Голикова рассказала о показателях смертности в России

Смертность в России в октябре 2021 года выросла на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, весь прирост летальных исходов приходится на коронавирус, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«По официальным данным Росстата, смертность в октябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросла на 20,3%, в январе-октябре 2021 года по сравнению с январем-октябрем 2020 года – на 19,1%», – передает слова Голиковой РИА «Новости».

По ее словам, из общего прироста смертности в октябре «более 100% приходится на смертность от COVID-19». Она добавила, что смертность от других заболеваний снизилась на 6,2%.

«По оперативным данным ноября текущего года, по сравнению с октябрем текущего года смертность увеличилась на 3,4%, при этом в структуре продолжается рост смертности от COVID-19», – привели ее слова в аппарате вице-премьера.

Голикова также подчеркнула, что важнейшими мероприятиями по снижению смертности от COVID-19 являются соблюдение ограничительных мероприятий и вакцинация.

Ранее президент России Владимир Путин предложил провести анализ смертности и продолжительности жизни в регионах, которые добились хороших показателей по вакцинации, а также в тех, которые не достигли соответствующего уровня.

В конце ноября Голикова заявила, что смертность среди пациентов, перенесших коронавирус, в течение шести месяцев после выздоровления превышает 2%.