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В МИДе сообщили о работе по реализации решений по итогам беседы Путина и Байдена
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Работа по реализации решений по итогам онлайн-переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена уже ведется, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
«Еще время не прошло для того, чтобы отчитаться перед СМИ о проделанной работе. Я могу вас заверить, что эта работа ведется. Давайте дадим нашим экспертам какое-то время для того, чтобы поделиться с вами не просто лозунгами, а конкретными фактами и результатами их работы. Мы это обязательно сделаем, но дайте чуть больше времени», – передает РИА «Новости» ее слова.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлен.
Зеленский назвал переговоры Путина и Байдена победой Украины
Украинский президент назвал переговоры президентов США и России позитивными, он планирует их обсудить с американским коллегой в четверг, заявил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Киеве.
«Я считаю, что это позитивно, что президент Соединенных Штатов разговаривал с президентом России... Я считаю, что победа Украины в том, что всегда Соединенные Штаты поддерживали Украину, наш суверенитет, нашу независимость», – цитирует Зеленского «КорреспонденТ».
По словам Зеленского, самое главное то, что есть личная и реальная реакция со стороны президента США Джо Байдена в урегулировании конфликта.
Зеленский планирует дать более подробный комментарий после личной беседы с Байденом.
Ранее сообщалось, что 7 декабря состоялись двухчасовые переговоры между президентами России и США. Лидеры обменялись мнениями по нескольким вопросам. Главными стали два: гарантии от НАТО, которые требует Россия, и участие США в урегулировании на Украине.
Москва оценила заявление сенатора США о ядерном ударе по России
Посольство России в США назвало безответственными и непродуманными заявления американского сенатора-республиканца Роджера Уикера о возможном применения ядерного оружия против России из-за ситуации вокруг Украины.
Дипломаты обратили внимание, что ранее Уикер в интервью телеканалу Fox News, комментируя ситуацию, связанную с внутриукраинским кризисом, рекомендовал президенту США Джо Байдену в случае обострения обстановки рассмотреть возможность превентивного ядерного удара по России.
«Подобные высказывания – безответственны. Советуем всем непросвещенным взять в руки и внимательно ознакомиться с совместным заявлением президентов России и США от 16 июня 2021 года. В этом документе подтверждена приверженность двух стран принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана...», – передает РИА «Новости» заявление посольства в Facebook.
В дипмиссии отметили, что американскому политику, работающему в законодательном органе, «не подобает шутить с ядерным оружием».
Посольство также задалось вопросом, чьи интересы продвигает сенатор от Миссисипи – украинцев или военно-промышленного комплекса США, – на фоне того, что в его штате расположены отделения компаний Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, General Atomics и других.
Ранее Национальное управление ядерной безопасности США сообщило, что первый серийный образец модернизированной атомной бомбы B61-12 уже передан американскому министерству обороны.
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Путин пошутил о санкциях на встрече с молодыми учеными
Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Сочи пошутил, что в последние дни постоянно обсуждает санкции.
Представитель «Сколтеха» Юрий Костюкевич сказал президенту, что хочет обсудить с ним тему санкций. «Только что говорили об этом с премьер-министром Греции, я с ним недавно расстался. И опять про санкции. Вчера с президентом Байденом говорили про санкции, и с Костюкевичем тоже про санкции», – сказал Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых, передает РИА «Новости».
Конгресс молодых ученых открылся в среду в парке науки и искусства «Сириус» на одноименной федеральной территории. Форум станет одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и ознаменует его завершение. Конгресс продлится с 8 по 10 декабря, объединит более трех тысяч молодых ученых из разных регионов России.
Напомним, во вторник президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме.
Путин назвал санкции США попыткой сдержать развитие России
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Ограничения и санкции вводятся под предлогом безопасности США, это полная чушь, это попытка сдержать развитие России, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Сочи.
«Вводятся эти ограничения, санкции под предлогом обеспечения безопасности Соединенных Штатов. Чем ваш институт (МФТИ) угрожает безопасности США? Ничем, это полная чушь. Объяснение только одно – попытка сдержать развитие», – цитирует его РИА «Новости».
Президент пояснил, что в середине 90-х годов Россия была всем хороша и всем нравилась, «когда нам присылали по линии гуманитарной помощи картошку». «Спасибо и за это, многие делали это искренне, я знаю, честно говорю об этом, потому что общался с этими людьми в Петербурге», – добавил Путин.
