Песков: Путин и Байден отмечали необходимость согласования важных вопросов с НАТО

|
9 декабря, четверг | Последнее обновление — 14:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Открывшему стрельбу в МФЦ Москвы предъявлено обвинение по трем статьям
Разделы
Мы должны научиться прощать! Как каждый из нас должен научиться прощать тех, кого он считает своим врагом. И это, в отличие от публичных национальных покаяний, станет живым инструментом излечения.
Подробности...
Правящая в Польше консервативная партия «Право и справедливость» собрала в Варшаве европейских коллег, рассчитывая на их поддержку в противостоянии с Брюсселем. Но те призвали учитывать интересы Москвы.
Подробности...
Россия могла бы приобрести репутацию самой свободной страны мира. Главное, что в потенциале мы и есть самый свободный народ, у которого не принято шпионить за соседями и коллегами, придираться к словам и обижаться на ерунду.
Подробности...
Бундестаг избрал нового канцлера ФРГ, которым стал бывший министр финансов и член Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. С его избранием закончилась 31-летняя политическая карьера Ангелы Меркель, которая руководила страной последние 16 лет
Подробности...
В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
Подробности...
Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Песков: Путин и Байден отмечали необходимость согласования важных вопросов с НАТО
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден отмечали в ходе переговоров необходимость согласования важных вопросов с членами НАТО, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Байден ранее заявил, что готовится встреча США и ведущих стран НАТО с Россией.
«Действительно, упоминалась тема, связанная с иными членами НАТО во время телефонного разговора, и, собственно, с обеих сторон отмечалась необходимость согласования таких концептуально важных вопросов, в том о тех, о которых шла речь, вот именно с другими странами тоже, потому что говорится, собственно, действительно о безопасности на континенте. Говорится о неприемлемости для России продвижения дальше на восток», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Представитель Кремля пояснил, что это была оговорка со стороны американских визави, что это необходимо согласовать с другим странами.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлен.
Путин: НАТО недружественно и объявляет Россию своим противником
|
|
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом подверг критике НАТО за недружественную позицию по отношению к России.
«Структура (НАТО) настроена к нам, мягко говоря, недружественно, кроме того и объявляет Россию своим противником. Ничего здесь хорошего нет, мы ни к каким конфронтациям ни с кем не стремимся, надеемся, что и в этом смысле Греция будет занимать такую позицию сдерживания, что называется», – цитирует его РИА «Новости».
Также Путин рассказал, что расширение НАТО на восток за счет Украины – один из важнейших вопросов безопасности России на стратегическую перспективу. По словам президента России, за принятием Украины в НАТО последует размещение там угрожающего России оружия. Он отметил, что Россия не может не думать о последствиях расширения НАТО, это было бы преступным бездействием.
Путин добавил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но вправе защищать свою безопасность в среднесрочной и отдаленной перспективе. Он добавил, что Россия исходит из того, что все озабоченности в вопросе расширения НАТО будут услышаны.
Ранее стало известно, что глава американского государства Джо Байден в ответ на слова президента России Владимира Путина об обеспокоенности продвижением НАТО на восток обещал обсудить эту тему с членами альянса.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Зеленский назвал переговоры Путина и Байдена победой Украины
Украинский президент назвал переговоры президентов США и России позитивными, он планирует их обсудить с американским коллегой в четверг, заявил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Киеве.
«Я считаю, что это позитивно, что президент Соединенных Штатов разговаривал с президентом России... Я считаю, что победа Украины в том, что всегда Соединенные Штаты поддерживали Украину, наш суверенитет, нашу независимость», – цитирует Зеленского «КорреспонденТ».
По словам Зеленского, самое главное то, что есть личная и реальная реакция со стороны президента США Джо Байдена в урегулировании конфликта.
Зеленский планирует дать более подробный комментарий после личной беседы с Байденом.
Ранее сообщалось, что 7 декабря состоялись двухчасовые переговоры между президентами России и США. Лидеры обменялись мнениями по нескольким вопросам. Главными стали два: гарантии от НАТО, которые требует Россия, и участие США в урегулировании на Украине.
СМИ: Байден намерен объявить о встрече с участием России и стран НАТО
|
|
Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает к пятнице объявить о встрече с участием России и стран НАТО, чтобы обсудить обеспокоенности России относительно действий альянса, сообщает Reuters.
