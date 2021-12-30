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Немцы не захотели платить «налог» с российского газа в пользу Украины
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Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью о готовности газопровода «Северный поток – 2» к эксплуатации, указав, что Россия якобы «усиливает давление» на Германию на фоне критического отношения к проекту со стороны США и Украины, опасающейся потерять доходы от транзита.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях, передает РИА «Новости».
«Я не могу больше слушать нытье о миллиардных потерях Украины от СМИ и политиков. Всю нагрузку по субсидированию государственного бюджета Украины немецкий потребитель оплачивает ценой на газ и частично ценой на электроэнергию (...) Украина может привести в порядок свой бюджет и, наконец, решить проблему коррупции и перестать взимать «налог на энергию» с российского газа для немецких домохозяйств», – заявил пользователь Peter.
«Почему мы несем ответственность за рост транзитных сборов для Украины, когда есть значительно более дешевый транспортный маршрут?», – спросил smokiebrandy.
«Кто-нибудь объяснит мне, что Федеральное сетевое агентство изучает в течение шести месяцев. Газопровод был построен с разрешением. Тут у меня есть догадка», – отмечает oldy.
В статье также отмечается, что глава МИД Германии Анналены Бербок из партии «зеленые» неоднократно заявляла о большой геостратегической роли «Северного потока – 2», однако канцлер Олаф Шольц не раз подчеркивал экономическую направленность проекта.
«Шольц должен время от времени напоминать госпоже Бербок, что она является главой МИД Германии, а не США», – считает Jean_Marat.
«Тогда Бербок должна выступить с предложением, как она хочет решить проблему (высоких цен на газ) в краткосрочной перспективе и без дальнейшего повышения цен. Повторение требований Вашингтона не приносит нам, потребителям в Европе, ничего», – добавил другой пользователь.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что сертификация «Северного потока – 2» должна завершиться максимум до конца первого полугодия 2022 года, сорвать реализацию проекта Украине не удастся.
При этом в Германии не смогли уточнить сроки запуска «Северного потока – 2».
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Глава МИД Украины сделал комплимент Путину
Президент Владимир Путин обладает важной для переговоров чертой: если он садится за стол, то старается встать из-за него с договоренностью, с которой можно искать решение, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
В подтверждение своего тезиса Кулеба привел опыт Парижского саммита 2019 года. В связи с этим он отметил, что хотел бы видеть Путина лично на саммите «нормандской четверки», передает «РБК-Украина».
Ранее Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что складывается впечатление о подготовке на Украине третьей военной операции. «И нас заранее предупреждают: «Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать – такие-то новые санкции последуют», – сказал президент.
Также он заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский после прихода к власти попал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков.
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В Литву прибыл четвертый танкер со сжиженным газом из России
В Клайпедский порт прибыл четвертый за декабрь танкер со сжиженным природным газом из России, сообщают СМИ.
«Танкер Coral Favia вышел из российского порта Высоцк накануне и прибыл в Клайпедский порт в среду. Согласно данным компании-оператора Klaipedos nafta, судно должно доставить 9,5 тыс. кубометров топлива. В настоящее время газовоз пришвартован у плавающего газохранилища Independence», – пишет Sputnik Литва со ссылкой на данные портала Marinetraffic.com.
Отмечается, что еще один груз российского СПГ должен прибыть в Литву в конце месяца. Терминал СПГ в Литву работает с 2014 года. Чаще всего Литва получает СПГ из Норвегии и России, есть редкие поставки из США.
Ранее сообщалось, что Литва получила новую партию СПГ из России утром 12 декабря.
Эксперт оценил идею Рады обложить спецпошлиной энергоресурсы из России
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«Идея обложить пошлинами импорт российских энергоресурсов на Украину – вымученная инициатива, за которую в итоге заплатит потребитель», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее в Раде предложили ввести спецпошлины на уровне 4–5% на ввоз ряда топливных ресурсов из РФ.
«На самом деле власти были бы рады не вводить эти пошлины, но рискуют напороться на крики о зраде. Поэтому им приходится объяснять, мол, «мы не хотим зависеть от страны-агрессора, но и отказаться от закупок не можем, а потому вводим спецпошлины», – пояснил одесский экономист и политолог Иван Лизан.
Он обратил внимание, что предложение украинского парламента, прозвучавшее в условиях жесткого энергокризиса, не лишено логики. «Спепошлины на ряд энергоресурсов были введены правительством еще несколько лет назад. 31 декабря должен был закончиться срок их действия, поэтому, по сути, нынешнее предложение Рады призвано продлить действие пошлин, но с корректировками», – отметил собеседник.
