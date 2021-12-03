Путин поручил регионам увеличить производство продуктов питания Путин поручил утвердить критерии софинансирования накоплений граждан 3 декабря 2021, 17:10 Текст: Вера Басилая

Правительство и Банк России до 15 июля 2022 года определят критерии и параметры софинансирования из бюджета долгосрочных накоплений граждан, следует из утвержденного президентом России Владимиром Путиным перечня поручений по итогам 13-го инвестиционного форума «Россия зовет!». «Определить критерии и параметры софинансирования из средств федерального бюджета долгосрочных накоплений граждан», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Также к указанному сроку, в целях стимулирования долгосрочных сбережений граждан, правительство и ЦБ намерены внести изменения в законодательство, обеспечивающие создание финансовых инструментов, направленных на формирование долгосрочных сбережений физических лиц. Ранее Владимир Путин поручил выделить дополнительные средства на борьбу с «омикроном».

Генпрокурор перечислил выявленные нарушения на шахте «Листвяжная» 2 декабря 2021, 18:22

Фото: Александр Патрин/РИА Новости

Текст: Александра Юдина

Датчики метана на шахте «Листвяжная» были неисправны, также выявлены другие грубые нарушения, «гладко все было только на бумаге», сообщил генпрокурор России Игорь Краснов на совещании у президента России Владимира Путина. «Уже сейчас можно утверждать, что гладко на шахте все было только на бумаге. А фактически оказались неисправны источники питания, датчики измерения метана, не проводились работы по модернизации системы определения местоположения персонала в горных выработках, сотрудники допускались без средств индивидуальной защиты, имелись случаи сокрытия показаний индивидуальных приборов контроля. При этом ответственные должностные лица не приостановили ведение горных работ», - передает ТАСС слова Краснова. Генпрокурор также сообщил, что возбуждено 25 административных дел в отношении руководства шахты «Листвяжная». «Помимо возбужденных уголовных дел, прокурорами инициированы привлечение руководства шахты к административной ответственности и дисквалификация. Всего возбуждено 25 таких дел», – отметил он.

Напомним, 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей. Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. Позже в МЧС рассказали, что горноспасатели обнаружили тела десяти шахтеров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная», местонахождение еще восьми тел подтверждено. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на «Листвяжной». Газета ВЗГЛЯД подробно писала про трагедию. Болсонару принял приглашение Путина посетить Россию 3 декабря 2021, 02:16

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что принял приглашение главы российского государства Владимира Путина посетить Россию в первом квартале 2022 года. Болсонару заявил: «Президент Путин пригласил нас посетить Россию. Приглашение принято». Президент Бразилии заверил, что для него приглашение в Россию – «это радость и большая честь», которая «открывает окно возможностей» для Бразилии. Болсонару сказал, что «Россия заинтересована в Бразилии», это «большой рынок». «Будем углублять наши отношения с Россией», – приводит его слова ТАСС. Визит планируется на февраль–март. Болсонару прибудет в Россию в сопровождении министерской делегации, но ее состав еще не определен. На этой неделе уже состоялся визит в Россию министра иностранных дел Бразилии Карлуса Альберту Франку Франсы. Напомним, Путин на церемонии вручения верительных грамот пригласил с визитом в Россию лидера Бразилии. Путин отметил, что Бразилия в 2022–2023 годах получит статус непостоянного члена Совбеза, взаимодействие будет более интенсивным на площадке ООН. По словам российского лидера, Россия продолжит последовательно укреплять двустороннее сотрудничество по различным областям. Названа вероятная дата встречи Путина и Байдена по видеосвязи 3 декабря 2021, 13:02

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Обсуждаются разные варианты даты встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, однако окончательно она не согласована, рассматривается в том числе 7 декабря, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Точная дата по-прежнему не согласована, по-прежнему ведется работа. Формат – речь идет о видео-конференц-связи. … Это может быть и на следующей неделе, и через неделю, здесь, я еще раз повторяю, нет согласованной даты. Там есть с двух сторон разные предложения по датам, но они пока не синхронизированы», – передает его слова РИА «Новости». На вопрос, рассматривается ли дата 7 декабря для проведения встречи, Песков ответил: «И эта дата тоже фигурирует, но фигурируют и другие». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что контакты президентов России и США могут состояться до конца 2021 года, «но может быть и позже». По его словам, «конкретных сроков пока нет». Он также сообщил, что темами переговоров во время онлайн-встречи Путина и Байдена станут Украина и НАТО. Эксперт сказал, чего ждать от встречи Путина и Болсонару 3 декабря 2021, 13:08

