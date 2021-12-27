Надежда Савченко прокомментировала свой новый женственный образ

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко прокомментировала свою фотосессию, где она предстала в двух ярких платьях и с макияжем, отметив, что это можно считать ее разовым «новогодним подарком» самой себе.

«Это разовая новогодняя легкая акция. Я не думаю, что каждый день так выглядеть – это очень удобно. Но хотя бы раз женщина должна побаловать себя какой-то фотосессией, каким-то салоном. А так – все к войне готовятся, женщин в армию призывают. Так что не до фотосессии сейчас. Придет время, будем все стрелять», – ответила Савченко на вопрос, означает ли эта фотосессия, что она решила сменить имидж, и теперь будет появляться в публичном пространстве в новом женственном образе, передает «Страна.ua».

Также она прокомментировала резонанс, который вызвала ее фотосессия в соцсетях, и обилие мэмов.

«Я была за городом и не смотрела, какой там резонанс. Но я уже вижу, что у люди у нас, к сожалению, редко реагируют на что-то серьезное и то, что правда стоит внимания. Зато на что-то легкое им всегда посмотреть интересно», – добавила Савченко.

Накануне Савченко поделилась в Facebook кадрами, на которых она сфотографирована в двух ярких платьях, одно из которых с глубоким вырезом, для одного из образов Савченко сделали яркий макияж, дополнив его большими серьгами.