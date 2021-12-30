Песков объяснил расхождение данных по коллективному иммунитету от COVID

Взгляд
30 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 14:35  |  vz.ru
Разделы

Как «Северный поток – 2» заставил капитулировать Украину и США

Окончание строительства нового российского газопровода стало важнейшей победой Москвы Stefan Sauer/DPA /Picture Alliance/Reuters
«Северный поток – 2» полностью построен и готов к работе, заявил президент Путин. По словам российского лидера, «теперь всё зависит от наших партнеров в Европе» – имея в виду сроки начала реальной работы газопровода. Завершение этого проекта стало одной из важнейших побед России в уходящем году. Но некоторые сражения вокруг газопровода будут происходить и в 2022-м.  Подробности...
Перейти в раздел…

Россия ставит Запад на грань психологического перелома

Переговоры лидеров России и США по-прежнему имеют значение для всей планеты Михаил Метцель/ТАСС
Предстоящие переговоры с Соединенными Штатами являются для России «вопросом жизни и смерти», заявляют в Кремле. На первый взгляд, для Вашингтона и НАТО отношения с Москвой вовсе не так критичны. Однако на деле сам факт достижения договоренностей с Россией угрожает перевернуть всю психологию руководителей Запада. Каким образом? Подробности...
Перейти в раздел…

«Печать Антихриста». Кто и как пугает россиян вакцинацией

Недоверие к вакцинации – мировая тенденция opokupix/Reuters
От Марии Шукшиной до Сергея Кургиняна – десятки российских медиаперсон и конспирологов проводят в Сети целые кампании, убеждая сограждан, что вакцины – это «шмурдяк», а народ подвергают «чипированию». Кто подогревает сомнения ковид-скептиков и какими аргументами они пытаются убедить публику? Подробности...
Перейти в раздел…

Украина выбрала путь УПА на всех направлениях

Пропагандистский плакат УПА времен «многонациональности» Public domain
В 2022 году на Украине с размахом отметят 80-летие со дня создания УПА – соответствующее постановление приняла Верховная рада. «Боевое крыло» украинских националистов, вошедшее в историю в основном военными преступлениями, становится государственным ориентиром. И стоит признать: этому государству такой ориентир очень хорошо подходит. Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия в кино стала Землей Обетованной

Дарья Митина
Дарья Митина, секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
Это не означает, что совсем пропали русофобские или антисоветские картины – они еще снимаются (больше всего такого добра по-прежнему генерирует Прибалтика), но их реально стало кратно меньше. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

За что убили Григория Распутина

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
«Святой старец» отчаянно не хотел умирать – он перенес как попытку отравления, так и несколько попаданий из револьвера. Чтобы убить Распутина, потребовалось три револьверных пули. А его убийцы тут же стали героями патриотической прессы. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Новая экономика заставит людей уезжать из городов

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
Глобалистская потребительская урбанистическая цивилизация привела к тому, что в городах скопилось огромное количество людей, которые не нужны в цепочках производства товаров и услуг, они не производят добавленной стоимости. Они мучительно ищут место в экономике. Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев
Перейти в раздел…

Главные события 2022 года в политике

Как победили Гитлера под Москвой

Украина готовится к войне

Перейти в раздел…

Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
Подробности...

В Ленобласти открыли мемориальный комплекс в честь Александра Невского

В Тосненском районе Ленинградской области был торжественно открыт мемориальный комплекс «Молитва перед боем». Он посвящен 800-летию князя Александра Невского. Монумент построен на месте, где, по преданию, князь молился перед Невской битвой
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Самой красивой американкой признали девушку из Аляски

Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
На Новый год вы предпочитаете:
  • Приглашать гостей

  • Ходить в гости

  • Не хожу в гости и не приглашаю их
Вы хотите, чтобы все христиане мира праздновали Рождество в один день?
  • Да

  • Нет

  • Мне все равно
Вас пугает возможный запрет США на поставки смартфонов в Россию?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: МИД дал совет Турции, как внести позитивный вклад в отношения России и НАТО
    В Кремле назвали инициатора разговора Путина и Байдена Фетисов оценил последствия отмены МЧМ по хоккею в Канаде Захарова: Киев будет расстреливать украинцев из поставленного НАТО оружия Экспертиза доказала копирование Монеточкой хита Костюшкина
    Песков высказался о премии пензенскому вице-губернатору за отказ от взятки Российские космонавты сделали селедку под шубой на МКС В Минфине оценили вероятность отключения России от SWIFT Умер актер Владимир Поночевный
    Институт РАН потратил почти 3 млн рублей на изучение ада Королевская гвардия промаршировала по ребенку в Лондоне Немцы не захотели платить «налог» с российского газа в пользу Украины Пенсионерка из Магнитогорска замерзла насмерть из-за нежелания полиции выяснять геолокацию по сотовой связи

