Подросткам в Свердловской области разрешили посещать ТЦ без взрослых

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9 декабря, четверг | Последнее обновление — 15:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Открывшему стрельбу в МФЦ Москвы предъявлено обвинение по трем статьям
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Мы должны научиться прощать! Как каждый из нас должен научиться прощать тех, кого он считает своим врагом. И это, в отличие от публичных национальных покаяний, станет живым инструментом излечения.
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Правящая в Польше консервативная партия «Право и справедливость» собрала в Варшаве европейских коллег, рассчитывая на их поддержку в противостоянии с Брюсселем. Но те призвали учитывать интересы Москвы.
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Россия могла бы приобрести репутацию самой свободной страны мира. Главное, что в потенциале мы и есть самый свободный народ, у которого не принято шпионить за соседями и коллегами, придираться к словам и обижаться на ерунду.
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Бундестаг избрал нового канцлера ФРГ, которым стал бывший министр финансов и член Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. С его избранием закончилась 31-летняя политическая карьера Ангелы Меркель, которая руководила страной последние 16 лет
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В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
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Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Подросткам в Свердловской области разрешили посещать ТЦ без взрослых
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В Свердловской области школьникам позволили ходить в торговые центры без сопровождения взрослых, заявил заместитель главы региона Павел Креков.
«Мы сочли возможным снять ограничения, связанные с доступом детей в торговые центры только в сопровождении родителей. При этом мы усилим контроль за соблюдением масочного режима в торговых центрах и особенно в кинотеатрах», – цитирует Крекова РИА «Новости».
Запрет на посещение несовершеннолетним ТЦ в Свердловской области без родителей ввели с 4 ноября, такую меру применили из-за ситуации с коронавирусом.
На данный момент в регионе зафиксировано 185,4 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 669 за последние сутки. Умерли 8,7 тыс. человек.
Google объяснил блокировку аккаунта Шукшиной в YouTube
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Аккаунт актрисы Марии Шукшиной в YouTube был заблокирован за распространение недостоверной информации о коронавирусе, сообщили в пресс-службе Google в России.
«На YouTube запрещен контент, распространяющий медицинскую дезинформацию, противоречащую медицинской информации местных органов здравоохранения или Всемирной организации здравоохранения о COVID-19. Канал нарушал эту политику», – приводит сообщение ТАСС.
Ранее стало известно, что видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт актрисы Марии Шукшиной, о чем актриса сообщила в среду в своих соцсетях. При попытке зайти на канал актрисы появляется надпись: «Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube».
В конце ноября Instagram ограничил подписку на актрису Марию Шукшину за «ложную информацию».
Напомним, российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса. В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза.
Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова Андрей Шкода и главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо российских врачей, адресованное противникам вакцинации от коронавируса.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль осведомлен об идее врачей пригласить противников вакцинации в «красную зону», эту инициативу оценивают очень положительно.
Гинцбург ответил на вопрос об изменении «Спутника V» под штамм «омикрон»
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Решение об адаптации российской вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавируса «омикрон» будет принято примерно через две недели, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Идет работа по выделению самого вируса. Через две недели мы примерно будем знать ответы на этот вопрос. И тогда будет приниматься осознанное научно обоснованное решение: надо что-то менять или нет. Надеюсь, не надо будет ничего менять», – передает его заявление в эфире телеканала «Россия 24» ТАСС.
Гинцбург добавил, что из всех действующих сегодня вакцин «Спутник V» дает наиболее широкий спектор вируснейтрализующих антител. «Это уже хорошо доказано не только опытом применения в нашей стране, но и в тех странах, в которых одновременно применяется несколько вакцинных препаратов, в том числе и «Спутник V», – сказал глава центра.
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Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. При этом Всемирная организация здравоохранения выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
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Названы основные симптомы при заражении штаммом «омикрон»
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Основные симптомы при заражении штаммом «омикрон» – это выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита, сообщила заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
«В настоящее время по анализу течения заболевания можно сказать, что, в первую очередь, у большинства больных отмечается выраженная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель», – приводит слова ученого РИА «Новости».
