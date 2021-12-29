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Ресторанам посоветовали не накрывать на Новый год «шведские столы»
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В период новогодних праздников ресторанам необходимо исключить обслуживание в формате «шведский стол», говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
«Рекомендуется: организовать работу предприятий общественного питания в форме полного обслуживания потребителей официантами, в форме самообслуживания (по типу «шведский стол») – исключить», – цитирует документ РИА «Новости».
В гостиницах и санаториях, а также на курортах нужно обеспечить контроль за соблюдением масочного режима, добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее московские рестораны сообщали, что празднование Нового года в среднем обойдется от 8 тыс. рублей на человека в обычном ресторане и до 200 тыс. рублей – в дорогих и популярных заведениях столицы.
Более полумиллиона случаев коронавируса зарегистрировали в США за день
Более 500 тыс. случаев коронавируса зарегистрировали в США за 27 декабря, свидетельствуют подсчеты New York Times.
Данная цифра является абсолютным рекордом за всю пандемию, но, вероятнее всего, включает многие случаи, де-факто относящиеся к рождественским выходным, передает РИА «Новости». Так, на Рождество 25 декабря было зарегистрировано лишь 58 тыс. случаев.
Более надежный среднесуточный показатель за семь дней составляет 243 тыс. случаев. Выше эта цифра была только на протяжении нескольких дней в январе 2021 года – тогда заболеваемость достигала или превышала 250 тыс. случаев в день.
Ранее Секретная служба США заявила, что около 100 млрд долларов было украдено из бюджета программ, предназначенных для помощи предприятиям и потерявшим работу гражданам из-за пандемии коронавируса.
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Россияне назвали самые бесполезные подарки на Новый год
Статуэтки и сувениры, кухонная утварь, а также носки и сладости россияне считают самыми бесполезными подарками на Новый год, однако 88% россиян их никогда не передаривали, согласно результатам опроса ВЦИОМ.
«Среди ненужных новогодних подарков опрошенные отметили сувениры и статуэтки (6%), кухонную утварь, столовые приборы (3%), носки (2%), безделушки (2%), конфеты, сладости и шоколад (2%). Женщины в три раза чаще, чем мужчины, называли бесполезными и ненужными сувениры и статуэтки (9% против 3%), косметику (3% против 1%) и в два раза чаще – кухонную утварь, посуду и столовые приборы (4% против 2%)», – сообщается на сайте ВЦИОМ.
Согласно исследованию, около 7% респондентов назвали нужными все подарки, полученные на Новый год. Большинству респондентов не приходилось получать бесполезные и ненужные новогодние подарки, об этом рассказал 71% опрошенных, а 27% такие подарки получали.
«Практически никогда не передаривают подарки, полученные на Новый год, 88% россиян, каждый десятый опрошенный иногда передаривал полученные на Новый год подарки (10%). Женщины делают это в два раза чаще (13%), чем мужчины (6%)», – следует из опроса.
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 25 декабря. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Опрос проводился в виде телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Ранее президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова рассказала газете ВЗГЛЯД, что по этикету передаривать подарки нельзя. Однако есть исключительные случаи «передаривания подарков». Например, если человек абсолютно не пьет кофе, а ему на Новый год подарили кофеварку или кофемолку, то ее вполне уместно будет отдать близкому другу, подруги или родственнику, который обожает этот напиток. При этом преподносить его как презент нельзя, а вручить исключительно как дополнение к основному подарку, либо отдать «просто так».
Собянин не исключил введение «точечных» ограничений из-за коронавируса в Москве
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Ограничения из-за коронавируса будут стараться вводить в Москве точечно с учетом эпидемиологической обстановки, чтобы не нарушать ритма работы города, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Мы прожили уже с ковидом два года и уже адаптировались. Город и экономика живут нормальной жизнью, все отрасли и транспорт работают, и образование, и здравоохранение, и соцпомощь, и промышленные предприятия. Поэтому стройте жизнь так, как вы обычно строите. Если какие-то «омикроны» или еще что-то будет, то я думаю, что мы, как и прежде, будем стараться делать ограничения минимальные, точечные, чтобы не нарушать ритма работы города», – цитирует ТАСС Собянина.
Ранее Попова предупредила об ухудшении эпидемиологической ситуации после праздников.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 21 922 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,4 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1802, Москве – 1705, Московской области – 1574.
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Собиравшийся судиться с Дедом Морозом юрист отозвал свой иск
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Юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев сообщил, что решил отказаться от иска к Деду Морозу, чтобы сделать «подарок» президенту России Владимиру Путину в честь Нового года.
Мирзоев написал в соцсети «ВКонтакте», что он, «хорошенько подумав», решил, что хочет сделать президенту «новогодний подарок в виде выигранного им дела, то есть решил отказаться от иска и избавить Деда Мороза от судебных тяжб».
