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Ворон из Пермского края стал звездой Сети в Британии
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Британцы пообещали пересмотреть значение выражения «птичьи мозги», поскольку в Сети набирает популярность ролик жителя Пермского края Александра Чугайнова и его ручного ворона Гоши, пишет Daily Mail.
На видео птица выполняет такие команды, как «иди на пенек», «дай снег», «дай лапу», «отнеси», «иди на плечо». Ролик набрал за два дня 765,3 тыс. лайков.
«Кого это вы называете птичьими мозгами? Домашний ворон Гоша демонстрирует некоторые из 30 известных ему команд – в том числе снять перчатку своего хозяина с дерева и поцеловать его в щеку», – передает РИА «Новости» пишет издание.
Чугайнов нашел Гошу еще птенцом: дерево, где находилось воронье гнездо, упало из-за сильного ветра. Теперь ворон признает своим хозяином только Александра, а к остальным людям относится настороженно.
Читатели Daily Mail согласились, что союз человека и дикой птицы оказался крепким и забавным.
«Какой прекрасный клип!», – написал anythreewords из Кардиффа.
«Он такой большой и здоровый, так что его человеческий папа хорошо справляется», – отметила DaisyZoe из Ирландии.
«Он летает за перчаткой? Потерянный талант. Я бы научил его приносить мне украденные украшения», – поделился Andrew_Roberts.
«Великолепное видео, эти птицы хорошо известны своим умом. Борис (премьер-министр Великобритании Борис Джонсон), смотри, он, наверное, будет следующий на твоей работе», – сыронизировал Lobstersalad.
Грузия ответила на требование России не расширять НАТО
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Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о недопустимости влияния извне на выбор его страной внешнеполитического курса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Комментируя требования России не расширять НАТО за счет вступления постсоветских стран, Шалва Папуашвили отметил, что курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию вот уже несколько лет зафиксирован в конституции страны.
«Этот курс незыблем», – отметил он.
«Наш ответ Москве в том, что выбор внешнего курса является нашим суверенным правом», – заявил спикер парламента Грузии, выразивший уверенность в том, что России не удастся убедить НАТО и ЕС отказать Грузии в интеграции в их ряды.
Членство в НАТО Грузии Североатлантический альянс пообещал на саммите в Бухаресте в 2008 году. Что касается вступления в ЕС, Грузия планирует подать заявку в 2024 году.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности, где, в частности, прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины и Грузии.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.
Путин предупредил Байдена об угрозе полного разрыва отношений России и США
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Глава российского государства Владимир Путин предупредил президента США Джо Байдена, что в случае введения Западом «беспрецедентных санкций» может произойти полный разрыв отношений, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Как сообщил Ушаков, Байден «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия России на российско-украинской границе могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось», заявил Ушаков. В Кремле отметили, что «тема обсуждалась и в предыдущем разговоре» 7 декабря, передает ТАСС.
«Наш президент сразу же отреагировал на это: если все-таки Запад решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами. И будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».
Однако, подчеркнул Ушаков, суть нынешнего разговора не в этом, а в том, чтобы продолжить обмен мнениями по тем вопросам, которые Россию «серьезно волнуют». По словам Ушакова, Путин сказал, что Россия придает «очень важное значение» переговорам с США по безопасности, но «переговоры не должны перерасти в болтовню». Москва «ждет не сам переговорный процесс», а «конкретные результаты в соответствии с высказанными, в том числе и на бумаге, озабоченностями». Байден согласился с такой точкой зрения. Оценивая возможные сроки консультаций, в Кремле отметили, что российская сторона «посмотрит, как пойдут переговоры, посмотрит один, два, три раунда, дальше будет делать выводы».
