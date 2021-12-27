Ялта обеспечена годовым запасом воды из-за дождей и снега

Дожди и снег наполняют водохранилища, используемые для водоснабжения Ялты, запасов воды достаточно на весь 2022 год, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Осенне-зимние осадки продолжают пополнять водные запасы Большой Ялты. И если в прошлом декабре с тревогой встречали новый год и с еще большей – ждали приближающийся курортный сезон, то в этом году прогнозы оптимистичные», – написала она в своем Telegram-канале

Мэр сообщила, что в Загорском водохранилище свыше 20 млн кубометров воды, 87% от общего объема (в январе было чуть более миллиона кубометров), в Счастливенском – шесть млн или 57% от объема (год назад – чуть больше 2,5 миллиона кубометров).

«Этого объема хватит как минимум на целый год бесперебойного водоснабжения Большой Ялты! Даже если в ближайшее время не будет притока. Имеем плюсом снежные запасы на плато, также продолжаем брать воду из восполняемых природных источников – Хаста-Баш, Уч-Кош и Массандровского водопада», – добавила глава администрации.

Напомним, в июне и июле Крым дважды пострадал от сильных дождей. Так, 4 июля в результате сильных осадков в Крыму три реки вышли из берегов, местами возникла угроза подтопления жилых домов. Мощные ливни привели к неконтролируемым оползням, большая часть из которых пришлась на Большую Ялту.