дня народного единства 4 ноября 2016 года в Георгиевском зале Кремля.

«За столом №1 сижу рядом с Василием Семеновичем, за ним – Сергей Собянин. Мероприятие сопровождается праздничным концертом. На сцену вышла певица с тонкой талией, напомнившей мне Людмилу Гурченко. Заметил об этом Василию Семеновичу и спрашиваю его: не пробовал ли он когда-либо на сцене прикоснуться к талии Гурченко? Не успел произнести вопрос до конца, как после слов «не пробовал ли» он молниеносно среагировал: «Нет, Гурченку не пробовал. Других – было дело, пробовал, Гурченку – нет». Слышавший это Сергей Семенович, улыбнулся», – рассказал Иванов.

Другой эпизод произошел в марте 2018 года на выездном заседании центрального штаба в Ульяновске. «В ожидании начала заседания Василий Семенович решил прогуляться по длинному коридору правительства Ульяновской области, где оно должно проходить. Возвращается обратно, навстречу ему идет девушка. Видит до боли знакомое лицо, но сразу не может сообразить – кто это», – продолжил сопредседатель штаба.

Лановой протянул руку девушке и представился певцом Иосифом Кобзоном. Девушка поняла, что ее разыгрывают, но не сразу догадалась кто перед ней.

«Я пришел ей на помощь: «Это Василий Семенович Лановой!». Она ойкнула, и спросила – можно ли с ним сфотографироваться? «С Кобзоном все можно!», – улыбнулся мэтр», – описал ситуацию Иванов.

Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Цунаева также рассказала об опыте общения с Лановым в ходе общественной деятельности. Ее слова приводит сайт ОНФ.

«Скорблю от того, что нас покинул Василий Семенович Лановой, но я счастлива, что в моей судьбе случился такой человек, он – один из тех, по кому я буду равнять свою жизнь и дальше», – сказала Цунаева.

Она отметила, что организаторы шествия Бессмертного полка в ночь смерти Ланового общались в чате, и обсуждение было прервано этой трагической новостью. «Чат взорвался от слов скорби. Это большая потеря для культуры, для всех, кто считает себя патриотом и любит нашу великую Родину», – описала она реакцию организаторов.

Цунаева отметила, что Василий Лановой «через всю жизнь пронес служение российской культуре, глубокое уважение к людям, к защитникам Отечества». «Кажется, что он был со мной всегда. Сначала – как главный герой «Алых парусов», Павел Корчагин, один из главных героев «Офицеров». А в 2015 году мы оказались с ним рядом, учреждая движение «Бессмертный полк России». Он – и душа нашего движения, и один из его символов и в нашей стране, и за ее пределами. Спасибо, Василий Семенович, что вы у нас были, спасибо, что вы у нас есть», – заключила она.

Народный артист СССР Василий Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни. Президент Владимир Путин направил телеграмму соболезнования родным и близким актера. Артиста похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.