«Байден заявил, что рассчитывает к пятнице объявить о встрече с Россией и странами НАТО, чтобы обсудить обеспокоенности России относительно НАТО», – приводит сообщение агентства РИА «Новости», источник при этом не уточняется.
Также отмечается, что Байден заявил, что США не будут применять силу против России в одностороннем порядке.
Ранее стало известно, что глава американского государства Джо Байден в ответ на слова президента России Владимира Путина об обеспокоенности продвижением НАТО на восток обещал обсудить эту тему с членами альянса.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Песков: НАТО постепенно подминает под себя Украину
|
|
НАТО постепенно подминает под себя Украину, для России это «красная линия», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Также он подчеркнул, что Россия никому не угрожает, а «принимает меры против ползучей угрозы, которая распространяется в сторону ее границ», передает ТАСС.
Песков отметил, что Россия проводит военные маневры на своей территории, а не «где-то в Латинской Америке», тогда как солдаты США «приезжают сюда».
Представитель Кремля рассказал, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились, что если удастся продуктивно пообщаться их представителям, то они еще раз поговорят, скорее всего, дистанционно.
-
Ранее стало известно, что глава американского государства Джо Байден в ответ на слова президента России Владимира Путина об обеспокоенности продвижением НАТО на восток обещал обсудить эту тему с членами альянса.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Москва оценила заявление сенатора США о ядерном ударе по России
Посольство России в США назвало безответственными и непродуманными заявления американского сенатора-республиканца Роджера Уикера о возможном применения ядерного оружия против России из-за ситуации вокруг Украины.
Дипломаты обратили внимание, что ранее Уикер в интервью телеканалу Fox News, комментируя ситуацию, связанную с внутриукраинским кризисом, рекомендовал президенту США Джо Байдену в случае обострения обстановки рассмотреть возможность превентивного ядерного удара по России.
«Подобные высказывания – безответственны. Советуем всем непросвещенным взять в руки и внимательно ознакомиться с совместным заявлением президентов России и США от 16 июня 2021 года. В этом документе подтверждена приверженность двух стран принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана...», – передает РИА «Новости» заявление посольства в Facebook.
В дипмиссии отметили, что американскому политику, работающему в законодательном органе, «не подобает шутить с ядерным оружием».
Посольство также задалось вопросом, чьи интересы продвигает сенатор от Миссисипи – украинцев или военно-промышленного комплекса США, – на фоне того, что в его штате расположены отделения компаний Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, General Atomics и других.
Ранее Национальное управление ядерной безопасности США сообщило, что первый серийный образец модернизированной атомной бомбы B61-12 уже передан американскому министерству обороны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин пошутил о санкциях на встрече с молодыми учеными
Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Сочи пошутил, что в последние дни постоянно обсуждает санкции.
Представитель «Сколтеха» Юрий Костюкевич сказал президенту, что хочет обсудить с ним тему санкций. «Только что говорили об этом с премьер-министром Греции, я с ним недавно расстался. И опять про санкции. Вчера с президентом Байденом говорили про санкции, и с Костюкевичем тоже про санкции», – сказал Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых, передает РИА «Новости».
Конгресс молодых ученых открылся в среду в парке науки и искусства «Сириус» на одноименной федеральной территории. Форум станет одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и ознаменует его завершение. Конгресс продлится с 8 по 10 декабря, объединит более трех тысяч молодых ученых из разных регионов России.
Напомним, во вторник президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме.
Захарова перечислила опасные инциденты с самолетами НАТО над Черным морем
|
|
Самолеты НАТО и США совершают провокации против гражданских самолетов и ставят под угрозу человеческие жизни, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с воздушными инцидентами над Черным морем.
«Военная активность США и стран–членов НАТО по периметру российских границ, включая полеты боевой авиации и опасные маневры кораблей ВМС, продолжает набирать обороты. От попыток проверить на прочность систему охраны наших рубежей американские военные и их натовские союзники перешли к провокациям против гражданских самолетов, что ставит под угрозу безопасность воздушного пространства и человеческие жизни», – приводятся ее слова в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.
Дипломат добавила, что в связи с этими провокационными действиями посольству США в Москве 8 декабря была вручена нота протеста с предупреждением об опасных последствиях подобной безрассудности.