«До настоящего момента были спецпошлины в размере 3% на сжиженный газ (Рада предлагает поднять до 4–5%) и в размере 65% на все марки угля, кроме антрацита и того, который используют в металлургической и коксохимической промышленности. Парламент по факту предложил понизить пошлину на 61% только по газовому углю (марка «Г»), чтобы сделать его дешевле и хоть как-то облегчить себе жизнь перед разгаром зимы», – рассказал Лизан.
По его мнению, глобально на украинском энергетическом рынке от инициативы Рады ничего не изменится. «С одной стороны, правила игры в этом сегменте остаются прежними. С другой, деньги, которые они выручают через механизм спецпошлин, в лучшем случае просто уйдут непонятно куда, а в худшем – будут разворованы», – указал эксперт.
«Я не слышал, чтобы на Украине активно строили новые НПЗ, искали нефть, наращивали добычу газа, вкладывались в улучшение работы шахт. Зато известно, что спецпредставитель Зеленского Герус, выступивший с идеей о спецпошлинах, когда-то был в структурах «Нафтогаза» и очень тесно связан с олигархом Коломойским, как, впрочем, и сам президент», – обратил внимание Лизан.
«Наверняка существуют схемы, которые позволяют «использовать» деньги, «состригаемые» с импорта энергоресурсов, – допустил собеседник. – Однако повторюсь: принципиальных изменений ждать не стоит, тарифы из-за спецпошлин резко не вырастут. Но и энергетической независимости Украине не видать».
Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус предложил ввести спецпошлины на уровне 4–5% на импорт из России дизельного топлива, бензина, сжиженного газа, электроэнергии, угля марок «Г», «А», «П». «Средства, дополнительно полученные в бюджет, можно будет направить на улучшение обороноспособности государства и проекты, связанные с усилением энергетической безопасности Украины», – сказал он.
В прошлом году Киев продлил действие специальных пошлин на ввоз дизеля, сжиженного газа и большинства сортов угля из РФ до 31 декабря 2021 года. Это коснулось спецпошлины в размере 4% для тяжелых дистиллятов (газойлей), поступающих на Украину по трубопроводам, сжиженного газа (3%) и всех типов угля, кроме антрацита и применяемого в металлургической и коксохимической промышленности (65%).
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Миллер: «Северный поток – 2» полностью готов к эксплуатации
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Газпром завершил заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2» в среду, сообщил президенту России Владимиру Путину глава компании Алексей Миллер.
«Сегодня в 12.58 по московскому времени Газпром завершил заполнение газом второй нитки газопровода «Северный поток – 2». Первая и вторая нитка газопровода «Северный поток – 2» находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации», – цитирует его РИА «Новости».
Он напомнил, что «Северный поток – 2» имеет проектную мощность 55 млрд кубометров газа в год и является самым протяженным морским газопроводом в 1,234 тыс. километров.
Путин поздравил Газпром и их партнеров по «Северному потоку – 2» с завершением работы над проектом.
«Хочу поздравить Газпром и ваших партнеров по «Северному потоку – 2» с завершением работы по созданию этой крупной дополнительной магистрали и с тем, что она готова к работе», – сказал глава государства.
Президент отметил, что запуск «Северного потока – 2» приведет к снижению цен на газ в Европе, в том числе для Украины, передает ТАСС. Он добавил, что Россия со своими партнерами выполнила задачу по созданию «Северного потока – 2», теперь слово за европейцами.
Напомним, «Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. В сентябре завершилось строительство магистрали.
Запущен процесс сертификации, но в ноябре он был приостановлен, так как немецкий регулятор потребовал создать «дочку» в ФРГ, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации продолжится. Отмечается, что процесс завершится ко второй половине 2022 года.
Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что в конечном итоге от задержки в сертификации «Северного потока – 2» пострадает европейский потребитель.
В Германии ответили на вопрос о сроках сертификации «Северного потока – 2»
Федеральное сетевое агентство Германии не меняло свою позицию по срокам окончания сертификации «Северного потока – 2», заявили в пресс-службе ведомства.
В агентстве заявили, что «наш пресс-релиз от 16 ноября, а также оценки господина (главы агентства Йохена) Хоманна в отношении процесса остаются в силе». Хоманн заявил ранее, что завершение сертификации не ожидается в первой половине следующего года, передает РИА «Новости».
