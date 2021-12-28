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Попова: Коронавирус демонстрирует сезонность, будут появляться новые штаммы
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Коронавирус уже проявляет свою сезонность, он будет продолжать мутировать, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на неформальной встрече руководителей государств – участников СНГ.
«Вирус, конечно, будет мутировать. И будут новые штаммы. Из того, что говорят ученые, он уже сегодня проявляет сезонность, он становится сезонным, он будет приходить в тот сезон, который себе выберет. И пока это тоже еще неопределенная история», – передает ТАСС ее слова.
Попова добавила, что «сейчас он приходит осенью и, наверное, весной». «Что будет дальше – мы все вместе увидим», – резюмировала дипломат, подчеркнув, что в противоэпидемической практике не принято чего-то ожидать, главное – принимать меры, которые предотвратят распространение вируса.
За минувшие сутки в России выявили 21922 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,4 млн случаев заболевания. Всего в стране выявлено 10 437 152 вирус-положительных пациента в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 935 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 306 090 человек.
Накануне в России выявили 23210 новый случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 1288.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Подсчитано, сколько дней вирус COVID сохраняется в теле
Специалисты Национальных институтов здравоохранения США полагают, что вирус, вызывающий COVID-19, может жить в различных участках тела человека до 230 дней.
Соответствующее исследование размещено на сайте Research Square («Рисерч Скуэа»).
Сотрудники института пришли к данным заключениям на основе изучения тел 44 человек, умерших от последствий коронавируса, передает ТАСС.
«Вирус SARS-CoV-2 широко распространен даже у пациентов, умерших в результате бессимптомной или легкой формы COVID-19, воспроизведение вируса присутствует во многих внелегочных тканях на ранней стадии инфицирования», – отмечается в публикации. Эксперты выявили РНК SARS-CoV-2 во многих участках организма человека, «включая области мозга, в течение до 230 дней после начала симптомов».
При этом команда исследователей обратила внимание на незначительные воспаления вне легких, несмотря на широкое распространение вируса в теле.
Как отмечает Bloomberg, исследование еще не было рассмотрено независимыми экспертами и в основном касается данных о летальных исходах, а не пациентов с длительным течением COVID-19 или столкнувшихся с острыми последствиями вируса.
Вирусолог в комментарии газете ВЗГЛЯД не исключил «самоудушения» COVID-19.
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Мясников назвал способ защиты от следующей волны COVID-19
Пациенты, переболевшие COVID-19, получат еще более сильную защиту от инфекции после вакцинации, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
«Инфо для тех, кто хочет защититься перед грядущей (видимо, массовой) волной коронавирусной инфекции. Еще раз напоминаю: после второй дозы вакцины защитные антитела появляются через три недели приблизительно. После ревакцинации третьей дозой увеличение уровня защитных антител также через две-три недели. Учитывая, что рост может пойти уже в феврале, особенно медлить не стоит. Хорошие новости для переболевших. У них вакцинация дает особенно стойкий эффект, вероятно даже и к «омикрону», – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
Число заболевших коронавирусом за сутки во Франции превысило 100 тыс. человек
Количество заболевших коронавирусной инфекцией во Франции за сутки превысило 100 тыс. человек, об этом сообщило санитарное агентство страны.
За сутки число инфицированных составило 104 тыс. 611 человек, это рекорд с начала эпидемии, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение французского ведомства.
В пятницу в стране выявили 94,1 тыс. случаев коронавируса, в прошлую субботу – 58,5 тыс. заболевших.
Напомним, власти Парижа приняли решение отменить проведение ежегодных новогодних мероприятий 31 декабря на Елисейских Полях. В ночь с 31 декабря на 1 января префекты запретят употребление алкоголя в публичных местах, призвав власти отказаться от фейерверков и концертов.
Власти Москвы рассказали о борьбе с фиктивной вакцинацией
В Москве зафиксированы случаи фиктивной вакцинации, но они единичные, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, власти стараются минимизировать количество таких случаев, для этого в прививочных пунктах организованы системы контроля, передает РИА «Новости».
