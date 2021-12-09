Путин призвал навести порядок в вопросе слежки интернет-платформ за гражданами

Путин встретился с молодыми российскими учеными

Президент Владимир Путин провел встречу с участниками Конгресса молодых ученых, где положительно оценил работу по формированию научного кадрового резерва в рамках конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В ходе встречи Путин обсудил с молодыми российскими учеными вопросы привлечения талантливой молодежи в сферу науки, а также направления реализации Стратегии научно-технологического развития России, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

«В ряде регионов есть примеры успешной работы кадровых резервов, но есть регионы, где не хватает талантливых руководителей. В научно-образовательной среде много интеллектуально развитых людей, которые могут прогрессировать под руководством успешных и опытных коллег. Без кадрового резерва молодым крайне сложно включиться в эту работу, поэтому мы много обсуждали и расписали шаги по созданию кадрового резерва руководителей на государственном уровне», – отметил профессор Томского политехнического университета Павел Стрижак.

Путин, отвечая на вопрос участника встречи о работе государственного кадрового резерва в научной сфере, отметил: «Вы наверняка знаете в рамках платформы нашей известной уже, – «Россия – страна возможностей», – проводятся конкурсы – «Лидеры России». И по научным направлениям там достаточно много усилий предпринимается. И люди появляются интересные и креативные, и продвижение их организовывается, считаю, что должным образом».

В течение двух лет в конкурсе «Лидеры России» действует специализация «Наука». Соорганизаторами этого трека выступили Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте России по науке и образованию и Министерство науки и высшего образования. Всего на участие в треке «Наука» конкурса «Лидеры России» регистрировались 6 тыс. 137 человек. Они проходили дистанционные отборочные испытания, выполняли задания на проверку управленческих компетенций. По результатам отбора лучшие участники были приглашены на очный этап.

Финал трека «Наука» прошел в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» в рамках Года науки и технологий 17-18 сентября. В мероприятии принимали участие 159 финалистов со всей России. Финал объединил участников из разных профессиональных областей: в том числе географов-экспедиторов, химиков, молекулярных биологов, генетиков, физиков, геологов, почвоведов, лингвистов, теплоэнергетиков, специалистов из сферы авиации и ракетостроения, международных отношений.

Победителями трека «Наука» стали 33 участника из 15 регионов России, им от 26 до 48 лет, среди них 22 кандидата наук и четыре доктора наук. Они смогут претендовать на членство в Координационном совете по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте по науке и образованию, а также получат возможность поработать с наставниками из числа членов Совета, руководителей крупнейших вузов и научных организаций, глав корпораций и ведущих российских ученых.

Также все финалисты получат возможность попасть на образовательные программы ведущих вузов и научных организаций, пройти стажировки в профильных министерствах, ведущих вузах, научных организациях и крупных корпорациях.

Кроме того, победители и финалисты трека «Наука» конкурса «Лидеры России» смогли встретиться на Конгрессе молодых ученых, который проходит с 8 по 10 декабря в Сочи.

Отмечается, что за прошедшие сезоны конкурса назначение на высокие должности получили более 310 «Лидеров России». Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, двое участников первого сезона стали главами регионов, еще четыре победителя были избраны депутатами Государственной думы, четверо участников стали мэрами городов, в том числе Нижнего Новгорода и Якутская, а в октябре этого года победитель конкурса Мария Львова-Белова была назначена уполномоченным по правам ребенка в России.

Помимо этого, конкурсанты заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.