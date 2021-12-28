В «Единой России» заявили об ответственности в решении международных вопросов

Работа комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству придаст дополнительный импульс работе по международному направлению, именно поэтому в народную программу вошел специальный раздел по этой теме, сказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на первом заседании комиссии, которую возглавляет глава МИД Сергей Лавров.

Турчак отметил, что в состав комиссии вошли специалисты и эксперты, от которых во многом зависит реализация планов России в области международного сотрудничества, защиты национальных интересов, укрепления мира и безопасности, а также поддержки соотечественников.

«Именно для этих целей создавалась наша комиссия», – приводятся его слова на сайте ЕР.

Секретарь Генсовета особо подчеркнул важность участия комиссии в выработке предложений по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом.

Глава Комиссии Сергей Лавров на заседании отметил, что активное участие России в международной деятельности особенно очевидно на фоне того, как западные коллеги сознательно уходят от положений международного права.

«Они ссылаются на некий миропорядок, основанный на правилах, которые они пишут сами в узком кругу, избегая форматов, в которых приходится сталкиваться с такими сильными игроками, как Россия и Китай. Мы добиваемся того, чтобы наша работа получала максимальный резонанс. У нас очень много единомышленников – страны СНГ, БРИКС, Евразийского экономического сотрудничества, ШОС. И многие другие, которые не входят в эти объединения», – сказал Лавров.

Министр иностранных дел добавил, что необходимо добиваться дальнейшего сплочения русского мира и соблюдения прав соотечественников, сохранения их культурной идентичности.

«Завершается работа по подготовке закона в сфере миграции. Он должен способствовать максимальному упрощению процедуры возвращения в Россию соотечественников на постоянное жительство. Приоритетное внимание необходимо уделить привлечению высококвалифицированных специалистов, ученых, перспективной молодежи», – отметил Лавров.

Также он считает, что необходимо актуализировать критерии отбора потенциальных переселенцев. Сейчас они закреплены в региональных программах.

«Надо поставить цель исключить немотивированные отказы в переселении соотечественникам. А также считал бы возможным поставить вопрос о расширении перечня регионов приоритетного заселения. Особенно остро стоит задача по привлечению будущих граждан России в районы Восточной Сибири», – сказал глава партийной комиссии по международному сотрудничеству.

Продолжается активная работа и над законом о гражданстве. «В новом законе о гражданстве должны быть отражены пожелания наших соотечественников, а их не мало», – сказал Лавров.

Прежде всего, это предложения о смягчении условий приема в гражданство соотечественников и их детей, которые рождены в браках граждан России с иностранцами, а также вопросы репатриации россиян, отметил он.

Лавров подчеркнул, что «Единая Россия» будет создавать максимально благоприятные условия для развития страны, повышения ее безопасности и уровня благосостояния граждан. Эти задачи совпадают с целями стратегии национальной безопасности, отметил он.

«Партия отличается особой активностью на международной арене. Свежий тому пример – межпартийная конференция «Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение», участие в которой приняли представители 30 стран. Такие контакты по нашему убеждениям и ощущениям, которые мы получаем, общаясь по нашей линии, способствует укреплению доверия, укрепление международных связей, контактов между людьми. Мы исходим из того, что в наступающем году эта активность «Единой России» продолжится, мы в этом заинтересованы», – сказал Лавров.

Он отметил, что в июне запланирован межпартийный экологический форум на Сахалине. Партия готова оказать поддержку в его организации.

«Мы договорились, что работа комиссии будет максимально транспарентной и инклюзивной», – подчеркнул он.

Напомним, по поручению президента Владимира Путина лидеры предвыборного списка «Единой России» возглавили специально созданные партийные комиссии. Министр иностранных дел Сергей Лавров стал руководителем комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Министр обороны Сергей Шойгу возглавил комиссии по развитию Восточной Сибири, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева комиссию по образованию и науке, главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко – будет руководить комиссией по здравоохранению, комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи возглавила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Основная цель созданных комиссий – реализация соответствующих разделов народной программы «Единой России».