Фото: ANDRE COELHO/EPA/ТАСС

Текст: Ростислав Зубков

«Вряд ли речь пойдет о единстве политических взглядов. Болсонару – такого рода консерватор, что рядом с ним многие приличные консерваторы не хотели бы ощущать родство душ. Президенты будут говорить о более прагматичных вещах», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Латинской Америке Виктор Хейфец, комментируя планы президента Бразилии посетить Россию и встретиться с коллегой Владимиром Путиным. «Глава нашего государства не раз говорил о консервативных ценностях, но вряд ли мы будем подписывать совместную декларацию о защите таковых с Болсонару», – с иронией заметил профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, специалист по Латинской Америке Виктор Хейфец. Тем не менее во встрече заинтересованы оба политика, полагает эксперт. Путину это выгодно с экономической точки зрения. «Бразилия – партнер России по БРИКС. Наш президент регулярно встречается с главами стран-участниц этого объединения, причем не только на саммитах группы. К тому же Бразилия – крупнейший торгово-экономический партнер РФ в Латинской Америке», – рассказал собеседник. «Мы в основном продаем им удобрения, кое-какое оборудование, а покупаем кофе и мясо. Возможно, надеюсь, зайдет разговор о повышении объема торговли российской промышленной продукцией. И не просто об увеличении объема в долларах, а о том, чтобы начать поставлять продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Если такое случится, это будет шаг вперед», – считает Хейфец. «Также может встать вопрос об инвестициях в Бразилию, у нас они есть, но не так много, как хотелось бы. Мы уступаем даже партнерам по БРИКС: у Китая намного больше, у Индии просто больше, – обратил внимание специалист. – Ну и для бразильцев дополнительные вложения лишними никогда не будут. Бразилия – очень прагматичная страна, которая подпитывает свою экономику всем, чем может». Для бразильского лидера Жаира Болсонару предстоящий визит в Россию – не только деньги, но и политика. В следующем году в Бразилии намечаются президентские выборы, а рейтинги действующего главы государства, по данным опросов, оставляют желать лучшего. «Сейчас он проигрывает своему прямому конкуренту – экс-президенту Луису Инасиу Луле да Силве, который известен своими хорошими отношениями с Россией. Болсонару же своей готовностью увидеться с Путиным хочет показать: «Смотрите, и я могу дружить с Россией». Это не обеспечивает гарантированную победу на выборах, но работает как демонстрация ради политических очков», – пояснил Хейфец. «Болсонару, стоит напомнить, преследует курс на сближение с США. В этом смысле на переговорах с Путиным речь, конечно, не пойдет о развороте Бразилиа в сторону Москвы. Вместо этого бразильский лидер будет говорить по тем вопросам, по которым можно найти общий язык с Россией – борьба с терроризмом, вопросы обеспечения безопасности и другие более конкретные вещи, где нет политики», – подытожил Хейфец. Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару принял приглашение своего российского коллеги Владимира Путина посетить Россию в первом квартале 2022 года. Поездка запланирована на февраль–март. Болсонару приедет в сопровождении министерской делегации, ее состав пока не известен. На неделе Россию посещал министр иностранных дел Бразилии. Напомним, Путин на церемонии вручения верительных грамот пригласил с визитом в Россию лидера Бразилии. Президент РФ отметил, что Бразилия в 2022–2023 годах получит статус непостоянного члена Совбеза, взаимодействие будет более интенсивным на площадке ООН. По словам Путина, Россия продолжит последовательно укреплять двустороннее сотрудничество в различных областях. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: Надо создать шахтерам такие условия, чтобы им не было необходимости рисковать 2 декабря 2021, 17:33 Текст: Алексей Дегтярев

Существующая система оплаты труда «создает экономические стимулы для шахтеров пренебрегать требованиями безопасности», заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в угольной отрасли Кемеровской области. «Все-таки в основе обеспечения безопасности лежит система оплаты труда», – цитирует президента ТАСС. Он отметил, что существующая система оплаты труда «создает экономические стимулы для шахтеров пренебрегать требованиями безопасности». «И обвинять их в этом нельзя. Людям семьи кормить нужно. Они рискуют. А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать», – сказал глава государства. Путин добавил, что сейчас предусмотрено за нарушения безопасности административное наказание без возможности приостановки шахт. Приостанавливать деятельность шахт не будут, подчеркнул президент. «Шахты работать должны, деньги зарабатывать. Ну чего они будут по любому поводу и без повода останавливать работу предприятия, что ли? Нет, конечно. Поэтому необходимо уточнить ответственность за невыполнение требований по проведению дегазации и детализировать состав административных нарушений. Это совершенно точно, абсолютно точно нужно сделать», – приводит слова президента РИА «Новости». Ранее на совещании президент назвал произошедшее в Кузбассе болью и бедой всей России. Напомним, 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей. Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. Позже в МЧС рассказали, что горноспасатели обнаружили тела десяти шахтеров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная», местонахождение еще восьми тел подтверждено. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на «Листвяжной». Газета ВЗГЛЯД подробно писала про трагедию. Путин остался недоволен докладом главы Минтруда о зарплатах шахтеров 2 декабря 2021, 21:20 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин на совещании по ЧП на «Листвяжной» в Кузбассе после доклада министра труда и социальной защиты Антона Котякова о системе оплаты труда шахтеров высказал недовольство. Глава государства в ходе совещания потребовал дать разъяснение по структуре схемы «70 на 30», при которой 30% дохода горняков зависит от переработок, сообщает ТАСС. После выступления Котякова по системе оплаты труда шахтеров глава государства с укором отметил, что ведомству не удалось провести глубокого анализа ситуации. Путин счел доклад главы Минтруда неудовлетворительным. Напомним, 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей. Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. Позже в МЧС рассказали, что горноспасатели обнаружили тела десяти шахтеров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная», местонахождение еще восьми тел подтверждено. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на «Листвяжной». Газета ВЗГЛЯД подробно писала про трагедию. В Кремле заявили о предварительной дате переговоров Путина и Байдена 3 декабря 2021, 16:19