Руженцова отметила, что данные симптомы могут сопровождаться типичными для COVID-19 поражениями легких и других органов. Она добавила, что на сегодняшний день данных об особенностях проявлений коронавируса, вызванных новым штаммом, немного, но скоро их должно стать больше.
В свою очередь, младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина рассказала, что данных по симптомам у детей пока тоже мало, однако врачи обратили внимание на то, что у них помимо повышения температуры, головных болей и отсутствия аппетита чаще проявляется сыпь. Частота этого симптома – 15%, уточнила она.
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Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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Врач рассказала, как избежать «износа сердца» после COVID-19
После COVID-19 многие люди обращаются к врачам из-за учащенного пульса, рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук Асият Хачирова.
Частота сердечных сокращений может заметно увеличиваться у людей, переболевших коронавирусной инфекцией, на это жалуются многие пациенты, отметила Хачирова. Сердцу приходится биться быстрее, чтобы кровь интенсивнее циркулировала в ослабленном организме, пояснила она.
«После болезни любая физическая активность, даже минимальная, очень сильно разгоняет пульс. Дело в том, что организм – в ослабленном состоянии, и чтобы восполнить объем циркулирующей крови, сердцу приходится быстрее сокращаться. Такое происходит после всех ОРВИ, а также после COVID-19. После волны коронавируса ко мне на прием в клинику толпа людей приходила с частым пульсом, на это жаловались многие переболевшие люди», – поделилась наблюдением Хачирова с радио Sputnik.
Нормальной считается частота сердцебиения от 60 до 90 ударов в минуту. Если пульс будет долгое время превышать этот показатель, то нагрузка на сердце окажется слишком большой, добавила кардиолог. По ее словам, от этого может произойти «износ системы».
«Это можно сравнить с автомобильным мотором, там тоже не должны зашкаливать обороты, чтобы не случился износ системы. Если сердце всегда работает на высоких оборотах, то оно изнашивается быстрее», – сказала Хачирова.
Пациентам, перенесшим COVID-19, следует принимать определенные меры, чтобы заболевание не привело к дополнительным осложнениям на сердце, продолжила она.
«После болезни надо дождаться восстановления всех функций организма. В этом помогает соблюдение режима сна и отдыха, а также полноценное питание. Еще стоит избегать всякого рода физических нагрузок, чтобы не было никаких провокационных факторов для высокого сердечного ритма», – предупредила врач.
Ранее ученые выявили связь когнитивных нарушений при COVID с потерей обоняния.
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Пассажиров без QR-кода захотели оставить без компенсации за билеты
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Некоторые пассажиры без QR-кода могут не вернуть деньги за авиабилеты из-за предложения авиакомпаний исключить из законопроекта о QR-кодах на транспорте норму об обязательном возврате стоимости билета, если у пассажира не окажется кода к моменту вылета, пишут СМИ.
Возврат средств предлагается только тем, у кого был куплен билет по более дорогому возвратному тарифу, а если тариф был невозвратный, то деньги не вернут, сообщает газета «Ведомости».
Соответствующее предложение якобы было высказано на встрече представителей перевозчиков с депутатами комитета по транспорту Госдумы 7 декабря.
Нынешняя редакция законопроекта предполагает, что при отсутствии QR-кода у пассажира авиакомпания должна отказать ему в перевозке и вернуть провозную плату в полном объеме в течение 30 дней с момента расторжения договора, добавляет издание.
Кроме того, обсуждались и другие предложения, например, на каком именно этапе предъявлять QR-код – при покупке авиабилета или при регистрации на рейс, что делать с транзитными пассажирами, которые прилетают из-за рубежа.
