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РФПИ объявил о регистрации «Спутника лайт» в Тунисе в качестве бустера
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Российская однокомпонентная вакцина «Спутник лайт» получила регистрацию в Тунисе в качестве универсального бустера, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ (суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник лайт» в качестве универсального бустера министерством здравоохранения Туниса», – цитирует сообщение фонда ТАСС.
Ранее в республике Сан-Марино также решили использовать «Спутник лайт» в качестве бустерной дозы.
Более полумиллиона случаев коронавируса зарегистрировали в США за день
Более 500 тыс. случаев коронавируса зарегистрировали в США за 27 декабря, свидетельствуют подсчеты New York Times.
Данная цифра является абсолютным рекордом за всю пандемию, но, вероятнее всего, включает многие случаи, де-факто относящиеся к рождественским выходным, передает РИА «Новости». Так, на Рождество 25 декабря было зарегистрировано лишь 58 тыс. случаев.
Более надежный среднесуточный показатель за семь дней составляет 243 тыс. случаев. Выше эта цифра была только на протяжении нескольких дней в январе 2021 года – тогда заболеваемость достигала или превышала 250 тыс. случаев в день.
Ранее Секретная служба США заявила, что около 100 млрд долларов было украдено из бюджета программ, предназначенных для помощи предприятиям и потерявшим работу гражданам из-за пандемии коронавируса.
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Путин сообщил об эффективности «Спутника V» против «омикрона»
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Вакцина «Спутник V» нейтрализует новый штамм коронавируса «омикрон», сообщил президент России Владимир Путин на саммите СНГ в Санкт-Петербурге, ссылаясь на данные исследования Института имени Гамалеи.
«Я разговаривал с руководителем Института имени Гамелии, они провели исследование, и «Спутник V» точно нейтрализует новый штамм «омикрон». Он мне сказал, что только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий», – передает РИА «Новости» слова главы государства.
Президент добавил, что говорил с Гинцбургом «буквально два дня назад». «Они эти исследования провели, но теперь нужно провести второй этап – это клинические исследования, посмотреть, в какой степени [нейтрализует]. Но он говорит, то, что мы сделали, в институте – совершенно точно, мы можем утверждать на 100%, нейтрализует, и нейтрализует в достаточно высокой степени», – заключил он.
При этом Путин отметил, что «Спутник V» [обеспечивает] где-то около 90% защиты, где-то в районе», передает Telegram-канал Sputnik Беларусь.
Ранее в ВОЗ заявили, что предварительные результаты исследований действия вакцин Pfizer и AstraZeneca указали на их пониженную эффективность против нового штамма коронавируса «омикрон» по сравнению с «дельтой».
Все одобренные в США вакцины показали низкую эффективность против «омикрона». Речь идет о вакцинах Moderna, Pfizer/BioNTech (по две дозы) и Johnson & Johnson (одна доза).
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от штамма «омикрон».
Попова предупредила об ухудшении эпидемиологической ситуации после праздников
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Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в России может ухудшиться после новогодних праздников, сообщила во вторник на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма «омикрон» возрастают. И мы можем ожидать ухудшения эпидситуации после выходных дней», – цитирует ее ТАСС.
Также она сообщила, что специалисты Роспотребнадзора перейдут на усиленный режим работы в новогодние праздники.
«Специалисты Роспотребнадзора на праздники переходят на усиленный режим работы, организованы круглосуточные дежурства, все наши лаборатории готовы к проведению всех видов исследований, и запасы материальные пополнены для того, чтобы обеспечить бесперебойную круглосуточную работу всех подразделений Роспотребнадзора», – рассказала Попова.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вакцина «Спутник V» нейтрализует новый штамм коронавируса «омикрон».
Собянин не исключил введение «точечных» ограничений из-за коронавируса в Москве
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Ограничения из-за коронавируса будут стараться вводить в Москве точечно с учетом эпидемиологической обстановки, чтобы не нарушать ритма работы города, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Мы прожили уже с ковидом два года и уже адаптировались. Город и экономика живут нормальной жизнью, все отрасли и транспорт работают, и образование, и здравоохранение, и соцпомощь, и промышленные предприятия. Поэтому стройте жизнь так, как вы обычно строите. Если какие-то «омикроны» или еще что-то будет, то я думаю, что мы, как и прежде, будем стараться делать ограничения минимальные, точечные, чтобы не нарушать ритма работы города», – цитирует ТАСС Собянина.