Фото: DENIS BALIBOUSE/POOL/EPA/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Утверждена предварительная дата встречи по видеосвязи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. «Прорабатывается возможность проведения общения Путина с Байденом в формате видео-конференц-связи. Причем этот контакт может состояться уже в самые ближайшие дни. У нас есть и конкретная дата, и время проведения этой видеоконференции. Но лучше дождаться окончательного согласования всех параметров с американской стороной, и тогда мы уже сможем это официально объявить», – цитирует Ушакова ТАСС. В ходе беседы мировые лидеры намерены обсудить юридические договоренности по исключению дальнейшего продвижения НАТО на восток, добавил помощник Путина. Он напомнил, что о необходимости гарантий в этой сфере российский президент говорил на коллегии МИД России и во время встречи с послами иностранных государств. «Это наше предложение о необходимости проведения совместной с коллегами, с ведущими странами, работы по достижению соответствующих юридических договоренностей, которые исключали бы любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на территории сопредельных с РФ государств, включая Украину, угрожающих нам напрямую оружейных систем», – подчеркнул помощник главы государства. Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что обсуждаются разные варианты даты встречи президентов, однако окончательно она не согласована, рассматривается в том числе 7 декабря. Москва предположила увязывание США событий на Украине с графиком контактов Путина и Байдена 2 декабря 2021, 17:35 Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона не исключает, что Вашингтон увязывает график контактов президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена с развитием ситуации на Украине, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. «Моя собственная интерпретация происходящего сводится к тому, что на самых верхних этажах администрации США решили присмотреться к тому, что будет делать Россия, в том числе в контексте нынешней напряженной обстановки, складывающейся вокруг Украины и в целом такого эскалационного тренда в Восточной Европе, нагнетания и политического и материального, которое осуществляет НАТО и посмотреть будет ли Россия идти на попятную в отстаивании своих интересов. В какой-то мере, наверное, ставя в зависимость от своих умозаключений на эту тему график контактов», – заявил Рябков в эфире Первого канала, передает РИА «Новости». Он добавил, что не хотел бы так широко обобщать, но отметил, что такие соображения есть у МИД. «Мы к этому относимся спокойно. В конце концов президенты – люди сверхзанятые архиважными делами. И их службы, отвечающие за графики, найдут «окна», и мы согласуем этот контакт», – сказал Рябков. Ранее в Пентагоне призвали Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. Глава МИД Сергей Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Блинкен анонсировал прямые переговоры Путина и Байдена 2 декабря 2021, 19:11 Текст: Алексей Дегтярев

В ближайшем будущем состоятся прямые контакты президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Блинкен заявил, что «откровенно» поговорил с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме, передает РИА «Новости». «Мы договорились сообщить об итогах нашим президентам, у которых будет возможность поговорить напрямую в скором будущем», – сказал он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что контакты президентов России и США могут состояться до конца 2021 года, «но может быть и позже». По его словам, «конкретных сроков пока нет». Он также сообщил, что темами переговоров во время онлайн-встречи Путина и Байдена станут Украина и НАТО. Лукашенко рассказал о соревновании младшего сына с Путиным в стрельбе 2 декабря 2021, 17:50 Текст: Евгения Шестак

