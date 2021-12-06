Лавров заявил о попытках США помешать сделке России и Индии по С-400

США пытались помешать сделке по закупке Индией российских комплексов С-400, но Нью-Дели доказал, что является суверенной странной и будет самостоятельно решать, у кого закупать вооружения, заявил глава МИД Сергей Лавров.

По словам Лаврова, сделка по закупке С-400 имеет важное практическое значение для обеспечения обороноспособности Индии. «Сделка реализуется. Мы видели попытки США подорвать это сотрудничество и заставить Индию выполнять приказы Вашингтона и то, как США видят развитие региона. Но наши индийские друзья твердо заявили и четко объяснили, что они являются суверенной страной и они сами будут решать, чьи вооружения покупать и каких выбирать партнеров», – передает РИА «Новости» слова Лаврова по итогам переговоров в Нью-Дели.

Он отметил, что российско-индийские отношения носят характер привилегированного стратегического партнерства.

Кроме того, по его словам, США пытаются расширить формат AUKUS.

«Сейчас (США) будут пытаться его (AUKUS) расширять, уже были заявления, что Япония должна присоединиться, что Южная Корея должна присоединиться. У меня есть серьезные сомнения, что это будет помогать делу мира и стабильности», – сказал Лавров.

Глава МИД отметил, что следующую встречу глав МИД и Минобороны России и Индии в формате «2+2» планируется провести в начале следующего года.

«Мы пригласили наших индийских коллег с ответным визитом в формате «2+2» посетить Москву или другой регион РФ в первой половине следующего года», – сказал министр. Ранее он сообщил, что президенту России и премьер министру Индии будет доложено о том, что их инициатива с проведением такого рода встреч полностью себя оправдала и заслуживает перевода на регулярную основу.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью газете Times of India заявил, что Вашингтон поделился обеспокоенностью с Индией в связи с ее соглашением с Россией по поставкам российских зенитно-ракетных систем С-400.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о шантаже Вашингтона.