    Главная тема


    Как «Северный поток – 2» заставил капитулировать Украину и США

    переговоры о безопасности


    Дробницкий сказал, зачем Байдену нужен разговор с Путиным до Нового года

    неактуальный формат


    Глава МИД Германии пожаловалась на боль из-за исключения России из «Большой восьмерки»

    война в ираке


    Опровергнута версия США о задержании Саддама Хусейна

    Видео

    Огромные счета


    Европейцев спасают от разорения электричеством

    миграционный режим


    Россия сэкономит на выдворении нелегалов в Среднюю Азию

    кредитная кабала


    Угроза нового мирового кризиса из-за высоких долгов исходит не из России

    государственный ориентир


    Украина выбрала путь УПА на всех направлениях

    объединение с Румынией


    Чем грозит России ликвидация Молдавии

    критерий истины


    Игорь Караулов: У «новой этики» нет монополии на прогресс

    реальный сценарий


    Сергей Миркин: Будет ли в Донбассе референдум в 2022 году

    разные ценности


    Олег Степанов: Новая экономика заставит людей уезжать из городов

    на ваш взгляд


    На Новый год вы предпочитаете ходить в гости или приглашать гостей?

    Песков объяснил расхождение данных по коллективному иммунитету от COVID

    30 декабря 2021, 13:35

    Текст: Алексей Дегтярев

    Сведения об уровне коллективного иммунитета российских граждан к коронавирусу различаются из-за методик подсчета, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Президент обращает большое внимание на то, какими цифрами оперируют разные ведомства и какие цифры называет вице-премьер. Действительно, они могут отличаться, они могут быть разными, потому что иногда применяется разная методика при подсчете и в целом трудно назвать цифры точные, и к ним не следует относиться с точки зрения абсолютной точности», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Он добавил, что трудно учитывать погрешность, и она будет неизбежна.

    Так представитель Кремля оценил разные данные о коллективном иммунитете граждан страны, озвученных вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

    По словам Пескова, принцип прост: учитывать ли при подсчетах коллективного иммунитета человека, который привился год назад и до сих пор не ревакцинировался.

    «Поэтому здесь определенный допуск, к этому нужно так и относиться с допуском», – заключил он.

    Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что за неделю в стране вакцинировано более 1,3 млн человек, по 190 тыс. человек в сутки проходят эту процедуру.

    Президент России Владимир Путин критиковал низкий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России и назвал нечестной позицию политиков, которые «крутят хвостом» и борются с вакцинацией ради повышения рейтингов. Он также заявлял, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%.


    Белый дом назвал время телефонного разговора Байдена и Путина
    		   30 декабря 2021, 06:00
    Фото: White House/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина стоит в графике американского лидера на 23.30 мск, сообщил Белый дом.

    «Президент Байден проведет телефонный разговор с президентом Путиным по ряду тем, в том числе о грядущем дипломатическом взаимодействии в 3.30 по полудню (23.30 мск)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Белого дома.

    Ранее высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что президент США Джо Байден заявит своему российскому коллеге Владимиру Путину о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому заинтересованность.

    В интервью телеканалу «Россия 1» Путин рассказывал, что иногда работает в Кремле до половины второго или даже до двух часов ночи. В этом случае он остается ночевать в специально оборудованной комнате отдыха. Путин признался, что ночует в Кремле часто.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (41)
    Путин за рулем автомобиля заехал за Лукашенко перед переговорами в Петербурге
    		    29 декабря 2021, 14:46
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент России Владимир Путин заехал на машине за белорусским коллегой Александром Лукашенко перед их встречей в Санкт-Петербурге, сообщают СМИ.

    Телеграм-канал «Пул первого» пишет, что «перед началом встречи Путин заехал на машине за Лукашенко».

    Напомним, в среду в Константиновском дворце в Стрельне проходит встреча Путина и Лукашенко.