«Действительно, как бы нам ни хотелось фиктивную вакцинацию свести к нулю, она, конечно, есть. Никаких объективных данных по этому поводу нет и быть не может. Мы постарались, по максимуму, что касается организации пунктов вакцинации в городе, сделать так, чтобы это было сделать практически невозможно... Случаи есть, но, я думаю, что это более единичные, чем массовые», – сказала Ракова.
Она добавила, что во всех прививочных пунктах работают сотрудники МФЦ, которые вносят данные о человеке, сверяют его фото, контролируют подлинность документов и следят за процессом вакцинации. Кроме того, по словам Раковой, все пункты оснащены системами видеонаблюдения, за которыми следят специально обученные сотрудники.
«У нас был ряд подозрений по тому, что недобросовестно проходит этот процесс, мы их незамедлительно передали в правоохранительные органы и вместе с ними ведем такую работу. И сразу же сообщили эту информацию по сети», – отметила заммэра.
Также Ракова заявила, что сложно понять людей, отказывающихся от вакцинации против коронавируса, поскольку вирус постоянно мутирует, при этом вакцина прошла все необходимые клинические испытания.
«Еще год назад я бы как-то могла понять сомнения людей – новая вакцина, только вошла в гражданский оборот, количество привитых измеряется сотнями, в принципе, штамм закончится и эпидемия – и все будет хорошо. Сейчас мне сложно понять людей: мы видим, что вирус мутирует, мутирует быстро, одна волна сменяет другую волну. При этом вакцина прошла все необходимые клинические испытания по самым высоким международным стандартам – не только у нас, но и за рубежом», – сказала она.
В ноябре сообщалось, что правоохранительные органы за полгода возбудили 503 уголовных дела за распространение поддельных медицинских документов, связанных с вакцинацией против коронавируса.
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Врач объяснил работу гибридного иммунитета в борьбе с «омикроном»
Переболевшие коронавирусом могут быть инфицированы «омикроном», также можно подхватить вирус и после вакцинации, для борьбы с этим штаммом необходим гибридный иммунитет, заявил врач-терапевт Алексей Водовозов.
«Гибридный иммунитет оказался в десятки раз более высоким по эффективности против «омикрона». Гибридный иммунитет – это комбинация перенесенного заболевания и вакцинации, причем в любом сочетании. По той информации, что у нас на сегодня имеется, это, скорее всего, наиболее эффективная защита от «омикрона» из всех имеющихся и даже теоретически возможных», – цитирует Водовозова радио Sputnik.
Он добавил, что переболевшие прежними штаммами люди почти не имеют защиты от «омикрона», но прививка двумя дозами вакцины показывает более высокий результат, чем просто перенесенное заболевание.
«Если болезнь будет на фоне вакцинации, то у человека будет легкое течение COVID-19. Хотя вакцины не обеспечивают стопроцентную защиту от инфицирования «омикроном», но они все-таки дают защиту от тяжелых случаев, от попадания на ИВЛ и летальных исходов», – подвел итог врач.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» без «завоза» извне.
Умер озвучивавший Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере Андрей Ярославцев
Актер театра, кино и дубляжа Андрей Ярославцев умер от COVID-19 в возрасте 64 лет, сообщил актер Дмитрий Череватенко.
«Прощайте, мастер… Не верится. Совсем недавно мы делали серию роликов с Андреем и тут такое. Горько, больно. Царствие небесное», – приводит слова Череватенко РИА «Новости».
Череватенко сообщил, что Ярославцев скончался «на 65-м году жизни от ковида», передает ТАСС.
Голосом Ярославцева говорили Альбус Дамблдор в фильмах о Гарри Поттере, генерал Дмитрий в «Оружейном бароне», Оптимус Прайм в франшизе «Трансформеры», Гимли в трилогии «Властелин колец».
Песков поздравил журналистов необычной открыткой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отправил в преддверии Нового года журналистам кремлевского пула новогоднюю открытку, в которой креативно поздравил с наступающим праздником, выразив надежду на скорейшее завершение пандемии.
На открытке перечислены буквы греческого алфавита, которыми называют штаммы коронавируса. Песков отметил, что букв осталось не так много.
