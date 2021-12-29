Центробанк повысил тарифы на ОСАГО для физлиц на 10% В Москве пробки достигли девяти баллов перед вечерним часом пик 29 декабря 2021, 17:53 Текст: Алексей Дегтярев

В столице к вечеру среды пробки на дорогах достигли девяти баллов из 10, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки». Больше всего затруднений в центральной части города, на Кремлевской, Москворецкой, Болотной и Кадашевской набережных, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса. Также заторы есть на Большом Москворецком мосту, Большом Каменном мосту, на Тверской улице и Лубянской площади. Они наблюдаются и на Бульварном кольце. Кроме того, заторы есть и на Садовом кольце, и на Третьем транспортном кольце в обеих направлениях. Есть затруднения движения на МКАД, но вылетные магистрали сравнительно свободны. Ранее департамент транспорта Москвы объявил о начале предновогодних пробок в столице. По прогнозу ведомства, загруженность дорог в вечерний час пик до конца года будет достигать 9–10 баллов.

Названы обстоятельства гибели Егора Просвирнина 27 декабря 2021, 19:05 Текст: Вера Басилая

Главный редактор издания «Спутник и погром»(запрещено в России)Егор Просвирнин, выпавший из окна дома на Тверском бульваре в центре Москвы, в момент происшествия был в состоянии наркотического опьянения. «38-летний Евгений Просвирнин с семьей снимал квартиру на четвертом этаже. По предварительным данным, в момент инцидента он находился под наркотическим воздействием», – передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Ранее СМИ сообщили о гибели известного националиста Егора Просвирнина. Он выпал из окна пятого этажа в центре Москвы, основатель проекта «Спутник и погром»(запрещено в России) был голый, с ножом и газовым баллончиком. Его смерть подтвердила супруга. Егор Просвирнин – известный националист, не раз попадавший в скандальные ситуации из-за своих высказываний. В 2017 году сайт «Спутник и погром» был заблокирован Роскомнадзором как «ресурс националистического толка», также против главреда ресурса Егора Просвирнина было возбуждено уголовное дело. Автомобилистам в Москве стали приходить штрафы за нахождение в пробке 27 декабря 2021, 15:54 Текст: Вера Басилая

В Москве автомобилисты начали получать штрафы до 3 тыс. рублей за нахождение в пробке, якобы за нарушение правил остановки, сообщает портал Autonews. Собеседник издания рассказал, что получил извещение о нарушении на три тысячи рублей. Как утверждалось в письме, он якобы нарушил правила остановки, хотя в этот момент стоял в заторе, передает РИА «Новости». В Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) провели проверку и отменили санкцию, тогда как в отношении сотрудника, допустившего ошибку, начали служебное расследование. «Люди, проверяющие фотоматериалы с камер, должны быть предельно внимательны», – пояснили в ведомстве, заявив о принятии всех необходимых мер для предотвращения подобных инцидентов. Отмечается, что многие автолюбители также жалуются на похожие ситуации в социальных сетях, однако в МАДИ отметили, что они оперативно реагируют на такие сообщения и в большинстве случаев аннулируют эти штрафы. Ранее департамент транспорта Москвы объявил о начале предновогодних пробок в столице. По прогнозу ведомства, загруженность дорог в вечерний час пик до конца года будет достигать 9–10 баллов. СМИ: В Москве погиб известный националист Егор Просвирнин 27 декабря 2021, 18:14

Фото: Антонимы/YouTube

Текст: Вера Басилая

Из окна пятого этажа в центре Москвы выпал основатель проекта «Спутник и погром» (запрещено в России) Евгений Просвирнин, мужчина был голый, с ножом и газовым баллончиком. Голый мужчина с ножом и газовым баллончиком выпал из окна квартиры в 15.40 в центре Москвы. Опознать его удалось не сразу – документов при нем не было. Позднее на место событий прибыли его родственники, сообщает «Московский комсомолец». «Предположительно, из окна на Тверском бульваре около магазина «Армения» выпал Егор Просвирнин – главный редактор издания «Спутник и погром»(запрещено в России), – передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. То, что Егор Просвирнин погиб, РИА «Новости» подтвердила его супруга. Мужчине было 35 лет. Егор Просвирнин – известный националист, не раз попадавший в скандальные ситуации из-за своих высказываний. В 2017 году сайт «Спутник и погром» был заблокирован Роскомнадзором как «ресурс националистического толка», также против главреда ресурса Егора Просвирнина было возбуждено уголовное дело. «Автомобилисты России» оценили планы снизить максимально допустимое число промилле в крови 27 декабря 2021, 12:30