До этого вице-премьер России Александр Новак заявил, что процедура должна завершиться в течение первого полугодия 2022 года, а если коллеги будут в этом заинтересованы и сделают это быстрее, то можно начать поставки гораздо раньше.
Напомним, в ноябре процесс сертификации был приостановлен, так как немецкий регулятор потребовал создать «дочку» в ФРГ, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации продолжится. Отмечается, что процесс завершится ко второй половине 2022 года.
Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявлял, что в конечном итоге от задержки в сертификации «Северного потока – 2» пострадает европейский потребитель.
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Латвии предсказали кризис с отоплением крупных городов
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Перебои с поставками щепы, с помощью которой вырабатывается треть тепловой энергии в Риге, начались в Латвии из-за роста цен, профильная ассоциация готова просить правительство приостановить экспорт щепы.
Биомассой по большей части также отапливаются Вентспилс и Лиепая. С поставками щепы неожиданно начались перебои, а энергокомпания Rigas siltums осенью дважды повышала тарифы, передает «Прайм» со ссылкой на портал lsm.lv.
«Щепа сейчас доступна, но поставщики щепы разрывают договоры и не могут поставить ее по той низкой цене, что указана в договорах, которые они заключили в июле», – приводятся слова руководителя Rigas siltums Нормундса Талциса.
По словам советника Латвийского союза самоуправлений Андриса Акерманиса, ситуация с ценой является спекулятивной и связана с ростом цен на газ: «Поставщики дерева видят, что цена на газ летает в облаках. Все мы умные, все хотят зарабатывать. Оснований для этого серьезных нет».
Глава Латвийской ассоциации производителей тепловой энергии Ина Берзиня-Вейта заявила, что спекулятивная ситуация с щепой настолько нервирует производителей теплоэнергии, что они готовы обратиться к правительству. Она допускает вмешательство государства, чтобы приостановить процесс экспорта щепы, стратегический запас которой необходим.
Самая низкая цена на щепу на балтийской бирже Balt Pool была зафиксирована в мае – 10,8 евро за мегаватт-час. К концу лета цены выросли до 14,2 евро, а теперь стоимость достигает 21,5 евро за мегаватт-час.
Ранее газовая компания Latvijas gaze повысила тарифы на газ для домохозяйств Латвии с 1 января 2022 года в полтора-два раза в зависимости от объема потребляемого газа, а председатель правления компании Айварс Калвитис призвал Латвию беспокоиться о том, как сможет выжить экономика страны из-за высоких цен на газ.
Напомним, Газпром не заказывает прокачку по «Ямалу – Европе» девятый день подряд. Президент России Владимир Путин заявлял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.
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ЛНР заявила о похищении Украиной сотрудника народной милиции
Сотрудника народной милиции Луганской народной республики похитили с линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель ведомства Иван Филипоненко.
«27 декабря украинская диверсионная группа сил спецопераций в нарушение действующих договоренностей похитила военнослужащего Народной милиции Луганской народной республики», – цитирует Филипоненко РИА «Новости».
Он отметил, что на месте похищения есть следы борьбы и крови, это говорит о применении в отношении похищенного силы.
В октябре украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК. СБУ обвинила его в создании незаконных вооруженных формирований.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство ЛНР в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом.
Глава СНБО пообещал появление «свободной Ичкерии»
Глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что якобы увеличение российских войск у украинских границ «не настолько критично», по его мнению, таким образом Москва добилась прямых переговоров с США, а произошло это из-за того, что на Россию давит мусульманский мир.
«Когда мы говорим, что войск становится все больше и больше, нужно понимать, насколько больше. Если было 90 тысяч, а стало 100 тысяч – это не увеличение. Это не настолько критично, как есть на сегодняшний день. Еще раз подчеркиваю: Российская Федерация добилась того, чего она хотела. Она хотела прямых переговоров с Соединенными Штатами. Россия этот вопрос решила. Сейчас, когда она объявила фактический ультиматум Соединенным Штатам, фактический ультиматум странам НАТО, будем наблюдать, как будут развиваться эти события», – рассказал Данилов в интервью.
«Я неоднократно говорил уже, что ситуация связана с тем, что мусульманский мир давит на Российскую Федерацию. Там могут происходить различные процессы. Я более чем уверен, что мы в ближайшее время увидим свободную Ичкерию», – добавил он.