    До этого пресс-служба главы Белоруссии сообщала, что 29 декабря лидеры обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.

    Ранее Путин и Лукашенко обсудили по телефону сотрудничество двух стран, в том числе в оборонной сфере. Кроме того, российский лидер в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что Москве и Минску удалось достичь принципиальных соглашений, но впереди еще работа по синхронизации законодательств обеих стран.

    Коментарии (81)
    Путин объявил о планах провести российско-белорусские учения в начале года

    29 декабря 2021, 17:09

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил о планах в феврале-марте провести российско-белорусские учения на территории Белоруссии.

    Лукашенко сообщил, что Россия сейчас рассматривает его предложения по учениям на территории Белоруссии, отметив, что их проведение пойдет на пользу отношениях обеих стран, сообщает РИА «Новости».

    «Мы проведем в начале года, там военные согласуют, в марте, феврале, не знаю, когда они решат», – сказал Путин.

    Лукашенко попросил Путина не останавливать сотрудничество в военной отрасли и в военно-производственной сфере. «Я вот обратился к вам, чтобы мы не останавливали наши совместные учения, чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят, прежде всего новым образцам военной техники, которые мы у России закупаем», – цитирует белорусского лидера ТАСС.

    Ранее Лукашенко анонсировал российско-белорусские учения у границы с Украиной.

    Коментарии (23)
    Стало известно о возможном разговоре Байдена и Путина в четверг
    		    29 декабря 2021, 20:36
    Фото: Patrick Semansky/AP/ТАСС

    Президент США Джо Байден в четверг планирует провести телефонную беседу с российским лидером Владимиром Путиным, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн.

    Байден хочет провести эту беседу, «поскольку считает, что в отношении России ничто не может заменить прямой диалог между лидерами», приводит телекомпания слова представителя СНБ, передает ТАСС.

    Белый дом подтвердил, что Байден проведет телефонный разговор с Путиным для обсуждения ряда тем, включая предстоящие дипломатические контакты западных стран с Россией, в том числе контакты РФ с НАТО и ОБСЕ, передает РИА «Новости».

    «Президент Джозеф Р. Байден – младший проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 30 декабря 2021 года, для обсуждения ряда тем, включая предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией», – сказано в заявлении от имени официального представителя Совета национальной безопасности США Эмили Хорн.

    Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден ранее провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.

    Коментарии (53)
    Дробницкий сказал, зачем Байдену нужен разговор с Путиным до Нового года
    		    30 декабря 2021, 13:08
    Фото: Adam Schultz/Zuma/ТАСС,
    Алексей Дружинин/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Байден хочет разговором с Путиным показать себя миротворцем в глазах собственного электората и европейских союзников, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Белый дом сообщил, что телефонный разговор президентов США и России пройдет в четверг в 23.30 мск.

    «Демократам нужно показать избирателям в преддверии подготовки к выборам в Палату представителей, что они держат руку на пульсе в плане безопасности в мире. В этом смысле разговор с Путиным нужен именно американской стороне», – пояснил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    По его словам, подготовка к саммиту Россия – США на высшем уровне будет длиться еще долго, а контакты Вашингтона с Москвой по линии Джейка Салливана и Николая Патрушева не дают того пиар-эффекта, на который рассчитывает администрация Байдена.

    «Кроме того, Белый дом, я думаю, пока не очень понимает свою повестку в будущей встрече с Россией в рамках предложений по гарантиям безопасности. Поэтому показать европейским союзникам, что диалог все-таки ведется – самое лучшее для США сейчас», – подчеркнул эксперт. Собеседник обратил внимание на то, что диалог между Россией и США обрастает ненужными обеим сторонам фигурами, желающими включиться в процесс переговоров.

    «Украина озвучивает свои пожелания к встрече, которые у нее никто не спрашивал, Столтенберг созывает Совет Россия – НАТО, которого де-факто нет, Прибалтика кричит, что без нее обсуждение вести нельзя, также со своими заявлениями выступает Боррель. На этом фоне предновогодний разговор тех, кто владеет ситуацией, выглядит еще солиднее и весомее», – отметил аналитик.

    Упоминание же Украины в американских СМИ в связи с разговором Путина и Байдена сделано для того, чтобы напомнить, что американский лидер «предотвращает вторжение России на Украину», заметил Дробницкий, добавив, что «афганский сценарий ухода США с Украины неизбежен – это вопрос времени».

