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30 декабря, четверг | Последнее обновление — 17:41 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Google пригрозили новым штрафом
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Стало известно об ограничениях на Красной площади 31 декабря
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Доступ на Красную площадь ограничат 31 декабря с 17.00 до 7 утра 1 января в связи с эпидемиологической ситуацией, для охраны порядка привлекут полицию и дружинников, сообщили в городском департаменте безопасности
«В связи с пандемией коронавирусной инфекции и сохранением в этой связи действия в городе ряда ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей, после 17.00 31 декабря 2021 года доступ граждан на Красную площадь города Москвы будет ограничен», – заявили в департаменте, передает РИА «Новости».
В департаменте добавили, что в целях обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан в период новогодних каникул запланировано проведение контрольно-профилактических мероприятий. К участию в них будут привлечены представители полиции, других правоохранительных органов, а также народные дружинники и общественные пункты охраны порядка. Мероприятия будут проходить в районах объектов проведения новогодних праздников и других местах массового скопления граждан.
Уточняется, что особое внимание при их проведении будет уделяться профилактике нарушений общественного порядка, а также контролю соблюдения миграционного законодательства, в том числе режима пребывания на территории Российской Федерации. В отношении правонарушителей будут применяться меры в соответствии с действующим законодательством.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничения из-за коронавируса будут стараться вводить в Москве точечно с учетом эпидемиологической обстановки, чтобы не нарушать ритма работы города.
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Построенный к Олимпиаде-80 терминал «Шереметьево» закрыли на реконструкцию
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Терминал F международного аэропорта «Шереметьево» с 30 декабря будет закрыт для пассажиров из-за технологического переоснащения, сообщается на сайте аэропорта.
«В целях эффективного использования инфраструктуры аэропорта с 0.00 30 декабря 2021 года в связи с проведением технологического переоснащения Терминал F временно закрывается для пассажиров», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
За возможные неудобства руководство аэропорта принесло свои извинения. Ранее аэропорт объявил о поиске компании, которая разработает документацию и выполнит строительно-монтажные работы по технологическому переоснащению терминала F, начальная (максимальная) цена договора была заявлена в 7,8 млрд рублей.
Весной замгендиректора «Шереметьево» Андрей Никулин сообщал, что в 2021 году планируется начать реконструкцию терминала F. Изменения произойдут только внутри здания, так, будет заменена багажная система.
Согласно документации, работы должны быть завершены до мая 2023 года.
Напомним, международный терминал F был построен к московской Олимпиаде 1980 года. расположен в южной части «Шереметьево» рядом с терминалами D, E и железнодорожной станцией «Аэроэкспресса».
Сам аэропорт «Шереметьево» является крупнейшим аэропортом России. Основная базовая авиакомпания – «Аэрофлот».
Ранее сообщалось, что было возбуждено уголовное дело в отношении компании «Росинтер Ресторантс» (сети ресторанов Il Патио, Costa Coffee и T.G.I. Friday's) за завышение цен в аэропорту «Шереметьево».
Ученые рассказали о связи между COVID и алкоголем
Группа исследователей из Университета Питтсбурга (США) пришла к выводу, что иммунитет к возбудителям COVID-19 связан с употреблением крепких напитков, работа опубликована на сайте препринтов medRxiv.org, но пока не прошла рецензирование.
Ученые выявили факторы, которые могли отразиться на частоте заражения SARS-CoV-2 среди пожилых людей. Ими являются прошлые и нынешние проблемы с психикой, наличие соматических заболеваний, а также употребление алкоголя и наркотиков.
Всего в исследовании участвовали 90 добровольцев в возрасте от 55 до 103 лет.
«Лица, подвергшиеся воздействию COVID-19, но имевшие отрицательный результат теста, как правило, употребляли больше спиртных напитков, чем пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией», - передает РИА «Новости» со ссылкой на авторов работы.
Отмечается, что наличие в прошлом расстройства, связанного с употреблением алкоголя, не повышает риск заболеть COVID-19.