Он добавил, что как только Россия стала выбираться из трудностей, в том числе восстановила конституционное единство, когда начала развиваться, в ее лице начал появляться конкурент и на политической арене, и в сфере международной, в производстве, в науке, в энергетике.
Ранее Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых заявил, что складывается впечатление, что политические силы в США соревнуются, зарабатывая на антироссийских санкциях, и не могут выбраться из этого тупика.
В США назвали крайней мерой санкции против энергетических компаний России
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Российские энергетические компании вряд ли попадут под американские санкции, которыми грозит Белый дом в случае гипотетического вторжения России на Украину, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники в правительственных структурах США.
«Мы подготовили набор вариантов. Все предусмотренные в нем меры мы не осуществим. Крайней мерой из этого набора является энергетика. На первом этапе санкции не будут распространяться на энергетические компании», – передает ТАСС слова одного из собеседников телекомпании.
Ранее главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов рассказал, что действия США напоминают историю о том, как барон Мюнхгаузен выдвинул ультиматум Англии.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.
Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
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Байден ответил на вопрос о переговорах с Путиным шуткой
Президент Соединенных Штатов Джо Байден пошутил, заявив журналистам, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным представителей прессы.
«Он спрашивал о вас много, много о вас говорил», – сказал Байден, указав на журналистов, передает РИА «Новости».
Кадры общения американского лидера со своим пулом транслировали американские телеканалы. Вслед за ремаркой президент США дал развернутый комментарий о произошедшем разговоре с Путиным и о своих дальнейших ожиданиях.
Напомним, во вторник лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.
Президент России назвал переговоры с главой США открытыми и позитивными, а также выразил уверенность, что так оценивает результаты встречи и американская сторона. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что несмотря на деловой характер онлайн-встречи, на переговорах нашлось место и для шуток, и для обсуждения прошлого.
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Захарова указала на стремление США развалить систему международных отношений
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США наделят участников «Саммита за демократию» правом обслуживать американские интересы, они разваливают устоявшуюся систему международных отношений, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова написала в Telegram, что, по словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, «система международных отношений трансформируется, их нынешняя структура во главе с ООН, сложившаяся после Второй мировой войны, постепенно уходит в прошлое».
«При этом он признал, что его страна активно пытается преобразовать установившийся миропорядок за счет формирования новых «альянсов, партнерств и институтов», призванных работать в интересах Вашингтона», – отметила представитель МИД.
По ее словам, это «ровно то, о чем мы говорим уже года три: Штаты разваливают систему международных отношений, основанную на международном праве и центральной роли ООН, ради создания зоны собственного комфорта, в которой собираются единолично доминировать», и именно для этого они «организуют массовку в виде «Саммита демократий», участники которого будут наделены почетным правом обслуживать интересы американского режима».
«Заявление Джейка Салливана можно оценивать по-разному, от «циничное» до «хладнокровное». В одном не откажешь – оно честное. Впервые за много лет вещи названы своими словами», – заключила Захарова.
Ранее Захарова ответила на заявление главы Госдепа Энтони Блинкена о том, что «единственная агрессия, которую видели в последние годы, исходила со стороны России», а не НАТО.
Она также назвала заявление главы Госдепа «провальной попыткой подвести идеологическую базу под организуемый Вашингтоном «Саммит демократий».
В МИД России призывали Вашингтон решить собственные проблемы и преодолеть углубляющийся раскол внутри американского общества по вопросам этики и ценностей, а не браться за «экспорт демократии».
До этого в России заявили об угрозе подрыва ООН из-за «Саммита демократий». Напомним, Соединенные Штаты пригласили на «Саммит демократий» 110 стран, но Россию и Китай не позвали.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что США хотят приватизировать демократию и провести новые разделительные линии между странами, занимаясь подготовкой «Саммита демократий» без участия России и Китая.
«Саммит демократий» намечен на 9-10 декабря.
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Путин: Закон о QR-кодах носит рамочный характер
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Проект закона о QR-кодах (медицинских сертификатах) для доступа в общественные места в условиях пандемии коронавируса носит рамочный характер и должен быть детальнее проработан, заявил президент Владимир Путин на заседании СПЧ.
«В значительной степени [проект] закона носит рамочный характер, в этом смысле, конечно, должен быть проработан еще дополнительно и на местах, в регионах Российской Федерации», – цитирует главу государства ТАСС.
