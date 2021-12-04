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Стало известно о состоянии госпитализированных после ЧП на «Листвяжной»
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Трое пострадавших в результате взрыва на шахте «Листвяжная» в Кузбассе остаются в больницах, выписаны 13 человек, сообщили в пресс-службе правительства Кузбасса.
«По состоянию на 12.00 (08.00 мск – прим. ВЗГЛЯД) 4 декабря в стационарах находятся три человека. Один в средней степени тяжести и двое в удовлетворительном состоянии. 96 человек находятся на амбулаторном лечении. Выписано 13 человек», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Ранее сообщалось, что горноспасатели подняли из шахты тела еще 12 погибших.
Напомним, ЧП на шахте «Листвяжная» в Беловском районе Кузбасса произошло 25 ноября. В результате инцидента погибли 46 горняков и пять горноспасателей, которые отправились на поиски рабочих. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела – за нарушение промышленной безопасности и халатность.
Следствие арестовало пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка, на котором произошло ЧП, и два сотрудника Ростехнадзора, они проводили проверки на шахте.
«Нафтогаз» поднял для украинских потребителей тарифы на газ в пять раз
По решению компании «Нафтогаз» украинским потребителям теперь придется платить за газ в пять раз больше. Изменения коснулись почти 500 тыс. человек.
Так, стоимость газа теперь составляет 47 гривен (127 рублей) за 1 куб для потребителей, получающих газ от компании «Поставщик последней надежды». Отмечается, что компания фактически принадлежит «Нафтогазу», она обслуживает тех украинцев, чьи поставщики обанкротились, сообщает телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Согласно закону, такие клиенты 60 дней получают газ от «Последней надежды». Сейчас это 457 тыс. потребителей, передает «Страна».
Ранее сообщалось, что в Кремле ответили на вопрос о транспортировке газа на Украину после 2024 года. По словам пресс-секретаря главы страны Дмитрия Пескова, тема транспортировки российского газа на Украину вторична, топливо сначала надо продать.
Кулеба заявил о трех странах НАТО, мешающих Украине вступить в альянс
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Киев может стать членом НАТО, когда три столицы стран Североатлантического альянса изменят свое отношение к нему, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«По моим подсчетам, Украина присоединится к Альянсу, когда три столицы стран НАТО изменят свой взгляд на отношения с Украиной, наконец начав воспринимать Украину как независимое и самостоятельное государство, а не как дополнение к России», – заявил Кулеба в интервью латвийскому изданию Sargs.lv.
Перевод приводится на сайте посольства Украины в Латвии.
Он отказался называть эти столицы и подчеркнул, что, когда в этих странах изменится отношение к Киеву, ситуация «кардинально изменится».
«Пока эта точка зрения не изменится, НАТО откроет нам только окна для сотрудничества с Украиной, но дверь для присоединения пока будет закрыта», – сказал министр.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг несколько раз подчеркивал, что альянс поддерживает Киев, но Украина не может рассчитывать на принцип коллективной обороны НАТО, так как не является членом объединения.
До этого президент Владимир Путин заявлял, что Россия с партнерами будет настаивать на недопустимости распространения НАТО на Восток.
Молдавию уличили в попытке ограбить Приднестровье
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«Попытки Молдовы прибрать к рукам Приднестровье – не что иное, как попытки нищих ограбить богатого соседа», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Константин Затулин. Ранее молдавский МИД потребовал от России вывести опергруппу войск с территории Приднестровья.
«Пребывание наших войск в регионе связано с выполнением миротворческой миссии. Это та сила, которая уже около 30 лет удерживает приднестровский конфликт от катастрофического развития», – заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«МИД Молдавии своим заявлением дискредитирует пребывание наших миротворцев в Приднестровье и сегодняшнее мирное состояние взаимоотношений. Хотя, на мой взгляд, желающие порассуждать на эту тему должны быть благодарны и признательны за то, что конфликт пускай и не решен, но остается потухшим», – добавил депутат.
По его мнению, действующие власти Молдавии усиливают напряженность в своих отношениях с Приднестровьем. Это выражено в ограничениях и блокадных мерах, которые Кишинев вводит совместно с Украиной.
«Молдове следовало бы ответить за то, что она нарушает все договоренности о неприменении блокадных мер в ходе переговорного процесса, ограничивает въезд и создает новые сложности для ведения экономической деятельности в Приднестровье», – сказал собеседник.