    «Ни о каком участии Киева в диалоге речи не может идти. Тем более США и Россия уже обозначили, что обсуждение будет вестись по трем трекам: Россия–США, Россия–ОБСЕ и Россия–НАТО. Причем Россия–США – это, безусловно, главный формат», – подчеркнул политолог. Дробницкий также пояснил, что время разговора не играет роли. «Это технические моменты, касающиеся работы протокольных служб обеих сторон», – сказал эксперт.

    Ранее Белый дом сообщил, что телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина стоит в графике американского лидера на 23.30 мск 30 декабря. «Президент Байден проведет телефонный разговор с президентом Путиным по ряду тем, в том числе о грядущем дипломатическом взаимодействии в 3.30 по полудню (23.30 мск)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Белого дома.

    Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов также указывал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД, что «для политика не существует понятия «неудобное время», особенно когда решаются вопросы войны и мира». «Мы работаем круглосуточно, а те, для кого такой график неприемлем, обычно в политику не идут. Какие тут могут быть проблемы?» – добавил сенатор.

    Ранее высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что Байден заявит своему российскому коллеге о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому заинтересованность.

    Он добавил, что в случае дальнейшего обострения ситуации уже подготовлены планы усиления НАТО и союзников альянса, включая дополнительные поставки вооружения на Украину. По словам представителя администрации, Байден убежден, что «нет замены прямому диалогу лидеров, и это особенно правда, когда касается России».

    Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (17)
    В Совфеде оценили планы Байдена позвонить Путину в полдвенадцатого ночи
    		    30 декабря 2021, 11:26
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Ростислав Зубков

    «Для политика не существует понятия «неудобное время», особенно когда решаются вопросы войны и мира», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден планирует позвонить российскому коллеге Владимиру Путину в четверг в 23.30 (мск).

    «Мы работаем круглосуточно, а те, для кого такой график неприемлем, обычно в политику не идут. Какие тут могут быть проблемы?» – поинтересовался зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

    «Кроме того, все прочие каналы связи между сторонами уже были использованы, после них «пошла бумага» – мы опубликовали наши требования по гарантиям безопасности. Весь мир знает, что мы предложили. Теперь интересно, с каким настроением Вашингтон собирается на это реагировать», – заявил собеседник, объясняя внезапное желание Байдена поговорить с Путиным в канун новогодних праздников.

    По словам Климова, настрой американской стороны важно узнать, поскольку «дальше будет запуск рабочей группы, пойдет каскад переговоров». «Почти каждый день будут дискуссии: сначала с США, потом с НАТО, потом с ОБСЕ. Целых три формата», – указал замглавы комитета СФ.

    «К этому надо готовиться, вот и все, – добавил он. – И вполне возможно, и было бы даже хорошо, если бы наши лидеры во время предстоящего звонка поздравили друг друга с наступающим Новым годом».

    Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден свяжется с Путиным по телефону в четверг в 23.30 (мск). Во время разговора будет затронут ряд тем, «в том числе грядущее дипломатическое взаимодействие», сказали в американской администрации.

    До анонса телефонных переговоров высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что Байден намерен заявить Путину о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому интерес.

    В интервью телеканалу «Россия 1» Путин рассказывал, что иногда работает в Кремле до половины второго или даже до двух часов ночи. В этом случае он остается ночевать в специально оборудованной комнате отдыха. Президент признался, что ночует в Кремле часто.

    Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».

    Позднее МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения военного блока и присоединения к нему Украины.

    Евросоюз также захотел участвовать в переговорах России с США по гарантиям безопасности в Европе. Однако Москва намерена обсуждать этот вопрос лишь на двусторонней основе с Вашингтоном, причем в срочном порядке. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европу не пригласили к созданию системы гарантий безопасности между Россией и НАТО.

    Ожидается, что Россия обсудит гарантии безопасности в трех форматах: с США (10 января), представителями НАТО (12 января) и ОБСЕ (13 января). Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что подготовка по консультациям по безопасности в Европе идет, но Россия ожидает от альянса пояснений по предлагаемому формату обсуждений в рамках встречи Совета Россия – НАТО.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (18)
    Собиравшийся судиться с Дедом Морозом юрист отозвал свой иск
    		    29 декабря 2021, 16:12
    Фото: Елена Афонина/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев сообщил, что решил отказаться от иска к Деду Морозу, чтобы сделать «подарок» президенту России Владимиру Путину в честь Нового года.

