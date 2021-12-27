Роналду признали лучшим бомбардиром в футбольной истории

На церемонии вручения наград Globe Soccer Awards нападающего английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду признали лучшим бомбардиром в истории.

«Криштиану Роналду, имеющий огромное количество поклонников футбола по всему миру, является топовым спортсменом, который сочетает свои героические подвиги на поле с профессиональной преданностью спорту и непревзойденным трудолюбием – теперь он по праву признан лучшим бомбардиром всех времен», – приводит сообщение РИА «Новости».

Согласно многим статистическим ресурсам, в том числе Международной федерации футбола (ФИФА) и Фонду спортивной статистики (RSSSF), рекордсменом по числу голов является австрийский и чехословацкий форвард Йозеф Бицан (805).

Лучшим тренером 2021 года стал возглавляющий сборную Италии Роберто Манчини. Под его руководством команда летом стала чемпионом Европы.

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе получил приз на церемонии вручения наград Globe Soccer Awards как лучший футболист 2021 года.

По версии болельщиков лучшим игроком признан нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовский. Голосование проходило среди пользователей сервиса для создания коротких видео TikTok. Он также получил приз лучшему бомбардиру года. Эта награда названа в честь аргентинца Диего Марадоны, который умер в 2020 году в возрасте 60 лет.

Лучшей футболисткой года стала испанка Алексия Путельяс, выступающая за «Барселону».

Церемония проходит в понедельник в Дубае. Летом этого года Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед». За свою карьеру обладатель пяти «Золотых мячей» забил 802 гола.

Ранее Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом мира по версии Forbes.