Ушаков сказал, что Кремль доволен телефонным разговором. Разговор «был посвящен полностью вопросам о гарантиях безопасности, конкретные вопросы двусторонней повестки дня не затрагивались». Ушаков считает, что в целом направленность разговора была вполне конструктивной. Помощник президента России подтвердил, что разговор длился 50 минут, разговор начался не в 23.30 мск, а на пять минут позже, потому что «шло техническое подключение со стороны Вашингтона и Москвы, телефонисты виноваты в задержке в пять минут». «Скажу по опыту, пять минут не считаются задержкой», – заявил Ушаков.
Он сказал, что лидеры двух стран «очень субстантивно поговорили, практически все основные темы были затронуты». Президент США при этом продемонстрировал желание «понять логику и суть российских озабоченностей» относительно гарантий безопасности для России. По мнению Ушакова, Байден «достаточно четко сказал, что в Вашингтоне понимают озабоченности России, хотя у них есть и свои озабоченности». Президент США «готов продолжить диалог» с российским лидером. Стороны договорились, что «диалог будет продолжен, кроме того, президенты будут подталкивать переговоры, которые будут вести соответствующие межведомственные команды в Женеве».
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Отвечая на вопрос, чем отличались состоявшаяся телефонная беседа и видеосаммит 7 декабря, Ушаков подчеркнул, что в первом из этих двух контактов Байден предложил назначить ответственных представителей для проведения переговоров по поставленным Россией вопросам. Новый разговор «как раз явился продолжением этой же темы», Байден «хорошо подготовился и сделал весьма содержательные ремарки», сказали в Кремле. Москва изложила «основные принципы, с которыми идет на переговоры предстоящие».
Кроме того, Байден не обозначил конкретные пункты, которые не устраивают США в предложениях России по гарантиям безопасности. Как указал Ушаков, американцы «говорили, что для них неприемлемо передвижение российских войск вдоль украинской границы, они на это делают акцент».
Путин отметил, что Москва будет реагировать на размещение Западом наступательных вооружений у ее границ так же, как это бы сделал Вашингтон в аналогичной ситуации. Путин специально «сделал несколько заходов», чтобы донести до своего коллеги эту ключевую мысль.
Ушаков сообщил, что переговоры по гарантиям безопасности в Вене по линии ОБСЕ начнутся 13 января, Москву будет представлять постпред при этой организации Александр Лукашевич. В консультациях в Брюсселе по линии Россия – НАТО будут участвовать заместители глав внешнеполитического и оборонного ведомств России. Россия с пониманием относится к желанию США привлекать союзников к переговорам о гарантиях безопасности, но главным должен быть прямой диалог с Москвой, сообщил Ушаков.
Напомним, в Белом доме сообщали, что беседа «началась в 15.35 по времени восточного побережья США» (23.35 мск). Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что разговор «начали вовремя». Переговоры продолжались 50 минут.
США сообщали, что обсуждать будут предстоящие дипломатические контакты западных стран с Россией, в том числе контакты России с НАТО и ОБСЕ, а также дипломатические возможности для снижения напряженности вокруг Украины. В Кремле сообщили, что разговор произойдет по инициативе России, целью контактов является обсуждение тех вопросов, которые были обозначены на саммите Россия – США.
Россия пригрозила ответить на «вползание» НАТО на Украину
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Если Запад не прекратит создавать военные угрозы для России, Москва начнет «создавать аналогичные уязвимости» для западных стран, заявил посол России в США Анатолий Антонов, добавив, что «всему есть предел».
Антонов заявил, что Москва намерена «защищать свою безопасность». Он подчеркнул, что «всему есть предел», и если «наши партнеры продолжат формировать военно-стратегические реалии, угрожающие существованию» России, Москва «будет вынуждена создавать аналогичные уязвимости для них». «Мы подошли к той точке, когда отступать некуда», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy.
Для России «военное освоение Украины государствами-участниками НАТО – экзистенциальная угроза», сказал Антонов. Он сравнил политику США в отношении России со «сжиманием пружины», которая «либо ломается, либо выстреливает в обратную сторону». «Что нам делать в этих условиях? Не обращать внимания? Отводить войска вглубь России за Урал?» – сказал он.
