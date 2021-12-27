В Берлинском зоопарке умерла старейшая белая медведица Европы

После длительной болезни умерла старейшая белая медведица Европы Катюша, ей было 37 лет, сообщили в Берлинском зоопарке.

В пресс-службе учреждения отметили, что животное много лет страдало от сердечного заболевания и находилось под наблюдением местных ветеринаров. «Благодаря оптимальным ветеринарным мерам и ежедневному приему медикаментов Катюше удалось дожить до внушительного для своего вида возраста. В свой последний день рождения в ноябре 2021 года она съела целый рыбный торт», – отметил директор зоопарка Андреас Книрим, передает ТАСС.

Как уточнили в берлинском зоопарке, продолжительность жизни белых медведей в естественной среде составляет около 25-30 лет. Катюша родилась в 1984 году в зоопарке города Карлсруэ (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии. В 1985 году ее перевезли в Берлин.

Белые медведи с 2015 года внесены в Красную книгу как «вид под угрозой вымирания». Всего в дикой природе насчитывается около 26 тыс. особей.

Напомним, что в апреле ленинградский зоопарк сообщил о смерти 33-летней белой медведицы Услады, которая прожила там почти 28 лет.