«В сделанном американской стороне представлении перечислены недавние инциденты, которые лишь по счастливой случайности и благодаря своевременной реакции российских пилотов и авиадиспетчеров не привели к трагедии», – подчеркнула Захарова и перечислила инциденты, которые могли привести к трагедии.
«Так, утром 3 декабря над открытыми водами Черного моря вблизи района ответственности российских органов обслуживания воздушного движения самолет-разведчик ВВС США CL-600 выполнял полет с интенсивным снижением с высоты 11 000 м до высоты 9 200 м, пересекая установленный для гражданских воздушных судов маршрут движения. Экипаж на неоднократные запросы диспетчеров не отвечал. Исключительно благодаря профессионализму и собранности наших авиационных служб, своевременно давших команду пилотам рейса «Аэрофлота», чью траекторию движения пересекал указанный разведывательный борт, изменить эшелон, удалось предотвратить столкновение», – отметила представитель МИД.
В те же часы и по тем же причинам едва не пострадал лайнер мальтийской авиакомпании, совершавший рейс из Сочи в Скопье. Позже в этот день 3 декабря российская военная авиация была поднята в воздух для сопровождения над акваторией Черного моря стратегического самолета- разведчика RC-135 американских ВВС, продолжила Захарова.
Она подчеркнула, что такие ситуации стали регулярными.
Ранее, 6 октября, как задокументировано в переданной посольству США ноте, выполнявший рейс PSD093 по маршруту Анапа – Москва самолет Специального летного отряда «Россия» в 15:50 (время московское) при нахождении над побережьем Черного моря между Анапой и Новороссийском обнаружил следовавший прямо по курсу и не выходивший на связь неопознанный летательный аппарат, который был идентифицирован как БПЛА «Рипер» (MQ9A Reaper), используемый ВС стран НАТО в разведцелях. Чтобы избежать столкновения, диспетчеры Ростовского регионального центра организации воздушного движения экстренно изменили маршрут полета российского авиаперевозчика.
13 октября с летевшим из аэропорта Раменское в Шарм-эль-Шейх пассажирским самолетом «Боинг-767-300 ER» компании «Азур Эйр» в 9.58 (время московское) опасно сблизился в зоне ответственности упомянутого Ростовского центра самолет-разведчик ВВС США «Боинг RC-135». Диспетчерам в этих условиях были выданы указания летчикам о резком снижении высоты, что позволило избежать столкновения.
«Еще раз подчеркнем, что неприемлемая и опасная активность авиации стран–членов НАТО, когда полеты американских военных самолетов и союзников США по альянсу осуществляются без радиосвязи, предоставления планов полета и получения диспетчерского разрешения, несет серьезные риски для безопасности полетов гражданских воздушных судов. Тем самым нарушаются базовые принципы международной аэронавигации в соответствии с Чикагской конвенцией о международной гражданской авиации 1944 года, а также другими нормами международного права», – напомнила Захарова.
«Оставляя за собой право реагировать на соответствующие вызовы со стороны США и ведомых ими членов НАТО, призываем к предметному диалогу по гарантиям безопасности и обсуждению путей снижения военно- политической напряженности, в том числе вариантов предотвращения опасных инцидентов в воздухе и на море. В противном случае для предотвращения и устранения возникающих угроз будут задействованы все имеющиеся в нашем распоряжении средства», – пояснила дипломат.
Американские военные самолеты регулярно появляются над акваторией Черного моря. Накануне пассажирский самолет Airbus, который летел из Тель-Авива в Москву, изменил курс над Черным морем из-за сближения с иностранным самолетом-разведчиком.
В воскресенье американский самолет радиоэлектронной разведки ВВС совершил разведывательный полет над Черным морем, приблизившись к берегу Крыма.
В ноябре российские ВКС зафиксировали и сопроводили четыре американских самолета-разведчика в небе над Черным морем.
Путин назвал санкции США попыткой сдержать развитие России
|
|
Ограничения и санкции вводятся под предлогом безопасности США, это полная чушь, это попытка сдержать развитие России, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Сочи.
«Вводятся эти ограничения, санкции под предлогом обеспечения безопасности Соединенных Штатов. Чем ваш институт (МФТИ) угрожает безопасности США? Ничем, это полная чушь. Объяснение только одно – попытка сдержать развитие», – цитирует его РИА «Новости».