Ранее Попова предупредила об ухудшении эпидемиологической ситуации после праздников.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 21 922 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,4 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1802, Москве – 1705, Московской области – 1574.
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Эксперт: Удар по кошельку сможет отрезвить пропагандистов антипрививочного движения
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«Так называемые лидеры антипрививочного движения – все эти интернет-гуру и проповедники – эксплуатируют массовые страхи. Причем многие из гуру сначала сами сочиняют страшные легенды, внушают их простодушным людям, а потом зарабатывают на этом огромные деньги», – сказал газете ВЗГЛЯД медиаэксперт Александр Малькевич. Ранее стало известно, что один из телеграм-каналов с фейками о ковиде зарабатывает 22 млн рублей в год.
«Меня не удивляют сообщения о том, что авторы фейков про пандемию зарабатывают десятки миллионов рублей. Если говорить про западных «идолов» антиковидного сопротивления, там вообще речь о миллионах долларов. Они продают свои курсы, онлайн-лекции, книги с дурацкими названиями вроде «Как защитить себя от влияния 5G», «Спасемся от Била Гейтса» или «25 советов, как выжить при вакцинации» и так далее», – говорит гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», первый зампред комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты, руководитель рабочей группы по защите прав пользователей интернета Александр Малькевич.
«Этот вопрос уже много раз поднимала Общественная палата: так называемые инфлюенсеры, лидеры общественного мнения в Сети – это зачастую непонятные персонажи, люди явно без образования. Они должны нести официальные обязанности, должны отвечать за информацию, которую распространяют. Не говоря уже о том, что в зависимости от количества подписчиков и с учетом тех сумм, которые инфлюенсеры зарабатывают, для них должен меняться налоговый режим», – считает Малькевич.
Опасность подобных сетевых сообществ заключается не только в том, что попавшие под влияние гуру рядовые граждане теряют большие суммы, но и в том, что люди еще и рискуют своим здоровьем, возмущается эксперт.
«За фейки о коронавирусе в нашей стране прописана и уголовная ответственность, но, как я много раз уже говорил, этот закон применяется очень редко и слишком мягко. Наказывать нужно жестко, и в первую очередь наказывать нужно рублем, – заявил Малькевич. – Наказание за это должно быть неотвратимым, серьезным и публичным. Только удар по кошельку сможет как-то отрезвить таких проповедников. Штрафы должны быть прямо пропорциональны их заработкам. С учетом того, что расценки на рекламу инфлюенсеры сами же и публикуют, скрыть доходы от властей у них не получится».
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
Кроме того, таким проповедникам нельзя позволять сохранять анонимность, считает эксперт. «Это другая цифровая угроза, которую также давно выявила Общественная палата. Мы настаиваем на том, что анонимности в Сети быть не должно. Нужно двигаться к отмене этого явления», – требует Малькевич.
Как пишут во вторник «Известия» со ссылкой на полковника полиции в отставке Алексея Трифонова, автор телеграм-канала «Ковид Сопротивление» зарабатывает до 22,6 млн рублей в год на распространении ложной информации о коронавирусе. Этот канал, на который подписаны 126 тыс. человек, стал одной из наиболее популярных площадок по тиражированию фейков о вакцинации и COVID-19: там активно отрицают пандемию, называют болезнь телевирусом, а вакцинацию – уколизацией и утилизацией.
На канале также публикуются рекламные записи о нетрадиционной медицине, предложения по подработке в Сети и пиар других каналов. Ежедневно появляется три–четыре таких поста. Стоимость каждой публикации рассчитывается в среднем как 50 копеек за одного подписчика. «Сам владелец канала признался, что он просто эсэмэмщик и, по сути, просто зарабатывает на критике вакцинации. Вот только из-за подобной повестки продолжают умирать люди, но, видимо, деньги не пахнут», – возмущается полковник Трифонов.