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его младший сын Николай соревновался в стрельбе с президентом России Владимиром Путиным. По словам политика, его сын владеет оружием. Недавно у них были соревнования с Владимиром Путиным. Они вместе стояли на позициях и стреляли из пистолетов, передает РИА «Новости». «Пистолеты самые тяжелые, мое нелюбимое оружие. Вместе стояли, соревновались. Поэтому он (Николай) владеет оружием, его тренируют каждую неделю. При том всеми видами стрелкового оружия. Техники требуют, чтобы я отвез его на полигон. Когда-нибудь отвезу», – сказал белорусский президент. Также Лукашенко рассказал, что его внучка в этом году поступила в МГУ. По его словам, она свободно сдала единый экзамен, приехала, «документы положила и ее приняли». «Учись, пожалуйста, если ты по баллам проходишь. Это же величайшее достижение.... По социальному обеспечению равные практически условия создали и так далее, и так далее. Это я к тому, что все-таки сделано немало», – заявил белорусский лидер. Ранее Лукашенко заявил, что они с президентом России Владимиром Путиным – родные братья и видят мир одинаково. Путин пообещал не допустить «огульных обвинений» по ситуации с «Листвяжной» 2 декабря 2021, 17:59 Текст: Алексей Дегтярев

Огульных обвинений и «наездов» в ситуации с «Листвяжной» никто не допустит, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что результат нарушений – трагический, передает РИА «Новости». «Ведь кто-то это делал! Зачем? Чтобы побольше добыть и на экспорт отправить? Зачем? Результат-то какой, трагический! Теперь все сидим и головы опустили», – добавил президент. «Установлено, что руководством шахты систематически принимались меры к сокрытию фактов чрезмерной загазованности шахты метаном. Результаты работы датчиков токсичных газов фальсифицировались. Решения о допуске шахтеров и подрядчиков к работам принимались по датчику, установленному на поверхности – за пределами забоя шахты», – сказал он. Напомним, 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей. Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. Позже в МЧС рассказали, что горноспасатели обнаружили тела десяти шахтеров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная», местонахождение еще восьми тел подтверждено. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на «Листвяжной». Газета ВЗГЛЯД подробно писала про трагедию. Краснов предложил следить за шахтами в режиме онлайн 2 декабря 2021, 18:32 Текст: Алексей Дегтярев

На шахтах необходимо ввести систему передачи данных с датчиков контроля в шахтах в режиме онлайн, с таким предложением выступил генпрокурор Игорь Краснов на совещании с президентом Владимиром Путиным. «В целях исключения возможного внесения изменений в память системы контроля на шахте ввести обязанность передачи данных дистанционного мониторинга и индивидуальных датчиков месторасположения шахтеров в Ростехнадзор и МЧС России в режиме реального времени. При этом разработку и обслуживание такого программного обеспечение поручать организациям, имеющим соответствующий уровень квалификации сотрудников», – сказал Краснов, передает ТАСС. Также глава ведомства на совещании доложил, что прокуроры проведут проверку 111 шахт и разрезов в Кемеровской области с уполномоченными службами. 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей. Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. Краснов доложил Путину о проверках на шахтах в Кузбассе 2 декабря 2021, 17:39 Текст: Алексей Дегтярев

Прокуроры проведут проверку 111 шахт и разрезов в Кемеровской области с уполномоченными службами, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным. «Организованы проверки в 111 угольных шахт и разрезов – это 43 и 68 соответственно, их проводят 320 прокуроров с привлечением более 100 специалистов органов контроля», – доложил Краснов, передает РИА «Новости». Напомним, 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей. Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. Позже в МЧС рассказали, что горноспасатели обнаружили тела десяти шахтеров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная», местонахождение еще восьми тел подтверждено. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на «Листвяжной». Газета ВЗГЛЯД подробно писала про трагедию. Путин встретился с членом президиума Боснии и Герцеговины Додиком 3 декабря 2021, 12:49 Текст: Наталья Ануфриева

Член президиума (коллективного главы) Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик встретился с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, разговор был полезным и обстоятельным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков сообщил, что такая встреча действительно состоялась в Кремле, о ней не сообщалось отдельно, беседа была «весьма полезная и обстоятельная», передает РИА «Новости». Отвечая на вопрос, почему ранее не сообщалось об этой встрече, представитель Кремля ответил, что сообщает не обо всех встречах и что вчера главным акцентом было большое совещание по Кузбассу, оно было приоритетом. «Но это, конечно же, ни коим образом не умаляет значения той встречи, которая была с Милорадом Додиком», – отметил он. В октябре Додик заявлял на фоне сообщений о планах по восстановлению армии Республики Сербской, что энтитет намерен отстаивать свои права политическими методами. Напомним, власти Республики Сербской собрались отказаться от общих армии, судебного и прокурорского совета БиГ. Путин обсудил подростковую преступность с Совбезом 3 декабря 2021, 13:33 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил вопросы подростковой преступности. «Мы часто говорим и обращаемся к очень важной и чувствительной теме подростковой преступности. Поэтому сегодня послушаем министра внутренних дел [Владимира Колокольцева] по вопросам защиты несовершеннолетних от криминальных проявлений и по предотвращению их вовлечения в противоправную деятельность», – передает слова главы государства ТАСС. Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что эффективным решением проблемы подростковой преступности может стать вовлечение детей в труд и волонтерскую деятельность.