Продлен запрет определенных действий для блогера Хованского

Эксперт: В ЕС могут придумать хитрость для запуска «Северного потока – 2» раньше срока

Готовность «Северного потока – 2» к эксплуатации не означает, что европейцы решат запустить его раньше срока, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Но досрочный запуск трубы возможен в случае срыва отопительного сезона в Европе, считает он. О том, что «Северный поток – 2» готов к работе, заявил в среду глава Газпрома Алексей Миллер.

«Того факта, что «Северный поток – 2» готов к эксплуатации, а у европейцев сохраняется кризис предложения, все равно недостаточно для того, чтобы ускорить начало работы газопровода», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Чтобы газопровод заработал до получения сертификации, «де-факто нужно нарушить процедуру европейских законов». «Сначала должна завершиться сертификация компании-оператора, чтобы установить, кто управляет «Северным потоком – 2». Газпром подает в качестве оператора свою дочернюю структуру Nord Stream 2 AG. Сертификация сводится к тому, чтобы проверить, законно ли эта компания может быть оператором газопровода. А без завершения этой операции управлять «Северным потоком – 2» некому», – пояснил собеседник.

Газпрому, помимо продолжения сертификации, предстоит еще зарегистрировать «дочку» в немецкой юрисдикции (сейчас головной офис Nord Stream 2 AG находится в Швейцарии). Впрочем, досрочный запуск трубы, предположил эксперт, возможен в случае срыва отопительного сезона в Европе.

«Чтобы газопровод заработал раньше срока, должно произойти нечто такое, чтобы европейцы нарушили свои же законы. Тут один сценарий – нехватка газа и морозы, из-за чего встанет вопрос о том, не отключать ли потребителя от теплоснабжения. Вот тогда в ЕС могут придумать какую-то хитрость из серии проведения временных технических испытаний трубы до начала промышленной эксплуатации», – пояснил Юшков.

О завершении Газпромом заполнения газом второй нитки «Северного потока – 2» сообщил в среду президенту России Владимиру Путину глава компании Алексей Миллер. «Первая и вторая нитка газопровода «Северный поток – 2» находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации», – сказал Миллер.

В ответ президент поздравил Газпром с завершением работы над проектом. Запуск «Северного потока – 2», подчеркнул Путин, приведет к снижению цен на газ в Европе, в том числе для Украины. Он добавил, что Россия со своими партнерами выполнила задачу по созданию «Северного потока – 2», теперь слово за европейцами.

Процесс сертификации газопровода был приостановлен в прошлом месяце после требования немецкого регулятора создать в ФРГ «дочку» компании-оператора, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации, которая должна завершиться ко второй половине 2022 года, продолжится.