По его словам, «ситуация на территории России крайне сложная. Чтобы удерживать внутреннюю ситуацию, нужен внешний враг».
«В Советском Союзе это были Соединенные Штаты, так называемый Запад, они постоянно им пугали. После 1991 года сначала это было Приднестровье – там они набезобразничали, потом была Грузия в 2008 году, сейчас это мы. Пугают внешним агрессором, тем, чего нет. Наша страна никогда не нападала на Россию. Вот россияне постоянно находятся в состоянии войны, потому что если они не будут в ней находиться, само существование Российской Федерации может быть очень-очень сложным», – сказал Данилов.
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
В партии Порошенко заявили о проведении обысков
Представители политической партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заявили, что у их членов проходят обыски.
Об этом сообщил в среду на брифинге бывший спикер Верховной рады, а также экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает ТАСС.
«Сегодня в семь утра прошли обыски у представителей нашей партии, в частности обыскивали дом помощника президента, чрезвычайного и полномочного посла Юрия Онищенко, который имеет 25 лет дипломатического стажа», – сказал он.
По словам Турчинова, искали документы, связанные с углем за 2014 год.
«Цель этих обысков – не сбор какой-то доказательной базы, а демонстративный террор, запугивание, унижение. Мы знаем, что и далее будут продолжаться провокации против партии», – заявил Турчинов.
Напомним, Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Экс-глава страны имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка.
Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать экс-президента по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 млн долларов.
Сейчас Порошенко находится в Варшаве, а вернуться на родину ранее он обещал в первой половине января.
Газпром не заказал прокачку по «Ямалу – Европе» десятый день подряд
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Реверсные поставки газа по газопроводу «Ямал – Европа» из Германии в Польшу продолжаются уже десять дней подряд в отсутствие бронирования мощностей на прямую прокачку со стороны Газпрома, так как заявок со стороны европейских клиентов нет, следует из данных газотранспортного оператора Gascade.
Накануне Газпром на аукционе «на день вперед» вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа» на четверг, передает ТАСС.
При этом возможностью заказать прокачку на внутридневных торгах ночью компания также не воспользовалась.
Таким образом, холдинг уже десять дней подряд отказывается от бронирования прокачки по трубопроводу на следующие сутки.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.
Эксперт Игорь Юшков заявлял газете ВЗГЛЯД, что готовность «Северного потока – 2» к эксплуатации не означает, что европейцы решат запустить его раньше срока.
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Миллер заявил об исполненных Газпромом обязательствах перед Украиной по транзиту
Российская компания «Газпром» полностью выполнила свои обязательства по транзиту газа через Украину, заявил глава предприятия Алексей Миллер на совещании с президентом Владимиром Путиным.
«Газпром полностью исполнил свои обязательства по контракту на транзит газа через территорию Украины, наш плановый объем 40 млрд кубометров газа. Сегодня мы протранзитировали через территорию Украины уже 41,5 млрд кубометров», – цитирует Миллера РИА «Новости».
Глава компании отметил, что объем оперативного газа в российских ПХГ и суточная мощность отбора газа из них являются исторически рекордными для России.
«На начало периода отбора газа из подземных хранилищ оперативный резерв газа составил 72 млрд 638 млн кубометров, суточные производительности на отбор – 847,9 млн кубометров», – приводит слова Миллера ТАСС.
По его словам, со второй недели декабря в стране фиксировалось резкое снижение температуры, 23 декабря во всех регионах действия единой системы газоснабжения средняя температура воздуха составила минус 17 градусов, это на 9,3 градуса ниже климатической нормы.
«И в эти дни поставка газа на рынок российским потребителям и отбор газа из подземных хранилищ России были максимальными за последние 10 лет, начиная с 2012 года», – указал он.
Объем отбора газа из ПХГ России на сегодняшний день составил 12,36 млрд кубометров, при этом российские ПХГ заполнены на 83%.
Также Миллер подчеркнул, что компания исполняет экспортные обязательства по долгосрочным двусторонним контрактам в соответствии с заявками.
Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума для этого времени года.
Глава оператора ГТС Украины, компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявлял, что Украина не имеет альтернативы российскому газу, этим мог бы стать сжиженный природный газ, доставляемый по морю, но суда с ним не могут входить в порты страны.
До этого сообщалось, что транзит российского газа через Украину сократился на 20%.