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Такое число промилле, которое действует на сегодняшний день для автомобилистов, выбрано с целью не допустить ошибку, когда содержание алкоголя в крови человека может повыситься не из-за выпитого спиртного, а из-за лекарств, кефира или кваса, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, комментируя соответствующее предложение зампредседателя правительства. Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин посчитал необходимым снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови автомобилистов, поскольку прослеживается определенная зависимость смертности и числа аварий. Также он рассказал, что рассматривается возможность снижения порога превышения скорости без штрафа с 20 километров в час до 10. «Никто не доказал, что аварии с пьяными водителями связаны с этими допустимыми промилле. Как раз наоборот, статистика показывает, что, как правило, в тяжелые ДТП попадают люди сильно выпившие. То есть, содержание алкоголя в их крови сильно превышено. Поэтому никакого смысла принимать это решение нет», – говорит Похмелкин. Он отмечает, что именно такое допустимое число промилле ввели для исключения ошибки, потому что алкоголь проявляется в организме не только при его прямом употреблении, но и из-за некоторых лекарств, кефира и кваса. Также специалист обращает внимание на то, что подобный режим действует и в других странах – это обычная практика. «Тоже самое касается допустимого превышения скорости. Никто не доказал, что именно в этих пределах превышения совершается большее количество ДТП. Опять же, статистика показывает, что ДТП происходят тогда, когда превышение скорости гораздо выше, нежели на 20 километров в час – от 30–40 и выше», – рассказывает автоэксперт. Кроме того, собеседник подчеркивает, что при ДТП разрешенное превышение скорости на 20 километров в час не учитывается – в аварии даже немного превысивший скорость водитель считается виновным, поэтому ответственность каждый автомобилист и так осознает. «Это сделано для камер, чтобы на обгонах, где-то еще человек мог на законных основаниях осуществить маневр. То есть, за это не штрафуется, но в случае чего может наказываться. Просто это, например, важно на трассе, еще где-то. И, опять же, к этому привыкли, и это соблюдается. А изменения повлекут кошмарную дезорганизацию дорожного движения. Штрафов однозначно соберется больше. Если задача такая, тогда, да, это нужно делать. А если задача – безопасность дорожного движения, то смысла в этих предложениях нет», – заключил Похмелкин. Ранее в правительстве собрались радикально ужесточить наказание за езду в пьяном виде, которое будет зависеть от степени опьянения. Так, граждане за сам факт нахождения за рулем в нетрезвом виде могут быть привлечены к уголовной ответственности, а нарушителей-рецидивистов намерены пожизненно лишить прав. Кроме того, лишение прав будет распространяться на все виды транспорта: колесного, самоходного, водного, авиационного и железнодорожного. В ТЦ на юго-западе Москвы произошла стрельба 28 декабря 2021, 16:41

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

В торговом центре на юго-западе столицы трое неизвестных напали на мужчину, они выстрелили в него из травматического оружия, сообщили в ГУ МВД по Москве. «В 13.11 на службу 02 поступило сообщение о конфликте между гражданами по адресу Профсоюзная улица, 129а. По предварительным данным, трое неизвестных в ходе конфликта с мужчиной произвели в него выстрел, предположительно, из травматического оружия, причинив телесные повреждения», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Нападавшие покинули место происшествия на белой иномарке, ведется розыск. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Отмечается, что по указанному адресу расположен торгово-развлекательный центр «Принц Плаза». Ранее во вторник сообщалось, что в Светлограде мужчина с оружием прошел в местную больницу и взял людей в заложники. Источник отмечал, что мужчина разбрасывал по больнице петарды. Позже стало известно, что конфликт в больнице произошел из-за одного из врачей, у которого была ссора с супругой-доктором. Он в состоянии алкогольного опьянения пришел с оружием в больницу и выстрелил в дверь. Его задержали, никто не пострадал. Против нападавшего возбудили уголовное дело. Фигуранты дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ в Подмосковье признаны виновными 27 декабря 2021, 14:49