«В целом же Молдавия – это разоренная страна, рядом с которой функционирует промышленный пояс Приднестровья. Ее попытки присвоить себе эти активы – не что иное, как желание нищих ограбить богатого соседа. В этом и состоит цена слов, произнесенных министром Попеску», – заключил он.
Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску заявил, что размещение российских войск и складов боеприпасов в Колбасне (приднестровском селе) «не имеет законного основания, противоречит международным соглашениям и постоянному нейтральному статусу Молдавии».
Выступая на заседании СМИД ОБСЕ в Стокгольме, дипломат призвал «сохранять в повестке вопрос замены военной миротворческой миссии на международную гражданскую миссию под международным мандатом».
Также Попеску добавил, что Кишинев выразил «готовность к конструктивному диалогу для продолжения практического уровня инициативы», выдвинутой Москвой «в отношении утилизации нетранспортабельных боеприпасов».
Напомним, в августе замглавы администрации президента России Дмитрий Козак после встречи с президентом республики Молдавии Майей Санду заявил, что решение приднестровского вопроса является внутренним делом Молдавии, но Россия готова помочь. Козак рассказал, что обсудил с Санду утилизацию боеприпасов, которые охраняет в Приднестровье оперативная группа российских войск.
В то же время Санду призвала разобраться с «российской пропагандой» на телевидении. При этом новым послом Молдавии в Москве, вероятно, станет сторонник сближения Кишинева и ЕС, а сама Молдавия может испытать новые проблемы с погашением долга Газпрому.
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Индия отказалась от производства вертолетов Ka-226T
Индия решила отказаться от производства вертолетов Ка-226Т на своей территории, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленные источники в индийском правительстве.
Согласно данным, вместо этого планируется приобрести уже готовые вертолеты этого типа. Отмечается, что соответствующее решение будет обсуждаться сторонами в ходе визита президента России Владимира Путина в Индию на следующей неделе, передает ТАСС.
Напомним, в ноябре генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский посетил Индию, чтобы спасти сделку по вертолетам Ка-226Т.
Накануне сообщалось, что минобороны Индии санкционировало приобретение 111 новых вертолетов для индийских ВМС, причем 95 из них должны быть собраны на территории страны.
Ранее стало известно, что Россия подписала с Индией соглашение на совместное производство 200 вертолетов Ка-226, сумма контракта – более 1 млрд долларов. По соглашению 40 вертолетов Россия поставит готовыми, остальные будут собраны в Индии.
Литва заявила о невозможности ввести ответные санкции против Китая
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Решение Вильнюса открыть официальное представительство Тайваня обернулось проблемами для литовских экспортеров. Они столкнулись с невозможностью растаможивания товаров в китайских портах - Пекин исключил Литву из своего таможенного реестра.
Глава МИД Литвы теперь апеллирует к ЕС: «Мы не можем ввести ответных санкций, таможенные системы регулирует Еврокомиссия. В этот вопрос должны вмешаться европейские институты и представлять Литву», – передает РИА «Новости».
Напомним, в связи с открытием представительства Тайваня в Литве китайские власти решили понизить дипломатические отношения с балтийской республикой до уровня поверенных в делах.
Накануне сообщалось, что литовские экспортеры не могут оформить свои товары через китайскую таможню, потому что власти КНР исключили Литву из таможенного реестра.
Ранее Литва открыла представительство Тайваня в Вильнюсе.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что, возможно, историческая миссия литовцев именно в том, чтобы показать миру, насколько далеко готов пойти Китай в отношении своих недругов.
Рогозин заявил о переломной ситуации на Байконуре
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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о переломной ситуации на космодроме Байконур, где нужно строить новые стартовые площадки.
«На Байконуре ситуация такая, переломная. Мы когда входили в договор аренды 25 лет назад, там было 18 стартовых комплексов, сейчас осталось три», – передает РИА «Новости» слова Рогозина на форуме ЕАЭС «Космическая интеграция».
Рогозин пояснил, что среди оставшихся стартов – два для ракет «Протон», которые должны быть выведены из эксплуатации после 2024 года, и один для ракет «Союз», построенный еще в 1961 году и используемый в том числе и по пилотируемой программе. Расчетный ресурс этой площадки составлял 25 пусков, но уже выполнено более 400, отметил гендиректор госкорпорации.
«Для того чтобы Байконур продолжал свое развитие, лозунгов недостаточно, уверений в дружбе недостаточно. Необходимы стартовые комплексы», – добавил он.