На Украине предупредили о закрытии предприятий птицеводства при росте цен на газ
Возрастающая цена на газ может остановить несколько предприятий из отрасли птицеводства на Украине, заявил исполнительный директор ассоциации «Союз птицеводов» Сергей Карпенко.
«Если в начале 2020 года в структуре себестоимости 1 кг мяса птицы стоимость газа составляла 1,6 гривны (0,05 доллара), то в начале этого года цена составляла 2,11 гривны (0,07 доллара), в ноябре – 4 гривны (0,14 доллара), в декабре – 6,4 гривны (0,23 доллара)», – сказал Карпенко, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Он добавил, что при заявленных поставщиками ценах за газ на январь себестоимость производства мяса птицы составит 14 гривен (0,5 доллара), в таких условиях предприятия начнут сокращать производство или останавливать его.
«Наша отрасль является самым большим экспортером на мировые рынки, 40% мяса и 30% яиц экспортируются за пределы государства, и с такими ценами на газ мы станем абсолютно неконкурентоспособными, например, с Россией, Белоруссией, Польшей, Аргентиной», – отметил он.
Ранее в декабре украинские пекари из ассоциации «Укрхлебпром» заявили президенту Владимиру Зеленскому о необходимости поставок газа по льготным ценам из-за дорожающего производства, в ином случае деятельность предприятий станет убыточной.
В Минэнерго заявили об отсутствии поставок электроэнергии на Украину
Россия в настоящее время не экспортирует электроэнергию на Украину, поставки идут со стороны Белоруссии, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов в интервью телеканалу «Россия 24».
«Они закупают у Белоруссии. Россия не осуществляет поставок на Украину», – цитирует министра ТАСС.
Напомним, на Украине, переживающей сейчас энергетический кризис, начались веерные отключения электричества, несмотря на заявления властей, что этого никто не допустит.
В течение месяца происходят веерные отключения в Новотроицком, Геническом, Нижнесерогозском и других районах. Больницы продолжают работать на дизельных генераторах, заявил депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Егор Устинов.
Прокуратура Украины направила в суд обвинение против Аксенова и Поклонской
Офис генпрокурора Украины направил в суд обвинительный акт в отношении высокопоставленных чиновников Крыма, в их число вошли глава республики Сергей Аксенов и экс-прокурор Наталья Поклонская, они обвиняются в госизмене, сообщило ведомство.
«Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении восьми человек – руководителей оккупационной администрации России в Крыму (Украина считает Крым оккупированной Россией территорией) и Севастополе», – говорится на сайте генпрокуратуры.
Кроме Аксенова и Поклонской обвиняются председатель госсовета Владимир Константинов и еще пять других должностных лиц.
Уточняется, что их обвиняют «в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти в составе преступной организации».
Напомним, бюро Интерпола на Украине решило не объявлять в международный розыск российского посла в Кабо-Верде и экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую.
В начале декабря Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание Натальи Поклонской.
Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выступил с угрозами в адрес Натальи Поклонской, на своем канале в YouTube он пообещал, что Поклонскую отправят в киевский СИЗО.
Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти никогда не забудут Поклонскую и не оставят ее в покое. По его словам, вопросами экстрадиции российского дипломата занимаются генеральная прокуратура, министерство юстиции и МВД Украины.
Путин: Мы свою задачу по «Северному потоку – 2» выполнили, теперь слово за европейцами
Российская сторона выполнила задачу по созданию «Северного потока – 2», теперь слово за европейцами, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с главой Газпрома Алексеем Миллером.
«Это вопросы, которые должны решить наши партнеры в Европе. Теперь слово за ними. Мы со своими партнерами, кстати говоря, европейскими компаниями, задачу создания этого дополнительного маршрута выполнили. «Северный поток – 2» готов к работе», – цитирует Путина ТАСС.
Он поздравил компанию и партнеров по строительству газопровода с завершением работ.
Глава государства отметил, что как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, так «в Европу сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа».
Президент напомнил, что речь идет о 55 млрд кубометров в год.
Напомним, в ходе совещания Миллер заявил, что Газпром завершил заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2» и что газопровод полностью готов к эксплуатации.
«Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. В сентябре завершилось строительство магистрали.
Запущен процесс сертификации, но в ноябре он был приостановлен, так как немецкий регулятор потребовал создать «дочку» в ФРГ, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации продолжится. Отмечается, что процесс завершится ко второй половине 2022 года.
Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что в конечном итоге от задержки в сертификации «Северного потока – 2» пострадает европейский потребитель.