Президент пояснил, что в середине 90-х годов Россия была всем хороша и всем нравилась, «когда нам присылали по линии гуманитарной помощи картошку». «Спасибо и за это, многие делали это искренне, я знаю, честно говорю об этом, потому что общался с этими людьми в Петербурге», – добавил Путин.
Он добавил, что как только Россия стала выбираться из трудностей, в том числе восстановила конституционное единство, когда начала развиваться, в ее лице начал появляться конкурент и на политической арене, и в сфере международной, в производстве, в науке, в энергетике.
Ранее Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых заявил, что складывается впечатление, что политические силы в США соревнуются, зарабатывая на антироссийских санкциях, и не могут выбраться из этого тупика.
В США назвали крайней мерой санкции против энергетических компаний России
|
|
Российские энергетические компании вряд ли попадут под американские санкции, которыми грозит Белый дом в случае гипотетического вторжения России на Украину, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники в правительственных структурах США.
«Мы подготовили набор вариантов. Все предусмотренные в нем меры мы не осуществим. Крайней мерой из этого набора является энергетика. На первом этапе санкции не будут распространяться на энергетические компании», – передает ТАСС слова одного из собеседников телекомпании.
Ранее главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов рассказал, что действия США напоминают историю о том, как барон Мюнхгаузен выдвинул ультиматум Англии.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.
Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин назвал переговоры с Байденом открытыми и позитивными
Президент России Владимир Путин назвал переговоры с главой США Джо Байденом открытыми и позитивными, а также выразил уверенность, что так оценивает результаты встречи и американская сторона.
По итогам встречи с Байденом Путин заявил, что «самое главное, у нас есть возможность продолжить диалог», сообщает РИА «Новости».
Он рассказал, что Россия и США создадут совместную структуру для решения вопросов безопасности. Кроме того, по его словам, Россия в течение недели представит США свои предложения в сфере безопасности.
Путин подчеркнул, что «мы исходим из того, что безопасность должна быть глобальной и распространяться на всех».
Также глава России подчеркнул, что свобода человека должна быть безгранична, но лишь до тех пор, пока она не начинает ограничивать свободу другого.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Байден ответил на вопрос о переговорах с Путиным шуткой
Президент Соединенных Штатов Джо Байден пошутил, заявив журналистам, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным представителей прессы.
«Он спрашивал о вас много, много о вас говорил», – сказал Байден, указав на журналистов, передает РИА «Новости».
Кадры общения американского лидера со своим пулом транслировали американские телеканалы. Вслед за ремаркой президент США дал развернутый комментарий о произошедшем разговоре с Путиным и о своих дальнейших ожиданиях.
Напомним, во вторник лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.
Президент России назвал переговоры с главой США открытыми и позитивными, а также выразил уверенность, что так оценивает результаты встречи и американская сторона. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что несмотря на деловой характер онлайн-встречи, на переговорах нашлось место и для шуток, и для обсуждения прошлого.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова указала на стремление США развалить систему международных отношений
|
|
США наделят участников «Саммита за демократию» правом обслуживать американские интересы, они разваливают устоявшуюся систему международных отношений, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова написала в Telegram, что, по словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, «система международных отношений трансформируется, их нынешняя структура во главе с ООН, сложившаяся после Второй мировой войны, постепенно уходит в прошлое».
«При этом он признал, что его страна активно пытается преобразовать установившийся миропорядок за счет формирования новых «альянсов, партнерств и институтов», призванных работать в интересах Вашингтона», – отметила представитель МИД.
По ее словам, это «ровно то, о чем мы говорим уже года три: Штаты разваливают систему международных отношений, основанную на международном праве и центральной роли ООН, ради создания зоны собственного комфорта, в которой собираются единолично доминировать», и именно для этого они «организуют массовку в виде «Саммита демократий», участники которого будут наделены почетным правом обслуживать интересы американского режима».
«Заявление Джейка Салливана можно оценивать по-разному, от «циничное» до «хладнокровное». В одном не откажешь – оно честное. Впервые за много лет вещи названы своими словами», – заключила Захарова.
Ранее Захарова ответила на заявление главы Госдепа Энтони Блинкена о том, что «единственная агрессия, которую видели в последние годы, исходила со стороны России», а не НАТО.