    Мирзоев написал в соцсети «ВКонтакте», что он, «хорошенько подумав», решил, что хочет сделать президенту «новогодний подарок в виде выигранного им дела, то есть решил отказаться от иска и избавить Деда Мороза от судебных тяжб».

    Он добавил, что теперь ждет встречи с президентом лично, поскольку приготовил ему еще один подарок.

    При этом ранее в среду стало известно, что Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск, ответчиком по которому должен стать юрист Игорь Мирзоев, получивший известность после подачи в суд жалобы на Деда Мороза. Новый иск подала основательница юридической компании «Троицкая и партнеры» Эльнара Троицкая.

    «Троицкая просит признать поведение Мирзоева о подаче иска злоупотреблением правом, взыскать в ее пользу 10 млн рублей морального вреда», – передает ТАСС.

    Такую же сумму компенсации ранее запросил и сам Игорь Мирзоев. Его иск к АО «Дед Мороз», упомянутый на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, Великоустюгский районный суд Вологодской области зарегистрировал 24 декабря.

    По утверждению юриста, главный волшебник страны не выполняет публично взятые на себя обязательства, так как не дарит Мирзоеву подарки и не исполняет его заветные мечты с момента регистрации в качестве юрлица в 1998 году.

    Истец просил суд не только возместить ему моральный вред, но и обязать ответчика вручить мужчине 23 подарка и исполнить его самые заветные мечты.

    В суде сообщали, что иск Мирзоева зарегистрирован, однако юрист не приложил к заявлению список подарков и заветных желаний, а также квитанции об оплате госпошлины, поэтому был составлен акт об отсутствии соответствующих документов.

    В пресс-службе петербургских судов сообщили, что иск Троицкой принят к производству, а первое заседание по нему назначено на 14 февраля.

    На итоговой пресс-конференции президента Владимира Путина журналист из Вологодской области рассказал главе государства об иске к Деду Морозу. Глава государства заявил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и готов выступить в роли адвоката, напомнив истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только «хорошим мальчикам и девочкам».

    Глава государства посоветовал истцу проанализировать свое поведение и найти то, что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам. После этого Мирзоев выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным в суде. При этом он заявлял, что не планирует отзывать свой иск.

    Коментарии (41)
    Лукашенко подарил Путину корзину с белорусскими продуктами и бокалы
    		    29 декабря 2021, 21:43
    Фото: Михаил Воскресенский/POOL/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего визита в Санкт-Петербург подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину корзину с белорусскими продуктами и хрустальные бокалы производства белорусского стеклозавода.

    «Всегда интересный пункт визитов Первого (Лукашенко) – подарки. И на этот раз в Питер – не с пустыми руками. Как всегда, корзина вкуснейшего белорусского: колбасы, сыры. А еще набор бокалов», – сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

    Ранее Путин в ходе встречи с белорусским коллегой заявил, что в развитии Союзного государства сделан значительный шаг вперед в 2021 году, речь идет о финансах, таможенном и фискальном законодательстве. После этого лидеры решили выйти после длительных переговоров на лед, чтобы поиграть в хоккей. Путин забросил семь шайб, Лукашенко – две.

    Коментарии (32)
    МЧМ по хоккею отменили из-за нескольких случаев заражения коронавирусом

    29 декабря 2021, 23:30

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Совет Международной федерации хоккея принял решение отменить дальнейшее проведение молодежного чемпионата мира, сообщил источник.

    Из-за случаев заражения коронавирусом в командах на турнире были отменены три встречи: США – Швейцария, Чехия – Финляндия, Россия – Словакия. После этого было решено провести совещание по вопросу целесообразности продолжения турнира.

    «Турнир отменен», – сообщил источник ТАСС.

    Ранее источник сообщил, что встреча сборных России и Словакии на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде отменена из-за случая заражения коронавирусом в составе российской команды, сборной России присудили техническое поражение. Тест на коронавирус нападающего молодежной сборной России по хоккею Матвея Мичкова дал положительный результат.

