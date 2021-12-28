Чижов выразил уверенность в успехе переговоров о признании сертификатов вакцинации

Есть уверенность в положительном результате переговоров Москвы и Брюсселя о взаимном признании сертификатов вакцинации, однако сроки их завершения пока не ясны, заявил постпред России в ЕС Владимир Чижов.

«Проблема сложная. Она во многом организационно-техническая. Разговоры об этом идут. И я надеюсь, что они придут к положительному результату. В положительном результате я уверен, я не уверен пока в сроках», – приводит ТАСС слова Чижова.

Россия и Евросоюз на сегодняшний день ведут переговоры по вопросу взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса.

Ранее Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что во время борьбы с коронавирусом не справиться без взаимного признания вакцин и их распространения в мире.

«Почему я и говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения этих вакцин по всему миру как можно быстрее и как можно в большем количестве, иначе нам не справиться глобально с этой проблемой, человечество будет все время жить с этим и нести огромные потери. У нас даже появился термин такой – избыточная смертность», – сказал он.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может признать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» уже через несколько месяцев.

Напомним, что ВОЗ продолжает оценивать техническое досье российской вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

Ранее в пресс-службе ВОЗ сообщали, что инспекция экспертов организации в Россию для оценки вакцины от коронавируса «Спутник V» состоится не ранее января 2022 года. В РФПИ заявили, что ВОЗ до сих пор не признала российскую вакцину из-за незначительных бюрократических вопросов.

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