Ранее эксперт описала постковидный синдром после «омикрона». По ее словам, он не будет отличаться от состояния после заражения другими вариантами коронавируса.
МЧМ по хоккею отменили из-за нескольких случаев заражения коронавирусом
Совет Международной федерации хоккея принял решение отменить дальнейшее проведение молодежного чемпионата мира, сообщил источник.
Из-за случаев заражения коронавирусом в командах на турнире были отменены три встречи: США – Швейцария, Чехия – Финляндия, Россия – Словакия. После этого было решено провести совещание по вопросу целесообразности продолжения турнира.
«Турнир отменен», – сообщил источник ТАСС.
Ранее источник сообщил, что встреча сборных России и Словакии на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде отменена из-за случая заражения коронавирусом в составе российской команды, сборной России присудили техническое поражение. Тест на коронавирус нападающего молодежной сборной России по хоккею Матвея Мичкова дал положительный результат.
Ресторанам посоветовали не накрывать на Новый год «шведские столы»
В период новогодних праздников ресторанам необходимо исключить обслуживание в формате «шведский стол», говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
«Рекомендуется: организовать работу предприятий общественного питания в форме полного обслуживания потребителей официантами, в форме самообслуживания (по типу «шведский стол») – исключить», – цитирует документ РИА «Новости».
В гостиницах и санаториях, а также на курортах нужно обеспечить контроль за соблюдением масочного режима, добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее московские рестораны сообщали, что празднование Нового года в среднем обойдется от 8 тыс. рублей на человека в обычном ресторане и до 200 тыс. рублей – в дорогих и популярных заведениях столицы.
Стала известна причина отмены матча сборной России на МЧМ
Тест на коронавирус нападающего молодежной сборной России по хоккею Матвея Мичкова дал положительный результат, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Мичков на дебютном для себя молодежном чемпионате мира забил три гола в двух матчах турнира, который проходит в Канаде, передает РИА «Новости».
Тем временем двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что организаторы молодежного чемпионата мира по хоккею должны рассмотреть вариант с отменой турнира.
«Похоже, молодежный чемпионат мира нужно отменить. Спортивный принцип в такой среде нарушен. Организаторы должны принять ключевое решение. Лишать команду победы просто из-за того, что в команде кто-то заболел – это запредельная история. Одно дело допинг, когда команде, согласно антидопинговым правилам, выносят санкции при провальных тестах минимум у трех игроков, другое – наказывать спортсменов из-за проблем со здоровьем. Тяжелая история», – сказал Фетисов.
«COVID сегодня вносит слишком много непонятного в нашу жизнь. Хоккеистам на чемпионате мира нужно предостерегаться, обходить стороной места, где они могут столкнуться с какими-то проблемами. Но в целом ситуация на турнире сложно объяснима для меня», – добавил он.
Ранее в среду из-за случая заражения коронавирусом в составе чешской команды был отменен матч сборных Финляндии и Чехии. Днем ранее не состоялась игра между сборными США и Швейцарии – североамериканцы ушли на карантин после двух случаев заражения коронавирусом, им также было присуждено техническое поражение.
Ранее источник сообщил, что встреча сборных России и Словакии на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде отменена из-за случая заражения коронавирусом в составе российской команды, сборной России присудили техническое поражение.
Эксперт описала постковидный синдром после «омикрона»
Постковидный синдром после перенесенного омикрон-штамма не будет отличаться от состояния после заражения другими вариантами коронавируса, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Если речь идет о классическом течении COVID-19 [при заражении омикрон-штаммом], которое наблюдают наши коллеги из ЮАР, скорее всего, и постковидный синдром будет таким же, как после заражения другими штаммами», – передает ТАСС слова Пшеничной.
«В ЮАР сначала болели молодые люди, чаще всего болели легко. Поэтому у них не было выраженного постковидного синдрома. А последствия для людей старшей возрастной группы, которые начали болеть после молодежи, пока сложно оценить: прошло слишком мало времени», – отметила Пшеничная.
Ранее ученые описали постковидный синдром у детей.
