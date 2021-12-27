В Белоруссии намерены закрепить брак в Конституции как союз мужчины и женщины

В Конституцию Белоруссии намерены внести поправки о браке как союзе мужчины и женщины, а также о защите исторической памяти о Великой Отечественной войне, об этом говорится в проекте обновленной конституции, обнародованной в понедельник.

«Брак как союз женщины и мужчины, семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства», – говорится в проекте конституции, сообщает «БелТА».

Также в проекте новой конституции говорится, что «государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны».

Напомним, в Белоруссии обнародован проект изменений и дополнений в конституцию страны для всенародного обсуждения.

Ранее президент страны Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия должна оставаться президентской республикой, чтобы «сохранить страну», при работе над поправками в конституцию нельзя допустить разбалансированности системы органов госвласти.

Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Конституционная комиссия выработала вариант проекта правок в основной закон.