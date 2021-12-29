Россиян начали обманывать с помощью «новогодних розыгрышей»

Психологи предупредили родителей о риске раннего обучения иностранному языку

Ребенку начинать изучать второй язык нужно, когда у него возникает потребность на нем что-то делать: общаться с родными или друзьями, играть, смотреть мультфильмы, слушать сказки, заявили опрошенные газетой ВЗГЛЯД психологи.

«Если вы просто будете заставлять ребенка учить слова, мотивируя это тем, что когда-нибудь ему это пригодится, ребенок не будет говорить», – считает научный сотрудник факультета психологии МГУ Екатерина Ощепкова. Максимально благоприятные условия овладения языком, говорят специалисты – нахождение ребенка в соответствующей языковой среде, однако и его ближайшее окружение также должно говорить на целевом языке.

«Будьте осторожны! Нельзя начинать школьное обучение на том языке, которым ребенок владеет не слишком хорошо. Не понимая хорошо учителя, он будет все больше отставать сам, мешать другим, а его мотивация учиться очень скоро существенно снизится. Прежде чем отдавать ребенка в иноязычную школу, убедитесь, что он хорошо понимает инструкции и самые простые учебные тексты», – предупредил завкафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ, академик РАО Александр Веракса.



Большой проблемой билингвизма является ситуация, когда дети начинают учить неродной язык очень рано, но это обучение сводится к тому, чтобы ребенок вызубрил новые слова и грамматические правила, отмечают психологи. Если не показать ему, для чего можно использовать язык, он так и останется нелюбимым предметом и набором слов, которые непонятно, как использовать.

Главное, считают специалисты, вовлекать ребенка в совместную деятельность с родителями, сиблингами, друзьями именно на иностранном языке: играть на нем в какие-то игры, смотреть и обсуждать мультфильмы. Не нужно стремиться заставить ребенка переводить с одного языка на другой, для жизни достаточно умения общаться и получать информацию на языке.

«Для полноценного освоения языка в детском возрасте и достижения позитивных результатов особенно важным является возможность его использования для общения со сверстниками, освоения новых знаний, умений и получения удовольствия (например, от просмотра мультфильма на иностранном языке, освоения новой видеоигры и т. д.)», – посоветовала профессор факультета психологии МГУ Наталья Картушина.



Если говорить о письме, то этот навык специалисты советуют сначала сформировать на одном языке, особенно если алфавиты двух языков частично пересекаются. Иначе

ребенок будет испытывать дополнительные трудности, решая, какой звук обозначает та или иная буква.

Кроме того, орфографические принципы, используемые разными языками, также очень разные. Так, для овладения английской орфографией скорее используется принцип «смотри и пиши», то есть ребенок стремится запомнить, как слово пишется целиком, а для овладения русской – фонематический анализ.

Кандидат психологических наук, преподаватель МГУ Вера Якупова посоветовала убедиться, что ребенок овладел письмом на одном языке: знает, как пишутся все буквы, какими буквами передаются фонемы и их сочетания, умеет находить орфограммы и применять к ним правила, не испытывает затруднений в написании хотя бы простейших текстов: письма, приглашения, рассказа о себе, и только затем начинайте развивать навык письма на другом языке.

Если у ребенка нет никаких задержек в речевом развитии, то знание двух языков только даст ему дополнительные возможности, расширит его кругозор, облегчит изучение новых языков, считают специалисты. Однако если родители заметили, что ребенку трудно говорить и на одном, и на другом языке, если в речевом развитии он отстает от сверстников, то следует ограничиться одним языком, хотя бы до того момента, когда ребенок будет говорить на нем вполне уверенно – билингвизм яляется фактором риска.

«Вполне вероятно, что ребенок-билингв до определенного возраста будет отставать в объеме словаря на каждом из языков от своих сверстников-монолингвов, однако если суммировать количество слов, которые он знает на двух языках, их окажется больше», – говорит Картушина.

Психологи называют и еще один особо негативный риск одновременного изучения ребенком сразу двух языков – полуязычие. Это когда ребенок вроде бы говорит на двух языках, но ни одним из них не овладевает на уровне литературного, нормативного языка и может выразить только очень простые смыслы.

«Необходимо помнить, что всегда, когда мы говорим об овладении языком, речь идет об овладении культурой, одно без другого невозможно. Поэтому в особой группе риска развития полуязычия – дети мигрантов, которые приезжают в другую страну, отрываясь от родной культуры, и испытывают значительные трудности вхождения в новую культуру», – пояснила Ощепкова.