Британия обновила рекорд по COVID
Количество случаев заражения коронавирусом в Соединенном Королевстве за сутки составило 183037, что стало новым рекордом с момента начала пандемии свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительственной информации.
Всего за последние восемь дней суточное число случаев заражения коронавирусом семь раз превышало 100 тыс. За последнюю неделю количество случаев инфицирования выросло на 41,4% по сравнению с предыдущим семидневным периодом, передает ТАСС. Общее число случаев заражения с начала пандемии в королевстве приблизилось к 12,6 млн.
Статистика включает данные за последние пять дней по Северной Ирландии, которые не поступали из-за отмечавшегося в стране Рождества. За это время в Ольстере зарегистрированы почти 23 тыс. случаев передачи инфекции. В Англии за сутки инфекция обнаружена у 138,3 тыс. человек, в Шотландии – у 15,9 тыс., в Уэльсе – у 5,9 тыс.
Число смертей от коронавирусной инфекции за сутки составило 57. Для сравнения: днем ранее сообщалось о 18 летальных исходах, а за день до этого – о 143. В общей сложности в Великобритании умерли более 148 тыс. человек в течение 28 дней после того, как результаты их тестов на коронавирус оказались положительными. Заболевание упоминается в свидетельстве о смерти (альтернативный вариант ведения статистики) у 171,8 тыс. жителей, что является одним из самых высоких показателей в Европе.
Напомним, предыдущий антирекорд – 129,4 тыс. случаев – был зарегистрирован во вторник.
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Раскрыты данные по смертности от штамма «омикрон»
Штамм коронавируса «омикрон» имеет уровень смертности на 75% меньше по сравнению с предыдущими волнами COVID-19, пишет The Telegraph со ссылкой на данные исследователей из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и их коллег из Университета Претории.
Согласно результатам исследований, проведенных учеными, из-за «омикрона» умерли 4,5% госпитализированных, тогда как при предыдущих волнах коронавируса этот показатель достигал 21,3%, пишет РИА «Новости».
Уточняется, что менее половины попавших на больничную койку нуждаются в кислородной терапии, тогда как в случае с прежними штаммами этот показатель достигал 99,5%. Число нуждающихся в интенсивной терапии также было намного меньше – 1% против 4,3% при предыдущих вспышках болезни.
Также ученые установили, что пациенты, госпитализированные в период вспышки «омикрона», выписывались в среднем через четыре дня по сравнению с 8,8 днями при предыдущих волнах. «В городе Цване, первом глобальном эпицентре «омикрона», снизилась тяжесть заболевания, количество смертей и сроки пребывания в больнице», – написано в исследовании ученых.
Как полагают эксперты, в скором времени произойдет «полное разделение показателей заболеваемости и смертности», что положит конец эпидемии и приведет к эндемической фазе.
Ранее доктор медицинских наук и главный профилактолог УрФО Сергей Токарев сообщил, что один из симптомов штамма «омикрон» может оставаться с переболевшим человеком целый год. «Миалгии – это мышечные боли, один из симптомов «омикрон»-ассоциированной инфекции», – рассказал он.
До этого британские исследователи публиковали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса. Указывается, что из необычных симптомов встречается потеря аппетита.
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Матч МЧМ по хоккею Чехия – Финляндия отменили из-за COVID
Матч сборных Чехии и Финляндии на молодежном чемпионате мира по хоккею отменен из-за коронавируса.
Речь идет об одном случае заражения среди игроков сборной Чехии, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации хоккея.
По этой причине чешской сборной засчитано техническое поражение в матче со счетом 0:1, команда помещена на карантин.
Ранее был отменен матч между сборными США и Швейцарии, американской команде присуждено техническое поражение. Среди американских спортсменов выявили два случая заражения коронавирусом.
Также ранее сообщалось, что матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги конференций между английским «Тоттенхэмом» и французским «Ренном», который должен был состояться 9 декабря в Лондоне, отменен. Причина все та же – COVID.