«Первой ласточкой» он назвал проект «Байтерек» – модернизируемый совместно Россией и Казахстаном старт под ракеты «Зенит». После модернизации с него будут запускать новые российские «Союзы-5». Рогозин призвал все страны-участницы ЕАЭС запускать свои полезные нагрузки на этой ракете, когда она будет готова.
Рогозин считает также, что 2028 год будет критичным для продолжения работ на Международной космической станции (МКС).
«2028 год будет очень критичен для дальнейшей работы МКС, поэтому мы приступили уже к развертыванию работ по Российской орбитальной служебной станции», – передает ТАСС слова Рогозина.
В 2018 году Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве стартового комплекса для новой ракеты «Союз-5» на космодроме Байконур. Соглашение о создании стартового комплекса «Байтерек» подписали гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов. При этом Казахстан откладывал модернизацию Байконура для «Союза-5».
Напомним, в ноябре 2019 года премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил, что около 330 млн долларов необходимо для реализации проекта космического ракетного комплекса «Байтерек» и модернизации «Гагаринского старта» на космодроме Байконур.
Посол Украины в Германии предъявил новому канцлеру список требований
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал будущего канцлера Германии Олафа Шольца сделать предупреждение России сразу после своего избрания. Он потребовал пригрозить новым пакетом санкций из-за якобы скорого нападения на Украину.
«Риск нового военного нападения России на Украину никогда не был выше, чем в эти недели. Речь идет о выживании Украины как независимого государства», – заявил Мельник изданию Bild, передает Страна.ua.
По мнению дипломата, необходим «жесткий каталог суровых карательных мер», который нужно представить не позднее 8 декабря.
Он должен включать в себя «полный остракизм России» со стороны международных организаций, полное эмбарго на весь стратегический экспорт газа, нефти, угля и другого сырья, полный запрет немецких инвестиций в Россию, замораживание российских государственных активов за рубежом, отключение от SWIFT.
По словам политика, чтобы предотвратить катастрофу, нужно что-то большее, чем просто предупреждение. Мельник призвал Шольца сразу после избрания продемонстрировать «все серьезные последствия нападения на Украину».
Частные компании Украины задолжали России более 1 млрд долларов
Долг частных украинских компаний перед Россией составляет 1,1 млрд долларов по состоянию на 1 июля, Россия входит в десятку кредиторов предпринимателей страны, говорится в сообщении Национального банка Украины (НБУ).
Уточняется, что по географической структуре долгов реального сектора по негарантированным кредитам доля России с начала года увеличилась с 2,5% до 2,6%, передает ТАСС.
По итогам первого полугодия общая сумма долга частных предприятий Украины составила 43 млрд 964 млн долларов. В лидерах стран, которым должны украинские бизнесмены, находится Кипр – около 21 млрд долларов, в списке есть Великобритания и Нидерланды. Россия находится на восьмом месте.
Основная валюта заимствований – доллары (62,2%), евро (23,1%) и другие валюты, говорится в релизе Нацбанка.
Ранее сообщалось, что Киев начал переговоры с Еврокомиссией по поводу выделения финансовой помощи стране на сумму менее 1,2 млрд евро.
Украина купит не подошедшие США атомные реакторы
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На Хмельницкой АЭС планируют построить два новых атомных энергоблока, для этого использовать реакторы Westinghouse.
Приобретет в кредит у американской компании реакторы для АЭС украинский «Энергоатом», сообщает «КорреспонденТ» со ссылкой на «Зеркало недели».
Отмечается, что компания Westinghouse продает два комплекта оборудования реакторов АР-1000, оставшихся от неудавшегося строительства в США.
«По условиям контракта компания должна это сделать до 2025 года, желательно подороже. Чем она и занимается. Собираются отправить эти комплекты на Хмельницкую АЭС», – говорится в статье.
В публикации говорится, что реакторы «лежат без дела» около пяти лет, если их купят, то они продолжат еще столько же. Согласно оценкам СМИ, «Энергоатом» и Westinghouse не имеют необходимого количества средств, чтобы построить реакторы, поэтому строить их будут в кредит, в том числе и под госгарантии.
Ранее сообщалось, что Великобритания поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины.
В Газпроме усомнились в наличии в России запасов газа на 50 лет
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Глава совета директоров Газпрома Виктор Зубков усомнился в прогнозах вице-премьера Александра Новака, что Россия обеспечена запасами газа только на 50 лет.
