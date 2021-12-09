Подросткам в Свердловской области разрешили посещать ТЦ без взрослых

Итальянский антиваксер выступил за прививку после перенесенного COVID

Один из известных противников вакцины против коронавируса в североитальянской области Венето Лоренцо Дамиано заявил, что сейчас только вакцинация спасет человечество от вируса.

«Вакцинируйтесь, вакцинируйтесь скорее! Не беспокойтесь, потому что потом в дело вмешается бог, который все расставит по своим местам. Но сегодня вас может спасти именно эта вакцина!» –вот послание, которое я несу сейчас людям. Я делаю это после того, что мне пришлось пережить в последние недели», – цитирует РИА «Новости» мужчину.

Дамиано переболел коронавирусом в ноябре в тяжелой форме. Переболела и супруга мужчины, она перенесла коронавирус в легкой форме.

По словам собеседника агентства, в больнице ему заявили, что если бы он сделал прививку, то болезнь протекала бы иначе. Дамиано попал в отделение субинтенсивной терапии с обширным воспалением легких. По его собственным словам, он – не религиозный человек и прошел непростой путь к богу.

Мужчина покинул больницу лишь в начале декабря, но до сих пор сильно кашляет. После лечения в больнице он захотел обратиться к людям и попросить прощения. Теперь на вопрос, будет ли он вакцинироваться, Дамиано отвечает не задумываясь.

«Не пожелал бы никому того, что мне пришлось пережить в больнице. Со мной это случилось. Постепенно моя жизнь придет в норму. Но надо иметь мужество сказать правду», – подытожил он.

Вакцину сейчас он назвал спасением. В Италии завершили курс вакцинации более 45,8 млн граждан, то есть 84,86% населения страны старше 12 лет.

Ранее в Pfizer/BioNTech заявили, что для нейтрализации «омикрона» необходимо три дозы вакцины от коронавируса.