«В 22-м точно будет лучше! Оставайтесь здоровыми и будьте счастливы!» – говорится в поздравлении Дмитрия Пескова, передает 360.
Напомним, последний штамм коронавируса, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
В России за сутки выявили 23,7 тыс. случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 23 721 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 721 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни».
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Всего в стране коронавирус был выявлен у 10 392 020 человек в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2180, Санкт-Петербурге – 1851, Московской области – 1565.
Также за сутки зафиксировано 968 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 304 218 человек.
За сутки в России полностью выздоровели 37 285 человек, всего выздоровел 9 259 771 человек.
Накануне в России выявили 24 703 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 982.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
По всему миру на Рождество отменили 2,5 тыс. авиарейсов из-за COVID
Авиакомпании по всему миру продолжают отменять рейсы в рождественские выходные из-за эпидемиологической обстановки, сложившейся из-за пандемии коронавируса, следует из данных сервиса FlightAware.
Согласно его данным, всего за субботу отменено 2499 рейса, из них 871 – в США. Лидером по количеству отмененных рейсов стала авиакомпания China Eastern – 543 отмененных рейса, 26% от общего числа, далее следуют американская Delta, китайская Air China и американские United и JetBlue, передает РИА «Новости».
На воскресенье, 26 декабря, отменено больше 805 рейсов, из них 192 в США.
Ранее сообщалось, что 25 декабря в Москве отменили или задержали более 50 рейсов. Причиной стала метель.
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Врачи назвали неочевидный симптом «омикрона»
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Ученые Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана со специалистами Королевского колледжа Лондона выяснили, что при заболевании новым штаммом коронавируса «омикрон» может появляться кожная сыпь, она стала самым частым симптомом среди заболевших «омикроном».
Чаще всего сыпь возникает на пальцах рук и ног, а у молодых людей могут появиться красные и фиолетовые шишки на пальцах, похожие на последствия обморожения, сообщает Live 24.
Отмечается, что у некоторых заболевших сыпь неожиданно возникала и пропадала, чаще всего она появлялась в начале заболевания. Также медики установили, что сыпь может быть похожа на следы потницы и ветряной оспы.
Ранее доктор медицинских наук и главный профилактолог УрФО Сергей Токарев сообщил, что один из симптомов штамма «омикрон» может оставаться с переболевшим человеком целый год. «Миалгии – это мышечные боли, один из симптомов «омикрон»-ассоциированной инфекции», – рассказал он.
До этого британские исследователи публиковали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса. Указывается, что из необычных симптомов встречается потеря аппетита.
Мурашко заявил о важности диагностики COVID-19 в детских коллективах
Диагностика коронавируса в детских коллективах стала важной задачей из-за штамма «омикрон», поскольку дети наиболее подвержены инфекциям, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Дети вовлекаются чаще в инфекционный процесс, поэтому обучить детей безопасному поведению, своевременная диагностика инфекционных заболеваний внутри детских коллективов для минимизации рисков — это еще одна важная составляющая», – цитирует РИА «Новости» Мурашко.
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Он напомнил, что новый штамм маскируется под гриппоподобное течение, поэтому дифференциальная диагностика приобретает особо важное значение.
Ранее в Минздраве начали разработку рекомендаций для лечения омикрон-штамма.
До этого министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что исследования вакцины для детей от коронавируса от шести до 12 лет начнутся с 2022 года.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
Иран решил закрыть границы с соседними странами из-за «омикрона»
Власти Ирана с 25 декабря закрывают сухопутные границы с соседними государствами на две недели на фоне быстрого распространения штамма «омикрон», сообщает агентство Fars.
«Согласно решению национальной комиссии по борьбе с коронавирусом и министерства внутренних дел с сегодняшнего дня иностранным гражданам запрещен въезд в Иран на 15 дней», – цитирует агентство заявление представителя управления таможни Рухоллы Латифи, передает РИА «Новости».
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По его словам, ограничения касаются Турции, Афганистана, Пакистана, Азербайджана, Армении и Ирака. Въезд в Иран будет разрешен только держателям студенческих, медицинских, рабочих виз и вида на жительство.
