Экс-гендиректор «Останкино» раскритиковал современные «Голубые огоньки»

Бывший генеральный директор Российской государственной телевизионной и радиовещательной компании «Останкино» Эдуард Сагалаев назвал современные «Голубые огоньки» пародией на советские праздничные выпуски.

«Я ничего не имею против ни Леонтьева, ни Ротару. Но когда они пели в 1988 году на новогоднем огоньке, и те же исполнители поют сейчас, это, конечно, немножко смешно, немножко грустно», – рассказал он URA.ru.

Сагалаев считает, что предпочтения зрителей мало изменились более чем за 30 лет, а аудитория этих программ неуклонно стареет.

«Возраст аудитории – 60+, для которой это все и делается. Сейчас есть рейтинг, он работает фрагментарно, по аудиториям. На 60+ это и рассчитано», – считает бывший гендиректор «Останкино».

Сагалаев назвал современные новогодние телепередачи пародией на советские праздничные выпуски, в которых присутствовала уникальная атмосфера.

Ранее депутат Госдумы, глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов пожаловался на появление тигра в шоу «Голубой огонек», он попросил прокуратуру и Росприроднадзор проверить передачу.