Также на заседании руководитель Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирина Борововая попросила Путина поручить проработку вопросов, которые могут возникнуть с законом о QR-кодах в транспорте и общественных местах.
«Я согласен с вами в том, что перед тем, как принимать, скажем, ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет, посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся», – ответил ей президент.
Он подчеркнул, что российское руководство постарается не допустить никаких «опрометчивых решений» по ситуации с кодами.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным предложил выдавать переболевшим коронавирусом людям с высокими титрами антител QR-коды.
Путин заявил о решении большинства задач по импортозамещению
Президент России Владимир Путин заявил, что почти все задачи по импортозамещению удалось решить, но нужно сохранять конкурентоспособность.
«В первую очередь, скажу прямо, мы должны были заниматься этим импортозамещением в оборонно-промышленном комплексе ... средства затрачены немалые и результат есть хороший. Мы практически решили все задачи (по импортозамещению – прим. ВЗГЛЯД), которые перед собой ставили», – цитирует главу страны РИА «Новости».
По словам Путина, есть еще много того, что необходимо сделать. Удалось решить большую часть задач в этой сфере, остались лишь вопросы, связанные с микроэлектроникой. В этом направлении есть над чем работать, но уже видны перспективы, сказал российский лидер на Конгрессе молодых ученых.
«Ответом на любые ограничения подобного рода может быть только одно повышение конкурентноспособности состояния тех или других отраслей», – заключил он.
Ранее Путин говорил о том, что для успешного противостояния санкциям, вводимым США против России и науки, необходимо укреплять суверенитет страны.
Также он пошутил, что слишком часто слышит в последнее время про санкции. По словам президента, он эту тему недавно обсуждал с премьер-министром Греции, а накануне с президентом США Джо Байденом и представителем «Сколтеха» Юрием Костюкевичем.
Говоря о США, Путин заявил, что складывается впечатление, будто различные политические силы в стране соревнуются в антироссийском настрое.
Также российский лидер рассказал ученым о программе, способствующей поддержке научной деятельности.
Путин: Мигранты из стран СНГ еще в своей стране должны готовиться к работе в России
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Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что мигранты из стран СНГ, желающие приехать в Россию, еще в своей стране должны готовиться к работе в России.
Он прокомментировал слова из доклада председателя СПЧ Валерия Фадеева об отсутствии данных о потребности экономики, в том числе строительной отрасли, в мигрантах. Путин сообщил, что вице-премьер Марат Хуснуллин такие данные регулярно предоставляет, в особенности по строительной отрасли, передает РИА «Новости».
«Но я согласен полностью с теми, кто высказывает озабоченности на этот счет. Здесь нужно действовать совместно с коллегами из СНГ, нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь у себя на родине, изучали язык, наше законодательство, знали бы свои права, обычаи наших людей», – отметил Путин.
Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что любой российский регион мог бы обойтись без мигрантов на стройках, но для этого нужно сначала подготовить кадры.
Напомним, власти Москвы готовят план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов.
Руководитель московского бюро Международной организации по миграции – Агентства ООН по миграции Абдусаттор Эсоев заявил, что ничего плохого в отказе Москвы от труда мигрантов на стройках нет, однако подобное решение в условиях пандемии вряд ли возможно.
Путин рассказал о способе привлечения в Россию ученых высшего класса
Объем мегагранта в России необходимо увеличивать, чтобы привлекать в страну ученых высшего класса, заявил президент Владимир Путин.
«Я думаю, что это как раз один из успешных наших проектов. Причем, обратите внимание, по-моему, где-то 104 было ученых российских, на втором месте 44 из США, и потом из Европы прям десятками, 20, 15. И работали они практически на всей территории Российской Федерации, всего, по-моему, 300 с лишним проектов в 36 субъектах федерации работали», – рассказал глава страны в ходе встречи с участниками Конгресса молодых ученых, передает РИА «Новости».
Президент назвал программу хорошей, добавив, что с начальных 150 млн рублей она упала до 90 млн рублей, а срок понизился до трех лет.
«И, конечно, нам нужно к этому вернуться. Нам нужно увеличить и сам объем этого мегагранта», – отметил президент России, заявив о необходимости увеличения срока.
Ранее Путин в ходе беседы с учеными пошутил, что слишком часто слышит в последнее время про санкции. Он добавил, что тему недавно обсуждал с президентом США Джо Байденом и представителем «Сколтеха» Юрием Костюкевичем.