Оценивая «шквал критики со стороны НАТО о «российской агрессии» против Украины и Грузии», Антонов сказал, что эта критика «вполне предсказуема», ведь Москва «нанесла удар по планам дальнейшего продвижения к границам России». Подчеркивается, что «с «вползанием» Альянса на украинскую территорию резко возрастают угрозы безопасности России». Антонов пояснил, что «это связано с перспективой появления там ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к нашей стране и других дестабилизирующих вооружений».
По его словам, НАТО и России необходимы срочные действия по нормализации безопасности, «принцип равной и неделимой безопасности должен быть восстановлен». Этот принцип «означает, что ни одно государство не вправе укреплять свою безопасность за счет безопасности других». Антонов считает, что «при наличии политической воли это можно легко сделать через выработку серьезных долгосрочных правовых гарантий безопасности».
Россия желает «быть уверена в завтрашнем дне, а для этого» требуются «обязательства США и других стран НАТО не размещать системы вооружений, создающих угрозу для Российской Федерации, на территории соседних с ней стран как не входящих, так и входящих в Североатлантический альянс», сказал посол.
Россия обнародовала проекты соглашений по гарантиям безопасности «во избежание недобросовестных спекуляций». Он подчеркнул, что предложения Москвы «не ущемляют безопасности США и их натовских союзников», а «создают условия для разрядки напряженности в Европе, возрождения доверия и активизации взаимодействия в целях решения глобальных вызовов, таких как борьба с пандемией, нераспространение ОМУ и средств его доставки, восстановление национальных экономик, урегулирование серьезных проблем в рамках климатического досье».
Антонов заявил, что «европейская безопасность» оказалась «на распутье», «и в каком ключе дальше будут развиваться события, зависит от готовности западных коллег к предметному диалогу». Он предупредил, что «попытки «темнить» с целью замотать переговорный процесс контрпродуктивны».
Напомним, глава американского государства Джо Байден заявил президенту России Владимиру Путину об отсутствии у США намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения. Россия рассчитывает получить «твердые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ».
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Более 100 священников Александрийской церкви с приходами перешли в РПЦ
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Не исключено, что епископы Александрийского патриархата заявят о желании перейти в лоно Русской православной церкви, уже более 100 священнослужителей перешли в юрисдикцию Московского патриархата, заявил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид.
«Мы не исключаем расширения структуры Экзархата при необходимости. Вопрос о возможности образования иных епархий и назначения на кафедры архиереев, как из числа русского, так и из числа африканского духовенства может быть представлен на рассмотрение Священному синоду. Мы также не исключаем, что кто-то из епископов Александрийского патриархата заявит о желании перейти в лоно Русской православной церкви», – цитирует РИА «Новости» митрополита.
Он отметил, что более 100 священнослужителей Александрийской православной церкви перешли в юрисдикцию Московского патриархата вместе со своими приходами и паствой, предполагается увеличение числа обращений.
«(Перешли) с приходами и паствой. И по нашим прогнозам это только начало... 102 священнослужителя уже обратились с просьбой о принятии их под омофор РПЦ. Это серьезный процент от общего числа клириков. Некоторые из них ожидают этого с 2019 года. Мы предполагаем увеличение числа обращений», – отметил митрополит Леонид.
Также он заявил, что храмовый комплекс РПЦ в Йоханнесбурге станет базой для епархиального центра Южно-Африканской епархии.
«В Йоханнесбурге – центре Южно-Африканской епархии – с 1999 года действует приход Русской православной церкви. Храмовый комплекс включает, помимо храма, несколько дополнительных помещений для приходских нужд. Это полноценная материальная база для создания там епархиального центра с кафедральным собором», – заявил отец Леонид.
По словам митрополита, Храм Всех святых на Кулишках в Москве станет административным центром Патриаршего экзархата Африки.
Ранее РПЦ отобрала у Александрийского патриарха приходы РПЦ в Африке.
