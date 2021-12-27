Шойгу рассказал о создании МЧС

Более 20 лет возглавлявший МЧС ныне министр обороны Сергей Шойгу в День спасателя рассказал, как создавалась ведомство.

Идея создания МЧС родилась в конце 1980-х из-за большого числа аварий и катастроф: в СССР уже произошли такие трагические события, как Чернобыль, землетрясение в Армении. Последнее, в частности, показало, что все существовавшие на тот момент чрезвычайные службы зачастую действуют без единого управления. В итоге в конце 1990 года в СССР было принято решение создать некую комиссию, координирующую действия всех служб, занимающихся ликвидацией ЧС. 27 декабря 1990 года было принято решение Верховного совета, которое поручало правительству создать «Корпус спасателей».

«Я в тот момент работал зампредом госкомитета РСФСР по архитектуре и строительству. Мне на этой должности было откровенно неинтересно, поэтому пришлось написать заявление тогда председателю правительства Ивану Степановичу Силаеву. Просить его отпустить меня назад, в Сибирь, заниматься строительством. Шел март 1991 года. Иван Степанович вызвал меня и говорит: «Знаешь, есть такая идея, создать «Корпус спасателей». Как ты к этому относишься?». «Правда, – добавил глава правительства, – сам еще не знаю, что это такое. Но мне кажется, тебе это будет интересно». Я тоже тогда ничего не знал об этой деятельности. Вот и решил попробовать», – рассказал Шойгу в интервью «Аргументам и фактам».

Министр отметил, что работу начали с изучения мирового опыта. В июне 1991 года вместе с представителями от всех союзных республик полетели в США, в Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

«Кто-то из коллег после этой поездки шмотки домой вез, а я – две огромные сумки с книгами о методиках работы спасателей на всевозможных чрезвычайных ситуациях...» – припомнил Шойгу.

Впервые «Корпус спасателей» задействовали при землетрясении в Джаве, в Южной Осетии, в 1991 году. «У нас еще ничего нет, потому что прошло всего две недели, как мы были образованы. А тогда в «Корпусе спасателей» даже бухгалтерии своей не было. Так что улетели мы туда за свой счет. Собственная авиация, медицина катастроф, парамедики, мобильные госпитали – все это появилось гораздо позднее», – отметил экс-глава МЧС.

По его словам, у спасателей на тот момент было только два инструмента – лопата и киркомотыга. «А для работы после землетрясений нужны домкраты, гидравлические ножницы, разжим-кусачки, гидравлический инструмент и прочее. Всего этого у нас тогда не было. Надо было все закупать за границей. Или делать самим. Мы выбрали второй путь. Слава богу, всегда в нашей стране огромное количество энтузиастов, которые в самые короткие сроки начали производить здесь весь нужный инструмент и оборудование. В результате к землетрясению в Нефтегорске мы были уже достаточно неплохо оснащены», – вспомнил Шойгу.

Ранее Шойгу в своей книге «Про вчера» рассказал о появлении «минуты тишины» при разборе завалов.