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Московский областной суд начал выносить обвинительный приговор в отношении девятерых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина летом 2019 года: трое из подсудимых признаны виновными в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве, шестеро – в хулиганстве. «Суд установил, что подсудимые совершили хулиганство группой лиц по предварительному сговору. Сергей Ходжоян, Гамлет и Грант Айрапетян совершили убийство, а также покушение на убийство из хулиганских побуждений», – цитирует ТАСС судью. Таким образом, трое из подсудимых признаны виновными в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве, шестеро – в хулиганстве. Процесс по делу об убийстве начался в Мособлсуде в декабре 2020 года. В зависимости от роли и степени участия фигурантам инкриминируются преступления по статьям УК РФ «Убийство», «Покушение на убийство» и «Хулиганство». Никто из фигурантов вину не признает. Гособвинение в ходе прений сторон запросило для девятерых участников массовой драки сроки от шести до 22 лет колонии. Потерпевшими по делу признаны отец Белянкина и еще двое врачей-реаниматологов, один из которых был тяжело ранен в ходе конфликта. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, все материалы уголовного дела переводились на армянский язык, поскольку фигуранты через месяц отказались общаться со следствием на русском языке и потребовали переводчика. В рамках расследования уголовного дела следователи определили всех без исключения участников событий и дали правовую оценку действиям каждого из них. По делу было проведено свыше 50 экспертиз, допрошены более 100 свидетелей, проведено значительное количество очных ставок. Установлено, что если бы Белянкин не пресек противоправные действия группы лиц, врач-реаниматолог скончался бы от полученного ножевого ранения. Напомним, в начале июня участник операции ВС России в Сирии Никита Белянкин заступился за посетителя кафе, врача-реаниматолога, которого избивали около 10 человек. После чего экс-спецназовца ГРУ ударили ножом, он погиб. По делу об убийстве были задержаны девять человек. Собянин не исключил введение «точечных» ограничений из-за коронавируса в Москве 28 декабря 2021, 21:12

Фото: Максим Киселев/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Ограничения из-за коронавируса будут стараться вводить в Москве точечно с учетом эпидемиологической обстановки, чтобы не нарушать ритма работы города, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Мы прожили уже с ковидом два года и уже адаптировались. Город и экономика живут нормальной жизнью, все отрасли и транспорт работают, и образование, и здравоохранение, и соцпомощь, и промышленные предприятия. Поэтому стройте жизнь так, как вы обычно строите. Если какие-то «омикроны» или еще что-то будет, то я думаю, что мы, как и прежде, будем стараться делать ограничения минимальные, точечные, чтобы не нарушать ритма работы города», – цитирует ТАСС Собянина. Ранее Попова предупредила об ухудшении эпидемиологической ситуации после праздников. Напомним, за минувшие сутки в России выявили 21 922 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,4 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1802, Москве – 1705, Московской области – 1574. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Прокуратура потребовала удалить видеоролики катавшегося по ТЦ на машине блогера 27 декабря 2021, 16:29 Текст: Вера Басилая

Прокуратура попросила суд признать запрещенной в России публикацию в интернете двух видеороликов блогера Михаила Литвина, в которых тот едет на автомобиле по торговому центру в подмосковном Одинцове, автоэксперты сочли требование ведомства бесполезным. «Одинцовская городская прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании информации, размещенной в двух аккаунтах в социальных сетях, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении прокуратуры Московской области в Telegram. Отмечается, что Одинцовская городская прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства после публикации в социальных сетях ролика, в котором блогер передвигался на автомобиле по торговому центру. Установлено, что пользователем аккаунтов в двух популярных социальных сетях размещаются материалы, в которых пропагандируется антиобщественное поведение. При этом у аккаунтов большое количество подписчиков, доступ к ресурсам свободный, а публикуемые материалы вызывают положительные отклики и комментарии пользователей, имеют широкий резонанс. В 2020 году Литвин вошел в топ-10 самых просматриваемых блогеров в России по версии YouTube. У него насчитывается около 8,39 млн подписчиков на YouTube и 14,2 млн в Instagram. Видео с заездом на автомобиле по торговому центру посмотрели почти 3 млн человек. Между тем, автоэксперты не увидели практической пользы в запрете на ролик Литвина Лидер всероссийского движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов не возражает против блокировки видеозаписей с «подвигами» хулиганов за рулем, но при условии, что процедура цензурирования таких роликов будет четко прописана в законодательстве и включит в себя возможность обжалования несправедливой блокировки. «Это такая палка о двух концах. Здесь встает вопрос – что считать хулиганством? В ролике оно вроде бы налицо. Но неплохо бы предусмотреть процедуру этой самой блокировки. Потому что сегодня заблокируют Литвина, а завтра будут блокировать котиков, как это делает Facebook», – заявил «Ридусу» лидер «Синих ведерок» Известный автоблогер и автожурналист эксперт «Авторадио» Петр Баканов заявил, что запрет на видео Литвина в принципе бесполезен, так как ролик очевидно постановочный и вряд ли у зрителя возникнет идея повторить его похождения в ТЦ. «Даже ребенок будет понимать, что ролики в этом торговом центре подставные. Когда блогер выкладывает видео, где он просто несется по дороге со скоростью 200 километров в час, то это действительно может повлиять на молодую аудиторию, которая хочет так же погонять. Но удалять ролик как у Литвина – это все равно что бороться с ведьмами», – отметил Баканов. Журналист «Авторадио» добавил, что по логике прокуратуры следовало бы запретить демонстрации кинофильмов с погонами, и что надзорное ведомство действовало во многом «для галочки». Ранее в подмосковном ТЦ объяснили проезд блогера через галерею на машине, назвав его постановочным. Вместе с тем прокуратура Москвы сообщила, что Михаил Литвин был лишен водительских прав на четыре месяца в мае 2021 года. Вместе с тем, начальник столичной ГИБДД Александр Быко заявил, что Госавтоинспекция Москвы подписалась в соцсетях на блогеров, которые пропагандируют нарушение правил дорожного движения, уже наказано 150 человек. До этого первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова заявила, что видео блогеров, выкладывающих в своих аккаунтах видео с гонками автомобилей на улицах, будет считаться доказательством их правонарушений. Из-за загоревшейся цистерны перекрыто движение по Киевскому шоссе в Москве 27 декабря 2021, 13:29 Текст: Вера Басилая