Во Франции установлен рекорд по числу выявленных случаев COVID за сутки
Почти 180 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом выявлено во Франции за сутки, это стало рекордом с начала пандемии, сообщает французское санитарное агентство.
За 24 часа число заболевших коронавирусом составило 179 807. В субботу, 25 декабря, было выявлено более 104 тыс. новых случаев заболевания.
Ранее министр здравоохранения страны Оливье Веран заявлял, что в скором времени штамм коронавируса «омикрон» будет преобладать во Франции.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе.
Новый рекорд по числу заболевших COVID-19 установила Британия
Более 129 тыс. новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Британии за сутки, что является рекордом с начала эпидемии, следует из опубликованных правительством данных.
Согласно статистике, за последние 24 часа только в Англии и Уэльсе был выявлен 129 471 случай COVID-19, передает РИА «Новости». Несмотря на отсутствующие данные по Шотландии и Ирландии, общее число выявленных в Англии и Уэльсе больше, чем было выявлено во всей Британии с начала пандемии.
Ранее подчиняющийся минздраву Германии Институт Роберта Коха сообщил, что Великобритания с 20 декабря вносится в список стран и регионов, в которых широко распространены мутации коронавируса.
Напомним, власти Лондона объявили чрезвычайное положение из-за «омикрона». Ожидалось, что уже к Рождеству «омикрон» будет доминировать в Великобритании. Высказывалось предположение, что «омикрон» может иметь искусственное происхождение из британских лабораторий.
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Путин призвал достичь 90% уровня коллективного иммунитета к COVID-19
Президент России Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%.
На неформальном саммите СНГ глава руководителя Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с коронавирусом и о необходимом уровне коллективного иммунитета, передает ТАСС.
Путин обратил внимание на то, что «коллеги за рубежом уже стремятся к иммунизации 90 с лишним процентов [населения], 90-95». Глава государства спросил, Попову, какой сейчас уровень коллективного иммунитета в России. Глава ведомства отметила, что он составляет около 60%.
«А нужно 90 [процентов]», – констатировал Путин. «90-95 [процентов]», –уточнила Попова.
Она сказала, что такой же уровень коллективного иммунитета нужен для предотвращения распространения кори, полиомиелита. «Тогда мы не будем встречаться с этими инфекциями», – указала руководитель Роспотребнадзора.
Ранее Путин поручил правительству в период новогодних праздников уделять повышенное внимание борьбе с коронавирусом в связи с большим количеством заболевших и умерших от COVID-19.
Попова оценила риски создания вирусов зарубежными учеными
Зарубежные ученые могут создавать вирусы и бактерии, доступность инструментов для этого несет риски биологической безопасности, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на неформальном саммите СНГ.
«Развитие биотехнологий, синтетических технологий, доступность инструментов для изменения и создания вирусов и бактерий также несут риски для биологической безопасности. Бесконтрольное применение биотехнологий может обернуться непредсказуемыми результатами», – цитирует РИА «Новости» Попову.
По ее словам, в этом году ученые Великобритании создали бактерию – штамм кишечной палочки, которая стала устойчивой к ряду заболеваний.
«При помощи биотехнологий возможно сделать трудноразличимыми естественные и преднамеренные угрозы биобезопасности», – отметила она.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала выстроить в СНГ единую систему мер по обмену информацией для биобезопасности.
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Попова: Россия первой изучила «омикрон» в ЮАР
Россия – первая и единственная страна, которая изучила в ЮАР штамм коронавируса «омикрон», и занимает лидирующие места по охвату тестированием на коронавирус, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на неформальном саммите СНГ.
Президент России Владимир Путин пригласил главу Роспотребнадзора Анну Попову на неформальный саммит СНГ, чтобы она рассказала о дальнейших направлениях работы для борьбы с коронавирусом.
«Наши коллеги сотрудничают (в борьбе в коронавирусом - прим. ВЗГЛЯД), сотрудничают очень конкретно, глубоко, в ежедневном режиме. Это касается совместной научной деятельности, разработки лекарственных препаратов, профилактических средств, обмена тест-системами и другими средствами преодоления этой болезни. И для того, чтобы начать нашу работу, дискуссию, я пригласил сегодня главного санитарного врача России Анну Юрьевну Попову», – цитирует РИА «Новости» Путина.