Согласно данным министерства здравоохранения Ирана, первый случай заражения «омикроном» был зарегистрирован в стране 19 декабря.
Ранее сообщалось, что по всему миру на Рождество отменили 2,5 тыс. авиарейсов из-за COVID.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
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В России за сутки выявили 23,2 тыс. случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 23 210 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 210 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 1846 (8,0%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни»
Всего в стране выявлено 10 415 230 человек в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2239, Санкт-Петербурге – 1834, Московской области – 1616.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Также за сутки зафиксировано 937 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 305 155 человек.
Накануне в России выявили 23 721 новый случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 511.
Путин сообщил об эффективности «Спутника V» против «омикрона»
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Вакцина «Спутник V» нейтрализует новый штамм коронавируса «омикрон», сообщил президент России Владимир Путин на саммите СНГ в Санкт-Петербурге, ссылаясь на данные исследования Института имени Гамалеи.
«Я разговаривал с руководителем Института имени Гамелии, они провели исследование, и «Спутник V» точно нейтрализует новый штамм «омикрон». Он мне сказал, что только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий», – передает РИА «Новости» слова главы государства.
Президент добавил, что говорил с Гинцбургом «буквально два дня назад». «Они эти исследования провели, но теперь нужно провести второй этап – это клинические исследования, посмотреть, в какой степени [нейтрализует]. Но он говорит, то, что мы сделали, в институте – совершенно точно, мы можем утверждать на 100%, нейтрализует, и нейтрализует в достаточно высокой степени», – заключил он.
При этом Путин отметил, что «Спутник V» [обеспечивает] где-то около 90% защиты, где-то в районе», передает Telegram-канал Sputnik Беларусь.
Ранее в ВОЗ заявили, что предварительные результаты исследований действия вакцин Pfizer и AstraZeneca указали на их пониженную эффективность против нового штамма коронавируса «омикрон» по сравнению с «дельтой».
Все одобренные в США вакцины показали низкую эффективность против «омикрона». Речь идет о вакцинах Moderna, Pfizer/BioNTech (по две дозы) и Johnson & Johnson (одна доза).
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от штамма «омикрон».
Матвиенко рассказала о доработке законопроекта о QR-кодах
В законопроекте о QR-кодах могут быть упомянуты категории граждан, кроме военнослужащих, к которым будет применяться отдельный подход, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«По отдельным категориям граждан... Уже в первом чтении предложено военнослужащим, которые выполняют особую миссию, что нельзя разглашать персональные данные, это требует отдельной проработки. Возможно, появятся еще какие-то категории, к которым будет обозначен в законе особый подход», – передает ее слова РИА «Новости».
Матвиенко уточнила, что законопроект о QR-кодах в общественных местах должен предусматривать выдачу кодов в МФЦ, а не только через интернет.
«Письменную форму или переболевшего человека, или вакцинированного можно будет получить в МФЦ. Это тоже должно быть обязательно предусмотрено», – сказала спикер СФ.
По ее словам, должны быть предусмотрены меры предоставления QR-кодов людям, которые проживают в отдаленных территориях. «Что касается людей, у которых нет смартфонов, телефонов, которые живут в отдаленных районах – абсолютно справедливый вопрос. В этом случае будет обязательство регионам в письменной форме готовить такой документ и доставлять его в отдаленные места или поселки», – сказала Матвиенко.
«Мы, конечно, должны тщательнейшим образом подойти к анализу тех поправок, которые поступят, учесть мнение граждан, не торопиться, принять закон, который будет понятен людям, реализуемый, и даст новые инструменты и возможности для борьбы с ковидом... Мы должны тщательно его проработать, и такая работа уже ведется. Она будет продолжена в январе. И полагаю, что такой закон надо принимать и обсуждать максимально открыто», – добавила она, уточнив, что проект закона может быть серьезно доработан уже ко второму чтению.
Госдума на заседании 16 декабря одобрила в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест сертификатов c QR-кодами о прививке от COVID, перенесенной болезни или медотводе.
Нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
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