Движение по Киевскому шоссе в обоих направлениях перекрыто из-за возгорания цистерны со сжиженным газом, сообщает Госавтоинспекция Москвы. «Произошло возгорание грузового транспортного средства, перевозящего сжиженный газ. По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время движение по Киевскому шоссе в обоих направлениях перекрыто», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В Telegram-канале столичного дептранса указывается, что из-за ДТП задерживаются автобусы 304, 304к, 309, 490, 1001, 1002, 1031, 304к. «Маршруты автобусов временно изменены – они объезжают перекрытый участок через Боровское шоссе. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей», – говорится в сообщении. Ранее на трассе «Глубокий обход Красноярска» опрокинулся и начал гореть бензовоз, водитель успел покинуть машину, движение временно перекрыли. Водитель на МКАД выстрелил в глаз оппоненту 29 декабря 2021, 14:53 Текст: Алексей Дегтярев

В столице два автовладельца устроили скандал, один из них достал оружие и выстрелил другому в лицо, сообщают СМИ. Потерпевший получил ранение глаза из пневматического оружия, после конфликта стрелявший сел в машину и уехал с места ЧП, инцидент произошел на МКАД, пишет РЕН-ТВ. В 2020 году столичные правоохранители задержали пассажира такси, который открыл стрельбу на Московской кольцевой автодороге из-за резкого торможения водителя. В Москве ищут мужчину, доставшего в ТЦ похожий на гранату предмет 26 декабря 2021, 21:53 Текст: Елена Мирошниченко

Полиция ищет в районе Ленинградского шоссе мужчину, который после задержания охраной ТЦ показал предмет, похожий на гранату, и скрылся, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА «Новости», что торговый центр, о котором идет речь, это «Метрополис». По его же словам, злоумышленник убежал с места ЧП в метро «Войковская». Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет. Ранее мужчину у входа на станцию московского метро «Славянский бульвар» на Покровской линии ранил неизвестный. Вице-мэр Москвы объяснил необходимость снижения нештрафуемого порога до 10 км/ч 28 декабря 2021, 18:39 Текст: Алексей Дегтярев

Нештрафуемый порог за превышение в 20 километров в час – «очень неправильная история», заявил вице-мэр столицы Максим Ликсутов, говоря о задаче по сокращению числа дорожных аварий. «Сами посудите, если МВД выставляет требования к точности измерения камеры фотовидеофиксации плюс-минус 3 км/ч, то обязательно надо снижать нештрафуемый порог скорости. Как только мы это сделаем, у нас количество ДТП снизится как минимум на 35%, а уровень смертности – в три-четыре раза», – заявил вице-мэр в интервью РБК. Он добавил, что это поможет снизить число заторов на дорогах, так при более 2 тыс. аварий за день загруженность дорог в Москве повышается на два балла, и увеличивается время в пути, а также падает скорость. Заместитель мэра добавил, что в других мегаполисах мира нештрафуемый порог составляет от 0 до 5 км/ч. Предложение о снижении нештрафуемого порога до 10 км/ч передано в правительство и МВД. При этом Ликсутов отметил, что власти города не считают нужным снижать базовую скорость. «Мы считаем, что есть сугубо пешеходные улицы, где и 30 км/ч многовато, например на Дмитровке. А есть Садовое кольцо, где 50–60 км/ч вполне разумно ехать. Поэтому не получится на всю Москву накинуть шапку одинакового размера, надо действовать сегментированно, продуманно и взвешенно», – заключил он. Летом глава ГИБДД Михаил Черников отмечал, что перед снижением нештрафуемого порога в России необходимо привести все дороги в России в соответствие со действующими нормативами. Собянин заявил о падении популярности общественного транспорта в пандемию 28 декабря 2021, 21:34 Текст: Кристина Цыцура

