Инфекционист оценил необходимость модернизации вакцин из-за штамма «омикрон»

«Когда мы будем иметь некую популяционную статистику относительно частоты инфицирования людей, ранее полностью привитых от коронавируса, тогда мы и сможем понять, нужно ли адаптировать вакцины под новый штамм или эффективность уже существующих – достаточна для предотвращения смертей», – сказал газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов.

Ученые из ЮАР провели исследование, благодаря которому выяснили, что что риск повторно заразиться COVID-19 при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета», поскольку новый вариант коронавируса имеет способность обходить иммунитет, приобретенный после заболевания инфекцией.

«Когда мы будем иметь некую популяционную статистику относительно частоты инфицирования людей, ранее полностью привитых от коронавируса, тогда мы и сможем понять, нужно ли адаптировать вакцины под новый штамм или эффективность уже существующих – достаточна для предотвращения смертей. И, соответственно, отечественные разработчики уже заявляют, что готовы производить адаптированную вакцину, если это потребуется», – говорит Коновалов.

Однако для того, чтобы утверждать, что нужно менять технологическую линию по производству вакцин и таким образом отменять текущую, должны быть опубликованы данные исследований, отмечает врач.

«Любая модернизация вакцин – мера вынужденная, и сопровождается рядом проблем, поскольку приходится отменять уже выпущенные прививки и заменять их новыми вакцинными препаратами. Хотя, если того потребует ситуация, то производители не только отечественных вакцин, но и зарубежных уже объявили о своей готовности изменять технологию выпуска вакцин (обновление их состава)», – объясняет специалист.

При этом, любой новый зарегистрированный препарат требует как доклинических, так и клинических испытаний, продолжает собеседник. Поэтому даже небольшие изменения структуры препарата обязательно будут приводить к необходимости проведения дополнительных испытаний, замедляющих их активное использование в гражданском обороте.

На сегодняшний день ведется активное наблюдение за «поведением» нового штамма – «омикрон» – способен ли он «вытеснить» штамм «дельта», приводит ли он к более тяжелому течению заболевания, насколько защищены от него уже переболевшие и привитые ранее.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что учреждение не начало разрабатывать новую вакцину против «омикрона», а пояснил, что происходит лишь подстраивание препарата под новый штамм. Он отметил, что такие же манипуляции были сделаны и для всех предыдущих вариантов коронавируса.

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