Уточняется, что предложения авиакомпаний на встрече 7 декабря были услышаны и нашли понимание со стороны профильного комитета. Авиакомпании представят свои предложения после принятия законопроекта в первом чтении, которое запланировано на 16 декабря.
Отмечается, что поправку лоббируют из-за опасений, что в бюджете не найдется денег на компенсации авиакомпаниям из-за потенциального снижения пассажиропотока после введения проверки QR-кодов.
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Ранее Минтранс пообещал распространить допуск по QR-кодам и на зарубежные авиакомпании.
Напомним, правительство внесло в Думу законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах. Сообщалось, что россияне, которые приобрели билеты на рейс до даты, устанавливающей введение обязательных QR-кодов в самолетах и на железнодорожном транспорте, могут вернуться в страну, предъявив ПЦР-тест.
Жители ЮАР рассказали о методах спасения от «омикрона»
Жители ЮАР поделились, какие народные рецепты используют, чтобы защитить себя от нового штамма коронавируса «омикрон», среди них были названы чеснок, водка, джин и африканский картофель.
Ранее глава страны Сирил Рамафоса говорил о том, что штамм «омикрон» доминирует среди новых случаев заражения коронавирусом в ЮАР. За последнюю неделю число таких случаев выросло в пять раз.
Местный житель Лезего ла Молефе сообщил, что использует смесь, в состав которой входят имбирь, куркума, чеснок и водка, чтобы защитить себя от коронавируса. Другой житель ЮАР использует джин, мед, лимон и противовоспалительные таблетки, передает РИА «Новости».
Также в ход идут травы и африканский картофель, рассказал травник Пуэмелело Мтимкулу.
«Я комбинирую свои травы в зависимости от симптомов, которые проявляются у моих пациентов... Для тех, кто испытывает трудности с дыханием, как бронхит, я комбинирую эвкалиптовое масло, которое действует лучше всего», – сообщил он.
Еще один целитель рассказал, что принимает лимон, куркуму, имбирь и кайенский перец, чтобы поддержать щелочную среду у себя в организме и не дать инфекции выжить.
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Ранее в ВОЗ заявили, что к январю новый штамм «омикрон» будет доминировать среди зараженных в Европе.
В ВОЗ оценили влияние «омикрона» на пандемию коронавируса
Омикрон-штамм способен оказать серьезное влияние на ход пандемии COVID-19, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Некоторые черты «омикрона», включая его глобальное распространение и большое число мутаций, предполагают, что он может оказать существенное влияние на ход пандемии COVID-19», – цитирует его ТАСС.
Гебрейесус подчеркнул, что омикрон-штамм выявлен уже в 57 странах и ожидается, «что это число продолжит расти».
По его словам, на настоящий момент «все еще трудно сказать, каким будет влияние» «омикрона» на пандемию. Этот вариант демонстрирует «быстрый рост распространения, хотя на настоящий момент темпы роста в сравнении с другими вариантами трудно с точностью подсчитать». Ежедневно поступают новые данные об этом штамме, и в этой ситуации «ученым нужно время, чтобы завершить исследования и интерпретировать результаты».
По словам гендиректора ВОЗ, согласно данным, поступившим из ЮАР, «омикрон» усиливает риск повторного заражения». Вместе с тем «требуется больше данных, чтобы прийти к заключению» на этот счет. Глава ВОЗ в этой связи призвал к «осторожности в выводах до того, пока не будет более полной картины».
Ранее в ВОЗ заявили, что к январю новый штамм «омикрон» будет доминировать среди зараженных в Европе.
Футбольный матч «Тоттенхэма» с «Ренном» в Лондоне отменен из-за COVID
Матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги конференций между английским «Тоттенхэмом» и французским «Ренном», который должен был состояться 9 декабря в Лондоне, отменен, сообщила пресс-служба лондонского клуба.
Причиной отмены встречи стала вспышка коронавируса в «Тоттенхэме». В среду главный тренер команды Антонио Конте сообщил, что заразились восемь футболистов и пять сотрудников клуба, передает ТАСС.
