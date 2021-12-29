Решение о возобновлении программ льготного автокредитования отложили на 2022 год

Политолог оценил планы Молдавии по объединению с Румынией

Объединению Молдавии и Румынии препятствуют непопулярность этой идеи у жителей обеих стран, а также проблема Приднестровья, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виталий Андриевский. Ранее президент Молдавии Майя Санду допустила объединение с Румынией, если эту идею поддержат граждане страны.

«Для объединения Молдавии и Румынии нужна прежде всего воля народа, но сейчас все опросы дают одинаковый результат: за интеграцию двух стран готовы проголосовать 25-30% молдаван. Это, как вы понимаете, нельзя назвать волей народа», – пояснил директор Института эффективной политики Виталий Андриевский.

По его словам, на последних президентских выборах кандидаты, которые называли себя унианистами, получили 1-2%. Унианистские партии также не прошли в парламент, что является ярким показателем непопулярности идеи интеграции.

«Интересно, что Румыния и не помогала этим унианистским партиям, хотя для этого нужны не такие большие средства. Просто в Бухаресте тоже не хотят сажать себе на шею дополнительные несколько миллионов человек, учитывая, что уровень жизни в Румынии ощутимо выше, чем в Молдавии», – детализировал аналитик.

Кроме того, для объединения есть и внешние сложности, подчеркнул эксперт. «В Румынии есть территории, населенные преимущественно венграми. После объединения Румынии с Молдавией они, скорее всего, поднимут вопрос об объединении с Венгрией. И это уже будет грозить целостности самой Румынии», – пояснил аналитик.

Помимо этого, Румыния – унитарное государство, а в составе Молдавии уже есть автономия Гагаузия, и это тоже представляет собой нерешаемую проблему. «В Трансильвании живут болгары, которые тоже могут затребовать автономию. В общем, Бухаресту попросту не нужны такие территориальные проблемы», – заметил эксперт.

Отдельно собеседник коснулся проблемы Приднестровья, напомнив, что Румыния является членом НАТО, а в альянс не берут страны с нерешенными территориальными конфликтами.

«Стоит отметить, что идея вступления в Североатлантический альянс среди части населения Молдавии обсуждается только из-за напряженности на российско-украинской границе. НАТО рассматривается как «зонтик» от Москвы. Но эту мысль поддерживает не подавляющая часть населения», – пояснил собеседник.

В такой ситуации молдавские политики, настроенные прорумынски, предлагают сейчас альтернативный вариант: объединение в рамках Евросоюза, напомнил политолог. «Тогда между странами исчезнет граница и в общем будет достигнут интеграционный эффект. Но пока и эта тема неактуальна», – заключил Андриевский.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что их объединение с Румынией возможно, если большинство граждан Молдавии поддержит эту идею.

Санду сказала, что «есть много людей, которые поддерживают эту идею, но есть и другая часть общества, которая напугана идеей объединения». По ее мнению, для воплощения в жизнь столь «большого проекта» требуется «поддержка подавляющего большинства в обществе», передает ТАСС со ссылкой на Pro TV.

«Посмотрим, как будут развиваться события», – указала политик, добавив, что власти Молдавии и Румынии реализуют политику по сближению двух стран в гуманитарной, энергетической и других сферах.

При этом Санду также заявила, что Молдавия не планирует вступать в НАТО, нейтральный статус государства зафиксирован в конституции.

Напомним, у Молдавии и НАТО есть индивидуальный план партнерства. В Кишиневе работает информационный центр НАТО и бюро по связям с альянсом. Более половины жителей Молдавии при этом выступают против вхождения страны в НАТО.

В свою очередь президент ПМР Вадим Красносельский предложил Кишиневу срочно начать переговоры о сближении двух берегов Днестра, чтобы окончательно урегулировать конфликт. Москва идею поддержала, а молдавские власти заявили, что официальных предложений не получали, сообщает «Коммерсант».

В августе замглавы администрации президента России Дмитрий Козак после встречи с Санду заявил, что решение приднестровского вопроса является внутренним делом Молдавии, но Россия готова помочь.

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