Он добавил, что теперь ждет встречи с президентом лично, поскольку приготовил ему еще один подарок.
При этом ранее в среду стало известно, что Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск, ответчиком по которому должен стать юрист Игорь Мирзоев, получивший известность после подачи в суд жалобы на Деда Мороза. Новый иск подала основательница юридической компании «Троицкая и партнеры» Эльнара Троицкая.
«Троицкая просит признать поведение Мирзоева о подаче иска злоупотреблением правом, взыскать в ее пользу 10 млн рублей морального вреда», – передает ТАСС.
Такую же сумму компенсации ранее запросил и сам Игорь Мирзоев. Его иск к АО «Дед Мороз», упомянутый на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, Великоустюгский районный суд Вологодской области зарегистрировал 24 декабря.
По утверждению юриста, главный волшебник страны не выполняет публично взятые на себя обязательства, так как не дарит Мирзоеву подарки и не исполняет его заветные мечты с момента регистрации в качестве юрлица в 1998 году.
Истец просил суд не только возместить ему моральный вред, но и обязать ответчика вручить мужчине 23 подарка и исполнить его самые заветные мечты.
В суде сообщали, что иск Мирзоева зарегистрирован, однако юрист не приложил к заявлению список подарков и заветных желаний, а также квитанции об оплате госпошлины, поэтому был составлен акт об отсутствии соответствующих документов.
В пресс-службе петербургских судов сообщили, что иск Троицкой принят к производству, а первое заседание по нему назначено на 14 февраля.
На итоговой пресс-конференции президента Владимира Путина журналист из Вологодской области рассказал главе государства об иске к Деду Морозу. Глава государства заявил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и готов выступить в роли адвоката, напомнив истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только «хорошим мальчикам и девочкам».
Глава государства посоветовал истцу проанализировать свое поведение и найти то, что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам. После этого Мирзоев выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным в суде. При этом он заявлял, что не планирует отзывать свой иск.
«Одноклассники» выяснили самое популярное блюдо россиян для новогоднего стола
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«Одноклассники» совместно с исследовательским центром ResearchMe узнали, какой бюджет планируют потратить пользователи Рунета в новогоднюю ночь и как подбирают блюда для новогоднего стола.
В классический топ-3 вошли салат оливье, мандарины и салат сельдь под шубой. За оливье проголосовали 67% пользователей Рунета, за мандарины – 65%, за «Шубу» – 55%. Также участники опроса отметили, что не могут себе представить праздничный ужин без бутербродов с красной икрой (40%) или рыбой (27%), холодца (39%), крабового салата (34%), запеченой утки или курицы (33%), солений (29%), мяса по-французски (21%), салата «Мимоза» (18%) и заливного из рыбы (5%), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
По данным опроса, 84% участников опроса предпочитают традиционный стол с большим количеством еды и напитков, и лишь 16% хотят сделать легкий фуршет. При этом второй вариант наиболее часто предпочитают люди в возрасте от 25 до 34 лет – почти четверть (24%) из них отметили, что не любят тратить время на готовку различных блюд. Респонденты старше 35 лет в абсолютном большинстве (84–90%) выбирают традиционные застолья.
Более трех тысяч рублей на праздничный ужин готовы потратить 68% респондентов: треть пользователей Рунета (33%) уже выделили бюджет в 3–5 тыс. рублей, 22% – менее 3 тыс. рублей, 20% – от 5 до 7 тыс. рублей, 12% – от 7 тыс. до 10 тыс. рублей, 3% – более 10 тыс. рублей. 10% респондентов затруднились с ответом на этот вопрос.
Алкоголь для встречи Нового года считают уместным не все опрошенные: 16% собираются провести 31 декабря без «горячительных напитков». Из тех, кто будет встречать 2022 год с алкоголем, 77% поставят на стол игристые вина и шампанское, 41% – крепкий алкоголь, 35% – вина, 8% – ликеры, и 6% – глинтвейн.
Ранее диетолог предложила рецепт полезного оливье.
В Центре Гамалеи назвали срок поступления на рынок назальной вакцины «Спутник»
Назальная форма вакцины «Спутник» поступит на рынок в первом квартале 2022 года, сообщается в Twitter российской вакцины со ссылкой на российский Центр им. Н. Ф. Гамалеи.
«Назальная вакцина «Спутник» будет поставлена на рынок уже в первом квартале 2022 года», – говорится в сообщении в Twitter.
Отмечается, что назальная форма вакцины «Спутник» будет особенно эффективна против омикрон-штамма коронавируса с точки зрения предотвращения его распространения.
«Назальная вакцина «Спутник» будет особенно эффективна против самого заразного омикрон-штамма не только с точки зрения защиты от инфицирования, но и с точки зрения предотвращения его распространения», – говорится в сообщении.