Напомним, РПЦ прекратила поминовение Александрийского патриарха Феодора.
В конце ноября глава Александрийской церкви патриарх Феодор назвал главу так называемой православной церкви Украины (ПЦУ) «желанным братом». Сообщалось, что на литургии на Кипре патриарх Александрийский помянул главу ПЦУ.
Синод Русской православной церкви 29 декабря обнародовал решение о создании Патриаршего экзархата в Африке. В его составе были основаны две епархии: Северо-Африканская, глава которой будет носить титул «Каирский и Северо-Африканский», и Южно-Африканская, которую возглавит архиерей с титулом «Йоханнесбургский и Южно-Африканский». Патриарший экзарх Африки, которым был назначен с сохранением временного управления Ереванско-Армянской епархией архиепископ Ереванский и Армянский Леонид, носит титул митрополита Клинского.
Философ объяснил необходимость изучения ада Российской академией наук
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Названия философских исследований могут таить в себе много различных аспектов, в том числе, которые касаются современности, сказал газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Academia Kantiana Института гуманитарных наук БФУ им. Канта (Калининград), член совета Вольного исторического общества Андрей Тесля, объясняя необходимость связанных с изучением ада научных работ.
На портале государственных закупок сообщили, что Московский институт философии Российской академии (Рнаук АН) за несколько последних месяцев заказал ряд исследований, в названиях которых фигурировали слова «ад» и «зло». Например, «Является ли злом существование ада». В общей сумме затраты составляют почти 3 млн рублей. Отмечается, что ряд договоров о выполнении некоторых научных работ уже был исполнен.
«Заголовки очень широкие и могут обозначать бог знает какие темы. Под такими формулировками могут подразумеваться разные конкретные задачи, начиная от в высшей степени актуальных, востребованных, и заканчивая совершенно никчемными. Поэтому, чтобы вообще говорить об актуальности и значимости какой-либо темы, то нужно открывать конкретную заявку. В данном случае предмет обсуждения отсутствует», – говорит Тесля.
Он объясняет, что актуальность данных тем общество, которое абсолютно чуждо от подобных исследований, определяет по названиям. А это абсолютно неправильно.
«Если, например, в виде грантовой заявки будет тема «Как возможны априорные синтетические суждения», то можно легко покатиться со смеху. Мол, какой чепухой люди занимаются. Но это, если забыть о том, что именно так сформулирован вопрос критического разума Иммануила Канта. И за счет того, что у Канта в глазах обывателя уже имеется авторитет, он здесь почтительно замирает. А так можно легко собрать перечень ключевых философских вопросов, особенно за XIX – XX века, убрать авторов и поставить на оценку обывателю, который будет уверен, что перед ним какая-то чушь», – говорит Тесля.
Получается, отмечает философ, парадоксальный эффект: формулировка научной темы должна быть наукообразной, зубодробительной и непонятной обывателю. Однако если все слова по отдельности в ней ясны, то создается ощущение, что и сама проблема понятна. А из-за этого пропадает ощущение ее важности. Поэтому в ситуации с Институтом философии РАН люди полагают, что сформулированные в госзакупках названия работ – очевидная нелепость, хотя по названию невозможно различить, где содержится нечто осмысленное, а где сомнительное.
Тесля считает, что если говорить о современных философско-теологических исследованиях, то аналитическая теология – это одно из наиболее бурно развивающихся направлений последних трех десятилетий в мире. Но при этом подобных исследований практически нет в России.
«Такие темы могут затрагивать как исторические аспекты, так и актуальные. Например, возьмем вопросы, связанные с той же самой проблематикой ада. Понятно, что она историко-философская только в основе – это первое, что можно сказать. Но ведь проблематика ада и то, насколько сам ад причастен благу – это огромный пласт не только сугубо теологических дискуссий, но и целый ворох вопросов, связанных с этикой», – говорит собеседник.