Она также назвала заявление главы Госдепа «провальной попыткой подвести идеологическую базу под организуемый Вашингтоном «Саммит демократий».
В МИД России призывали Вашингтон решить собственные проблемы и преодолеть углубляющийся раскол внутри американского общества по вопросам этики и ценностей, а не браться за «экспорт демократии».
До этого в России заявили об угрозе подрыва ООН из-за «Саммита демократий». Напомним, Соединенные Штаты пригласили на «Саммит демократий» 110 стран, но Россию и Китай не позвали.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что США хотят приватизировать демократию и провести новые разделительные линии между странами, занимаясь подготовкой «Саммита демократий» без участия России и Китая.
«Саммит демократий» намечен на 9-10 декабря.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Байден: У США и НАТО нет обязательств отправлять войска на Украину
США и НАТО не имеют обязательств отправлять войска для защиты Украины в случае обострения ситуации, заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов на лужайке Белого дома перед вылетом в штат Миссури.
«У нас есть моральное обязательство и правовое обязательство перед нашими союзниками по НАТО в случае, если на них будет совершено нападение, в соответствии с пятой статьей (Устава НАТО), это священное обязательство. Это обязательство не распространяется на НАТО, то есть, я имею в виду, на Украину», – цитирует его ТАСС.
Ранее стало известно, что глава американского государства Джо Байден в ответ на слова президента России Владимира Путина об обеспокоенности продвижением НАТО на восток обещал обсудить эту тему с членами альянса.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Путин заявил о решении большинства задач по импортозамещению
Президент России Владимир Путин заявил, что почти все задачи по импортозамещению удалось решить, но нужно сохранять конкурентоспособность.
«В первую очередь, скажу прямо, мы должны были заниматься этим импортозамещением в оборонно-промышленном комплексе ... средства затрачены немалые и результат есть хороший. Мы практически решили все задачи (по импортозамещению – прим. ВЗГЛЯД), которые перед собой ставили», – цитирует главу страны РИА «Новости».
По словам Путина, есть еще много того, что необходимо сделать. Удалось решить большую часть задач в этой сфере, остались лишь вопросы, связанные с микроэлектроникой. В этом направлении есть над чем работать, но уже видны перспективы, сказал российский лидер на Конгрессе молодых ученых.
«Ответом на любые ограничения подобного рода может быть только одно повышение конкурентноспособности состояния тех или других отраслей», – заключил он.
Ранее Путин говорил о том, что для успешного противостояния санкциям, вводимым США против России и науки, необходимо укреплять суверенитет страны.
Также он пошутил, что слишком часто слышит в последнее время про санкции. По словам президента, он эту тему недавно обсуждал с премьер-министром Греции, а накануне с президентом США Джо Байденом и представителем «Сколтеха» Юрием Костюкевичем.
Говоря о США, Путин заявил, что складывается впечатление, будто различные политические силы в стране соревнуются в антироссийском настрое.
Также российский лидер рассказал ученым о программе, способствующей поддержке научной деятельности.
Путин рассказал о способе привлечения в Россию ученых высшего класса
Объем мегагранта в России необходимо увеличивать, чтобы привлекать в страну ученых высшего класса, заявил президент Владимир Путин.
«Я думаю, что это как раз один из успешных наших проектов. Причем, обратите внимание, по-моему, где-то 104 было ученых российских, на втором месте 44 из США, и потом из Европы прям десятками, 20, 15. И работали они практически на всей территории Российской Федерации, всего, по-моему, 300 с лишним проектов в 36 субъектах федерации работали», – рассказал глава страны в ходе встречи с участниками Конгресса молодых ученых, передает РИА «Новости».
Президент назвал программу хорошей, добавив, что с начальных 150 млн рублей она упала до 90 млн рублей, а срок понизился до трех лет.
«И, конечно, нам нужно к этому вернуться. Нам нужно увеличить и сам объем этого мегагранта», – отметил президент России, заявив о необходимости увеличения срока.
Ранее Путин в ходе беседы с учеными пошутил, что слишком часто слышит в последнее время про санкции. Он добавил, что тему недавно обсуждал с президентом США Джо Байденом и представителем «Сколтеха» Юрием Костюкевичем.
Также глава страны рассказал о программе, способствующей поддержке научной деятельности и о необходимости укрепления суверенитета для эффективного противостояния санкциям США.
|
|