Также глава страны рассказал о программе, способствующей поддержке научной деятельности и о необходимости укрепления суверенитета для эффективного противостояния санкциям США.
Путин: Впечатление, что политические силы в США соревнуются в антироссийском настрое
Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых заявил, что складывается впечатление, что политические силы в США соревнуются, зарабатывая на антироссийских санкциях, и не могут выбраться из этого тупика.
«Иногда складывается впечатление, что различные политические силы в тех же Штатах просто соревнуются друг с другом, показывая свой антироссийский настрой, и зарабатывают таким образом внутриполитические очки. Просто в борьбе между собой. Ничего хорошего в этом нет, и что любопытно – не вижу, как они могут выйти из этого витка, хотя, конечно, им придется это сделать. Просто придется в силу своеобразного развития ситуации в мире», – цитирует его РИА «Новости».
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Путин заявил о необходимости укреплять суверенитет, чтобы противостоять санкциям
Для успешного противостояния новым санкциям, вводимым против России и российской науки, стране нужно укреплять суверенитет, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.
Глава страны отметил значение науки в развитии страны, заявив, что технологические достижения материализуются в «конкретные результаты развития».
«Поэтому как можно отвечать? Глобально нужно, конечно, повышать суверенитет», – цитирует президента ТАСС.
Ранее о развитии науки и использовании дополнительных средств в этой сфере рассказал помощник президента России Андрей Фурсенко.
В ходе встречи с молодыми учеными Путин пошутил, что слишком часто слышит в последнее время про санкции. На просьбу обсудить эту тему, глава страны сообщил, что только что разговаривал об ограничениях с премьер-министром Греции, а накануне с президентом США Джо Байденом и представителем «Сколтеха» Юрием Костюкевичем.
Говоря о США, Путин заявил, что складывается впечатление, будто различные политические силы в стране соревнуются в антироссийском настрое.
Также глава страны рассказал о программе, способствующей поддержке научной деятельности.
Путин заявил о создании в России программы поддержки научной деятельности
В России будет разработана программа, способствующая поддержке научной деятельности, инерцию к исследованиям нужно сохранить, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.
«На ближайшие годы, может быть, на 10 лет вперед, постараемся выработать такую программу, которая способствовала бы поддержанию интереса к научной деятельности», – сказал президент на встрече с участниками Конгресса молодых ученых, передает РИА «Новости».
По его словам, власти постараются сделать так, «чтобы вот этот темп, этот толчок, инерция сохранялась на будущее от этого толчка в повышении интереса к исследовательской деятельности».
Он также сообщил, что планируется совместное заседание Совета по науке при президенте и заседание Госсовета, это позволит определить задачи на будущее.
Ранее глава Курчатовского института отметил резкий рост интереса россиян к науке.
Конгресс молодых ученых открылся в среду в парке науки и искусства «Сириус» на одноименной федеральной территории. Форум станет одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и ознаменует его завершение. На мероприятии планируется подвести промежуточный итог тому, что уже сделано для научно-технологического развития страны, а также определить приоритетные направления и цели на будущее. Конгресс продлится с 8 по 10 декабря, объединит более трех тысяч человек из разных регионов России: молодых ученых, представителей ведущих научных школ, образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а также победителей конкурсов грантов, студентов и школьников.
Премьер Эстонии призвала не давать России право голоса в вопросе расширения НАТО
Премьер-министр Кая Каллас заявила, что Запад не должен давать России право голоса по вопросу расширения НАТО.
«России также нельзя давать права голоса на тему организации НАТО обороны своей территории», – заявила политик в ходе пресс-конференции правительства, комментируя итоги разговора, который провели президенты России и США 7 декабря, передает ТАСС.
Тему она планирует обсудить с президентом Аларом Карисом, чтобы повторить позицию правительства.
Ранее президент России Владимир Путин призвал страны НАТО начать переговоры с целью предоставления России «надежных и долгосрочных гарантий безопасности». По его словам, Москва будет настаивать на диалоге с Вашингтоном и его союзниками, чтобы выбрать конкретные договоренности, исключающие продвижение НАТО на Восток.
Он уточнил, что России «нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства».
Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена состоялись 7 декабря, беседа длилась два часа. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины и вопрос активности НАТО у российских границ.
Теперь Вашингтон планирует провести встречу на высоком уровне с участием представителей «четырех ключевых союзников» США по НАТО и России.