По словам философа, можно легко себе представить такое исследование, где содержится большой пласт историко-богословских суждений по данному вопросу, имеется целый ряд аналитических направлений философии, которые занимаются проблематикой языка, логики. Дальше возникает вопрос: а если посмотреть на это через аппарат аналитической философии, на существующую аргументацию, например, на рассуждения философа Аврелия Августина, то сохранят ли суждения свою силу? Утратят? Станут бессмысленным? Или вообще появятся совершенно новые аспекты? Именно для ответов на подобные вопросы необходимы такого рода научные исследования.
«В моем примере, это задача, во многом связанная с тем, что у нас происходит переход из одного философского языка в другой, и, соответственно, ведется работа с областью бессмысленных суждений и так далее. Появляется целая куча разных сюжетов. И в этом плане это может быть рядовая работа института РАН, которая при этом очень важна, так как является некой наработкой материала», – объяснил Тесля.
Названа цель полета самолета ВВС США над востоком Украины
Американский самолет-разведчик, совершивший в четверг полет над востоком Украины, собирал данные о военной обстановке на месте, сообщили источники.
CNN сообщает, что «полет самолета-разведчика провели над восточной Украиной ВВС США», передает РИА «Новости».
Полет состоялся в день телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, передает ТАСС.
Напомним, на днях самолет ВВС США E-8 JSTARS совершил полет над восточной территорией Украины. В четверг стало известно, что разведывательный самолет ВВС США RC-135V Rivet Joint создал опасную ситуацию в воздухе над Черным морем и поставил под угрозу безопасность полета пассажирского лайнера авиакомпании «Белавиа». В начале декабря RC-135W заметили над Донбассом.
Жители грузинских селений в горах поклялись на иконе прекратить майнинг
Жители горной Сванетии по древней традиции поклялись на иконе в церкви Святого Георгия в Местиа не заниматься майнингом криптовалют, в противном случае они предадут память предков, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В грузинском высокогорье стоимость электроэнергии ниже, чем в других регионах, или за нее вообще не взимают оплату, в связи, с чем здесь появилось много майнинговых ферм, а это привело к проблемам с поставками электричества и начались веерные отключения.
По традициям, нарушивший клятву, предаст память предков и опозорит себя. Местные говорят, что иного выхода не было, пришлось приносить клятву как крайнюю меру.
Кроме жителей гор, страдали и туристы, которые стали реже подниматься в этот красивейший регион Грузии из-за проблем со светом.
В Раде предсказали разгром Украины Россией за минуты
России понадобится менее десяти минут, чтобы разгромить Украину, заявил экс-глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин.
Волошин заявил, что Россия может, даже не заходя на украинскую территорию, уничтожить ключевые пункты управления Украиной. Вооруженные силы Украины при этом лишатся немногих приобретенных признаков современных войск. По словам Волошина, «они вообще, наверное, не понимают, что такое современная высокотехнологичная война», передает РИА «Новости» со ссылкой на UkrLife.
Напомним, глава минобороны страны Алексей Резников похвастался способностью Украины воевать без «американских солдат». Позднее минобороны Украины опубликовало приказ, согласно которому женщины от 18 до 60 лет должны наряду с мужчинами вставать на военный учет. Военнообязанными становятся представительницы более 100 профессий.
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Премьер Польши заявил об ответственности Брюсселя за высокие цены на газ
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Евросоюз частично несет ответственность за высокие цены на газ и энергию в Европе, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
В ходе интервью политик упомянул газопровод «Северный поток – 2» в качестве элемента газового шантажа.
«Мы в Европе, во всем Евросоюзе должны четко ответить на такой шантаж. Должны ответить решительной политикой в краткой перспективе», – указал премьер, передает ТАСС.
Российская сторона не раз отмечала, что «Северный поток – 2» является коммерческим проектом и реализуется совместно с партнерами из других стран.