Ранее Министерство здравоохранения дало разрешение компании «Генериум» на проведение исследований назальной вакцины для профилактики коронавируса.
Во Франции установлен рекорд по числу выявленных случаев COVID за сутки
Почти 180 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом выявлено во Франции за сутки, это стало рекордом с начала пандемии, сообщает французское санитарное агентство.
За 24 часа число заболевших коронавирусом составило 179 807. В субботу, 25 декабря, было выявлено более 104 тыс. новых случаев заболевания.
Ранее министр здравоохранения страны Оливье Веран заявлял, что в скором времени штамм коронавируса «омикрон» будет преобладать во Франции.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе.
Новый рекорд по числу заболевших COVID-19 установила Британия
Более 129 тыс. новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Британии за сутки, что является рекордом с начала эпидемии, следует из опубликованных правительством данных.
Согласно статистике, за последние 24 часа только в Англии и Уэльсе был выявлен 129 471 случай COVID-19, передает РИА «Новости». Несмотря на отсутствующие данные по Шотландии и Ирландии, общее число выявленных в Англии и Уэльсе больше, чем было выявлено во всей Британии с начала пандемии.
Ранее подчиняющийся минздраву Германии Институт Роберта Коха сообщил, что Великобритания с 20 декабря вносится в список стран и регионов, в которых широко распространены мутации коронавируса.
Напомним, власти Лондона объявили чрезвычайное положение из-за «омикрона». Ожидалось, что уже к Рождеству «омикрон» будет доминировать в Великобритании. Высказывалось предположение, что «омикрон» может иметь искусственное происхождение из британских лабораторий.
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Актер Хью Джекман заразился коронавирусом
Австралийский актер Хью Джекман сообщил, что заразился коронавирусом, отметив, что проявившиеся у него симптомы заболевания похожи на простуду.
«Я просто хотел, чтобы вы услышали от меня, что я сдал этим утром положительный тест на COVID. Мои симптомы похожи на простуду: у меня першение в горле и небольшой насморк, но я в порядке», – передает РИА «Новости» слова Джекмана на видеозаписи в Twitter.
Актер заверил, что сделает все, чтобы как можно быстрее выздороветь и вернуться к работе.
Джекман родился в Сиднее 12 октября 1968 года. Он известен по ролям в таких фильмах, как «Люди Икс», «Пленницы», «Кейт и Лео», «Престиж» и многим другим.
Ранее Сергей Безруков заболел коронавирусом.
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Пентагон решил перевести большую часть сотрудников на удаленку
Министерство обороны США рекомендует сотрудникам перейти на удаленный режим работы, рассчитывая оставить в организациях ведомства не более 40% персонала, говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.
«Поскольку мы видим, что число положительных тестов на коронавирус растет в столичном регионе в последние недели, административная дирекция вводит дополнительные меры для смягчения последствий, защиты рабочей силы, их семей и наших сообществ», – передает РИА «Новости» сообщение министерства обороны США.
Административная дирекция рекомендует руководству отделов призывать работников до конца января выполнять свои обязанности удаленно, говорится в сообщении.
В Пентагон будут пускать только тех, чье участие требуется в «критически важных» встречах. «До конца января Пентагон будет закрыт для неофициальных посещений», – говорится в сообщении.
«Организации рассчитывают установить среднюю заполняемость на уровне менее 40% от обычной», – отмечается в релизе.
Пентагон призвал персонал и членов их семей сделать дополнительный укол вакцины от коронавируса. «Министерство обороны призывает персонал рассмотреть возможность использования домашнего теста на коронавирус перед возвращением на работу после праздничного периода», – говорится в сообщении.
Ранее американские военнослужащие подали в суд на главу Пентагона из-за обязательной вакцинации.
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В Роскачестве назвали правила выбора вина к новогоднему столу
Выбор вина на новогодний стол – приятный, но иногда затруднительный процесс: наименований достаточно много, поэтому прежде всего стоит обратить внимание на этикетку и условия хранения, сообщили в пресс-службе Роскачества.
При выборе вина в магазине надо обращать внимание на температуру в помещении. «По правилам, вино должно храниться и продаваться при температуре 5-20 С. Если бутылка на ощупь заметно теплая – это повод отказаться от покупки», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
В Роскачестве добавили, что дома вино надо хранить подальше от батареи и не ставить на балкон, иначе оно, как минимум, потеряет в качестве. Не менее важную роль играет и температура подачи: для игристых вин – 7-10 градусов Цельсия, то есть чем слаще, тем холодней; для белых вин – 10-11 градусов, а для красных – 12-14 градусов Цельсия.
Эксперты уверены, чтобы распознать напитки на фруктовом сырье с искусственной газацией, водой и ароматизаторами, важно изучить этикетку: там должно быть отмечено, что «продукция не является вином». А на контрэтикетке указывается место происхождения винограда – например, Кубань или Крым. «Если такой надписи нет, и текст под лупой не разберешь – это вообще не вино», – сказали в Роскачестве.