В Москве пробки достигли девяти баллов перед вечерним часом пик
В столице к вечеру среды пробки на дорогах достигли девяти баллов из 10, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».
Больше всего затруднений в центральной части города, на Кремлевской, Москворецкой, Болотной и Кадашевской набережных, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса.
Также заторы есть на Большом Москворецком мосту, Большом Каменном мосту, на Тверской улице и Лубянской площади. Они наблюдаются и на Бульварном кольце.
Кроме того, заторы есть и на Садовом кольце, и на Третьем транспортном кольце в обеих направлениях.
Есть затруднения движения на МКАД, но вылетные магистрали сравнительно свободны.
Ранее департамент транспорта Москвы объявил о начале предновогодних пробок в столице. По прогнозу ведомства, загруженность дорог в вечерний час пик до конца года будет достигать 9–10 баллов.
В Роспотребнадзоре высказались о проведении детских мероприятий в ТЦ
В ведомстве заявили, что не рекомендуют проводить детские новогодние праздники в торговых и выставочных центрах, а новогодние корпоративные мероприятия – в закрытых помещениях.
«Исключить проведение в фойе, коридорах, холлах торговых и выставочных центров анимационной новогодней программы для детей с проведением конкурсов и выступлением артистов», – передает ТАСС со ссылкой на документ.
Также в документе регламентирована работа катков. Отмечается, что пропуск по билетам должен быть организован так, чтобы не допускать массового скопления людей на катке, в пунктах проката и раздевалках.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала ограничить контакты ради хорошего празднования Нового года, а в ресторанах не проводить «шведские столы».
Песков рассказал о планах Путина на 31 декабря и новогодние праздники
Президент Владимир Путин в последний день 2021 года не планирует публичных мероприятий, но этот день также не будет полным выходным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«У президента нет [в планах на 31 декабря] никаких официальных и публичных мероприятий. Такой – полурабочий нерабочий день президента, стандартный», – цитирует Пескова ТАСС.
Он пояснил, что полностью выходного дня у главы государства «просто не может быть по определению».
На новогодних же каникулах Путин намерен проводить рабочие встречи, сказал представитель Кремля, однако они не планируются публичными.
Ранее президент России направил главам и правительствам зарубежных стран поздравления с Новым годом и Рождеством. Также российский лидер отдельно поздравил американского коллегу Джо Байдена.
Препарат на базе плазмы крови против COVID-19 прошел клинические испытания
Препарат «Ковид-глобулин» от коронавируса на базе плазмы крови переболевших людей успешно прошел клинические испытания и получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава, говорится в сообщении Ростеха.
«Разработка холдинга «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» в ходе клинических испытаний подтвердила эффективность, безопасность и способность нейтрализовывать коронавирус. По итогам исследований препарат «Ковид-глобулин» получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава России», – передает ТАСС сообщение Ростеха.
Уточняется, что «Ковид-глобулин» создан на основе плазмы крови людей, перенесших COVID-19, и содержит антитела к коронавирусу. Введение этого препарата помогает организму не допустить перехода заболевания в более тяжелую форму и побороть инфекцию, пояснили в госкорпорации.
Как утверждают в Ростехе, по результатам двойного слепого плацебо-контролируемого сравнительного исследования у 7 из 10 пациентов, получавших «Ковид-глобулин» в составе комплексной терапии, снижался риск перехода заболевания в более тяжелую форму. При этом отмечается, что наиболее эффективен препарат при использовании на ранних стадиях заболевания. В 70% случаев терапия предотвращала развитие таких осложнений, возникающих на фоне коронавирусной инфекции, как появление цитокинового шторма, почечной недостаточности, тромбоэмболических осложнений, развития острого респираторного дистресс-синдрома, увеличения степени поражения легких и ухудшения клинической симптоматики.
«Первый в мире препарат специфического антиковидного иммуноглобулина успешно прошел две заключительные фазы клинических исследований, доказав свою безопасность и эффективность. Разработка «Нацимбио» значительно расширяет возможности российских медиков в борьбе с COVID-19. Теперь в их арсенале есть обе возможные формы иммунизации от коронавируса: активная – вакцина, и пассивная – иммуноглобулин», – рассказал генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.