Напомним, «Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Строительство «Северного потока – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Теперь необходимо получить одобрение германского регулятора. Сейчас сертификация приостановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в Германии.
Биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в 2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров на фоне наступающих холодов и при аномально низких запасах в европейских подземных хранилищах газа.
Саакашвили подтвердил отцовство ребенка известной певицы
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Находящийся в тюрьме в Рустави экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили, осужденный на три и шесть лет, подтвердил отцовство ребенка известной грузинской певицы Софо Нижарадзе, передает корреспонлент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Встречаю первый Новый год в тюрьме, но оптимизма не теряю. Это первый Новый год, с которым с экрана телевизора меня поздравит во время концерта Элис Мария Саакашвили, моя самая любимая девочка и мой младший ребенок», – сказано в его обращении, которое цитирует агентство «Интерпрессньюс».
Недавно Софо Нижарадзе, в последние годы проживавшая в США, вернулась в Грузию с девочкой. Еще в 2014 году грузинские СМИ сообщали, что Саакашвили приобрел на Манхэттене квартиру для своей давней знакомой певицы Софо Нижарадзе стоимостью 2 млн долларов. Отмечалось, что тогда экс-президента и певицу часто видели вместе в США – в кафе, барах, во время велосипедных прогулок. Ранее Нижарадзе пела в России, потом вернулась на родину – после войны 2008 года.
Также несколько месяцев назад Саакашвили заявил, что любит только депутата Верховной рады Украины Елизавету Ясько. Это стало шоком для его жены голландки Сандры Руловс, которая родила ему двух сыновей.
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На Западе оценили телефонный разговор Путина с Байденом
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Байден «не поддался на ультиматум Кремля» в общении с Путиным, а сам их разговор ознаменовал начало нового этапа дипломатии – так западные СМИ отреагировали на телефонные переговоры лидеров России и США, прошедшие в ночь на пятницу.
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена стал началом нового этапа дипломатии, пишет Politico.
Эксперт по России из Фонда защиты демократий Джон Харди обратил внимание на «приподнятую, оптимистичную ноту» в комментариях помощника президента России Юрия Ушакова после диалога лидеров двух стран. По мнению эксперта, «с российской стороны итоги выглядят немного более оптимистичными».
Байден не мог и, конечно же, не поддался на ультиматум Кремля в разговоре в четверг, пишет политолог Себастьен Роблин в колонке для NBC News. «Байден и не должен был давать обещания, которые ослабляют суверенитет Киева», – уверен аналитик.
«По всей видимости, для решения этого вопроса потребуется также участие украинского правительства», – считает доцент Стэнфордской школы государственной политики Университета Дьюка Саймон Майлз.
Бывший врио советника президента США по национальной безопасности Кит Келлог в специальном комментарии для Fox News сравнил Путина с шахматным гроссмейстером, а Байдена – с любителем шашек.
«Путин – стратегический игрок. Шахматный матч, который сейчас играет бывший агент КГБ с Байденом, будет самым опасным в мире с момента окончания холодной войны», – подчеркнул Келлог.
При этом он указывает, что «к сожалению, Байдену может быть уже слишком поздно учиться играть в шахматы».
Читатели американской газеты The Wall Street Journal также прокомментировали прошедший разговор. По их мнению, украинский кризис может слишком дорого обойтись всему миру, если Америка не проявит сдержанность. Многие комментаторы напомнили о прецедентах как нагнетания, так и «оттепели» в отношениях Москвы и Вашингтона, передает РИА «Новости».
«США реагировали бы совершенно так же, если бы Россия разместила свое оружие у американских границ», «Очень точно! Штаты бы выбили дух из Мексики базуками, если бы Мексика так поступила. Израиль фактически так и поступает с соседями», – гласит комментарий читателя под ником J Yang.
George Rebovich вспомнил слоган холодной войны: «Уж лучше быть красным, чем мертвым», а Robert Reilley призвал США «перестать быть полицейским мира».