Уточняется, что для недорогих вин, стоимостью до 400-500 рублей (особенно для белых), имеет значение и дата розлива: лучше всего, если белое или игристое вино разлито не раньше, чем за полгода до употребления, а красное – за год. А если выбирать между импортным и отечественным, то качественный продукт за разумные деньги – это про российское вино.
Как добавила директор департамента исследований винодельческой продукции Роскачества Олеся Буяева, «в категории до 1500 рублей отечественное игристое по цене до 350 рублей вполне может опередить по качеству импортное за тысячу с лишним. «Мы советуем обращать внимание на отечественные вина с маркировкой ЗГУ и ЗНМП, которые производятся и бутилируются в непосредственной близости к виноградникам», – сообщила она.
Ранее «Одноклассники» совместно с исследовательским центром ResearchMe узнали, какой бюджет планируют потратить пользователи Рунета в новогоднюю ночь и как подбирают блюда для новогоднего стола. В классический топ-3 вошли салат оливье, мандарины и салат сельдь под шубой. По данным опроса, 84% участников опроса предпочитают традиционный стол с большим количеством еды и напитков, и лишь 16% хотят сделать легкий фуршет.
Мишустин назвал новогодние праздники возможностью вакцинироваться от COVID-19
Новогодние праздники дают возможность отдохнуть, а также вакцинироваться или ревакцинироваться от коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
«Конечно, январские выходные – это возможность отдохнуть и позаботиться о своем здоровье, пройти вакцинацию, а также сделать повторную прививку, если уже прошло полгода или больше после первой», – цитирует ТАСС слова Мишустина.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%.
До этого Путин поручил правительству в период новогодних праздников уделять повышенное внимание борьбе с коронавирусом в связи с большим количеством заболевших и умерших от COVID-19.
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Минздрав обновил рекомендации по лечению беременных и новорожденных с ковидом
Минздрав России выпустил новую, пятую версию методических рекомендаций об организации оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19, сообщили в пресс-службе министерства.
«В новую версию методических рекомендаций вошло несколько дополнений. В частности, при тяжелой форме заболевания рекомендована оксигенотерапия, необходимая для поддержания сатурации на уровне 95% или выше во время беременности в целях поддержания адекватной доставки кислорода плоду, а в послеродовом периоде – 90% или выше», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Кроме того, обозначены показания к родоразрешению при тяжелых формах COVID-19 по срокам беременности. Дополнительно указывается, что при клиническом выздоровлении и соблюдении определенных условий положительный результат ПЦР-теста на наличие возбудителя COVID-19 не является противопоказанием для выписки из стационара беременных и родильниц. «Обновлена глава «Патогенетическое лечение беременных, рожениц и родильниц с COVID-19» в части, касающейся использования препаратов - антагонистов рецептора ИЛ-6, а также моноклональных антител. К последним относятся лекарственные препараты Сотровимаб, Бамланивимаб, Казиривимаб и Имдесивимаб. Критериями для применения этих препаратов у беременных, рожениц и родильниц с диагнозом COVID-19 обозначены хроническая болезнь почек, сахарный диабет, иммунодефицитные заболевания, сердечно-сосудистые заболевания и другие факторы высокого риска прогрессирования инфекции», – сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что рекомендации разработаны рабочей группой, включающей ведущих российских экспертов в области акушерства и гинекологии, педиатрии, неонатологии, инфекционных заболеваний, анестезиологии, реаниматологии, пульмонологии и микробиологии. «Методические рекомендации опубликованы на официальном сайте Минздрава России и направлены в регионы для использования в работе. Документ призван обеспечить оказание медицинской помощи этим категориям пациентов по единым протоколам на всей территории России», – уточнили в министерстве.
Ранее британские медики посоветовали беременным прививаться от коронавируса.
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В России за сутки выявили 21,1 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 21119 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21119 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,8% не имели клинических проявлений болезни».
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Всего в стране выявлен 10 458 271 вирус-положительный пациент в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1798, Санкт-Петербурге – 1526, Московской области – 1342.
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Также за сутки зафиксировано 932 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 307 022 человека.
За сутки в России полностью выздоровели 42 776 человек, всего выздоровели 9 380 223 человека.
Накануне в России выявили 21922 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 803.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РФПИ объявил о регистрации «Спутника лайт» в Тунисе в качестве бустера
Российская однокомпонентная вакцина «Спутник лайт» получила регистрацию в Тунисе в качестве универсального бустера, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ (суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник лайт» в качестве универсального бустера министерством здравоохранения Туниса», – цитирует сообщение фонда ТАСС.
Ранее в республике Сан-Марино также решили использовать «Спутник лайт» в качестве бустерной дозы.