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Он добавил, что Попова доложит свое видение того, где «мы находимся на этом пути, что, по мнению специалистов наших с вами, нужно сделать совместно, чтобы эффективно двигаться дальше, преодолевая эту проблему, эту эпидемию».
«Я хочу поблагодарить нашего президента Владимира Владимировича Путина, он поручил нам с миссией оказаться в Южно-Африканской республике. В течение 24 часов мы вместе с сотрудниками, специалистами министерства здравоохранения оказались там, и мы были первые и, наверное, единственные на сегодняшний день иностранными специалистами, врачами и учеными, и вирусологами и эпидемиологами, которые оказались на месте, и мы видели, что там происходит», – заявила Попова.
Также она сообщила, что Россия с начала пандемии занимает лидирующие места по охвату тестирования населения Российской Федерации.
«На сегодняшний день по общему количеству Россия занимает четвертое место», – подчеркнула Попова.
Она также предложила выстроить в СНГ единую систему мер, направленных на развитие научных исследований и обмен информацией для противодействия угрозам биологической безопасности.
«На фоне пандемии наблюдается увеличение вложений в создание лабораторий высокого уровня биологической защиты во многих странах мира. Очевидно, что для исследований в области молекулярной эпидемиологии, обеспечении биологической безопасности требуются инвестиции, кадры и инфраструктура, научные центры и лаборатории. Для противодействия угрозам биологической безопасности на пространстве Содружества важно: первое – выстраивать единую региональную систему мер, направленных на развитие научных исследований, на взаимную помощь и обмен технологиями, результатами разработок», – заявила глава Роспотребнадзора.
Также, по словам Поповой, вторым необходимым условием является обеспечение технологической и исследовательской независимости, создание своими силами собственных объектов и лабораторий.
«И третье – укреплять единый механизм предупреждения и реагирования на риски биологической безопасности, в том числе преднамеренного характера. И у наших стране есть существенные преимущества, мощная, заложенная в советские времена санитарно-эпидемиологическая служба и наука, единые подходы к противоэпидемической работе, схожая система подготовки кадров и единый, один у нас общий язык общения», – отметила она.
При этом Попова заявила, что все природные очаги чумы на территории СНГ находятся под контролем.
«На территории стан СНГ 45 природных очагов чумы. Благодаря совместной программе, которая финансируется РФ и созданной по вашему, Владимир Владимирович (Путин), поручению, удалось в последние 4 года обеспечивать полное благополучие по чуме во всех наших странах, несмотря на ежегодную регистрируемую чуму в странах, близких к нашим границам: Монголия – 8 случаев, в Китае – 10, в США – 9 случаев, из них почти половина летальных», – заявила глава Роспотребнадзора, отметив, что «чума представляет большую проблему в мире.
«Но все природные очаги чумы в результате нашего взаимодействия сегодня находятся под контролем. И за период с 2017 года в СНГ не зарегистрировано ни одного случая чумы», – уточнила Попова.
Ранее стало известно, что в новую версию рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению коронавируса включена информация о варианте вируса «омикрон».
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
Врач-терапевт Алексей Водовозов заявлял, что для борьбы с этим штаммом необходим гибридный иммунитет.
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Попова заявила о возможной перегрузке системы здравоохранения из-за «омикрона»
Новый штамм короновируса «омикрон» из-за высокой заразности может спровоцировать перегрузку системы здравоохранения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.
«Это (высокая заразность «омикрона») может вызвать перегрузку (системы здравоохранения)», – передает ее слова РИА «Новости».
Кроме того, Попова отметила, что «омикроном» могут заболеть и люди с высоким риском.
«То, что он гораздо более заразен, больше людей сразу заражается. Это тоже очень важно, потому что, когда такая активность вируса, то могут попадать люди, для которых заболеть любым вариантом этого вируса – это высокий риск», – сказала глава ведомства.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вакцина «Спутник V» нейтрализует новый штамм коронавируса «омикрон».