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«Тоттенхэм» после пяти туров занимает второе место в группе G, набрав 7 очков. «Ренн» лидирует в квартете с 11 очками. В чемпионате Англии лондонцы 12 декабря сыграют в гостях с «Брайтоном», в таблице турнира клуб идет пятым с 25 очками в 14 встречах.
Напомним, в прошлую субботу британское агентство безопасности здравоохранения сообщило, что из 22 выявленных в Соединенном Королевстве случаев заражения штаммом «омикрон» 12 пришлось на полностью вакцинированных от COVID-19. Ранее в ВОЗ предсказали рост зараженных коронавирусом в Европе за счет штамма «омикрон».
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В Татарстане от родителей в детсадах начали требовать QR-код
Жительница Мамадышского района Татарстана рассказала, что в детсаду, куда она водит ребенка, просят принести копию QR-кода, либо медотвода.
Соответствующий пост опубликован в интернет-сообществе «Мамы Казани».
Женщина прикрепила к посту скриншот переписки из чата, где была озвучена вышеуказанная просьба. Как следует из текста сообщения, родители детсадовцев должны предоставить: достоверную информацию о проведенной или непроведенной вакцинации против COVID-19, с предоставлением ФИО обоих родителей, передает «Вечерняя Казань».
Кроме того, у родителей просят указать даты рождения, место фактического проживания, место работы, место прохождения вакцинации, времени прохождения вакцинации, либо сроки действия медотвода, причину выдачи медотвода. Отмечается также, что данное требование обязательно для всех родителей.
Напомним, 22 октября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода вызвал резкий рост цен на такси в Казани.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто организует акции антиваксеров в российских регионах.
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Российские ученые собрали данные о 45 тыс. мутаций коронавируса
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Роспотребнадзор сообщил о хранении данных о 45 тыс. геномных последовательностей коронавируса на единой платформе «VGARus (Virus Genome Aggregator of Russia). Сервис RuStrain».
«Продолжается активное расширение Российской национальной базы данных геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2 VGARus. На 8 декабря 2021 г. в нее загружено 45 тыс. геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2, в том числе более 21 тыс. полногеномных последовательностей и свыше 23 тыс. фрагментов генома S-белка (участок, позволяющий определять наиболее важные мутации)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Как отметили в ведомстве, такое существенное пополнение данными стало возможно благодаря активному участию в программе научных учреждений Роспотребнадзора и других научных и медицинских учреждений страны.
Российская национальная база данных геномных последовательностей коронавируса VGARus была зарегистрирована в июне 2021 года. Ее разработчиком выступил Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. В базе данных содержится информация о нуклеотидных последовательностях вируса SARS-CoV-2 и его мутациях, распространенных в тех или иных регионах России. Все научные учреждения России, которые занимаются секвенированием геномов коронавируса и зарегистрированные на специальном портале, могут выложить информацию об изучаемых мутациях в базу данных.
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Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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В России выявили 30 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 30 209 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 9,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 30 209 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни».
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2948, Санкт-Петербурге – 2111, Московской области – 1616.
Всего в стране выявлено 9 925 806 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.
За сутки зафиксировали 1181 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 286 004 человека.
Полностью выздоровели 35 794 человека, всего – 8 637 861 человек.
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Накануне в России выявили 30 752 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 543.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Гейтс спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса
Острая фаза пандемии COVID-19 может закончиться уже в следующем году, несмотря на новые штаммы и отказ населения прививаться, заявил основатель компании Microsoft Билл Гейтс.
По его словам, он не ожидал появления столь заразного варианта «дельта» и не рассчитывал, что людей придется так долго уговаривать прививаться и носить маски.
«Однако я надеюсь, что конец не за горами. Было бы глупо делать еще один прогноз, но я думаю, что острая фаза пандемии закончится в 2022 году», – написал он в своем личном блоге.