«Для нас нет никакой пользы связываться ни с Украиной, ни с Тайванем. Последний раз, когда я наблюдал, наш госдолг был под 30 триллионов. Мы не можем себе такого позволять. Нам надо решить свои проблемы и не разруливать чужие», – пишет Robert Reilley.
«Этот телефонный разговор был просто подготовкой к серии из трех встреч переговорщиков и групп. В результате сегодняшний диалог дал возможность сторонам просто заявить о требованиях. Ни одна из сторон в сегодняшнем разговоре не уступила ни одной переговорной позиции. Так что расслабьтесь. Это было лишь формальное начало. Ничего больше», – считает Michael Quick.
«Ситуация с Украиной – проблема Восточной Европы. Нет необходимости провоцировать Россию с помощью натовской поддержки на ее границе с Украиной, равно как Соединенным Штатам не следует вмешиваться в эти дела. Они сами решат этот вопрос в свое время», – уверен Chad Redding.
Телефонный разговор между президентами России и США, предваряющий масштабные консультации о судьбе Украины и НАТО, обе стороны оценили как «полезный». Подробностей немного, но и те, что есть, приоткрывают окно в довольно тревожное будущее: Владимир Путин объяснил Джо Байдену, к чему приведет введение «суперсанкций» против РФ.
Ночной (по московскому времени) разговор лидеров двух ядерных держав, избавленный в версии для прессы от мелких и секретных подробностей, обещал стать малозначимой «сверкой часов» перед началом долгих и трудных консультаций о взаимных гарантиях безопасности.
Уже известно, что первая в 2022-м встреча переговорщиков по линии РФ – США пройдет 9–10 января в Женеве, по линии Россия – НАТО 12 января в Брюсселе и по линии ОБСЕ, где будет обсуждаться деэскалация на украинском направлении, 13 января в Вене.
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Шендерович, Гельман и Толоконикова внесены в список иноагентов
В список иностранных агентов Министерством юстиции России внесены журналист Виктор Шендерович, галерист Марат Гельман, участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и другие.
«30 декабря во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации Минюстом России в реестр иностранных агентов включены следующие физические лица: Шендерович Виктор Анатольевич, Алексеев Андрей Викторович, Толоконникова Надежда Андреевна, Гельман Марат Александрович, Бекбулатова Таисия Львовна, Владыкина Елена Сергеевна, Беляев Иван Михайлович, Никульшина Вероника Юрьевна», – сообщается на сайте ведомства.
Решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти, добавили в министерстве.
«Согласно полученным сведениям, указанные лица систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование», – подчеркнули в Минюсте.
В ноябре Минюст внес в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, фонд «Иркутский союз библиофилов*» и организацию «Честные выборы*».
Депортированного из России бойца ММА задержали после прилета в Таджикистан
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Депортированный из России боец ММА Чоршанбе Чоршанбиев был задержан в аэропорту Душанбе по прилету из Москвы, сообщили в пресс-центре генпрокуратуры Таджикистана.
В ведомстве сообщили, что «Чоршанбиев, депортированный из Москвы за грубое нарушение правил пребывания, создание опасности жизни и здоровья граждан, задержан по прилету из России в душанбинском аэропорту, так как против него возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Таджикистана», передает РИА «Новости».
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 189 и 307 Уголовного кодекса Таджикистана – «Возбуждение национальной расовой или религиозной вражды», а также «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя».
Представитель генпрокуратуры также сообщил, что в отношении бойца в мае 2014 года отделом МВД в городе Хорог уже было возбуждено уголовное дело по ст. 244 Уголовного кодекса, он обвинялся в хищении личного имущества.
По его словам, Чоршанбиев регулярно публиковал провокационные постыв соцсетях, особенно на своей личной странице, занимался разжиганием национальной и региональной розни и подстрекательством к массовым беспорядкам.
