Эксперт: «Разворот» в отношениях с Западом произошел не по вине России

Ответственность за разворот в отношениях России и Запада несут именно западные страны, заявил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов на круглом столе «Распад СССР: влияние на современную Россию и мир».

«Конечно, можно спорить о том, кто виноват. Наверное, все-таки основная часть вины лежит на Западе. Не потому, что российское руководство было умнее, дальновиднее, прозорливее, чем западное, просто Запад в 90-е годы был намного сильнее России, соответственно, Запад закладывал алгоритмы взаимодействия с Москвой», – цитирует Кортунова «Интерфакс».

Он напомнил, что Россия после распада СССР активно пыталась войти в состав «Группы семи», над этим много работал экс-президент Борис Ельцин. «Это было символическое решение: добиться того, чтобы Запад признал Россию частью себя, пусть на определенных условиях, пусть во многом это было символическое признание», – отметил гендиректор РСМД.

Кортунов подчеркнул, что однозначного переломного моментах в отношениях не было, но можно говорить о смене тенденций. К концу правления Ельцина стало очевидно, что «интеграция дает сбой, что она не очень получается».

«Наверное, события в Югославии стали серьезным моментом, моментом истины для России, когда стало известно, что запад тоже склонен к неким «двойным стандартам», – отметил он.

Он добавил, что это для российского руководства стало «образовательным моментом», и стало понятно, что «все страны равны, но есть более равные страны, и в некоторых случаях международные соглашения можно нарушать».

«А точка невозврата, мне кажется, если говорить об отношениях с Соединенными Штатами, была тогда, когда Соединенные Штаты вошли в Ирак. Если говорить о Европе, наверное, это произошло несколько позже, когда «завяз» процесс Корфу, взаимодействие России с Европейским союзом, стало ясно, что Россию в Европе не очень ждут, а Европейский союз не готов пустить Россию на внутренние европейские энергетические рынки. Для российского руководства это было важным индикатором, что не получается, не выходит», – подчеркнул эксперт.

Первый проректор университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне, заслуженный юрист России, профессор Сергей Шахрай, говоря о теме круглого стола, выразил мнение, что Россия «проиграла» от развала СССР.

«И с учетом своих масштабов проиграла больше, чем остальные. Можно коротко говорить: космодром в Казахстане, космические двигатели на Украине, часть автопрома в Латвии. Поэтому говорить о приобретениях России я бы не стал», – отметил он.

Вместе с тем эксперт указал и на положительные стороны развала Советского Союза. По его словам, России удалось уйти от «этнического принципа построения федерации», а все этнические федерации, такие как Югославия и Чехословакия, развалились.

«Это всегда была мина замедленного действия, особенно с правом свободного выхода», – добавил он.

Другой положительный момент, по словам Шахрая – уход от «двоевластия», так как в СССР по Конституции власть была за Советами, но «фактически всю государственную власть «до капельки» осуществляла КПСС».

«Такой политический и юридический обман. Теперь власть фактическая и юридически совпала», – отметил он.