«Я тут на днях включил телевизор и вижу, выступает Александр Валентинович Новак. И он говорит, что в России на 30 лет осталось нефти и на 50 лет природного газа. Ну, сколько нефти, наверное, может быть и на 30 лет, а вот природного газа... Мы сомневаемся, что эта цифра, которую назвали, реальна», – приводит РИА «Новости» слова Зубкова.
По его словам, компания является лидером по запасам газа среди всех других национальных и публичных нефтегазовых игроков. На конец 2020 года разведанные запасы Газпрома составляют 34 трлн кубометров, 16% общемирового потребления, заметил он. При этом ежегодно компания ведет работу по восполнению запасов, полностью покрывая свою добычу.
«Кроме того, наши месторождения, вот взять Бованенковское месторождение, это около 4 трлн кубических метров газа на 116 лет. Вот за 11 месяцев текущего года отсюда направлено 100 млрд кубометров природного газа, впереди еще декабрь месяц. Вот какие мощности сегодня имеет Россия. Вот как Бог дал нам такие запасы природного газа», – подчеркнул Зубков.
Он также добавил, что факт того, что Россия обеспечена запасами нефти на 30 лет, подтверждает, что принятое в свое время решение развивать рынок газомоторного топлива было правильным.
Ранее ОПЕК+ приняла решение об увеличении добычи нефти в России.
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Ридли Скотт обматерил российского кинокритика Антона Долина
В Сети опубликовали фрагмент беседы главреда журнала «Искусство кино» и кинокритика Антона Долина с кинорежиссером Ридли Скоттом, именитый голливудский кинодел обматерил российского журналиста.
После одного из вопросов Долина Скотт нецензурно выругался в адрес критика, так он показал свое несогласие со сравнением его новой ленты «Последняя дуэль» с его же картиной «Царство небесное».
Эпизод опубликован в конце ролика на YouTube-канале Долина.
Картина «Последняя дуэль» посвящена средневековой Франции и реальным средневековым судебным разбирательствам рыцаря Жана де Карружа. Главные роли исполнили Мэтт Дэймон и Адам Драйвер.
Фильм «Царство небесное» также повествует о Франции в средних веках, там раскрывается более ранняя эпоха начала крестовых походов. В этой ленте главные роли сыграли Орландо Блум и Ева Грин.
Эксперт объяснил отказ Норвегии от помощи НАТО на границе с Россией
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Норвегия не хочет ставить отношения с Россией в зависимость от негатива, диктуемого некоторыми членами НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-международник Андрей Кортунов. Ранее МИД Норвегии указал, что новое правительство выступает за ограничение передвижения войск НАТО около границ России.
«Заявление Норвегии отражает не столько изменение, сколько возвращение к традиционной норвежской позиции – в Осло всегда проводили линию между сотрудничеством с НАТО и двусторонними отношениями с Россией», – сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
По его словам, Норвегия не заинтересована в том, чтобы страны Скандинавии становились местом геополитического противостояния России с Североатлантическим альянсом. «Ряд стран НАТО пытается втянуть Норвегию в противостояние с Россией, но эти попытки не в той мере успешны, как хотелось бы некоторым членам альянса», – указал аналитик.
Кроме того, отметил Кортунов, Норвегия не видит в России такой опасности, которая бы предполагала необходимость размещения союзников по НАТО на норвежско-российской границе.
Эксперт также напомнил, что Москве и Осло ранее удалось решить вопросы, касающиеся раздела территориального шельфа. Кроме того, Норвегия сотрудничает с Россией в рамках Арктического совета. «Обе страны активно контактируют и по другим направлениям. Хотя, конечно, есть и трудности, например – расхождение позиций по Шпицбергену», – добавил собеседник.
Накануне глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт заявила в беседе с газетой VG, что новое правительство страны выступает за ограничение передвижения союзников Осло по НАТО около границ России.
«Для Норвегии важно военное присутствие в близлежащих к нам районах. Но, по нашему мнению, будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами – с помощью норвежских самолетов и фрегатов. Для нас это очень важно», – передает РИА «Новости» слова Витфельдт. Она отметила, что планирует обсудить этот вопрос с Великобританией и США.
«Они могут принимать решения сами. Но мы, в свою очередь, должны защищать интересы Норвегии. А в норвежских интересах заботиться об обороне этих районов самостоятельно, силами норвежских вооруженных сил», – объяснила Витфельдт.
При этом она отметила, что сейчас присутствие американских ВС в районе около границы с Россией не больше, чем в другие периоды «послевоенной эпохи». Ранее глава МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде рассказала о «наихудшем сценарии», который возможен при «российской милитаризации» Арктики.