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Гейтс также считает, что мир сейчас лучше подготовлен к борьбе с коронавирусом, чем раньше, хотя «омикрон» вызывает беспокойство.
Ранее основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, выступая на мероприятии Bloomberg New Economy Forum в Сингапуре, высказал предположение, что при отсутствии новых неожиданных штаммов коронавирусная инфекция может выйти на более низкие уровни смертности и тяжелого течения болезни уже к лету 2022 года.
До этого профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн заявил, что Россия достигнет необходимого уровня вакцинированности граждан для победы над эпидемией коронавируса в течение 2022 года.
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что пандемия коронавируса в человеческой популяции заканчивается, он ищет нового «хозяина» – животное, которое не будет его убивать.
Между тем, директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса закончится, когда необходимое количество антител будет у 70-75% населения, темпы вакцинации необходимо увеличить в три, четыре раза.
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Роспотребнадзор назвал преобладающий в стране штамм коронавируса
Вариант коронавируса «дельта» продолжает преобладать в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«На сегодняшний день в Российской Федерации продолжает преобладать вариант «дельта», – передает РИА «Новости» слова Поповой на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.
«Мы на сегодняшний день видим, что вирус мутирует. <...> Если можно так осторожно предположить, такая значимая мутация с интервалом раз в полгода», – передает ТАСС слова главы Роспотребнадзора.
Ранее российские ученые собрали данные о 45 тыс. мутаций коронавируса.
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Ростовчане пытались пройти в ТЦ по QR-кодам от утюгов и куриц
Жители ростовской области неоднократно пытались попасть на закрытые для невакцинированных и непереболевших COVID-19 объекты по подложным документам: граждане пытались выдавать за QR-коды о вакцинации коды от бытовых товаров, сообщил глава ростовского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.
Ковалев отметил, что зачастую имеет место «формальное отношение охранников» к проверке документов. Он отметил, что проверяющие неоднократно фиксировали проход посетителей ТЦ «по QR-коду, относящемуся к утюгу, стиральной машинке или курице», пишет «Московский комсомолец».
Напомним, в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как будет работать закон о QR-кодах.
Итальянский антиваксер выступил за прививку после перенесенного COVID
Один из известных противников вакцины против коронавируса в североитальянской области Венето Лоренцо Дамиано заявил, что сейчас только вакцинация спасет человечество от вируса.
«Вакцинируйтесь, вакцинируйтесь скорее! Не беспокойтесь, потому что потом в дело вмешается бог, который все расставит по своим местам. Но сегодня вас может спасти именно эта вакцина!» –вот послание, которое я несу сейчас людям. Я делаю это после того, что мне пришлось пережить в последние недели», – цитирует РИА «Новости» мужчину.
Дамиано переболел коронавирусом в ноябре в тяжелой форме. Переболела и супруга мужчины, она перенесла коронавирус в легкой форме.
По словам собеседника агентства, в больнице ему заявили, что если бы он сделал прививку, то болезнь протекала бы иначе. Дамиано попал в отделение субинтенсивной терапии с обширным воспалением легких. По его собственным словам, он – не религиозный человек и прошел непростой путь к богу.
Мужчина покинул больницу лишь в начале декабря, но до сих пор сильно кашляет. После лечения в больнице он захотел обратиться к людям и попросить прощения. Теперь на вопрос, будет ли он вакцинироваться, Дамиано отвечает не задумываясь.
«Не пожелал бы никому того, что мне пришлось пережить в больнице. Со мной это случилось. Постепенно моя жизнь придет в норму. Но надо иметь мужество сказать правду», – подытожил он.
Вакцину сейчас он назвал спасением. В Италии завершили курс вакцинации более 45,8 млн граждан, то есть 84,86% населения страны старше 12 лет.
Ранее в Pfizer/BioNTech заявили, что для нейтрализации «омикрона» необходимо три дозы вакцины от коронавируса.
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