Чижов выразил уверенность в успехе переговоров о признании сертификатов вакцинации
Есть уверенность в положительном результате переговоров Москвы и Брюсселя о взаимном признании сертификатов вакцинации, однако сроки их завершения пока не ясны, заявил постпред России в ЕС Владимир Чижов.
«Проблема сложная. Она во многом организационно-техническая. Разговоры об этом идут. И я надеюсь, что они придут к положительному результату. В положительном результате я уверен, я не уверен пока в сроках», – приводит ТАСС слова Чижова.
Россия и Евросоюз на сегодняшний день ведут переговоры по вопросу взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса.
Ранее Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что во время борьбы с коронавирусом не справиться без взаимного признания вакцин и их распространения в мире.
«Почему я и говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения этих вакцин по всему миру как можно быстрее и как можно в большем количестве, иначе нам не справиться глобально с этой проблемой, человечество будет все время жить с этим и нести огромные потери. У нас даже появился термин такой – избыточная смертность», – сказал он.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может признать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» уже через несколько месяцев.
Напомним, что ВОЗ продолжает оценивать техническое досье российской вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.
Ранее в пресс-службе ВОЗ сообщали, что инспекция экспертов организации в Россию для оценки вакцины от коронавируса «Спутник V» состоится не ранее января 2022 года. В РФПИ заявили, что ВОЗ до сих пор не признала российскую вакцину из-за незначительных бюрократических вопросов.
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Попова: Коронавирус демонстрирует сезонность, будут появляться новые штаммы
Коронавирус уже проявляет свою сезонность, он будет продолжать мутировать, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на неформальной встрече руководителей государств – участников СНГ.
«Вирус, конечно, будет мутировать. И будут новые штаммы. Из того, что говорят ученые, он уже сегодня проявляет сезонность, он становится сезонным, он будет приходить в тот сезон, который себе выберет. И пока это тоже еще неопределенная история», – передает ТАСС ее слова.
Попова добавила, что «сейчас он приходит осенью и, наверное, весной». «Что будет дальше – мы все вместе увидим», – резюмировала дипломат, подчеркнув, что в противоэпидемической практике не принято чего-то ожидать, главное – принимать меры, которые предотвратят распространение вируса.
За минувшие сутки в России выявили 21922 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,4 млн случаев заболевания. Всего в стране выявлено 10 437 152 вирус-положительных пациента в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 935 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 306 090 человек.
Накануне в России выявили 23210 новый случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 1288.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В Крыму временно приостановили требование о QR-кодах в общественных местах
Глава Крыма Сергей Аксенов приостановил до 20 января требование об обязательных QR-кодах для посещения общественных мест, следует из его указа.
В Крыму временно приостановили требование о QR-кодах в общественных местах
Указ размещен во вторник на сайте правительства республики.
«Внести в Указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» следующие изменения: (...) подпункт 15.1 изложить в следующей редакции: Обеспечить c 20 января 2022 года допуск совершеннолетних граждан при наличии документа, удостоверяющего личность, и сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (в общественные места)», – говорится в документе.
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Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала о доработке законопроекта о QR-кодах.
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Голикова заявила о росте уровня коллективного иммунитета россиян к COVID-19
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 61,1% за выходные, однако этого пока недостаточно, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.
«Благодаря вакцинации на сегодняшний день в Российской Федерации уровень коллективного иммунитета [к ковиду] составляет 61,1%. Этого недостаточно, чтобы безопасно себя чувствовать. И в этом смысле мы должны продолжить совместную работу по убеждению наших граждан в приверженности к вакцинации», – передает ТАСС ее слова.
Ранее глава оперштаба сообщила, что достигнуть уровня коллективного иммунитета к COVID-19 в 80% можно, только если каждый, у кого нет противопоказаний, привьется.
Севастополь стал абсолютным лидером по коллективной вакцинации. Необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции достиг 80,8%.
Президент России Владимир Путин раскритиковал низкий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России и назвал нечестной позицию политиков, которые «крутят хвостом» и борются с вакцинацией ради повышения рейтингов. Он также заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%.