При этом президент России Владимир Путин после переговоров с американским лидером Джо Байденом объяснил, что опасения из-за якобы милитаризации Арктики не имеют под собой никаких оснований, так как российская сторона лишь «восстанавливает утраченную, разрушенную когда-то напрочь инфраструктуру», причем не только военную.
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Байден отказался признавать «красные линии» в контексте Украины
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Глава американского государства Джо Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
Его попросили прокомментировал заявления о том, что Москва считает «красными линиями» приближение инфраструктуры НАТО к России и размещение на Украине гиперзвукового оружия. Байден сказал, что «не признает ничью красную линию». Президент США заявил, что хочет провести с главой российского государства Владимиром Путиным «долгий разговор». Оценивая ситуацию на границе России и Украины, Байден заявил: «Мы давно знаем о действиях России». Он не указал возможных сроков и формата переговоров, передает ТАСС.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями. Путин заявил, что если на Украине будут развернуты ударные комплексы с подлетным временем ракет до Москвы в несколько минут, то России найдется чем ответить. Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях».
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что предварительная дата встречи по видеосвязи президентов России и США утверждена. Перед этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что обсуждаются разные варианты даты встречи президентов, рассматривается в том числе 7 декабря.
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Немецкий политолог: Новому канцлеру Австрии будет не до России
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Главным испытанием нового канцлера Австрии Карла Нехаммера станет тяжелая борьба на выборах против социалистов и зеленых, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что Нехаммер станет канцлером республики после объявления об уходе Себастьяна Курца.
«Новому канцлеру Карлу Нехаммеру будет не до внешней политики, и в частности – не до России, по крайней мере в первое время. Он должен будет консолидировать власть внутри самой Австрии», – сказал немецкий политолог Александр Рар.
По словам эксперта, с Австрийской народной партией (АНП) может случиться то же самое, что и с Христианско-демократическим союзом (ХДС) на недавних выборах в Германии, то есть – разгромное поражение. «АНП может с треском проиграть на выборах в апреле следующего года и утратить позиции в Национальном совете. Рейтинги партии падают катастрофически. Думаю, Нехаммеру предстоит вообще практически заново создать АНП, и сделать это будет очень нелегко», – отметил аналитик.
Эксперт допускает, что на будущих выборах АНП уступит власть в Австрии социал-демократам и зеленым. «К тому же сильные СМИ активно муссируют последние скандалы, связанные с партией. АНП может спасти то, что Австрия более консервативная страна, чем Германия, да и позиции зеленых там не столь сильны», – добавил собеседник.
Ранее стало известно, что министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер после объявления об уходе из политики лидера правящей Австрийской народной партии Себастьяна Курца возглавит эту структуру, также он станет канцлером республики.
Нехаммер возглавит АНП после окончательного ухода Курца из политики и станет следующим канцлером республики, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокорпорацию ORF. Решение было принято на заседании правления АНП в пятницу.
Напомним, Курц заявил, что складывает свои полномочия. Это произошло после того, как в октябре он подал в отставку с поста канцлера на фоне антикоррупционного расследования. Политик отметил, что в пятницу передаст свои полномочия главы АНП.
Вслед за ним нынешний канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил о готовности сложить полномочия. Позднее об отставке с поста министра финансов объявил Гернот Блюмель, соратник Курца.
Прокуратура Австрии ведет расследование в отношении Курца и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Подкуп якобы совершался с 2016 по 2018 год.
Умерла народная артистка России Нина Ургант
Народная артистка России Нина Ургант скончалась в Петербурге на 93-м году жизни, сообщили в пресс-службе Александринского театра.
«Нина Николаевна Ургант, ветеран нашего театра, скончалась на 93-м году жизни», – сообщили в театре ТАСС.
Там не назвали причину смерти артистки. Сведения о прощании и похоронах с актрисой планируется обнародовать позже.
Нина Ургант – советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР.
Родилась 4 сентября 1929 года в городе Луге Ленинградской области, с 1962 года работала в Ленинградском академическом театре драмы имени Пушкина (Александринский театр). Сыграла более 30 ролей.
Известна любителям кино по роли в мелодраме Игоря Таланкина «Вступление» (1962), по роли Люси в фильме «Я родом из детства». Наиболее известная роль артистки – роль медсестры Раи в фильме «Белорусский вокзал» (1970) режиссера Андрея Смирнова.