    Коментарии (8)
    В Центре Гамалеи назвали срок поступления на рынок назальной вакцины «Спутник»

    29 декабря 2021, 15:54

    Текст: Елена Мирошниченко

    Назальная форма вакцины «Спутник» поступит на рынок в первом квартале 2022 года, сообщается в Twitter российской вакцины со ссылкой на российский Центр им. Н. Ф. Гамалеи.

    «Назальная вакцина «Спутник» будет поставлена на рынок уже в первом квартале 2022 года», – говорится в сообщении в Twitter.

    Отмечается, что назальная форма вакцины «Спутник» будет особенно эффективна против омикрон-штамма коронавируса с точки зрения предотвращения его распространения.

    «Назальная вакцина «Спутник» будет особенно эффективна против самого заразного омикрон-штамма не только с точки зрения защиты от инфицирования, но и с точки зрения предотвращения его распространения», – говорится в сообщении.

    Ранее Министерство здравоохранения дало разрешение компании «Генериум» на проведение исследований назальной вакцины для профилактики коронавируса.

    Коментарии (15)
    Ресторанам посоветовали не накрывать на Новый год «шведские столы»

    29 декабря 2021, 18:16

    Текст: Алексей Дегтярев

    В период новогодних праздников ресторанам необходимо исключить обслуживание в формате «шведский стол», говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.

    «Рекомендуется: организовать работу предприятий общественного питания в форме полного обслуживания потребителей официантами, в форме самообслуживания (по типу «шведский стол») – исключить», – цитирует документ РИА «Новости».

    В гостиницах и санаториях, а также на курортах нужно обеспечить контроль за соблюдением масочного режима, добавили в Роспотребнадзоре.

    Ранее московские рестораны сообщали, что празднование Нового года в среднем обойдется от 8 тыс. рублей на человека в обычном ресторане и до 200 тыс. рублей – в дорогих и популярных заведениях столицы.

    Коментарии (0)
    В Белом доме назвали темы разговора Байдена и Путина

    29 декабря 2021, 21:28

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент США Джо Байден заявит своему российскому коллеге Владимиру Путину о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому заинтересованность, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга.

    «Президент Байден даст ясно понять, что есть дипломатический путь к деэскалации напряженности в регионе, если президент Путин в нем заинтересован», – цитирует его РИА «Новости».

    Он добавил, что в случае дальнейшего обострения ситуации уже подготовлены планы усиления НАТО и союзников альянса, включая дополнительные поставки вооружения на Украину.

    Кроме того, в администрации США сообщили, что запрос на телефонный разговор лидеров России и США поступил с российской стороны. В Белом доме заявили, что не знают, почему Москва запросила разговор.

    По словам представителя администрации, Байден убежден, что «нет замены прямому диалогу лидеров, и это особенно правда, когда касается России».

    Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в четверг планирует провести телефонную беседу с российским лидером Владимиром Путиным.

    В Кремле также подтвердили планы провести такой разговор.

    Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения». 

    Коментарии (3)
    В Кремле назвали инициатора разговора Путина и Байдена
    		    30 декабря 2021, 13:45
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Телефонный разговор президента Владимира Путина и главы США Джо Байдена в четверг произойдет по инициативе России, целью контактов является обсуждение тех вопросов, которые были обозначены в ходе недавнего саммита Россия – США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он уточнил, что разговор двух лидеров состоится за полчаса до полуночи, передает ТАСС.

    «Инициатива была Путина, время (30 декабря в 23.30 по мск) вполне нормальное с учетом разницы во времени. Поэтому здесь нет никаких проблем, вы знаете, что позднее время для российского президента никогда не было проблемой, тем более он зачастую в это время иногда еще очень активно работает», – передает слова Пескова РИА «Новости».

    «Цель разговора понятная – продолжить обсуждение тех вопросов, которые были на повестке дня достаточно недавнего разговора по видео-конференц-связи. Я, кстати, сразу оговорюсь, что в этот раз речь идет об обычном телефонном разговоре, соответственно, никакой публичной части там нет. Это продолжение обсуждения, которое было начато по ВКС, плюс к этому обсуждение ряда актуальных вопросов, связанных с теми переговорами, которые 10, 11, 12 (января) будут происходить», – добавил представитель Кремля.

    Он подчеркнул, что «любые переговоры ведутся с одной-единственной целью – достичь компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга».

    По словам Пескова, Путин счел необходимым телефонный разговор с Байденом перед началом консультаций по гарантиям безопасности.