«КОВИД-глобулин» – разработка холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех. Производство препарата организовано на филиале НПО «Микроген» (входит в холдинг «Нацимбио») в Перми. Безопасность и способность препарата нейтрализовывать вирус были подтверждены в ходе доклинических и клинических исследований первой фазы, по итогам которых была получена регистрация «КОВИД-глобулина» в апреле 2021 года.
В сентябре препарат «Ковид-глобулин» на основе плазмы крови переболевших коронавирусом прошел первую стадию клинических исследований.
Напомним, 1 апреля Министерство здравоохранения одобрило применение первого в мире специфического иммуноглобулина к коронавирусу на основе плазмы крови переболевших COVID-19. Препарат подобного типа ранее еще нигде не был зарегистрирован.
Ожидается, что использовать «Ковид-глобулин» смогут для лечения средних и тяжелых форм коронавирусной инфекции после завершения второй и третьей фаз клинических испытаний. Препарат разрешен для применения пациентами в возрасте от 18 до 60 лет. О производстве этого лекарства в России стало известно в начале июня.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в июле «Ковид-глобулин» включили в список препаратов, которыми возможно лечить от коронавируса беременных и недавно родивших женщин. В методических рекомендациях Минздрава уточнялось, что назначение лекарства допускается по жизненным показаниям.
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В России за сутки выявили 21 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 21 073 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21 073 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни».
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Всего в стране выявили 10 479 344 вирус-положительных пациента в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2661, Санкт-Петербурге – 1532, Московской области – 977.
Также за сутки зафиксировано 926 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 307 948 человек.
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За сутки в России полностью выздоровели 43 004 человека, всего выздоровели 9 423 227 человек.
Накануне в России выявили 21 119 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 46.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Россияне рассказали о планах на новогодние каникулы
На предстоящих новогодних каникулах с 1 по 9 января россияне планируют насладиться общением с семьей и близкими, а также попробовать экстремальные развлечения и уделить время культурному обогащению, следует из исследования компании Vox populi.
Большинство россиян (78%) собираются провести Новый год с семьей, преимущественно дома или в городе своего проживания (69%), следует из исследования, опубликованного на сайте Vox populi.
При этом молодежь в возрасте 25-34 года чаще имеет другие планы – провести новогодние каникулы дома планируют меньшая доля этой аудитории (63%).
Более половины населения (54%) в новогодние каникулы намерены посетить друзей, знакомых или родных, особенно это характерно для аудитории в возрасте до 55 лет. Россияне старше 55 лет чаще не имеет планов заниматься какими-либо активностями.
Второе место по популярности занимают планы «съездить на природу, в лес, посетить природные достопримечательности» – его отмечают 34% опрошенных, а на третьем месте находятся активности, с вязанные с культурным досугом (17%) – «посещение культурных событий (концертов, театров, музеев, выставок)».
Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет чаще отдает предпочтение культурному досугу (23%), чем респонденты старшего возраста.
При этом планируемые активности не всегда соотносятся с желаемыми форматами отдыха. Например, наиболее предпочитаемыми видами отдыха для населения являются: экскурсионные туры, посещение исторических мест (46%), пляжный отдых (45%), культурный отдых (посещение музеев, выставок, концертов) (32%), оздоровление и SPA (24%).
Отмечается, что женщины более склонны отдавать предпочтение к культурному отдыху, оздоровлению и морским круизам в отличие от мужчин, но в равной степени предпочитают гастрономические туры (8%)
Исследование проведено методом онлайн-опроса по потоковой выборке среди пользователей Сети старше 18 лет и взвешено в соответствии с социально-демографическими параметрами интернет-аудитории. Дата проведения опроса: 15-25 декабря. Объем выборки – 1 тыс. 257 респондентов, ошибка выборки – 2,8%.
Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова предупредила о главных рисках для детей на зимних каникулах.
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