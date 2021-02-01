Очередь желающих проститься с Лановым растянулась на десятки метров

Поклонники таланта народного артиста СССР Василия Ланового на церемонии прощания заняли все свободное пространство внутри Театра имени Вахтангова, а очередь на вход растянулась далеко за пределы огороженной территории.

Очередь из желающих проститься ближе к полудню растянулась на десятки метров. Несмотря на январскую погоду, люди терпеливо ждут. Большинство из них с цветами: гвоздиками, белым и красными розами и тюльпанами, а также с портретами артиста.

«Я сюда приехал из соседнего города. Новость о смерти артиста, думаю, не оставила равнодушной никого из русских людей. Это большая потеря для всей российской культуры. Цветы сегодня утром выбирали, самые красивые», – рассказал РИА «Новости» один из поклонников, представившийся Николаем.

В очередь также встают случайные прохожие, которые не знали о церемонии прощания. «Это великого хоронят, Ланового», – отвечает полицейский тем, кто спрашивает, почему собрались люди.

Министр обороны Сергей Шойгу также простился с Лановым.

Глава военного ведомства возложил цветы к гробу и выразил соболезнования его родным и близким.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии прощания с артистом заявил, что Лановой вне зависимости от той роли, которую он играл, всегда оставался солдатом, отстаивавшим верность русской классике.



«Мы пришли проводить любимого друга, товарища, наставника. Один из самых талантливых художников, настоящий европейский интеллигент. Лановой – это «полевой страж» в переводе на русский язык. Он был и остается всегда солдатом вне зависимости от того, какую играл роль. Солдатом, который отстаивал верность нашей великой классике. Лучше него никто не читал стихи Пушкина», – сказал Зюганов.

Кроме того, лидер КПРФ отметил деятельность Ланового в движении «Бессмертный полк», а также рассказал о том, что актер всегда откликался на просьбы друзей.

«Более народного артиста и человека я не встречал. На него хорошо реагировали дети, он всегда нравился женщинам, он великолепный солдат и генерал. Кто бы что ни говорил, я много лет считаю его великим актером. Его уникальная заслуга, что он в лихое время оставался верен советской цивилизации», – подытожил Зюганов.

Актер Сергей Маковецкий отметил, что Лановой всегда был честен в отношении своей профессии и всех дел, которыми он занимался.

«Уходит потрясающее поколение, очень крепкое поколение, люди, которые перенесли великие тяготы, видели войну. Я всегда поражался – никогда нельзя было понять, в каком настроении Василий Семенович, когда он приходил в театр. Это было всегда ощущение тепла и душевности. Эта улыбка, эта осанка, прямая спина... Еще одно качество – это его честность в отношении профессии и тех дел, которыми он занимался... Эта органичность его служения своей стране, своей профессии, своей семье... Светлая память Василию Семеновичу», – сказал Маковецкий журналистам.

Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. После окончания Щукинского училища в 1957 году актер был принят в труппу прославленного Театра имени Вахтангова. В этом театре артист прослужил до конца жизни, играя ведущие роли в знаменитых вахтанговских спектаклях «Принцесса Турандот», «Каменный гость», «Антоний и Клеопатра», «Мария Тюдор», «Князь Андрей» и других. Актер также сыграл множество ролей в культовых советских фильмах: «Алые паруса», «Иду на грозу», «Офицеры», «Анна Каренина», «Война и мир» и многих других.

Народный артист СССР Василий Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни. Президент Владимир Путин направил телеграмму соболезнования родным и близким актера. Сообщалось, что прощание с Лановым состоится в Вахтанговском театре, дата будет определена позже. Друг скончавшегося артиста, лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что Ланового, скорее всего, похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

В начале января вместе с женой Ириной Купченко актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию.