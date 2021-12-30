Философ объяснил необходимость изучения ада Российской академией наук

Названия философских исследований могут таить в себе много различных аспектов, в том числе, которые касаются современности, сказал газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Academia Kantiana Института гуманитарных наук БФУ им. Канта (Калининград), член совета Вольного исторического общества Андрей Тесля, объясняя необходимость связанных с изучением ада научных работ.

На портале государственных закупок сообщили, что Московский институт философии Российской академии (Рнаук АН) за несколько последних месяцев заказал ряд исследований, в названиях которых фигурировали слова «ад» и «зло». Например, «Является ли злом существование ада». В общей сумме затраты составляют почти 3 млн рублей. Отмечается, что ряд договоров о выполнении некоторых научных работ уже был исполнен.

«Заголовки очень широкие и могут обозначать Бог знает какие темы. Под такими формулировками могут подразумеваться разные конкретные задачи, начиная от в высшей степени актуальных, востребованных, и заканчивая совершенно никчемными. Поэтому, чтобы вообще говорить об актуальности и значимости какой-либо темы, то нужно открывать конкретную заявку. В данном случае предмет обсуждения отсутствует», – говорит Тесля.



Он объясняет, что актуальность данных тем общество, которое абсолютно чуждо от подобных исследований, определяет по названиям. А это абсолютно неправильно.



«Если, например, в виде грантовой заявки будет тема «Как возможны априорные синтетические суждения», то можно легко покатиться со смеху. Мол, какой чепухой люди занимаются. Но это, если забыть о том, что именно так сформулирован вопрос критического разума Иммануила Канта. И за счет того, что у Канта в глазах обывателя уже имеется авторитет, он здесь почтительно замирает. А так можно легко собрать перечень ключевых философских вопросов, особенно за XIX – XX века, убрать авторов и поставить на оценку обывателю, который будет уверен, что перед ним какая-то чушь», – говорит Тесля.

Получается, отмечает философ, парадоксальный эффект: формулировка научной темы должна быть наукообразной, зубодробительной и непонятной обывателю. Однако если все слова по отдельности в ней ясны, то создается ощущение, что и сама проблема понятна. А из-за этого пропадает ощущение ее важности. Поэтому в ситуации с Институтом философии РАН люди полагают, что сформулированные в госзакупках названия работ – очевидная нелепость, хотя по названию невозможно различить, где содержится нечто осмысленное, а где сомнительное.

Тесля говорит, что если говорить о современных философско-теологических исследованиях, то аналитическая теология – это одно из наиболее бурно развивающихся направлений последних трех десятилетий в мире. Но при этом подобных исследований практически нет в России.

«Такие темы могут затрагивать как исторические аспекты, так и актуальные. Например, возьмем вопросы, связанные с той же самой проблематикой ада. Понятно, что она историко-философская только в основе – это первое, что можно сказать. Но ведь проблематика ада и то, насколько сам ад причастен благу – это огромный пласт не только сугубо теологических дискуссий, но и целый ворох вопросов, связанных с этикой», – говорит собеседник.

По словам философа, можно легко себе представить такое исследование, где содержится большой пласт историко-богословских суждений по данному вопросу, имеется целый ряд аналитических направлений философии, которые занимаются проблематикой языка, логики. Дальше возникает вопрос: а если посмотреть на это через аппарат аналитической философии, на существующую аргументацию, например, на рассуждения философа Аврелия Августина, то сохранят ли суждения свою силу? Утратят? Станут бессмысленным? Или вообще появятся совершенно новые аспекты? Именно для ответов на подобные вопросы необходимы такого рода научные исследования.

«В моем примере, это задача, во многом связанная с тем, что у нас происходит переход из одного философского языка в другой, и, соответственно, ведется работа с областью бессмысленных суждений и так далее. Появляется целая куча разных сюжетов. И в этом плане это может быть рядовая работа института РАН, которая при этом очень важна, так как является некой наработкой материала», – объяснил Тесля.