Ранее Останкинский суд принял решение о выдворении из России бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева за нарушение правил пребывания в стране. Он был задержан за видео с лихачествами в Лефортовском туннеле, после чего выяснилось, что уроженец Таджикистана ездил без прав и полиса ОСАГО.
На счету Чоршанбиева более ста нарушений ПДД и оскорбительные высказывания в адрес россиян.
Суд Украины открыл дело по иску Януковича о незаконном отстранении от власти
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Окружной административный суд Киева открыл дело по иску экс-президента Украины Виктора Януковича к Верховной раде, в нем он оспаривает отстранение от должности главы государства в 2014 году, сообщила представитель парламента в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря.
«Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Януковича В. Ф. к Верховной раде Украины в споре по поводу признания факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины», – передает ТАСС со ссылкой на публикацию Совгиря.
Рассматривать дело начнут 16 февраля 2022 года. Стороне защиты в среду были открыты материалы уголовного производства для ознакомления.
Виктор Янукович являлся президентом Украины с 2010 по 2014 гг. В ноябре 2013 года решение правительства страны приостановить процесс подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом привело к затяжному политическому кризису.
В Киеве в конце 2013 года начались акции протеста, организаторы которых обвинили Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Во время митингов радикалы возвели палаточный городок в центре столицы, захватили несколько административных зданий, вступил в борьбу с полицией.
В конце февраля 2014 года в Киеве началась стрельба, погибли около сотник человек, жертвы были и среди протестующих, и среди бойцов спецподразделения «Беркут».
Протестующие выступали за отставку Януковича. Ночью 22 февраля был захвачен правительственный квартал, а Янукович вынужденно покинул Киев.
В Раде позже было принято постановление о том, что Янукович «самоустранился от осуществления конституционных полномочий», хотя сам глава государства заявлял, что не намерен подавать в отставку. В стране произошел госпереворот.
В отношении Януковича возбуждено несколько уголовных дел. В августе 2021 года киевский суд разрешил расследование против Януковича по обвинению в тяжких преступлениях, в том числе «умышленных убийств» в центре Киева в феврале 2014 года.
На Украине Януковича также обвиняют в госизмене, хотя в действительности его незаконно отстранили от власти в феврале 2014 года.
В июне 2021 года сообщалось, что Виктор и Александр Януковичи выиграли дело против Совета ЕС по заморозке своих активов в 2019 году. В документе указывается, что Совет ЕС не смог подтвердить, что права истца на юридическую защиту были соблюдены в ходе процедуры продления санкционных мер. Отмечается, что решение суда по разморозке активов не имеет практического значения, так как против Януковича действуют другие санкции ЕС от марта 2021 года, которые также оспариваются в суде.
В 2016 году Янукович оспорил часть санкций, введенных в его отношении Евросоюзом, в Европейском суде общей юрисдикции.
Экс-советница Рейгана Сюзанна Масси получила российское гражданство
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Президент России Владимир Путин дал российское гражданство американской писательнице, бывшему неформальному советнику президента США Рональда Рейгана по СССР Сюзанне Масси.
Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <…> Масси Сюзанн Рорбах, родившаяся 8 января 1931 года в Соединенных Штатах Америки», – говорится в указе на официальном портале правовой информации.
Этим же указом Путин дал российское гражданство нескольким уроженцам Франции – потомкам эмигрантов из России. Среди них – 80-летний Димитри Корнилофф, 71-летний Серж Алекси (Сергей Алексеевич) Капнист, 41-летний Александр Поль Мурузи и 34-летний Димитрий Лисетт.
Сюзанна Масси – американская писательница, автор бестселлера «Земля Жар-птицы». В 1980-х годах она была неформальным советником Рейгана по Советскому Союзу.
Напомним, Масси в эфире телеканала НТВ обратилась к Путину с просьбой дать ей гражданство РФ, отметив, что она посвятила много лет своей жизни сближению народов России и США. В июне в кулуарах заседания Ливадийского клуба в Крыму Масси сказала журналистам, что гражданство ей нужно для написания книги в России.