    «Потому что это очень сложные субстанции, те вопросы, которые на повестке дня. С момента прошлого разговора российская сторона, как и было обещано президентом Путиным, сформулировала свою позицию, которая была изложена в проектах, двух документах, которые были доведены до сведения и Вашингтона, и ряда европейских столиц. Поэтому сейчас, с нашей точки зрения, с точки зрения президента Путина, назрела необходимость в еще одном телефонном разговоре, который предварял бы начало переговоров упомянутых выше», – сказал пресс-секретарь.

    МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения военного блока и присоединения к нему Украины.

    Евросоюз также захотел участвовать в переговорах России с США по гарантиям безопасности в Европе. Однако Москва намерена обсуждать этот вопрос лишь на двусторонней основе с Вашингтоном, причем в срочном порядке. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европу не пригласили к созданию системы гарантий безопасности между Россией и НАТО.

    Ожидается, что Россия обсудит гарантии безопасности в трех форматах: с США (10 января), представителями НАТО (12 января) и ОБСЕ (13 января). Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что подготовка по консультациям по безопасности в Европе идет, но Россия ожидает от альянса пояснений по предлагаемому формату обсуждений в рамках встречи Совета Россия – НАТО.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (3)
    Путин: Мы свою задачу по «Северному потоку – 2» выполнили, теперь слово за европейцами

    29 декабря 2021, 19:12

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона выполнила задачу по созданию «Северного потока – 2», теперь слово за европейцами, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с главой Газпрома Алексеем Миллером.

    «Это вопросы, которые должны решить наши партнеры в Европе. Теперь слово за ними. Мы со своими партнерами, кстати говоря, европейскими компаниями, задачу создания этого дополнительного маршрута выполнили. «Северный поток – 2» готов к работе», – цитирует Путина ТАСС.

    Он поздравил компанию и партнеров по строительству газопровода с завершением работ.

    Глава государства отметил, что как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, так «в Европу сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа».

    Президент напомнил, что речь идет о 55 млрд кубометров в год.

    Напомним, в ходе совещания Миллер заявил, что Газпром завершил заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2» и что газопровод полностью готов к эксплуатации.

    «Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. В сентябре завершилось строительство магистрали.

    Запущен процесс сертификации, но в ноябре он был приостановлен, так как немецкий регулятор потребовал создать «дочку» в ФРГ, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации продолжится. Отмечается, что процесс завершится ко второй половине 2022 года.

    Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что в конечном итоге от задержки в сертификации «Северного потока – 2» пострадает европейский потребитель.

    Коментарии (0)
    Стала известна причина отмены матча сборной России на МЧМ

    29 декабря 2021, 22:08

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Тест на коронавирус нападающего молодежной сборной России по хоккею Матвея Мичкова дал положительный результат, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Мичков на дебютном для себя молодежном чемпионате мира забил три гола в двух матчах турнира, который проходит в Канаде, передает РИА «Новости».

    Тем временем двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что организаторы молодежного чемпионата мира по хоккею должны рассмотреть вариант с отменой турнира.

    «Похоже, молодежный чемпионат мира нужно отменить. Спортивный принцип в такой среде нарушен. Организаторы должны принять ключевое решение. Лишать команду победы просто из-за того, что в команде кто-то заболел – это запредельная история. Одно дело допинг, когда команде, согласно антидопинговым правилам, выносят санкции при провальных тестах минимум у трех игроков, другое – наказывать спортсменов из-за проблем со здоровьем. Тяжелая история», – сказал Фетисов.

    «COVID сегодня вносит слишком много непонятного в нашу жизнь. Хоккеистам на чемпионате мира нужно предостерегаться, обходить стороной места, где они могут столкнуться с какими-то проблемами. Но в целом ситуация на турнире сложно объяснима для меня», – добавил он.

    Ранее в среду из-за случая заражения коронавирусом в составе чешской команды был отменен матч сборных Финляндии и Чехии. Днем ранее не состоялась игра между сборными США и Швейцарии – североамериканцы ушли на карантин после двух случаев заражения коронавирусом, им также было присуждено техническое поражение.

    Ранее источник сообщил, что встреча сборных России и Словакии на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде отменена из-за случая заражения коронавирусом в составе российской команды, сборной России присудили техническое поражение.

    Коментарии (2)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •