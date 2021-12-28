Попова: Коронавирус демонстрирует сезонность, будут появляться новые штаммы

Коронавирус уже проявляет свою сезонность, он будет продолжать мутировать, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на неформальной встрече руководителей государств – участников СНГ.

«Вирус, конечно, будет мутировать. И будут новые штаммы. Из того, что говорят ученые, он уже сегодня проявляет сезонность, он становится сезонным, он будет приходить в тот сезон, который себе выберет. И пока это тоже еще неопределенная история», – передает ТАСС ее слова.

Попова добавила, что «сейчас он приходит осенью и, наверное, весной». «Что будет дальше – мы все вместе увидим», – резюмировала дипломат, подчеркнув, что в противоэпидемической практике не принято чего-то ожидать, главное – принимать меры, которые предотвратят распространение вируса.

За минувшие сутки в России выявили 21922 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,4 млн случаев заболевания. Всего в стране выявлено 10 437 152 вирус-положительных пациента в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 935 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 306 090 человек.

Накануне в России выявили 23210 новый случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 1288.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.