Число москвичей, пользующихся общественным транспортом, в период пандемии коронавируса сократилось почти до уровня 2010 года – до 60%, хотя в 2019 году было 70%, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Количество машин в городе прибавлялось, а количество машин на улицах города не увеличивалось. Сейчас ситуация несколько ухудшилась из-за пандемии, многие опасаются садиться в общественный транспорт, поэтому пересаживаются на автомашины», – сказал мэр Москвы в эфире канала ТВ Центр, передает РИА «Новости». По его словам, в 2019 году 70% москвичей пользовались общественным транспортом, а в 2010 году – чуть более 60%. Он отметил, что за счет большого количества пассажиров общественного транспорта удавалось сдерживать поток машин. Собянин добавил, что, когда в городе в сутки проезжает по улицам до 3 млн машин, все в порядке, но, когда их больше, ситуация ухудшается. Половина из этого потока – это машины жителей Подмосковья и жителей других регионов. «И важно для них создать какое-то пригородное сообщение», – отметил мэр. Ранее сообщалось, что ограничения из-за коронавируса будут вводиться в Москве точечно с учетом эпидемиологической обстановки, заявлял Сергей Собянин. Решение о возобновлении программ льготного автокредитования отложили на 2022 год 29 декабря 2021, 10:10 Текст: Александра Юдина

Решение о возобновлении программ льготного автокредитования и лизинга будет принято в 2022 году в зависимости от ситуации на рынке; в целом на поддержу спроса на машины российского производства в бюджете заложено около 20 млрд рублей, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. «На меры поддержки спроса, включая льготные автокредиты, лизинг, в том числе электромобилей, субсидии на покупку автомобилей на газомоторном топливе заложено в общей сложности около 20 млрд рублей на 2022 год. Но решение о запуске этих программ будет приниматься в следующем году в зависимости от состояния автомобильного рынка в России по итогам 2021 года и начала 2022 года и ситуации с дефицитом машин у дилеров», – передает РИА «Новости» его слова. Мантуров добавил, что программы льготного автокредитования и лизинга – одни из самых эффективных мер по повышению спроса – приостановлены с февраля. По его словам, сейчас в них нет необходимости, «спрос и так перегрет». Министр отметил, что вероятность повышения утилизационного сбора на легковые и грузовые автомобили в России в 2022 году небольшая. «Вероятность того, что в следующем году состоится индексация утильсбора для новых легковых и грузовых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, небольшая. В отношении спецтехники дискуссии идут в части гармонизации утилизационного сбора с другими странами-участницами ЕАЭС», – сказал он. В Минпромторге ожидают, что рост цен на автомобили в России замедлится в следующем году. «Ожидаем, что темпы роста цен на автомобили в следующем году снизятся», – сказал он. По словам Мантурова, цены на автомобили российского производства в 2021 году выросли на 5-8%, на импортные – в пределах 20%. Ранее глава Минпромторга предложил расширить программу льготного автокредитования, включив в нее работников учреждений государственной системы образования. Центробанк повысил тарифы на ОСАГО для физлиц на 10% 29 декабря 2021, 17:28 Текст: Алексей Дегтярев

Центральный Банк России увеличил границы тарифного коридора по ОСАГО для легковых машин физлиц на 10%, об этом сообщил регулятор. «Банк России расширил границы тарифного коридора по ОСАГО. Для легковых автомобилей физических лиц диапазон расширения базовых ставок как вниз, так и вверх составит 10%, для общественного транспорта (автобусов, совершающих регулярные перевозки пассажиров, троллейбусов и трамваев) – 4,9%, для других категорий транспортных средств (в частности, такси) - 30%», – цитирует сообщение ЦБ ТАСС. В 2020 году вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, позволяющие индивидуализировать тариф для водителей, учитывая их личностные факторы.