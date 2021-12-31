Эксперты: Россия сделала шаг к актуализации своего наследия

«Государство изменило подход к сохранению национального культурного богатства. Нашим промыслам по 400-500 лет. Они прошли с нами всю историю, войны и революции, ими восхищается весь мир», – сказал газете ВЗГЛЯД член-корреспондент РАХ Геннадий Дрожжин. Ранее президент подписал указ, согласно которому 2022 год стал Годом культурного наследия народов РФ.

«Путин не раз подчеркивал, что русские народные художественные промыслы – роспись, резьба по дереву, камню и кости, мозаика и другие – это наше национальное достояние и ценность для мировой культуры», – указал председатель правления ассоциации «Народные художественные промыслы России», член-корреспондент Российской академии художеств Геннадий Дрожжин.

Он напомнил, как несколько лет назад президент «буквально спас промыслы от гибели», отказавшись от предложения перевести поддержку этой сферы с федерального на региональный уровень. «Нашим промыслам по 400-500 лет. Это наша скрепа, элемент культуры. Они прошли с нами всю историю, войны и революции, ими восхищается весь мир», – отметил специалист.

В свою очередь коллекционер и организатор выставок современного искусства Пьер-Кристиан Броше заявил, что указ президента стал шагом к решению другой, не менее важной проблемы сохранения наследия. «У нас есть программа по развитию и модернизации краеведческих музеев, но многие из них представляют в основном то, что уже было в истории страны», – обратил внимание эксперт.

«Но сегодня вопрос в том, что у нас есть сейчас? Что остается? Об этом мало кто говорит, – сказал он. – Конечно, для решения этого вопроса, нужны еще соответствующие частные, внешние инициативы, не только позиция властей».

«Помимо прочего, на мой взгляд, главная причина, по которой объявление 2022 года Годом культурного наследия народов РФ можно назвать важным событием, – назревшая необходимость вновь доказать самим себе, что внутри одной страны могут жить очень разные люди», – добавил Броше.

По его словам, ключевое богатство любого государства, особенно такого огромного, как Россия, – специфики различных народов, проживающих на его территории. «Это нематериальная культура – языки, обряды, традиции и так далее. Они отличаются и действительно могут исчезать, нужно делать упор на их сохранение», – подчеркнул собеседник. «Даже русские как нация между собой могут быть очень разными, а нам сегодня важно понимать, как и почему это возможно, чтобы успешно взаимодействовать», – заключил он.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2022 год стал Годом культурного наследия народов Российской Федерации. Это решение было анонсировано главой государства еще в 2019 году на заседании Совета по межнациональным отношениям. «Уже предлагалось провести в России год народного искусства и нематериального культурного наследия наших народов. Давайте так и сделаем. Сделаем это в 2022 году. Важно хорошо и содержательно наполнить его программу, учесть особенности каждого нашего региона», – сказал он тогда.